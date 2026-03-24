Росен Карадимов: Няма забранени споразумения между търговците на горива на дребно

24 Март, 2026 16:10 646 21

"Лукойл" е в господстващо положение в България, но въпросът е дали злоупотребява с него, коментира председателят на КЗК

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма преки правомощия върху цените на горивата на дребно, освен ако те не се формират на базата на забранени споразумения. Разликите в тарифите по бензиностанциите не дават основание да се счита, че има съгласувана практика между търговците на дребно. Това каза председателят на контролния орган Росен Карадимов след среща с президента Илияна Йотова. Основна тема на разговора бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Очаква се до няколко дни "Лукойл" и други търговци на едро да дадат информация за промените на цените на едро. "Безспорно "Лукойл" е в господстващо положение в България, но въпросът е дали злоупотребява с него. Това трябва да реши съдът. Но рафинерията и дружествата трябва да следват пазарно поведение и да не правят онова, заради което сме им наложили санкции", коментира още Карадимов.

Йотова изтъкна необходимостта от изготвянето от служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Основен фокус беше поставен върху нуждата от спешни мерки за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

В рамките на срещата Карадимов запозна президента с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси. Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата „Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    23 0 Отговор
    Това е недоразумение на снимката беше последният шеф на комсомола, сега пръв демократ....пфу е негодяя....

    Коментиран от #3, #5

    16:18 24.03.2026

  • 2 Цък

    16 0 Отговор
    Как двама комунисти се оказаха начело на КЗК?

    Коментиран от #4, #19

    16:18 24.03.2026

  • 3 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    А пропуснах да попитам ,защо пак е на държавна хранилка Или е абониран да взема големи заплати негодяи и нищо да не прави...

    16:20 24.03.2026

  • 4 Европеец

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Цък":

    Това не са комунисти бе човек, това са едни слагачи, а истинските комунисти отдавна измряха....

    Коментиран от #21

    16:22 24.03.2026

  • 5 Митко

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Като влезе един път в номенклатурата само сменяш после постовете

    16:23 24.03.2026

  • 6 Дърт

    16 0 Отговор
    ментарджия !

    16:29 24.03.2026

  • 7 Поставянето на този комсомолец,

    15 0 Отговор
    Начело на КЗК е показател за това кой все още управлява държавата.Нищо че Тиквата ни убеждава,че нямал нищо общо с комунистите.

    16:31 24.03.2026

  • 8 Цвете

    14 0 Отговор
    О, ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА ИЗПЪЛЗЯ ТРЕЗВЕН.

    16:31 24.03.2026

  • 9 Нагушен

    10 0 Отговор
    с милиони , фирми писани на членове на семейството и любимата , имоти къде ли не , включително и на Лазурния бряг , Франция .

    16:43 24.03.2026

  • 10 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Този без да го разследват,а само като му видят до.ната физиономия и трябва да му дадат доживотна.

    16:44 24.03.2026

  • 11 Толбухин

    5 0 Отговор
    Потърсете им сметка как си вдигат цените.
    Започва война. Цена за барел под 100$ бам 5 цента нагоре ,по време на война още 10 цента.
    Цената на барел пада пак под 100$ цената на дребно не пада. Хора ако не може да вършите работа си тръгнете с добро.

    Коментиран от #20

    16:54 24.03.2026

  • 12 Дърт

    6 0 Отговор
    гнусен съсел

    17:11 24.03.2026

  • 13 Гост

    5 0 Отговор
    КАРТЕЛ - ТАЙНО СПОРАЗУМЕНИЕ между производители или търговци от един и същи бранш за изкупни цени на суровините ДО ОПРЕДЕЛЕНА СУМА/максимално/, продажни цени ОТ ОПРЕДЕЛЕНА СУМА НАГОРЕ /минимално/ и райониране на действие на съответната фирма. Така че, пенсионера да не се прави на гугутка: "НЯМА ЗАБРАНЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ"!

    17:19 24.03.2026

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор
    Дърт комуняга

    17:20 24.03.2026

  • 15 Варна

    6 0 Отговор
    Ето това е един престъпник от класа,когато и да го зас..... все ще е късно.

    17:21 24.03.2026

  • 16 Култура Миянко

    3 0 Отговор
    Обикновено целта на такива комисии е нищоправенето ,за което получават едни кинти редовно под масата ,нещо от рода ни лук ял ,ни лук мирисъл.Как за толкова години поне един път не се потвърди някое картелно споразумение ?

    17:40 24.03.2026

  • 17 Горски

    3 0 Отговор
    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    17:45 24.03.2026

  • 18 избирател

    0 0 Отговор
    ъъъ дубле, шму кажа.

    17:48 24.03.2026

  • 19 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цък":

    А Васко Кръпката си въобразяваше, че комунизмът си отивал.

    17:49 24.03.2026

  • 20 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Толбухин":

    Никой душманин не си тръгва доброволно. Затова е имало народен съд. Затова е имало революции.

    17:52 24.03.2026

  • 21 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    В България, терминът комунист е с много изкривено значение, нямащо нищо общо с определението по дефолт.

    17:53 24.03.2026

