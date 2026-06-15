СДВР спря гонка в столицата, хванаха 15-годишен да вози родителите си

В полунощ в неделя срещу понеделник полицията в София е преустановила провеждането на гонка, съобщи на брифинг главен комисар Николай Пелтеков, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, цитиран от Dariknews.bg.

Шофьорите се били събрали пред голяма търговска верига в столицата, като се готвели да участват в незаконна гонка. Два автомобила са спрени от движение, на всички установени водачи са съставени актове.

Главен комисар Пелтеков припомни, че от 13 май на територията на СДВР се провежда акция с цел превенция срещу пътния травматизъм на територията на София, като с нея са ангажирани огромен брой служители.

В рамките на засилените проверки на територията на Трето районно управление в София е установено 15-годишно дете, управлявало автомобил, предоставен от родителите му. В колата се возили и двамата родители, като бащата бил във видимо нетрезво състояние.

От СДВР обявиха, че се открива имейл за подаване на сигнали.