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ИПБ: 170% ръст на жертвите за 10 дни!

ИПБ: 170% ръст на жертвите за 10 дни!

15 Юни, 2026 09:43 937 25

  • жертви-
  • ипб-
  • пътна безопасност

Настояваме Министерският съвет незабавно да признае провала си и да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова Стратегия за управление на пътната безопасност, заявяват от Института

ИПБ: 170% ръст на жертвите за 10 дни! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата капитулира пред войната по пътищата: 170% ръст на жертвите за 10 дни! Десет дни след черната катастрофа на "Челопешко шосе", институционалната машина на България отново блокира. Вместо реални резултати, обществото получи поредното „извънредно заседание“ на Министерския съвет и сухи полицейски статистики за глобени шофьори. Това заявяват от ИПБ и допълват:

Фактите обаче са безмилостни и разкриват пълна абдикация на държавата от проблема:

Кървава статистика: От 5 юни до днес по пътищата са загинали 16 души (спрямо 6 за същия период на миналата година). Това е брутален ръст от близо 170%!

Дъно на черната хроника: От началото на годината жертвите са 190 с 30 повече в сравнение с 2025 г.

Имунитет срещу шока: Дори традиционният психологически ефект – краткосрочното намаляване на инцидентите след голяма трагедия поради обществен шок – този път напълно липсва. Системата е достигнала своята критична точка.

Провалът на „Мимикрията на дейност“

Текущото управление не може да бъде винено за десетилетната разруха в сектора, но носи пълна отговорност за днешната безпомощност. Проблемът е ясен: държавата лекува рак с аспирин.

Всички обявени „извънредни мерки“ са просто претоплена манджа от провалени стратегии на предходни кабинети:

1. Липсват конкретни цели: Не е ясно какъв резултат се търси и кога точно трябва да бъде постигнат.

2. Липсват показатели за контрол: Без критерии за оценка, всяка акция е просто политическо пожелание, а не управленско решение.

3. Липсва промяна на подхода: Когато засилените проверки и медийният шум водят до повече трупове, решението не е „още от същото“, а радикална смяна на модела.

Призивът на ИПБ: Край на кампаниите, време е за управление на риска!

Институтът за пътна безопасност категорично заявява: настоящият модел е напълно изчерпан. България няма нужда от поредната пиар акция или поредното безсмислено заседание.

Настояваме Министерският съвет незабавно да признае провала си и да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова Стратегия за управление на пътната безопасност.

Нужни са професионален анализ на риска, персонална отговорност, измерими цели и системни решения. Защото зад кухите проценти в статистиката стоят човешки животи. А всеки ден институционално пасуване коства нови трупове по българските пътища.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 4 Отговор
    Промяната не става за 10 дни❗
    Факт е, че от години КАТ служи КАТо репресивен орган, а не КАТо орган стремящ се да осигури безопасността на движещите се по пътищата на България ❗

    Коментиран от #3, #6

    09:49 15.06.2026

  • 2 честен ционист

    14 8 Отговор
    Проблемът е в африканските пътища. Няма маркировка, дупки и кръпки навсякъде. И на туземците да им дадеш тези лизингови, расови автомобили и те по черните пътища ще се избият.

    Коментиран от #20

    09:50 15.06.2026

  • 3 честен ционист

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нещо не си разбрал, ИПБ настоява да се развържат ръцете на КАТ за крайни репресии срещу Ганчо.

    Коментиран от #9

    09:52 15.06.2026

  • 4 българина

    15 1 Отговор
    тук няма нужда от стратегии, июа нужда от прокуратура и съд да вкарат в затвора всички допуснали инфраструктурата да е допотопна, тънък асфалт, дупки, липса или грешка маркировка и знаци, храсти дървета, криви и тесни пътни платна, прооаднали шахти, филтивни шофьорски курсове

    Коментиран от #25

    09:56 15.06.2026

  • 5 Василеску

    8 3 Отговор
    Превенция - нула. Едно време преди точно 40 години бях за 3 години частно такси и редовно правех малки нарушения за по-бързо обслужване не клиентите - маркировки, обратни завои, влизане в затворени улички, 90 по цариградско и 70 в Студентски град. Като направих 10, ме викнаха в КАТ (заедно с още 10-ина такива), викнаха телевизията (хора, пътища, автомобили -имаше такова редовно предаване) и искаха показно да ми вземат книжката. Сега такива неща няма и много други. Само камери, които само констатират и дотам. И купени книжки.

    Коментиран от #8

    09:57 15.06.2026

  • 6 А за колко дни ?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    8000?

    Коментиран от #19

    09:57 15.06.2026

  • 7 Анонимен

    9 1 Отговор
    Да не стане пак репресии и яки глоби защото някой докато ускорява след, за да се включи в движението без да иска за секунда дигнал 1 км/ч отгоре, докато престъпници с политически чадъри продължават да се състезават със 150 в града? Да не говорим, че 1/3 от смъртните случаи са заради качеството на това, което наричаме пътища.

    Коментиран от #13

    09:57 15.06.2026

  • 8 Ами

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Василеску":

    Отивай в "едно време".

    09:59 15.06.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Нищо не си разбрал❗
    Всичко започва от първите крачки-
    Мама притичква с малчугана НА ЧЕРВЕНО,
    защото бързали за градината🤔
    Тати прави ЗАБРАНЕН обратен завой през двойна непрекъсната, за да остави наследник си пред училището 🤔
    Тийн-чо фучи БЕЗНАКАЗАНО с тротинетката🤔
    Още примери искаш ли❓
    Всеки може да кара, като Чавдар че, за да вземе СУМПС, а после ... "Елате ме вижте!"❗
    Защо теА АВТОХУЛИГАНИ не карат така в Гърция🤔❓

    10:00 15.06.2026

  • 10 Топлината !

    2 0 Отговор
    И Не Само !

    Ги Подлудява !

    Глупоста Също !

    10:00 15.06.2026

  • 11 българина

    12 1 Отговор
    причината е съшата като , защо няма туристи! ами защото тук няма нишо красиво здраво и подредено, с разбита африканска инфрасруктура какъв туризъм? само ктастрофи и смърт... нещата са свързани.

    10:01 15.06.2026

  • 12 Милиционер

    4 2 Отговор
    Ами вдигайте глобите пак, както виждате нема оправия всичко е сбъркано в територията.

    10:01 15.06.2026

  • 13 В Правилника пише !

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Че водача трябва да се съобразява !

    С Обстановката на пътя !

    Състоянието на пътната настилка !

    Е Часто от обстановеката на Пътя .

    10:03 15.06.2026

  • 14 сигурно е така . рисковано е

    4 0 Отговор
    да се излиза на пътя . никой не очаква да пукне . но лятото е така . има големи катастрофи . някой бърза и някой му се пречка . помним кико сглобката татко петко петрохан . отнесе пенсията . с 160 . заповядали му 60 . карал срещу хората . и блъс . в статистиката . който е в трафика е в опасност . всеки . без изключение . 5 избити и 18 ранени дневно е 6,7,8,9 месеци .

    10:05 15.06.2026

  • 15 Нещастници

    4 1 Отговор
    1990 г регистрирани мпс 1.7 млн, 2025 г 4.2 млн, отделно чуждия трафик е поне по три! за 35 г Сиреч се опитваш да прекараш 4 пъти поне повече вода по съшия тръбопровод без аварии...... Колкото и да са глупави в кат и апи, сами трябва да се сетят къде е лроблема плюс качеството на инфраструктурата, маркировка, ширина, осветеност, храсти, дупки кръпки дървета

    10:07 15.06.2026

  • 16 опс-са

    3 0 Отговор
    Аз си реших въпроса - продадох колата. От няколко години имам чувството, че по пътищата карат само побъркани. Случвало се е в града да карам с малко над разрешените 50 км, например с 55 км и някой да ме изпревари и да ми завърти длан, показвайки ми, че съм луд. За дистанция да не споменаваме, защото това е тема табу. Сега си пътувам с градския транспорт и гледам отстрани какво става по кръстовищата. На няколко пъти виждам бой пред светофарите, докато свети червено. Уплътняват си времето хората, докато чакат да светне зелено. Въобще, на голяма далавера съм - нито ме интересува цена на бензина, нито ме интересуват камери на триноги, нито ме интересуват лошо поставени пътни знаци или маркировка, нито ме интересува паркиране. Единственото неудобство в градския транспорт е, че когато влезе клошар половината трамвай припада от клошарския аромат, а другата половина се скупчва в другия край.

    10:08 15.06.2026

  • 17 ццц

    6 0 Отговор
    "Стратегията" на властта е дране на кожи с глоби, за да има пари за крадене. Друго не ги интересува

    10:11 15.06.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Чарлз Дарвин харесва това!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:13 15.06.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "А за колко дни ?":

    Не ме бъркай с оня дето дето щеше да ни оправя за 800 дни❗
    Факт е, че трябва да се изкорени:
    " И ко ш прайм сиа?"❗
    Както и съревнованието за брой фишове и актове, вместо съревнование за най-малко ПТП в района на всяко РПУ❗

    10:14 15.06.2026

  • 20 Инфрастуктурата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    е проблемна, но не тя е в оснвата. И вместо да се оправдаваш е това, помисли си какво ти би могъл да направиш. Обравданията, че все някой друг е вновен се изтъркаха. Липсващата маркировка не е толкова проблем, колкото го изкарваш, колкото безотговорнотта зад волана и "първосигналното" мислене. Външна помощ, също няма да помогне.

    10:16 15.06.2026

  • 21 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    как не можахте да разберете???нито с глоби ,нито с наказания ,нито с пожелания нито с религия ще промените начина на мислене на хората тук...решението е единственно.трябва да направите шахмата ,като учебен предмет от 1ви клас поне до 5ти ,а после избираем предмет.за 10години ще промените и простотията в децата както и ще направите хората ,а вие говорите патетично /нацията/ по могъща и по -много-пооо мислеща и ще спрете катастрофите след 15г от въвеждането ,ще имате под 20убити на година на 5милиона или като разделите туй на онуй по 4/1000000 ,което е нищо!

    10:17 15.06.2026

  • 22 Някой

    0 2 Отговор
    Стига сте ни натрапвали мнението на това незнайно от кого финансирано НПО.

    10:18 15.06.2026

  • 23 народа мре

    1 0 Отговор
    защото не работи съдебната ни система.
    До момента няма осъден собственик на пътя заради липсата на поддръжка. КАТ винаги измъква държавата с дежурното "ВОДАЧА не се е съобразил с пътните условия", без да уточнява кой е виновен за тези условия.

    10:19 15.06.2026

  • 24 ТИР

    4 0 Отговор
    Целта е психясване и оправдание за глобите... Ако бяхте така загрижени за катастрофите нямаше да оставите пътищата години без маркировка и не просечени клони надвиснали над пътя принуждаващи водачите на камиони да навлизат в насрещната лента а водачите на леките автомобили да псуват и снимат без да разбират ситуацията....

    10:20 15.06.2026

  • 25 Абсолютно

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "българина":

    това са част от мерките. Щофьорът е най-лесно да се санкционира, но пропускат останалите във веригата. И докато КАТ пишат несъобрасена скоерст, няма как да осъдиш АПИ за немърливост. Отделно трябва да им спретант и една ревизиа, къде са парите от ТОЛ такси.. толкова години, с които (уж) трябваше да се поддържа мрежата и да се строят нови пътища.Нещата биха си дошли на мястото, когато започне да има конторл и всеки да с носи последствията за немърливо свършена работа. Но това не става от днес за утре, след като цяло поколение (дори 2 и на път да станат 3) бяха възпитавани в безотговорнст

    10:21 15.06.2026

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