Росен Карадимов: Няма забранени споразумения между търговците на горива на дребно

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма преки правомощия върху цените на горивата на дребно, освен ако те не се формират на базата на забранени споразумения. Разликите в тарифите по бензиностанциите не дават основание да се счита, че има съгласувана практика между търговците на дребно. Това каза председателят на контролния орган Росен Карадимов след среща с президента Илияна Йотова. Основна тема на разговора бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.
Очаква се до няколко дни "Лукойл" и други търговци на едро да дадат информация за промените на цените на едро. "Безспорно "Лукойл" е в господстващо положение в България, но въпросът е дали злоупотребява с него. Това трябва да реши съдът. Но рафинерията и дружествата трябва да следват пазарно поведение и да не правят онова, заради което сме им наложили санкции", коментира още Карадимов.
Йотова изтъкна необходимостта от изготвянето от служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.
Основен фокус беше поставен върху нуждата от спешни мерки за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.
В рамките на срещата Карадимов запозна президента с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси. Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата „Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.
3 Европеец
До коментар #1 от "Европеец":А пропуснах да попитам ,защо пак е на държавна хранилка Или е абониран да взема големи заплати негодяи и нищо да не прави...
16:20 24.03.2026
4 Европеец
До коментар #2 от "Цък":Това не са комунисти бе човек, това са едни слагачи, а истинските комунисти отдавна измряха....
Коментиран от #21
16:22 24.03.2026
5 Митко
До коментар #1 от "Европеец":Като влезе един път в номенклатурата само сменяш после постовете
16:23 24.03.2026
11 Толбухин
Започва война. Цена за барел под 100$ бам 5 цента нагоре ,по време на война още 10 цента.
Цената на барел пада пак под 100$ цената на дребно не пада. Хора ако не може да вършите работа си тръгнете с добро.
16:54 24.03.2026
19 Гост
До коментар #2 от "Цък":А Васко Кръпката си въобразяваше, че комунизмът си отивал.
17:49 24.03.2026
20 Гост
До коментар #11 от "Толбухин":Никой душманин не си тръгва доброволно. Затова е имало народен съд. Затова е имало революции.
17:52 24.03.2026
21 Гост
До коментар #4 от "Европеец":В България, терминът комунист е с много изкривено значение, нямащо нищо общо с определението по дефолт.
17:53 24.03.2026