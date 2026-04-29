Дневната и нощната тарифа на тока: Време ли е за промяна?

29 Април, 2026 16:21 1 031 23

Малки промени в ценовата структура биха довели до по-ниски разходи, по-балансирано потребление и по-ефективна мрежа

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автор: Борислав Колев

Борислав Колев е автор в Климатека. Той е доктор по ядрена физика от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Има 20 години опит в енергетиката на всички нива, включително и като ръководител на производството на една от големите енергийни компании у нас. Води обученията за търговия и участва в международни работни групи в рамките на общоевропейския борсов пазар на електрическа енергия. Участвал е в разработването на много от съвременните предложения за местни енергийни политики. В момента е експерт в “Българска независима енергийна борса” и в комисията за “Инженерна инфраструктура и енергийно планиране” към Столичен общински съвет.

Нощната тарифа е въведена през 80-те години на миналия век. Целта е била да се пренасочи част от дневното битово потребление в нощните часове и така да се оползотворят базовите мощности по-ефективно. Днес профилът на производство на електрическа енергия е значително променен и сегашните дневна и нощна тарифа не отразяват адекватно периодите на високо търсене и предлагане в системата.

От 1 юли 2025 г. бяха въведени промени, представени като „пълна либерализация на пазара на едро“. Те задължиха крайните снабдители да започнат да купуват електроенергия от свободния пазар, а след това да я продават на потребителите на цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Но тези две ценови равнища в определени части на деня са толкова различни, че създават допълнителни дисбаланси и натоварване на мрежата. Това генерира разходи за крайните снабдители, които неизбежно се прехвърлят и към нас, потребителите.

Какво плащаме в момента и има ли начин необосновано високата ни сметка за ток да спадне без допълнителни инвестиции? Как може да се спестят разходите от десетки милиони от неефективност?

Плащаме най-скъпо, когато токът е най-евтин

Цената за доставка на електроенергия за битови потребители без ДДС, която е определена от КЕВР е 89,55 €/MWh за дневна тарифа и 38,58 €/MWh за нощна тарифа (за периода 1 юли 2025 – 30 юни 2026 г. ).

В същото време средните почасови цени, които се търгуват на организирания борсов пазар на електрическа енергия, варират значително в зависимост от търсенето и предлагането.

Фиг. 1: А и 1Б: Средночасовите цени за 2025 г. на свободен пазар в синьо (1), в сравнение с цените, определени от КЕВР (2) по настоящите тарифни структури, за същия времеви период (1А – зимен и 1Б – летен график) в оранжево.

Видимо е, че между двете ценови равнища няма никаква корелация и съгласуваност. Потребителите плащаме най-високи цени в обедните часове, когато тези на свободния пазар са най-ниски, а когато там са високи, това не се отразява на цените за бита.

Така се създават излишни дисбаланси в системата, което налага включване на скъпи мощности и необходимост от съхранение на големи количества. Освен това, е премахната възможността на потребителите да намалим разходите си в обедните часове, когато условията за това са най-добри.

Представете си, че е съвсем реалистичен сценарият, в който няма да е нужно да чакате да стане 23 часа вечерта, за да пуснете пералня и съдомиялна, докато борите умората и шума в тихите часове. При промяна на тарифите възможностите за спестяване ще се пренесат и в средата на деня.

Решението: ясни тарифи, реални спестявания

Нужна е реформа на тарифите, която да улесни спестяването при ниски цени на тока. Същевременно структурата трябва да е разбираема, за да може лесно да се възползваме от нея, а не да бъдем демотивирани от сложни правила.

Затова са избрани 3 тарифни структури:

дневна (сутрешна) пикова – в часовете 6 – 10 ч.

вечерна пикова – в часовете 16 – 22 ч.

извънпикова (базова) тарифа – в останалите часове

Часовете се променят при смяната към лятно време и стават съответно 7–11 ч. и 17-23 ч., което и съответства по-добре на потреблението през този период.

Най-добър ефект се постига при ясно разграничаване на трите тарифни структури, според числени симулации (Фиг. 2). По-високата цена във вечерния пик ще ограничи потреблението и ще позволи по-ниска цена на другите две тарифи, дори и от текущата. Това би намалило разходите на крайните снабдители и съответно на нас, потребителите.

Фиг. 2: А и 2Б: Предложените 3 нови тарифни ценови равнища в оранжево и сравнени със средночасовите цени на свободен пазар за същия времеви период, оцветени в синьо.

По-добрите навици: към по-ниски сметки и по-чиста енергия

Актуализацията на тарифите представлява първа стъпка към изграждане на ценови рефлекси на потребителите – навици да ползваме ток в по-евтините часове. Това ще ни предпази от рязък скок на сметките при евентуална пълна либерализация на пазара на електрическа енергия.

За потребителите ще е лесно да запомним и да свикнем със сравнително опростен модел на ценовата структура на свободния пазар, знаейки че енергията е най-евтина по обяд и през нощта, а най-скъпа привечер.

Това ще позволи и на нас, потребителите, да настроим най-енергоемките си уреди в удобното и ефективно време: по обяд за бойлерите за гореща вода и през нощта за отоплението и електромобилите.

Значително по-ниските цени на електроенергията през светлата част на деня ще бъдат особено изгодни за малките бизнеси на битов ток, работещите от вкъщи, безработните и хората в пенсионна възраст.

Пренасочването на потреблението извън най-пиковите часове ще позволи на крайните снабдители да закупуват значително по-евтина енергия и това няма да налага активиране на скъпа енергия от централите на изкопаеми горива.

Ако има повече потребление по обяд, ще се използва повече слънчева енергия и по-рядко ще се налага ограничаване на ВЕИ при ниски и дори отрицателни цени.

Колко ще спестим?

При запазване на общото потребление, но с пренасочване на част от него към по-евтините часове, анализите показват:

около €10 млн. годишни спестявания за крайните снабдители

над 3% по-ниски сметки средно за потребителите

Промяната е лесна, но кой държи спирачката?

Промяната на тарифната структура е възможна и лесно изпълнима. Всички съвременни електромери, които електроразпределителните дружества инсталират, са статични с възможност за дистанционен достъп – имат няколко тарифни регистъра и позволяват отдалечено препрограмиране.

Това означава, че няма технически пречки пред промяната и не се налагат допълнителни капиталови разходи.

От административна гледна точка е необходимо КЕВР да актуализира поднормативните актове, които регулират измерването на енергията и определянето на цените. Член 18а от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия вече предвижда възможност за подобни изменения въз основа на часови, сезонни и други критерии. От това ще последва и промяна в общите условия за битовите клиенти.

Всички тези аргументи са отправени към Комисията, но оттам и до ден днешен не са последвали действия по обсъждане на предложенията. Необходимо е темата с тарифите да влезе в дневния ред и обсъжданията на Комисията, защото аргументите за запазване на настоящото положение са малко и несъстоятелни.

Аргументите „против“ и защо не издържат

„Вечерният ток ще поскъпне и сметките на потребителите ще се увеличат” – по-високите цени във вечерния пик се компенсират напълно от по-продължителните интервали на евтина енергия. В резултат на това дори потребителите, които не променят навиците си, ще имат по-ниски крайни сметки.

„Всякакви изменения са за сметка на държавната енергетика” – точно обратното: стимулирането на потреблението в обедните часове ще стабилизира сектора, като облекчи критичното балансиране на системата по време на вечерния пик – задача, която става все по-сложна и скъпа.

Промяната на тарифната структура е една от малкото реформи, които не изискват нови инвестиции или подмяна на техника, а само воля за административна актуализация.

Какво се постига?

Балансирана система: Пренасочване на товара от скъпите пикови часове към периодите с евтина слънчева енергия.

По-ниски сметки: Реална възможност за домакинствата да намалим разходите си.

Полза за всички: Спестяване на милиони евро годишно за енергийната система, което в крайна сметка води до по-стабилни и справедливи цени за цялото общество.

Адаптирането на тарифите към съвременната реалност е малка административна стъпка за регулатора, но огромен скок към по-ефективна и достъпна енергетика за всички нас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    20 0 Отговор
    Всичко е много хубаво, ама с ЕРП-то сключваш уж почасов договор, ама със ситни букви пише,
    че въпреки отрицателните цени на борсата, минималната цена на която ти продават е ...си
    майката.

    16:25 29.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 12 Отговор
    време е за цветомузика както през ТОШОво/ама копеите няма да си признаят-на тях все банани им са в устите

    Коментиран от #5, #7

    16:27 29.04.2026

  • 3 виктория

    19 0 Отговор
    нещо ни къпат в хладка вода!!!

    16:29 29.04.2026

  • 4 Миме

    17 2 Отговор
    единствената промяна която е нужна на България е връщане на положението от преди 10-ти ноември 89-та тодина

    Коментиран от #20, #22

    16:32 29.04.2026

  • 5 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако се върнат зимите като тая на 1984-1985 г., режимът на тока не ви мърда всяка зима.

    Коментиран от #8

    16:32 29.04.2026

  • 6 1102

    16 0 Отговор
    Ти да видиш, всички съвременни електромери са статични с възможност за дистанционен достъп – имат няколко тарифни регистъра и позволяват отдалечено препрограмиране!!! Значи пипат коефициента на измерване? Потребил си реално 500 киловата а с коефициент 1.2 са станали 600 киловата и са си "реални".
    Дали не го пробват и сега и кой ги контролира? Ами ако коефициентите станат по 1.5 и не се сменят навреме в часовите интервали? Пак ще дерат кожи! Но ни обясняват колко е хубаво!

    Коментиран от #15

    16:34 29.04.2026

  • 7 ма ДУРО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не в устата !
    Крият ги в едно тъмно място, но се издават, пъшкайки от удоволствие. 🤣

    16:36 29.04.2026

  • 8 1102

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Що да се върнат? Я се върни малко назад и виж как всички енергийни експерти се кълнят, че имаме прекалено големи производствени мощности и не ни трябват нови централи!

    Коментиран от #10

    16:37 29.04.2026

  • 9 Бай онзи

    5 1 Отговор
    Бла,бла,бла,гулю,гулю,гулю.Ти си дай г...а под наем и чакай да ти се размине.Тези чужди кожодери не разбират от друго,освен от шут в з.....ка! И какво се правите на експерти.Въвежда се ограничение за бедни хора 500 киловата на поносима цена и оттам нагоре,който има производствени разходи и потребява повече,да си плаща разходите.

    Коментиран от #12

    16:38 29.04.2026

  • 10 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "1102":

    Защото нямаш големи индустриални мощностти, които да се нуждаят от гарантирани постоянни доставки. Зимата на 84-85г беше много студена, такава не е имало от тогава в България.

    Коментиран от #14

    16:40 29.04.2026

  • 11 Комбайнер

    12 0 Отговор
    Ще се къпем на обяд,ще готвим посреднощ,а преди здрач ще стоим на тъмно да ни е евтино.

    16:42 29.04.2026

  • 12 1102

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бай онзи":

    И сега ако си погледнеш фактурите от минали години ще разбереш, че същите уреди са си увеличили потреблението. Не при всички ама при доста има. И след година две тия дистанционно управляеми електромери могат да ти изядат 500 поносими киловати само в лампите, хладилника и телевизора. Трябва независим постоянен контрол. Контрол без знанието на Дружествата!

    16:44 29.04.2026

  • 13 Лайн Ари

    10 0 Отговор
    Абе вие на луди ли ни правите -пикова /върхова/енергия от 6 до 10 сутрин , и от 16 до 22 часа-кой стои в къщи в работно време , освен пенсионерите?Работещите пак трябва да перат след 22ч ! И всичко това заради фотоволтаиците !

    Коментиран от #19

    16:45 29.04.2026

  • 14 1102

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Но пък сега имаме соларни паркове с 24 часово производство. Вятърни мелници дето при тях вятъра не спира. И това го броят. ВЕЦ дето освен да носят суша друго не правят. И те такива неща.

    16:48 29.04.2026

  • 15 Константата

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "1102":

    /коефициента / на битовите ел-мери е 1 /единица/ различните тарифи са на различна цена , но няма как да ти променят показанията !

    Коментиран от #17

    16:50 29.04.2026

  • 16 Цървул

    5 0 Отговор
    Да , хората ще спестят 2 евро на година , а ще загубят хиляди , които ще отидат в джобовете на "тошковчетата" и фотоволтаиците им . На маймуни ни направихте с тези измислени либарализации , с които само крадете на хората парите . Ще ви се види тясна страната !

    16:53 29.04.2026

  • 17 1102

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Константата":

    Променя се коефициента на измерването и 1 киловат може да бъде измерен като 500 вата или като два киловата. Зависи какво му е зададено. На новите електромери има 16 или 18 тарифи. Ако го въведат ще има няколко сменяеми екрана. Сега има три, дневна, нощна и часовник. После ще станат пет. Цената не е обвързана с измерването и се задава от ......... може да се мени както досега само нагоре.

    16:58 29.04.2026

  • 18 бай Иван

    4 0 Отговор
    Толкова приказки за да докажат, че трябва да се вдигне цената!!! При социализма през деня като работеха фабриките и заводите имаше недостиг на ел.енергия а през нощта - имаше излишък и цената беше 1 ст. Сега няма фабрики и заводи обаче и мощностите на централите намаляха, но цените се вдигат всеки 6 м. България е с най-скъпата ел.енергия в ЕС. А изнасяме ли за Украйна и на каква цена? А енергетиката не е ли от значение за националната сигурност?

    16:59 29.04.2026

  • 19 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лайн Ари":

    Стига крякал. Переш и пускаш миална или бойлер с програматор и си готов. Всички съвременни уреди имат отложен старт до 24 часа.

    17:04 29.04.2026

  • 20 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миме":

    Ами да! Няма ток, няма проблем. Няма стока, не харчиш пари и ти е евтино.

    17:10 29.04.2026

  • 21 Абе

    1 0 Отговор
    Да махат кевр-а,че са само хрантутници

    17:13 29.04.2026

  • 22 Сесесере

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миме":

    Кога е било туй? Всичко е било без пари ли? Мама вика, че по пет пъти са ходили до Гърция тогава лятото и на ски в Куршевел зимата?

    17:18 29.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

