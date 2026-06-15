Новини
България »
Всички градове »
Пеевски: ДПС спечели три от три кметски избори

Пеевски: ДПС спечели три от три кметски избори

15 Юни, 2026 08:06 2 199 45

  • делян пеевски-
  • кметски избори-
  • спечелване

На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност, каза още лидерът на формацията.

Пеевски: ДПС спечели три от три кметски избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трима от тримата кандидати за кмет, издигнати от ДПС спечелиха убедителна победа още на първи тур на проведените частични местни избори. Това съобщи в социалните мрежи лидерът на ДПС Делян Пеевски.
На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност, каза още лидерът на формацията.
Пеевски поздрави кмета на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали - Медиха Мустафа, кмета на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали - Орхан Ахмед и кмета на кметство Подайва, община Исперих, област Разград - Керим Ахмед, техните щабове и общинските и областни структури на Кърджали, Ардино, Исперих и Разград.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 грууух

    47 3 Отговор
    айде при Ставри и после при Свети Петър

    Коментиран от #13

    08:11 15.06.2026

  • 2 авантгард

    48 0 Отговор
    Намерило с какви постижения да се хвали...
    Човката - в локвата.

    08:13 15.06.2026

  • 3 ормв

    44 1 Отговор
    А кога ще си спечелиш мястото в Белене магнитски с-и-чуг

    08:15 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тази крива мутра

    34 0 Отговор
    плод на кръвосмршение ли е ?

    08:17 15.06.2026

  • 6 Иван Грозни

    41 1 Отговор
    Там няма други освен неговата партия. За какъв успех говорим.

    08:17 15.06.2026

  • 7 каьедр

    38 1 Отговор
    Сега е време да спечелиш и един затвор със другия калпаазанин, лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Време е да спечелите по едно райе. Ограбихте българите и 15 г си грабихте кои колкото може да носи, ама вече няма да ви търпим. Слава на Господ Иисус Христос , българите избраха ПБ. Време е да ви наритат и да чукате камъни.

    08:17 15.06.2026

  • 8 ИЗБИРАТЕЛ

    38 1 Отговор
    АБЕ ШИШИ,В ТЕЗИ СЕЛИЩА ОСВЕН ДПС НЯМА ДРУГИ ПАРТИИ,КОЙ ДА СПЕЧЕЛИ.ТЕЗИ ОТРУДЕНИ ХОРА ЖИВЕЯТ В ФЕОДАЛЕН СТРОЙ ,БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДПС

    08:19 15.06.2026

  • 9 нннн

    25 1 Отговор
    ,,Всички обичат Пеевски". Трагикомедия на абсурда.

    08:19 15.06.2026

  • 10 От трите

    15 1 Отговор
    най - дългото .

    08:21 15.06.2026

  • 11 Независим

    7 12 Отговор
    Това е реалността всички са за Пеевски и най вече Румен Радев.
    Да ви е честито,......

    Коментиран от #18

    08:23 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мърша

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "грууух":

    Боклук не убиждай

    08:25 15.06.2026

  • 14 Срам за България

    18 1 Отговор
    Този е опасен за националната сигурност на България манипулира изборите такава партия няма как да е етническа дори да влезне в парламента

    08:26 15.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":

    ВЕСА "ВОДКАТА": ❤️❤️❤️

    "ШИШИ, ОБИЧАМ ТЕЕЕЕЕ! О, "МОN AMOUR"!" ❤️❤️❤️🐷🐷🐷

    Коментиран от #21

    08:30 15.06.2026

  • 17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    14 6 Отговор
    Интересно, че същите тези хора са гласували за кРадев преди месец.
    Каква cBиHcka сглобка ...

    08:30 15.06.2026

  • 18 Евроатлантик

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Независим":

    Тотално грешиш човече.... В тези селца няма други кандидати освен ДПС... Ако имаше представители на ПБ, бъди сигурен, че ДПС губи! Защото всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два варианта- или Пеевски или Радев, друг вариант няма! Безспорен факт, колкото и да не ви харесва....!

    Коментиран от #23, #29, #30

    08:31 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Коста

    13 1 Отговор
    Пеевски е един марсул. Няма място в политиката за алчни шопари като него, откраднали милиони, че и цяла партия ДПС ..

    08:32 15.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хората!

    10 1 Отговор
    Айдеее и Шиши обяви,че и те спечелили убедителна победа,на изборите...😝!

    08:35 15.06.2026

  • 23 Даа

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Евроатлантик":

    Абсолютно вярно си е ! Единствената алтернатива на Радев е Пеевски! Шиши начело ( в колаборации различни- ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН и прочие патерици). Все пак разума надделява все още! Огромното мнозинство на България избира Радев пред единствена алтернатива- Шиши/ Боко и патерици....

    08:35 15.06.2026

  • 24 Абе

    8 1 Отговор
    Тоя докога ще хаби въздуха?

    Коментиран от #28

    08:36 15.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Точен с парите

    2 7 Отговор
    Момчето поне си държи на думата по поетите ангажименти. Всички други са вятър и мъгла.

    08:39 15.06.2026

  • 28 КарабасБарабас

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    Докато не му намерят и неговото "ОКОНчателно РЕШЕние" !

    08:40 15.06.2026

  • 29 Независим

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Евроатлантик":

    А ако това което твърдиш е вярно, защо тогава Радев не е издигнал свой кандидат който да спечели и защо Радев не е попречил на очевидно купения вот ???

    08:41 15.06.2026

  • 30 ХроматидИ

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Евроатлантик":

    Хората от тези малки населени места са под тотален контрол и зависимост от ДПС ! Могат ли да мръднат наляво и надясно ? Те така овладяха властта и финансовите лостове , че КОЛЯТ и БЕСЯТ на воля !

    08:43 15.06.2026

  • 31 Оня без коня

    11 1 Отговор
    Пеевски е изнесъл 4 млрд-а от КТБ в Дубай.

    08:44 15.06.2026

  • 32 Парите не миришат

    6 2 Отговор
    Що ли имам чувството, че и Румен Радев ще изпере този противняк

    08:49 15.06.2026

  • 33 Ох, на мама красавеца

    7 1 Отговор
    Гуци- гуци, прас .
    Нещо много се задържа в България!
    Върна ли парите от « магазини за хората»?
    А парите от КТБ?
    Ааааа? И само това да е!

    08:51 15.06.2026

  • 34 Хм Хм

    6 0 Отговор
    Българинът така и не разбра, че с глупави хора умна политика не може да се направи.

    08:54 15.06.2026

  • 35 Резултат

    0 0 Отговор
    Подчертано етническо разделение.

    08:55 15.06.2026

  • 36 БАЙ ---ХОЙ

    3 1 Отговор
    ТОЯ. ОЩЕ. ЛИ. НЕ. Е. АРЕСТУВАН.
    РАДЕВ. КАКВО. ЧАКАТЕ. БЕ. ИМУНИТЕТА. НА. ТАЯ. МУТРА. ВЕДНАГА. ДА. СЕ. СВАЛИ. И
    РАЗСЛЕДВАНЕ. ДРЪЖТЕ. ГО. ПОД. ОКО. ЩОТО. ЩЕ. ГО. ТЪРСИТЕ. КАТО. ЦВЕТАН. ВАСИЛЕВ. И. ПЕПИТО.

    08:58 15.06.2026

  • 37 Иванов

    1 0 Отговор
    Какви хубави български имена печелят изборите за кмет

    09:00 15.06.2026

  • 38 Ой, Шиши

    6 0 Отговор
    Лебедовата песен на Шиши. Умиращият лебед..

    09:01 15.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 През 1990 г. Когото българите

    5 1 Отговор
    От Кърджали и Разград идваха със знамена в София за протестират срещу създаването на етническа турска партия, софиянци си присмива на тези селяни и хвалеха Ахмед Доган като борец против комунизма.
    Сега същите тези шопски майцепродавци плюят Пеевски и ДПС.

    09:04 15.06.2026

  • 41 Миме

    1 4 Отговор
    интересно дали кокорестия ше изпревари нискочелия пръв да седне пак в намагнитения скут или тоа път танас гнома ши биде щастливеца

    09:05 15.06.2026

  • 42 Дебелият

    4 0 Отговор
    отново изнагля.

    Коментиран от #43

    09:41 15.06.2026

  • 43 А бе нещо Шиши,се сви в черупката си?!

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дебелият":

    Преди много гордо наглееше пред камерите-
    ,,Мистър - Кеш - това...,Мистър - Кеш-онова...!"...!
    Пък сега мълчи,като комунист на разпит-
    ,,Ни дума,ни вопъл,ни стон...!"...?!

    09:47 15.06.2026

  • 44 40 - и наивник

    1 0 Отговор
    Много си наивен бе, брато! Ти не знаеш ли , че ДПС е най-успешният проект на КГБ и ДС?! Какво можеха да направят софиянци срещу ДС и КГБ?! Всъщност, всички можехме да вдигнем второ Априлско въстание, да ликвидираме свирепия функционер и доносник на ДС - агент Сава, познат и като Аамед Доган! Но пък цялата кървава и престъпна БКП, дето се преименува на БСП, стоеше зад този проект и го подкрепяше! Така че, не обиждай софиянци! Обиждай комунистите, които винаги са били национални предатели!

    10:08 15.06.2026

  • 45 анонимен

    1 0 Отговор
    Започна да приказва пак когато стана сигурен че Радев създаде триумвират, ще заметат всичките му деяния. Нормално прави се от комунистите на Радев.

    10:23 15.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол