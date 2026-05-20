Новини
България »
Всички градове »
От КЕВР определиха компенсациите за ток за битовите клиенти за април 2026 г.

От КЕВР определиха компенсациите за ток за битовите клиенти за април 2026 г.

20 Май, 2026 15:35 739 4

  • кевр-
  • компенсации-
  • битови клиенти-
  • ток-
  • април 2026 г.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар

От КЕВР определиха компенсациите за ток за битовите клиенти за април 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец април 2026 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Това съобщават от регулатора на страницата си в интернет.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.
От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора.

Същевременно дружествата-доставчици закупуват електрическа енергия на пазарни цени, на са задължени да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. Тъй като през месец март цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената годишна базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС, всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите, допълват от КЕВР.

При изчисляване на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–30 април 2026 г. са както следва:

- 29,43 евро/MWh (57,55 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД ;

- 28,58 евро/MWh (55,90 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ;

- 30,48 евро/MWh (59,62 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД ;

- 33,54 евро/MWh (65,60 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ;


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Разбрахте ли защо са ви двойни сметките за ток?

    Коментиран от #2

    15:45 20.05.2026

  • 2 To e ясно

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    нали балъците гласували за прогресивните бо(га)таши трябва да плащат тока на добрите си олигарси и добрите окраинци, дето пазят европа от лошите руснаци.

    16:02 20.05.2026

  • 3 Абе

    4 0 Отговор
    Отчитаха се на сикаджииската герберска мутра и на магнитския с-и-чуг но сега ги гепаха и ще връщат б-к-уците

    16:11 20.05.2026

  • 4 Ето там

    6 0 Отговор
    е Мафията. Сбирщина на рекетьори и мутри. Тези са директно за Белене.

    16:39 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол