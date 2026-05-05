Омбудсманът: Органите не се справят с увеличението на цените

Имаме информация, че има над 100 иззети коли, взети на лизинг от чужбина и внасяни у нас, след което се оказва, че колата е обявена за издирване в друга държава. Нека гражданите закупуват коли от проверени търговци. Трябва „лампичката” да светва, когато цената е твърде ниска. Само с договор с реалната цена може да се иска възстановяване на тази сума. Това разказа пред бТВ омбудсманът Велислава Делчева.
По думите ѝ тази схема е на европейско ниво.
„Над 6000 граждани към момента получиха компенсация за различни аварийни ремонти на „Топлофикация“ през зимата. Все още обаче ме притеснява формулата за сградна инсталация. Не се отчита в достатъчна степен индивидуалното потребление на всеки гражданин“, допълни още Делчева.
„В много малко случаи има установено необосновано увеличаване на цените при търговците. Това, което ще направя като първа стъпка сега с новото НС, е да се опитам да регулирам законодателната дейност на депутатите с истинските проблеми на гражданите и на първо място ще е именно вдигането на цените. Виждаме от няколко месеца насам, че органите не се справят с това увеличение“, разкри омбудсманът.
За високите сметки за ток, получени от много граждани, тя подчерта, че все още никой не е получил обяснение за случилото се: „Няма нещо, което да се е променило, и нещата, за съжаление, си останаха такива, каквито са. Бяха направени проверки на електромери и продължават обясненията с различните температури. Хората в голяма част от случаите не получиха никаква компенсация. Очаквам следващата зима да се сблъскаме с поредния такъв проблем.“
6 ДрайвингПлежър
На Органите им е дюшеш да плащаш 20% ддс на 14 кинта домат, вместо 20% на 2!!!
Органите оцеляват благодарение на инфлацията! От кога ви се говори какво ще стане!
09:58 05.05.2026
12 Сградна инсталация отменена ВАС
Съд, Оставка и Затвор за лобистите на Юрошита, НСИ, БНБ, депутати, и Радев подписал закон въвеждане юрошит август 2024 г. Не можело Референдуми по меж. договори?
ОСТАВКА!
10:10 05.05.2026
