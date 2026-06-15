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Проф. Хинков: Прокуратурата трябва да даде отговор колко са важни болничните директори за властта

Проф. Хинков: Прокуратурата трябва да даде отговор колко са важни болничните директори за властта

15 Юни, 2026 09:03 1 205 25

  • христо хинков-
  • прокуратура-
  • отговор-
  • директори на болници-
  • власт

"Безобразие е един директор на болница да взима 40 000 евро заплата. Това показва, че има нарушение на закона и злоупотреба в държавните болници. Кой разрешава тези директори на болници да получават такива заплати?", недоумява бившият здравен министър 

Проф. Хинков: Прокуратурата трябва да даде отговор колко са важни болничните директори за властта - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата трябва да даде отговор колко са важни болничните директори за властта. Затова настоя бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков пред bTV, цитиран от news.bg.
Той обясни, че е имал подобни проблеми, свързани с това шефове на задлъжнели болници да получават заплати повече от премиера. "В болница "Пирогов" например имаше нарушения за обществените поръчки и за лекарствата, но в крайна сметка директорът на болницата Валентин Димитров беше запазен", посочи проф. Хинков.

Според него трябва да има спирачка в това отношение и директорите на задлъжнели болници да не взимат такива големи заплати.

"Безобразие е един директор на болница да взима 40 000 евро заплата. Това показва, че има нарушение на закона и злоупотреба в държавните болници. Кой разрешава тези директори на болници да получават такива заплати?", недоумява проф. Хинков.

Проф. Христо Хинков добави още, че когато е бил в Министерство на здравеопазването е имало предложение от тогавашния финансов министър Асен Василев да се въведе таван на заплащането в болниците.

"Тази идея не може да се реализира, но проблемът е управлението на болницата да получава такива заплати. Директорът на болницата трябва да има определена ставка и това министърът на здравеопазването трябва да се пребори да го направи", призова бившият здравен министър.

Той се надява новата власт да реши проблема с бордовете на директорите на държавните болници. Този, който върши работа е изпълнителния директор, а останалите няколко души в борда на директорите са в "миманса", каза още проф. Христо Хинков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    17 0 Отговор
    наши хора трябва да си ги позлатяваме а те връщат и % от свръх подаръците

    09:06 15.06.2026

  • 2 А Кой Ще даде Отговор ?

    12 1 Отговор
    Колко е Важен ?

    Един Некадърен Министър !

    На Здравеопазването !

    За Здравеопазването ?

    09:08 15.06.2026

  • 3 честен ционист

    5 6 Отговор
    Бяха важни от 2020 до 2022, когато накъсиха 40000 пенсионера държавна поръчка.

    09:10 15.06.2026

  • 4 хихи

    16 0 Отговор
    Директорът на болницата трябва да има определена ставка ..... че то заради ставката получават такива заплати, а ставката е писана/приета или от МС или от НС. Сега всички се правят на ударени...

    09:10 15.06.2026

  • 5 болниците са хубаво нещо . но за кой са

    3 2 Отговор
    за богатите . скъпо е да си болен . 90 те най големите богаташи се броеха на пръсти . лекари . генерали, кардиохирурзи . работа за пари . от всяко нещо по левче . навремето взимаха 40 бона на месец . на някои им звучи много неправилно . гледат в чуждия джоб . щом всичко е по старо му . значи мениджъра нищо не върши . и в киев е така .

    09:11 15.06.2026

  • 6 Трол

    1 11 Отговор
    Болничните директори са важен стълб в обществото и трябва да получават справедливи възнаграждения.

    09:12 15.06.2026

  • 7 медика

    6 1 Отговор
    Имат разходи шефовете пращат линейки по Разградско да събират за стендове,че и катастрофират нодали им слагат стендове важно,че им дават фалшиви ТЕЛК-ове

    09:15 15.06.2026

  • 8 очевидец

    13 2 Отговор
    Украинците подарили на сливенския митрополит нова шкода, а той в знак на благодарност, гони българския свещеник от църквата в с. Кошарица, община Несебър, и слага украински такъв. Вече всичко се чете на украински. Добре е, а?

    09:17 15.06.2026

  • 9 в кратце

    9 1 Отговор
    Прокуратурата трябва да даде отговор/запетая/колко са важни болничните директори за властта.

    09:19 15.06.2026

  • 10 Очен Лекар !

    3 0 Отговор
    "Считаме изследването за Недостоверно ! Поради силно намаленото зрение."

    Отличен (6) !

    За Българската Офталмология !

    И Министъра На Здравеопазването !

    09:23 15.06.2026

  • 11 как сочи с пръст . а джиповете на

    4 0 Отговор
    феодалите . зърнари, чесеита, заемни къщи , енергийните босове . все искат да им покачат тока и парното . а все затъват с огромни заплати . даже изкараха вальо топлото светец . джакузита, охрани, командировки в дубай , подаръци . какво ли не беше . яхти, коли . назначаваха се за белене 2 още след първата копка .

    09:29 15.06.2026

  • 12 пенсионер

    6 1 Отговор
    След като ги направиха търговски дружества сега ще им берат гайлето!

    Коментиран от #22

    09:38 15.06.2026

  • 13 Павел Пенев

    6 2 Отговор
    Търговците с Хипократова клетва у нас се подразделят на две групи: мафиоти и некадърници но едните и другите са алчни и подли същества.,които пируват за сметка на бедните и болни българи с 9 милиарда евро в НЗОК+ допълнителни плащания от хората. Това е демократичното здравеопазване,което постави имена на болниците и ДКЦ на светии. По добре всички да минат към Светия синод. Изроди.

    09:46 15.06.2026

  • 14 ЛИКВИДАТОР

    8 0 Отговор
    СПЕШНА ПОМОЩ Е ПРЕВЪРНАТА В ПОЛИКЛИНИКА, ОБСЛУЖВАТ СЕ ХОРА И АДРЕСИ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО - ОТ КОЖЕН ОБРИВ ДО ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ПОНЕ Я ПРЕКРЪСТЕТЕ НА "ВСЯКАКВА БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВМБП"!!! ЗДРАВЕТО Е ПРЕВЪРНАТО В СТОКА, КОЯТО СЕ ТЪРГУВА - ТОВА СА ВИ ПОСТИЖЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 37 ГОДИНИ! ЧЕСТИТО!

    09:49 15.06.2026

  • 15 На бял кон

    5 0 Отговор
    И Хинков го вее вятър на бял кон. Това не е прокурорски въпинрос , а фансов,бизнес и мениджърски въпрос. Да отговорят тези , които са измислили и утвърдили методика и алгоритъм за тези безбожно нахални заплати.

    Коментиран от #18

    09:53 15.06.2026

  • 16 Отблъскващо е!

    6 0 Отговор
    Директори на болници,с такива огромни заплати,а пациента в болницата да си заплаща бинта и превръзката...!

    09:53 15.06.2026

  • 17 Юуп

    3 0 Отговор
    Александър Флеминг откри антибиотиците и спаси много хора, проф Хинков не се знае какво е открил, ама забрани антибиотиците

    09:55 15.06.2026

  • 18 Саде да попитам!

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "На бял кон":

    До сега къде дремаха управляващите,с огромна власт,като Борисов, Шиши,Денковци,Желязковци...,че да не ги насметат и потърсят отговорност за тези крещящо-високи заплати...?!
    Отговарям си сам!
    Просто и те са в играта...

    Коментиран от #25

    09:57 15.06.2026

  • 19 Ха-ха-ха!

    3 0 Отговор
    Че 40 000 са джобни пари бе! Една свиня, Славя Боту, миналата огдина пукна, получаваше 130 000 на месец! Да, ама болницата й беше под един фес с Прокуратурата!

    09:59 15.06.2026

  • 20 да си директор болничар е тежка

    3 0 Отговор
    задача . и без да е лекар също е трудно . навремето им викаха калинки . разни бели кланове се уреждаха на добри заплати и гледаха семейства . 40 бона евро е 40 бона долара . и в ЮС е много голяма заплата . 10 хиляди долара на седмица . за 5 дена . 2 хиляди долара на ден е това . сега като се замисля как няма да имат хубави коли . и при ректорите е така .

    09:59 15.06.2026

  • 21 И Хинков и Виткова показаха

    5 0 Отговор
    Колко могат когато бяха министри
    НИЩО НЕ НАПРАВИХА КАТО ТН ПОРТИЙНО НАЗНАЧЕНИ
    ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА НЕ СЕ ПОКАЗВАТ
    ТЕ СА МИЛИОНЕРИ ОТ СИТУАЦИЯ НА ВЛАСТ ОСОБЕНО ВИТКОВА
    НЯМА С КАКВО ДА СА ПОЛЕЗНИ

    10:00 15.06.2026

  • 22 Пенсионера не помни ли

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "пенсионер":

    ЧЕ ИВ.КОСТОВ НОАСАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
    ВЪВ ЦЯЛ СВЯТ НЯМА ТАКОВА ЖИВОТНО!!!
    ТОГАВА НИКОЙ НЕ РЕАГИРА.

    10:04 15.06.2026

  • 23 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Хинков , вие пак не сте разбрали за сумата! Тук влизат и полагащите се пари при злизане в пенсия! А защоне повдигаш въпроса за заплатите на депутатите които са три пъти средната , докато в Унгария ги граничиха на. на 3900 €!

    10:06 15.06.2026

  • 24 Зеления

    2 0 Отговор
    Тоя противняк, който направи безобразията с рецептите и лекарствата за диабет хората да се редят в точно определени дни по аптеките, да ти изписват лекарство с по 28 таблетки за един месец, а месеца да има 31 дни и 3 дни да няма как да си пиеш лекарството, защото с електронна рецепта не може да вземеш ново, докато не дойде датата и т.н.
    Та този противняк долен, който направи маса безобразия в здравното министерство тръгнал да говори какво да прави нови я министър, все едно той докато е бил министър директорите не са вземали по 80 000 лв. заплати

    10:13 15.06.2026

  • 25 По тЪча

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Саде да попитам!":

    От МС до поредния здравен министър са позволявали и търпяло това безобразие. Хинков да не ми бяга по тЪча защото и той като министър е в кирЕча.

    10:23 15.06.2026

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