Трима от тримата кандидати за кмет, издигнати от ДПС спечелиха убедителна победа още на първи тур на проведените частични местни избори. Това съобщи в социалните мрежи лидерът на ДПС Делян Пеевски.
На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност, каза още лидерът на формацията.
Пеевски поздрави кмета на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали - Медиха Мустафа, кмета на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали - Орхан Ахмед и кмета на кметство Подайва, община Исперих, област Разград - Керим Ахмед, техните щабове и общинските и областни структури на Кърджали, Ардино, Исперих и Разград.
Пеевски: ДПС спечели три от три кметски избори
15 Юни, 2026 08:06 2 199 45
На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност, каза още лидерът на формацията.
Трима от тримата кандидати за кмет, издигнати от ДПС спечелиха убедителна победа още на първи тур на проведените частични местни избори. Това съобщи в социалните мрежи лидерът на ДПС Делян Пеевски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 грууух
Коментиран от #13
08:11 15.06.2026
2 авантгард
Човката - в локвата.
08:13 15.06.2026
3 ормв
08:15 15.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тази крива мутра
08:17 15.06.2026
6 Иван Грозни
08:17 15.06.2026
7 каьедр
08:17 15.06.2026
8 ИЗБИРАТЕЛ
08:19 15.06.2026
9 нннн
08:19 15.06.2026
10 От трите
08:21 15.06.2026
11 Независим
Да ви е честито,......
Коментиран от #18
08:23 15.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мърша
До коментар #1 от "грууух":Боклук не убиждай
08:25 15.06.2026
14 Срам за България
08:26 15.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #15 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":ВЕСА "ВОДКАТА": ❤️❤️❤️
"ШИШИ, ОБИЧАМ ТЕЕЕЕЕ! О, "МОN AMOUR"!" ❤️❤️❤️🐷🐷🐷
Коментиран от #21
08:30 15.06.2026
17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Каква cBиHcka сглобка ...
08:30 15.06.2026
18 Евроатлантик
До коментар #11 от "Независим":Тотално грешиш човече.... В тези селца няма други кандидати освен ДПС... Ако имаше представители на ПБ, бъди сигурен, че ДПС губи! Защото всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два варианта- или Пеевски или Радев, друг вариант няма! Безспорен факт, колкото и да не ви харесва....!
Коментиран от #23, #29, #30
08:31 15.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Коста
08:32 15.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хората!
08:35 15.06.2026
23 Даа
До коментар #18 от "Евроатлантик":Абсолютно вярно си е ! Единствената алтернатива на Радев е Пеевски! Шиши начело ( в колаборации различни- ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН и прочие патерици). Все пак разума надделява все още! Огромното мнозинство на България избира Радев пред единствена алтернатива- Шиши/ Боко и патерици....
08:35 15.06.2026
24 Абе
Коментиран от #28
08:36 15.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Точен с парите
08:39 15.06.2026
28 КарабасБарабас
До коментар #24 от "Абе":Докато не му намерят и неговото "ОКОНчателно РЕШЕние" !
08:40 15.06.2026
29 Независим
До коментар #18 от "Евроатлантик":А ако това което твърдиш е вярно, защо тогава Радев не е издигнал свой кандидат който да спечели и защо Радев не е попречил на очевидно купения вот ???
08:41 15.06.2026
30 ХроматидИ
До коментар #18 от "Евроатлантик":Хората от тези малки населени места са под тотален контрол и зависимост от ДПС ! Могат ли да мръднат наляво и надясно ? Те така овладяха властта и финансовите лостове , че КОЛЯТ и БЕСЯТ на воля !
08:43 15.06.2026
31 Оня без коня
08:44 15.06.2026
32 Парите не миришат
08:49 15.06.2026
33 Ох, на мама красавеца
Нещо много се задържа в България!
Върна ли парите от « магазини за хората»?
А парите от КТБ?
Ааааа? И само това да е!
08:51 15.06.2026
34 Хм Хм
08:54 15.06.2026
35 Резултат
08:55 15.06.2026
36 БАЙ ---ХОЙ
РАДЕВ. КАКВО. ЧАКАТЕ. БЕ. ИМУНИТЕТА. НА. ТАЯ. МУТРА. ВЕДНАГА. ДА. СЕ. СВАЛИ. И
РАЗСЛЕДВАНЕ. ДРЪЖТЕ. ГО. ПОД. ОКО. ЩОТО. ЩЕ. ГО. ТЪРСИТЕ. КАТО. ЦВЕТАН. ВАСИЛЕВ. И. ПЕПИТО.
08:58 15.06.2026
37 Иванов
09:00 15.06.2026
38 Ой, Шиши
09:01 15.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 През 1990 г. Когото българите
Сега същите тези шопски майцепродавци плюят Пеевски и ДПС.
09:04 15.06.2026
41 Миме
09:05 15.06.2026
42 Дебелият
Коментиран от #43
09:41 15.06.2026
43 А бе нещо Шиши,се сви в черупката си?!
До коментар #42 от "Дебелият":Преди много гордо наглееше пред камерите-
,,Мистър - Кеш - това...,Мистър - Кеш-онова...!"...!
Пък сега мълчи,като комунист на разпит-
,,Ни дума,ни вопъл,ни стон...!"...?!
09:47 15.06.2026
44 40 - и наивник
10:08 15.06.2026
45 анонимен
10:23 15.06.2026