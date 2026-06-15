Аварирал на пистата камион спря сутрешните полети от и към летище „Васил Левски“

Всички сутрешни полети от и към летище „Васил Левски“ София бяха временно преустановени за близо два часа заради технически проблем с машина, използвана за поддръжката на летищната инфраструктура. Това съобщават от Dariknews.bg

Според информация, съобщена на пътници в един от самолетите, причината за спирането на полетите е аварирал сервизен камион, който е останал блокиран на пистата. По първоначални данни двигателят на машината е отказал, а ръчната спирачка е била задействана, което е възпрепятствало преместването ѝ.

Заради инцидента излитанията и кацанията са били преустановени до отстраняването на проблема и освобождаването на пистата.

След продължила близо два часа операция по изтеглянето на машината движението на летището е било възстановено, а полетите постепенно са започнали да се изпълняват по график.

От летището не съобщават допълнителни подробности за вида на авариралата машина, нито дали са настъпили по-сериозни закъснения на засегнатите полети.