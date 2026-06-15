ИПБ: 170% ръст на жертвите за 10 дни!

Държавата капитулира пред войната по пътищата: 170% ръст на жертвите за 10 дни! Десет дни след черната катастрофа на "Челопешко шосе", институционалната машина на България отново блокира. Вместо реални резултати, обществото получи поредното „извънредно заседание“ на Министерския съвет и сухи полицейски статистики за глобени шофьори. Това заявяват от ИПБ и допълват:
Фактите обаче са безмилостни и разкриват пълна абдикация на държавата от проблема:
Кървава статистика: От 5 юни до днес по пътищата са загинали 16 души (спрямо 6 за същия период на миналата година). Това е брутален ръст от близо 170%!
Дъно на черната хроника: От началото на годината жертвите са 190 с 30 повече в сравнение с 2025 г.
Имунитет срещу шока: Дори традиционният психологически ефект – краткосрочното намаляване на инцидентите след голяма трагедия поради обществен шок – този път напълно липсва. Системата е достигнала своята критична точка.
Провалът на „Мимикрията на дейност“
Текущото управление не може да бъде винено за десетилетната разруха в сектора, но носи пълна отговорност за днешната безпомощност. Проблемът е ясен: държавата лекува рак с аспирин.
Всички обявени „извънредни мерки“ са просто претоплена манджа от провалени стратегии на предходни кабинети:
1. Липсват конкретни цели: Не е ясно какъв резултат се търси и кога точно трябва да бъде постигнат.
2. Липсват показатели за контрол: Без критерии за оценка, всяка акция е просто политическо пожелание, а не управленско решение.
3. Липсва промяна на подхода: Когато засилените проверки и медийният шум водят до повече трупове, решението не е „още от същото“, а радикална смяна на модела.
Призивът на ИПБ: Край на кампаниите, време е за управление на риска!
Институтът за пътна безопасност категорично заявява: настоящият модел е напълно изчерпан. България няма нужда от поредната пиар акция или поредното безсмислено заседание.
Настояваме Министерският съвет незабавно да признае провала си и да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова Стратегия за управление на пътната безопасност.
Нужни са професионален анализ на риска, персонална отговорност, измерими цели и системни решения. Защото зад кухите проценти в статистиката стоят човешки животи. А всеки ден институционално пасуване коства нови трупове по българските пътища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Факт е, че от години КАТ служи КАТо репресивен орган, а не КАТо орган стремящ се да осигури безопасността на движещите се по пътищата на България ❗
Коментиран от #3, #6
09:49 15.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #20
09:50 15.06.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нещо не си разбрал, ИПБ настоява да се развържат ръцете на КАТ за крайни репресии срещу Ганчо.
Коментиран от #9
09:52 15.06.2026
4 българина
Коментиран от #25
09:56 15.06.2026
5 Василеску
Коментиран от #8
09:57 15.06.2026
6 А за колко дни ?
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":8000?
Коментиран от #19
09:57 15.06.2026
7 Анонимен
Коментиран от #13
09:57 15.06.2026
8 Ами
До коментар #5 от "Василеску":Отивай в "едно време".
09:59 15.06.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "честен ционист":Нищо не си разбрал❗
Всичко започва от първите крачки-
Мама притичква с малчугана НА ЧЕРВЕНО,
защото бързали за градината🤔
Тати прави ЗАБРАНЕН обратен завой през двойна непрекъсната, за да остави наследник си пред училището 🤔
Тийн-чо фучи БЕЗНАКАЗАНО с тротинетката🤔
Още примери искаш ли❓
Всеки може да кара, като Чавдар че, за да вземе СУМПС, а после ... "Елате ме вижте!"❗
Защо теА АВТОХУЛИГАНИ не карат така в Гърция🤔❓
10:00 15.06.2026
10 Топлината !
Ги Подлудява !
Глупоста Също !
10:00 15.06.2026
11 българина
10:01 15.06.2026
12 Милиционер
10:01 15.06.2026
13 В Правилника пише !
До коментар #7 от "Анонимен":Че водача трябва да се съобразява !
С Обстановката на пътя !
Състоянието на пътната настилка !
Е Часто от обстановеката на Пътя .
10:03 15.06.2026
14 сигурно е така . рисковано е
10:05 15.06.2026
15 Нещастници
10:07 15.06.2026
16 опс-са
10:08 15.06.2026
17 ццц
10:11 15.06.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
10:13 15.06.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "А за колко дни ?":Не ме бъркай с оня дето дето щеше да ни оправя за 800 дни❗
Факт е, че трябва да се изкорени:
" И ко ш прайм сиа?"❗
Както и съревнованието за брой фишове и актове, вместо съревнование за най-малко ПТП в района на всяко РПУ❗
10:14 15.06.2026
20 Инфрастуктурата
До коментар #2 от "честен ционист":е проблемна, но не тя е в оснвата. И вместо да се оправдаваш е това, помисли си какво ти би могъл да направиш. Обравданията, че все някой друг е вновен се изтъркаха. Липсващата маркировка не е толкова проблем, колкото го изкарваш, колкото безотговорнотта зад волана и "първосигналното" мислене. Външна помощ, също няма да помогне.
10:16 15.06.2026
21 дядо дръмпир
10:17 15.06.2026
22 Някой
10:18 15.06.2026
23 народа мре
До момента няма осъден собственик на пътя заради липсата на поддръжка. КАТ винаги измъква държавата с дежурното "ВОДАЧА не се е съобразил с пътните условия", без да уточнява кой е виновен за тези условия.
10:19 15.06.2026
24 ТИР
10:20 15.06.2026
25 Абсолютно
До коментар #4 от "българина":това са част от мерките. Щофьорът е най-лесно да се санкционира, но пропускат останалите във веригата. И докато КАТ пишат несъобрасена скоерст, няма как да осъдиш АПИ за немърливост. Отделно трябва да им спретант и една ревизиа, къде са парите от ТОЛ такси.. толкова години, с които (уж) трябваше да се поддържа мрежата и да се строят нови пътища.Нещата биха си дошли на мястото, когато започне да има конторл и всеки да с носи последствията за немърливо свършена работа. Но това не става от днес за утре, след като цяло поколение (дори 2 и на път да станат 3) бяха възпитавани в безотговорнст
10:21 15.06.2026