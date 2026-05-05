Омбудсманът: Органите не се справят с увеличението на цените

5 Май, 2026 09:54

За високите сметки за ток, получени от много граждани, тя подчерта, че все още никой не е получил обяснение за случилото се

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме информация, че има над 100 иззети коли, взети на лизинг от чужбина и внасяни у нас, след което се оказва, че колата е обявена за издирване в друга държава. Нека гражданите закупуват коли от проверени търговци. Трябва „лампичката” да светва, когато цената е твърде ниска. Само с договор с реалната цена може да се иска възстановяване на тази сума. Това разказа пред бТВ омбудсманът Велислава Делчева.

По думите ѝ тази схема е на европейско ниво.

„Над 6000 граждани към момента получиха компенсация за различни аварийни ремонти на „Топлофикация“ през зимата. Все още обаче ме притеснява формулата за сградна инсталация. Не се отчита в достатъчна степен индивидуалното потребление на всеки гражданин“, допълни още Делчева.

„В много малко случаи има установено необосновано увеличаване на цените при търговците. Това, което ще направя като първа стъпка сега с новото НС, е да се опитам да регулирам законодателната дейност на депутатите с истинските проблеми на гражданите и на първо място ще е именно вдигането на цените. Виждаме от няколко месеца насам, че органите не се справят с това увеличение“, разкри омбудсманът.

За високите сметки за ток, получени от много граждани, тя подчерта, че все още никой не е получил обяснение за случилото се: „Няма нещо, което да се е променило, и нещата, за съжаление, си останаха такива, каквито са. Бяха направени проверки на електромери и продължават обясненията с различните температури. Хората в голяма част от случаите не получиха никаква компенсация. Очаквам следващата зима да се сблъскаме с поредния такъв проблем.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 1 Отговор
    славчинциту дето се самокоалира с бокосвин за да прокара уйрото утре ще го намерят у некой подлез с потрошени ребра и спукан ауспух

    09:55 05.05.2026

  • 2 1488

    9 0 Отговор
    до 31.12 2025 23:59:59
    петроханките едва не колабираха от
    повтаряне, че инфлация няма и
    еврото само хубости ще ни донесе

    обаче на 01.01.2026 00:00:01
    станаха първи защитнички срещу инфлацията
    и как не сме били готови за еврото

    09:55 05.05.2026

  • 3 Още никой

    11 2 Отговор
    не се е справил с алчността на търгашите.

    09:56 05.05.2026

  • 4 койдазнай

    11 0 Отговор
    Ако имаме пазарна икономика, то лечението на цените е само едно и се казва конкуренция. А ако нямаме пазарна икономика, просто да се публикуват в "Държавен вестник" цените на всички стоки и да се търгува само на тях.

    09:57 05.05.2026

  • 5 честен ционист

    11 1 Отговор
    Органите се справят много добре с натрисането на Ганчо в електронния концлагер. Повишаването на цените е като пръчката, с която се ръчка овцата, преди да я острижат до кожа.

    09:57 05.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    15 1 Отговор
    Ама те госпожо Органите създават увеличението!
    На Органите им е дюшеш да плащаш 20% ддс на 14 кинта домат, вместо 20% на 2!!!
    Органите оцеляват благодарение на инфлацията! От кога ви се говори какво ще стане!

    09:58 05.05.2026

  • 7 А ти

    9 0 Отговор
    за какво си на тоя ненужен пост и с какво изобщо си се справила ? Бащата на детето ти и гербав верен ортак те уреди преди да се спомине и си , пей сърце ! Да бачкат балканите и плащат данъци на вятъра !

    10:01 05.05.2026

  • 8 Пенчо

    9 1 Отговор
    Органите са меки и увиснали, затова не могат да се справят!

    10:02 05.05.2026

  • 9 Голям зор

    8 1 Отговор
    В автобуса едни си говореха че добри рушвети си изкарвали от тия проверки

    10:02 05.05.2026

  • 10 Всичко е картел!

    10 1 Отговор
    Завладяна територия!

    Коментиран от #20

    10:04 05.05.2026

  • 11 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    8 0 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ИСКАТ И ВЗИМАТ С ПАЧКИ ЗАПЛАТИ ЗА НЯКАКЪВ МИЖАВИ ТРУД А ИСКАТ ХЛЯБА ДА ИМ Е ПО 50 ЦЕНТА. МНОГО НАГЛО И ИНТЕРЕСНО. А ОСТАНАЛИТЕ ХОРА ДА МРЪТ. МНОГО ГОЛЯМА РАЗЛИКА В МИНИМАЛНИ,СРЕДНИ,МАКСИМАЛНИ ПЕНСИИ ЗАТИ РЕЯЛНО НА ТЕРЕНС А НЕ ПО КАНЦАЛАРСКИ КНИЖА. Заради тия България намалява драстично.ФАКТИ

    10:06 05.05.2026

  • 12 Сградна инсталация отменена ВАС

    5 1 Отговор
    Два пъти Блатото: БКП, ДПС, ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС ни върнаха тъпкано отменената два пъти от ВАС и ЕС фалшива формула с 30% увеличение, без да ползваш с години парно праскат ПРОГНОЗНИ, и сложили външни стени, някой да е видял на външни стени тръби и радиатори, всичко е в коридори, вътрешни стени, и при всички радиатори и тръби на парно на стълбищни площадки са спрени. Ако досега си плащал 80 лв. сградна, сега 104 лв. ЗА НИЩО, особено при хоризонтални инсталации. Прави ли ни впечатление, че не пишат по месеци подгряване кубик вода, цена. Прави ли впечатление, че не пише по месеци цена на СИ? Цена, колко сме платили, само за сградна през отоплителен период? Пише вашата част е в %? Същото е с ток, сметки януари по от 200 до 400 лв.
    Съд, Оставка и Затвор за лобистите на Юрошита, НСИ, БНБ, депутати, и Радев подписал закон въвеждане юрошит август 2024 г. Не можело Референдуми по меж. договори?
    ОСТАВКА!

    10:10 05.05.2026

  • 13 хмммм

    5 0 Отговор
    Това е директна атака срещу правителството и Министерството на икономиката.

    10:10 05.05.2026

  • 14 С какво

    7 0 Отговор
    се справя тая. По-лесно е да подлайва. Защо отказа да се кандидатира за служебен. Трябваше да подаде оставка като омбудсман. Некадърница

    10:21 05.05.2026

  • 15 Няма увеличение

    6 1 Отговор
    Така казаха еврюгеювете

    10:24 05.05.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 0 Отговор
    Определено и ти като омбудсман не се справяш !!! Не си активна нито борбена .Стоиш си някъде на топличко и си взимаш пачките от рушвети корупция заплата командировъчни и т н ! 80% от хората в България дори не са те виждали на снимка . Можеш ли да кажеш поне за 1 проблем който си решила на национално ниво в полза на народа?

    10:31 05.05.2026

  • 17 Василеску

    5 1 Отговор
    "Органите" са на тлъста заплата от олигархията. И мафията; и са част от нея.

    10:32 05.05.2026

  • 18 Перо

    4 0 Отговор
    Властта бърка картелната с пазарната икономика! Разликата е, че при първата система, мерките са административни и наказателни. Глупаците са чули, че при пазарната икономика в ЕС, ценообразуването е свободно и пазара се саморегулира, резултатите са: цените производител - търговец 1:15, а лев - евро 1:1! Отделно потреблението си върви по принуда и рекета продължава! Сигурно другите страни, провели административни мерки и таван на цените са глупаци, според БГ властови унтерменши! Но какво да се прави, “кадрите решават всичко”, а у нас са случайници!

    10:48 05.05.2026

  • 19 Ти Също !

    1 0 Отговор
    Със Защитата На !

    Правата !

    На Българските Граждани !

    11:16 05.05.2026

  • 20 Е ! Омбудсмана !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко е картел!":

    Също Е !

    Купан !

    11:20 05.05.2026

