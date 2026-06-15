Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Аварирал на пистата камион спря сутрешните полети от и към летище „Васил Левски“

Аварирал на пистата камион спря сутрешните полети от и към летище „Васил Левски“

15 Юни, 2026 08:32 1 005 16

  • аварирал камион-
  • писта-
  • полети-
  • летище васил левски-
  • спиране

По първоначални данни двигателят на машината е отказал, а ръчната спирачка е била задействана, което е възпрепятствало преместването ѝ.

Аварирал на пистата камион спря сутрешните полети от и към летище „Васил Левски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички сутрешни полети от и към летище „Васил Левски“ София бяха временно преустановени за близо два часа заради технически проблем с машина, използвана за поддръжката на летищната инфраструктура. Това съобщават от Dariknews.bg

Според информация, съобщена на пътници в един от самолетите, причината за спирането на полетите е аварирал сервизен камион, който е останал блокиран на пистата. По първоначални данни двигателят на машината е отказал, а ръчната спирачка е била задействана, което е възпрепятствало преместването ѝ.

Заради инцидента излитанията и кацанията са били преустановени до отстраняването на проблема и освобождаването на пистата.

След продължила близо два часа операция по изтеглянето на машината движението на летището е било възстановено, а полетите постепенно са започнали да се изпълняват по график.

От летището не съобщават допълнителни подробности за вида на авариралата машина, нито дали са настъпили по-сериозни закъснения на засегнатите полети.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Пак ли са чистили шахтите🤔🤔🤔

    Коментиран от #3

    08:35 15.06.2026

  • 2 честен ционист

    11 1 Отговор
    Това е намек, че Херкулесите ще останат още 1 месец, после + оше един и така, докато позивна Моше ви заведе до обетованите визи.

    08:36 15.06.2026

  • 3 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А камиона да не е натоварен взривни вещества?

    Коментиран от #5

    08:36 15.06.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    16 0 Отговор
    Два часа не могат да преместят един камион! Държава на абсурда и евроатлантизма!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #8

    08:38 15.06.2026

  • 5 нумизмат

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Натоварен е със стари левчета.

    08:39 15.06.2026

  • 6 бою циганина

    6 1 Отговор
    моето летище, още 25 години ще ме храни

    08:39 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Могат но най вероятно товарят или разтоварват нещо което не бива да виждаме.

    08:41 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не била съвсем ръчна спирачката

    7 1 Отговор
    Щом и трябва запален двигател, за да се освободи.

    Коментиран от #12, #15

    08:45 15.06.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не била съвсем ръчна спирачката":

    Ръчните спирачки на камионите са въздушни, бе. Компресор нагнетява сгъстен въздух.

    08:53 15.06.2026

  • 13 Миме

    6 0 Отговор
    сага ша са окажи че камионджията бил агент на айтоласите и евъзпрепятствал полетите на говедарските ни партньори

    08:59 15.06.2026

  • 14 А бе

    4 0 Отговор
    Какъв сервизен камион то той е за сервиза - ужас

    09:09 15.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не била съвсем ръчна спирачката":

    Пак си без НИК и без домашно❗

    09:11 15.06.2026

  • 16 Атина Гейпарада

    1 0 Отговор
    Шофьорът е путинист и копейка.

    09:40 15.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове