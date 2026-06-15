СДВР спря гонка в столицата, хванаха 15-годишен да вози родителите си

В полунощ в неделя срещу понеделник полицията в София е преустановила провеждането на гонка, съобщи на брифинг главен комисар Николай Пелтеков, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, цитиран от Dariknews.bg.
Шофьорите се били събрали пред голяма търговска верига в столицата, като се готвели да участват в незаконна гонка. Два автомобила са спрени от движение, на всички установени водачи са съставени актове.
Главен комисар Пелтеков припомни, че от 13 май на територията на СДВР се провежда акция с цел превенция срещу пътния травматизъм на територията на София, като с нея са ангажирани огромен брой служители.
В рамките на засилените проверки на територията на Трето районно управление в София е установено 15-годишно дете, управлявало автомобил, предоставен от родителите му. В колата се возили и двамата родители, като бащата бил във видимо нетрезво състояние.
От СДВР обявиха, че се открива имейл за подаване на сигнали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #8
09:40 15.06.2026
2 браво . това е видолов ден . всеки
09:40 15.06.2026
3 Интересно
Коментиран от #13
09:42 15.06.2026
4 Евроджендър
09:46 15.06.2026
5 МПС
09:49 15.06.2026
6 МАШИНАТА НА РАЗУМА СЛУЖБИТЕ
09:50 15.06.2026
7 Вихрогон
Коментиран от #11
09:53 15.06.2026
8 ..............
До коментар #1 от "Трол":Лилави са нали?
09:57 15.06.2026
9 Парпърляк
09:58 15.06.2026
10 МВР
Обаждам се на полицията а от там ме питат за номерата на автомобилите.
Казах им,че след малко ще им кажа рама и номер двигател
10:12 15.06.2026
11 Правилно има и по
До коментар #7 от "Вихрогон":Належащи случай от тези. Например крадците от "прехода". Но вярвам и на тях ще дойде реда.
10:18 15.06.2026
12 Тома
10:27 15.06.2026
13 Студопор
До коментар #3 от "Интересно":Пиши на имейла.
10:29 15.06.2026