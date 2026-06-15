Проф. Хинков: Прокуратурата трябва да даде отговор колко са важни болничните директори за властта

Прокуратурата трябва да даде отговор колко са важни болничните директори за властта. Затова настоя бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков пред bTV, цитиран от news.bg.
Той обясни, че е имал подобни проблеми, свързани с това шефове на задлъжнели болници да получават заплати повече от премиера. "В болница "Пирогов" например имаше нарушения за обществените поръчки и за лекарствата, но в крайна сметка директорът на болницата Валентин Димитров беше запазен", посочи проф. Хинков.
Според него трябва да има спирачка в това отношение и директорите на задлъжнели болници да не взимат такива големи заплати.
"Безобразие е един директор на болница да взима 40 000 евро заплата. Това показва, че има нарушение на закона и злоупотреба в държавните болници. Кой разрешава тези директори на болници да получават такива заплати?", недоумява проф. Хинков.
Проф. Христо Хинков добави още, че когато е бил в Министерство на здравеопазването е имало предложение от тогавашния финансов министър Асен Василев да се въведе таван на заплащането в болниците.
"Тази идея не може да се реализира, но проблемът е управлението на болницата да получава такива заплати. Директорът на болницата трябва да има определена ставка и това министърът на здравеопазването трябва да се пребори да го направи", призова бившият здравен министър.
Той се надява новата власт да реши проблема с бордовете на директорите на държавните болници. Този, който върши работа е изпълнителния директор, а останалите няколко души в борда на директорите са в "миманса", каза още проф. Христо Хинков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
09:06 15.06.2026
2 А Кой Ще даде Отговор ?
Един Некадърен Министър !
На Здравеопазването !
За Здравеопазването ?
09:08 15.06.2026
3 честен ционист
09:10 15.06.2026
4 хихи
09:10 15.06.2026
5 болниците са хубаво нещо . но за кой са
09:11 15.06.2026
6 Трол
09:12 15.06.2026
7 медика
09:15 15.06.2026
8 очевидец
09:17 15.06.2026
9 в кратце
09:19 15.06.2026
10 Очен Лекар !
Отличен (6) !
За Българската Офталмология !
И Министъра На Здравеопазването !
09:23 15.06.2026
11 как сочи с пръст . а джиповете на
09:29 15.06.2026
12 пенсионер
Коментиран от #22
09:38 15.06.2026
13 Павел Пенев
09:46 15.06.2026
14 ЛИКВИДАТОР
09:49 15.06.2026
15 На бял кон
Коментиран от #18
09:53 15.06.2026
16 Отблъскващо е!
09:53 15.06.2026
17 Юуп
09:55 15.06.2026
18 Саде да попитам!
До коментар #15 от "На бял кон":До сега къде дремаха управляващите,с огромна власт,като Борисов, Шиши,Денковци,Желязковци...,че да не ги насметат и потърсят отговорност за тези крещящо-високи заплати...?!
Отговарям си сам!
Просто и те са в играта...
Коментиран от #25
09:57 15.06.2026
19 Ха-ха-ха!
09:59 15.06.2026
20 да си директор болничар е тежка
09:59 15.06.2026
21 И Хинков и Виткова показаха
НИЩО НЕ НАПРАВИХА КАТО ТН ПОРТИЙНО НАЗНАЧЕНИ
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА НЕ СЕ ПОКАЗВАТ
ТЕ СА МИЛИОНЕРИ ОТ СИТУАЦИЯ НА ВЛАСТ ОСОБЕНО ВИТКОВА
НЯМА С КАКВО ДА СА ПОЛЕЗНИ
10:00 15.06.2026
22 Пенсионера не помни ли
До коментар #12 от "пенсионер":ЧЕ ИВ.КОСТОВ НОАСАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
ВЪВ ЦЯЛ СВЯТ НЯМА ТАКОВА ЖИВОТНО!!!
ТОГАВА НИКОЙ НЕ РЕАГИРА.
10:04 15.06.2026
23 Майора
10:06 15.06.2026
24 Зеления
Та този противняк долен, който направи маса безобразия в здравното министерство тръгнал да говори какво да прави нови я министър, все едно той докато е бил министър директорите не са вземали по 80 000 лв. заплати
10:13 15.06.2026
25 По тЪча
До коментар #18 от "Саде да попитам!":От МС до поредния здравен министър са позволявали и търпяло това безобразие. Хинков да не ми бяга по тЪча защото и той като министър е в кирЕча.
10:23 15.06.2026