ИПБ: 170% ръст на жертвите за 10 дни!

Държавата капитулира пред войната по пътищата: 170% ръст на жертвите за 10 дни! Десет дни след черната катастрофа на "Челопешко шосе", институционалната машина на България отново блокира. Вместо реални резултати, обществото получи поредното „извънредно заседание“ на Министерския съвет и сухи полицейски статистики за глобени шофьори. Това заявяват от ИПБ и допълват:

Фактите обаче са безмилостни и разкриват пълна абдикация на държавата от проблема:

Кървава статистика: От 5 юни до днес по пътищата са загинали 16 души (спрямо 6 за същия период на миналата година). Това е брутален ръст от близо 170%!

Дъно на черната хроника: От началото на годината жертвите са 190 с 30 повече в сравнение с 2025 г.

Имунитет срещу шока: Дори традиционният психологически ефект – краткосрочното намаляване на инцидентите след голяма трагедия поради обществен шок – този път напълно липсва. Системата е достигнала своята критична точка.

Провалът на „Мимикрията на дейност“

Текущото управление не може да бъде винено за десетилетната разруха в сектора, но носи пълна отговорност за днешната безпомощност. Проблемът е ясен: държавата лекува рак с аспирин.

Всички обявени „извънредни мерки“ са просто претоплена манджа от провалени стратегии на предходни кабинети:

1. Липсват конкретни цели: Не е ясно какъв резултат се търси и кога точно трябва да бъде постигнат.

2. Липсват показатели за контрол: Без критерии за оценка, всяка акция е просто политическо пожелание, а не управленско решение.

3. Липсва промяна на подхода: Когато засилените проверки и медийният шум водят до повече трупове, решението не е „още от същото“, а радикална смяна на модела.

Призивът на ИПБ: Край на кампаниите, време е за управление на риска!

Институтът за пътна безопасност категорично заявява: настоящият модел е напълно изчерпан. България няма нужда от поредната пиар акция или поредното безсмислено заседание.

Настояваме Министерският съвет незабавно да признае провала си и да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова Стратегия за управление на пътната безопасност.

Нужни са професионален анализ на риска, персонална отговорност, измерими цели и системни решения. Защото зад кухите проценти в статистиката стоят човешки животи. А всеки ден институционално пасуване коства нови трупове по българските пътища.