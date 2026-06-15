Аварирал на пистата камион спря сутрешните полети от и към летище „Васил Левски“

Всички сутрешни полети от и към летище „Васил Левски“ София бяха временно преустановени за близо два часа заради технически проблем с машина, използвана за поддръжката на летищната инфраструктура. Това съобщават от Dariknews.bg
Според информация, съобщена на пътници в един от самолетите, причината за спирането на полетите е аварирал сервизен камион, който е останал блокиран на пистата. По първоначални данни двигателят на машината е отказал, а ръчната спирачка е била задействана, което е възпрепятствало преместването ѝ.
Заради инцидента излитанията и кацанията са били преустановени до отстраняването на проблема и освобождаването на пистата.
След продължила близо два часа операция по изтеглянето на машината движението на летището е било възстановено, а полетите постепенно са започнали да се изпълняват по график.
От летището не съобщават допълнителни подробности за вида на авариралата машина, нито дали са настъпили по-сериозни закъснения на засегнатите полети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #3
08:35 15.06.2026
2 честен ционист
08:36 15.06.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А камиона да не е натоварен взривни вещества?
Коментиран от #5
08:36 15.06.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #8
08:38 15.06.2026
5 нумизмат
До коментар #3 от "оня с коня":Натоварен е със стари левчета.
08:39 15.06.2026
6 бою циганина
08:39 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
До коментар #4 от "Хахахаха😂😂😂😂":Могат но най вероятно товарят или разтоварват нещо което не бива да виждаме.
08:41 15.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Не била съвсем ръчна спирачката
Коментиран от #12, #15
08:45 15.06.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Не била съвсем ръчна спирачката":Ръчните спирачки на камионите са въздушни, бе. Компресор нагнетява сгъстен въздух.
08:53 15.06.2026
13 Миме
08:59 15.06.2026
14 А бе
09:09 15.06.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Не била съвсем ръчна спирачката":Пак си без НИК и без домашно❗
09:11 15.06.2026
16 Атина Гейпарада
09:40 15.06.2026