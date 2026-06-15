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СДВР спря гонка в столицата, хванаха 15-годишен да вози родителите си

СДВР спря гонка в столицата, хванаха 15-годишен да вози родителите си

15 Юни, 2026 09:35 1 205 13

  • сдвр-
  • гонка-
  • софия-
  • 15-годишен-
  • родители-
  • автомобил

Шофьорите се били събрали пред голяма търговска верига в столицата, като се готвели да участват в незаконна гонка. Два автомобила са спрени от движение, на всички установени водачи са съставени актове

СДВР спря гонка в столицата, хванаха 15-годишен да вози родителите си - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В полунощ в неделя срещу понеделник полицията в София е преустановила провеждането на гонка, съобщи на брифинг главен комисар Николай Пелтеков, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, цитиран от Dariknews.bg.
Шофьорите се били събрали пред голяма търговска верига в столицата, като се готвели да участват в незаконна гонка. Два автомобила са спрени от движение, на всички установени водачи са съставени актове.

Главен комисар Пелтеков припомни, че от 13 май на територията на СДВР се провежда акция с цел превенция срещу пътния травматизъм на територията на София, като с нея са ангажирани огромен брой служители.
В рамките на засилените проверки на територията на Трето районно управление в София е установено 15-годишно дете, управлявало автомобил, предоставен от родителите му. В колата се возили и двамата родители, като бащата бил във видимо нетрезво състояние.

От СДВР обявиха, че се открива имейл за подаване на сигнали.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 7 Отговор
    Логично е детето да кара колата, след като бащата е в нетрезво състояние. Правилна преценка да не стават предпоставки за ПТП.

    Коментиран от #8

    09:40 15.06.2026

  • 2 браво . това е видолов ден . всеки

    3 4 Отговор
    гонкар и пуберитет е хванат в крачка . какво ли ги е подсетило . в европа нямаше такива . нито меркел нито саркози , нито шулци . някаква местна приумица . аре дрифтенето е забавно .

    09:40 15.06.2026

  • 3 Интересно

    9 1 Отговор
    За бул.България никога не се вземат мерки,по цяла нощ се състезават.

    Коментиран от #13

    09:42 15.06.2026

  • 4 Евроджендър

    4 3 Отговор
    Тоя гербаджииски паразит докога ще е в системата?

    09:46 15.06.2026

  • 5 МПС

    1 6 Отговор
    Значи всички които спират на паркинги на търговски вериги са участници в гонки? Аре стига ПР простотии

    09:49 15.06.2026

  • 6 МАШИНАТА НА РАЗУМА СЛУЖБИТЕ

    6 0 Отговор
    И най вече новото правителство се задействаха. И не само за това. Нека да поработят и за хората. БРАВО РАДЕВ.

    09:50 15.06.2026

  • 7 Вихрогон

    2 2 Отговор
    Специализираната акция на МВР вече с резултат!Гонка-разходка на родителите с колата,ЗАКУПЕНА ОТ баба,ДЯДО,МАМА И ТАТКО!Другите хванете,другите!

    Коментиран от #11

    09:53 15.06.2026

  • 8 ..............

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Лилави са нали?

    09:57 15.06.2026

  • 9 Парпърляк

    0 4 Отговор
    Как доказваш че някой паркирал участва в гонка?

    09:58 15.06.2026

  • 10 МВР

    2 0 Отговор
    Една вечер на паркинга пред блока в който живея на осмия етаж виждам коли които дрифтират.
    Обаждам се на полицията а от там ме питат за номерата на автомобилите.
    Казах им,че след малко ще им кажа рама и номер двигател

    10:12 15.06.2026

  • 11 Правилно има и по

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вихрогон":

    Належащи случай от тези. Например крадците от "прехода". Но вярвам и на тях ще дойде реда.

    10:18 15.06.2026

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    Родителите ги познавам.Мюмюн и Айшето.

    10:27 15.06.2026

  • 13 Студопор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Пиши на имейла.

    10:29 15.06.2026

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