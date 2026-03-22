Радостин Василев: МЕЧ се позиционира като центристка умерено консервативна партия

В предаването „120 минути“ по bTV водачът на листата на партия МЕЧ в Пловдив и 25 МИР в София, Радостин Василев, и бившият служебен министър на регионалното развитие в първото и второто правителство на Стефан Янев, Виолета Комитова, представиха позициите на партията преди изборите.

На въпроса защо и за какво се бори МЕЧ на тези избори, Василев отговори: „От цялото съществуване на МЕЧ и от участието ми в политиката, най-много съм се борил за справедливост и за истината. Българското общество има необходимост да знае истината, да чува истината, политиката има още по-голяма необходимост от истината. Тази истина в България трябва да доведе до търсене на отговорност. Без търсене на отговорност за това, което се е случило толкова дълги години, няма да получи никой дълготрайно подкрепата на българския народ. За това се борим - за истината, за справедливостта и за това да ни управляват хора, които поставят не личния си интерес, не бизнес-интересите на своите приятели, а обществен интерес на първо място.“

Василев обясни защо е сменял политическата си посока преди основаването на МЕЧ: „Истината е, че аз не смених посоката. Слушах Балабанов преди мен при Вас в участието си. Истината е, че Слави Трифонов заблуди, излъга и разочарова ужасно много хора. Той е една от причините хората да нямат доверие в истинската промяна. Истинската промяна е да ги няма Пеевски и Борисов в управлението на България. Аз като министър на „Има такъв народ“ в правителството на Кирил Петков тогава, напуснах и направих пресконференция, в която разкрих истината, че мафията пробива в ИТН. И до момента спечелих тези дела.“

Относно сегашната ситуация той заяви: „Истината в момента я виждате всички вие с участието на „Има такъв народ“, с Пеевски, с Борисов, ръка под ръка и с това, че те са говорителите на Пеевски и на Борисова в последния парламент. Аз бях обиждан, бях наричан предател. Как ли не ме наклеветиха?“

По темата за ПП-ДБ, сглобките и по какво се различават самите сглобки Василев каза: „Никаква разлика няма. ПП-ДБ и ИТН са основните виновници от 2021г до 2026 г. хората да не вярват на никого и все повече да се отчаят и отказват изобщо от политическия процес.“

По въпроса за това как реалистично разпределението на силите в българската политика може да се промени, Василев заяви: „Има само един вариант. Той е не абстрактен, а истински. Това е да има обединение на всички останали политически субекти, извън Борисов, Пеевски и Алиаса, надявам се да не бъдат част от следващия парламент, защото аз не деля Пеевски от Доган под никаква форма. Да направят това обединение и да намерят общи политики – антикорупционни, политики в полза на обществото, политики за ценови регулации. Те не го направиха.“

Той критикува поведението на други партии: „БСП и „Има такъв народ“ станаха част от едно управление и позорно тичат в политическия канал. Ако „Възраждане“ и ПП-ДБ не спрат с това противопоставяне, политическото им съществуване се обезсмисля.“

Василев посочи, че МЕЧ се позиционира като „центристка умерено консервативна партия, която поставя българския национален интерес на първо място.“

Виолета Комитова коментира ролята на Румен Радев: „За президента Радев, още в първият ден, когато той обяви началото на своята политическа кариера, имаме официална публикация във Facebook от господин Радостин Василев, че можем да бъдем партньори с него, ако се борим срещу Борисов, Пеевски и корупцията. Ако тези неща се случат, както ние си ги представяме, да, може да се работи в тази посока.“

Относно изборът на партньори на Радев, Радостин Василев заяви: „Радев има достатъчно време все още да намери сили в себе си да поправи грешките. Аз съм притеснен относно това той кого ще избере за свой партньор. Притеснява ме това, че в публичното му говорене и в листите, които прегледах внимателно, виждам изключително много кадри на ГЕРБ. Изключително много клиантелизъм, който включително ние от МЕЧ сме отхвърлили от наши листи, поне 20 човека са част от негови листи.“