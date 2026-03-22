Радостин Василев: МЕЧ се позиционира като центристка умерено консервативна партия

22 Март, 2026 20:18, обновена 22 Март, 2026 19:24

Истинската промяна е да ги няма Пеевски и Борисов в управлението на България, подчерта лидерът на политическата сила

В предаването „120 минути“ по bTV водачът на листата на партия МЕЧ в Пловдив и 25 МИР в София, Радостин Василев, и бившият служебен министър на регионалното развитие в първото и второто правителство на Стефан Янев, Виолета Комитова, представиха позициите на партията преди изборите.

На въпроса защо и за какво се бори МЕЧ на тези избори, Василев отговори: „От цялото съществуване на МЕЧ и от участието ми в политиката, най-много съм се борил за справедливост и за истината. Българското общество има необходимост да знае истината, да чува истината, политиката има още по-голяма необходимост от истината. Тази истина в България трябва да доведе до търсене на отговорност. Без търсене на отговорност за това, което се е случило толкова дълги години, няма да получи никой дълготрайно подкрепата на българския народ. За това се борим - за истината, за справедливостта и за това да ни управляват хора, които поставят не личния си интерес, не бизнес-интересите на своите приятели, а обществен интерес на първо място.“

Василев обясни защо е сменял политическата си посока преди основаването на МЕЧ: „Истината е, че аз не смених посоката. Слушах Балабанов преди мен при Вас в участието си. Истината е, че Слави Трифонов заблуди, излъга и разочарова ужасно много хора. Той е една от причините хората да нямат доверие в истинската промяна. Истинската промяна е да ги няма Пеевски и Борисов в управлението на България. Аз като министър на „Има такъв народ“ в правителството на Кирил Петков тогава, напуснах и направих пресконференция, в която разкрих истината, че мафията пробива в ИТН. И до момента спечелих тези дела.“

Относно сегашната ситуация той заяви: „Истината в момента я виждате всички вие с участието на „Има такъв народ“, с Пеевски, с Борисов, ръка под ръка и с това, че те са говорителите на Пеевски и на Борисова в последния парламент. Аз бях обиждан, бях наричан предател. Как ли не ме наклеветиха?“

По темата за ПП-ДБ, сглобките и по какво се различават самите сглобки Василев каза: „Никаква разлика няма. ПП-ДБ и ИТН са основните виновници от 2021г до 2026 г. хората да не вярват на никого и все повече да се отчаят и отказват изобщо от политическия процес.“

По въпроса за това как реалистично разпределението на силите в българската политика може да се промени, Василев заяви: „Има само един вариант. Той е не абстрактен, а истински. Това е да има обединение на всички останали политически субекти, извън Борисов, Пеевски и Алиаса, надявам се да не бъдат част от следващия парламент, защото аз не деля Пеевски от Доган под никаква форма. Да направят това обединение и да намерят общи политики – антикорупционни, политики в полза на обществото, политики за ценови регулации. Те не го направиха.“

Той критикува поведението на други партии: „БСП и „Има такъв народ“ станаха част от едно управление и позорно тичат в политическия канал. Ако „Възраждане“ и ПП-ДБ не спрат с това противопоставяне, политическото им съществуване се обезсмисля.“

Василев посочи, че МЕЧ се позиционира като „центристка умерено консервативна партия, която поставя българския национален интерес на първо място.“

Виолета Комитова коментира ролята на Румен Радев: „За президента Радев, още в първият ден, когато той обяви началото на своята политическа кариера, имаме официална публикация във Facebook от господин Радостин Василев, че можем да бъдем партньори с него, ако се борим срещу Борисов, Пеевски и корупцията. Ако тези неща се случат, както ние си ги представяме, да, може да се работи в тази посока.“

Относно изборът на партньори на Радев, Радостин Василев заяви: „Радев има достатъчно време все още да намери сили в себе си да поправи грешките. Аз съм притеснен относно това той кого ще избере за свой партньор. Притеснява ме това, че в публичното му говорене и в листите, които прегледах внимателно, виждам изключително много кадри на ГЕРБ. Изключително много клиантелизъм, който включително ние от МЕЧ сме отхвърлили от наши листи, поне 20 човека са част от негови листи.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    10 1 Отговор
    ВАС НЯМА ДА ВИ ИМА ТОВА Е ИСТИНАТА ЖАЛКИ НЕКАДЪРНИЦИ СЛУГИТЕ НА БОЖКОВ

    Коментиран от #13, #14

    19:25 22.03.2026

  • 2 непротестиращ

    7 1 Отговор
    Ренегати!

    19:26 22.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Радо Гела ми дължи пари от 10 години.Върни парите!

    19:26 22.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    копеи , вие харесвате ли Киро Брейка?

    19:27 22.03.2026

  • 6 Хохо Бохо

    13 0 Отговор
    МЕЧ се позиционира извън парламента...

    19:28 22.03.2026

  • 7 Майтап на деня от Факти номер 1

    7 2 Отговор
    Борисов: ГЕРБ е най-стабилната европейска партия

    Коментиран от #15

    19:28 22.03.2026

  • 8 Всички разбраха

    12 0 Отговор
    "Мечът" е гумен.😎

    19:28 22.03.2026

  • 9 Дориана

    1 7 Отговор
    МЕЧ са много по- конструктивна и праволинейна партия и точно за това изпреварват БСП ОЛ. Това показва колко ниско са паднали от БСП в очите на своите избиратели изпълнявайки всички нареждания на Борисов и Пеевски.

    19:28 22.03.2026

  • 10 Бащата на някаква Саяна

    6 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:29 22.03.2026

  • 11 когато нареже тиква на парчета с мачете

    3 0 Отговор
    тогава да плямпа
    МЕЧ се позиционира като центристка умерено консервативна партия

    19:29 22.03.2026

  • 12 Майтап номер 1 на деня във Факти.

    6 3 Отговор
    Борисов: ГЕРБ е най-стабилната европейска партия. Жива да не бях.

    19:29 22.03.2026

  • 13 таксиджия 🚖

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Ще минат 4%, защото всички 18 годишни гласуват ьа тях. Радостин е "локал" - хулиган. Във тикток имал много силно присъствие, а те 18 годишните са там.

    Едно добро нещо направи Радостин - смачка киро селтака калтака сводника от село Павел. Още запори да му издейства и да му изтрие ютюб канала и Патреона! Час по-скоро.

    19:29 22.03.2026

  • 14 Дориана

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Няма да ги има Борисов и Пеевски . Вече са АУТ от управлението на страната.

    19:31 22.03.2026

  • 15 ГоРБ е най-стабилния чобанин

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Майтап на деня от Факти номер 1":

    на стадо наивни офсе блеещи за тях на избори

    Коментиран от #24, #25

    19:31 22.03.2026

  • 16 Ще се позиционира

    8 0 Отговор
    извън парламента ведно с тъшкавите консерватори. Смешниците чули за консерватори и те били такива. Изобщо не сте партии, сбиртоци сте

    19:32 22.03.2026

  • 17 Румен

    6 0 Отговор
    Меч да ти е отзад. Голям

    19:35 22.03.2026

  • 18 Даниел

    6 0 Отговор
    И вие като итн и БСП ще се позиционирате пред входа на партииния дом!

    19:35 22.03.2026

  • 19 Какви са тези чуждици

    6 0 Отговор
    центристка умерено консервативна партия? Я марш в kраварника с чуждиците и с политиките им. За тъпаците, които използват краварски чуждици, задължително трябва да се запознаят с факта, че краварите използват ликийска конституция и демокрация, крадени директно от българите, или пелгари с разместен данайски словоред на пеларги, предци на траките лидийци (термили - кавкони), за които пише Херодот. Откъде мислите крадат орелът на пал-харите, палещи орли хора (ора), онези същите от паметника на княз Котраг? Ало, в България пишем и говорим с български думи и корени, майцепродавци!

    19:36 22.03.2026

  • 20 Румен

    6 1 Отговор
    Как се казваше тоя циганин?

    19:36 22.03.2026

  • 21 ШЕФА

    2 7 Отговор
    Отлично представяне на партия МЕЧ и в Парламента и в предизборната кампания.

    19:36 22.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пич

    4 1 Отговор
    Мислех да ви кажа нещо окуражаващо, но няма какво! За когото и да гласувате, все ще получите едни и същи боклуци - крадци и предатели!!! Урсулианци и ЛГБТ дейци!!! Майцепродавци и наколенкаджии!!! Но идете и гласувайте!!! Поне известно време ще живеете с фантазии, че ще променяте нещо!!!

    19:38 22.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ти си oфца

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "ГоРБ е най-стабилния чобанин":

    Грoб си направи администрация на която целите родове гласуват за тях. Парите от златото от канадците го дават в катyните. А родените от 1900 до 1941, всички гласуват за тях. Армията е yнищожена за да няма кой да ги свали. Така че ако си разбрал, иди да ядеш люцерна.

    19:40 22.03.2026

  • 26 Дубайски

    8 0 Отговор
    Меч се позиционира около Дубай.

    19:40 22.03.2026

  • 27 На бас

    4 1 Отговор
    Тоя нема да влезе в парламента и ще отиде при летеца но без бабата

    19:40 22.03.2026

  • 28 Като

    5 0 Отговор
    тотален излишък !

    19:42 22.03.2026

  • 29 гошо

    5 0 Отговор
    Това плевенския мазенсиган,който евакуираха от Дубай ли е? Или е друг?

    19:42 22.03.2026

  • 30 С Меч

    3 0 Отговор
    Работата е бай,бай

    19:42 22.03.2026

  • 31 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор
    Този плевенски допинг-адвокат, като Министър на младежта и спорта от ПП "ПП", не можа да свърши и за 5 стотинки работа, но си уреди живота.
    Защо се пропуска, че Комитова е архитект...? Жената е абсолютно некомпетентна ....
    А кво ще кажете за фондацията на нейния мъж???

    19:43 22.03.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    РАДО ИНДОБЪЛГАРИНА МОЖЕ КАКТО СИ ИСКА ДА СЕ ПОЗИЦИОНИРА ......................... ЗА ВСИЧКИ , ТОЙ СИ Е КОМУНИСТ - СТАЛИНИСТ , КАТО ЧОРАПА .......................... ФАКТ !

    19:43 22.03.2026

  • 33 Хмм

    0 0 Отговор
    Дубаецът защо не е с розовата си ризка

    19:44 22.03.2026

  • 34 Витков

    0 0 Отговор
    Позиционира се за субсидии!

    19:45 22.03.2026

