Росен Карадимов: Няма забранени споразумения между търговците на горива на дребно

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма преки правомощия върху цените на горивата на дребно, освен ако те не се формират на базата на забранени споразумения. Разликите в тарифите по бензиностанциите не дават основание да се счита, че има съгласувана практика между търговците на дребно. Това каза председателят на контролния орган Росен Карадимов след среща с президента Илияна Йотова. Основна тема на разговора бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Очаква се до няколко дни "Лукойл" и други търговци на едро да дадат информация за промените на цените на едро. "Безспорно "Лукойл" е в господстващо положение в България, но въпросът е дали злоупотребява с него. Това трябва да реши съдът. Но рафинерията и дружествата трябва да следват пазарно поведение и да не правят онова, заради което сме им наложили санкции", коментира още Карадимов.

Йотова изтъкна необходимостта от изготвянето от служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Основен фокус беше поставен върху нуждата от спешни мерки за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

В рамките на срещата Карадимов запозна президента с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси. Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата „Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.