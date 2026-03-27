Новини
България »
Тежко остава състоянието на 13-годишното дете, катастрофирало с тротинетка в Бургас

27 Март, 2026 08:04 1 424 30

  • бургас-
  • 13-годишно дете-
  • тротинетка

Падането е станало в тъмната част на денонощието

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

13-годишно дете беше прието в бургаската болница с опасност за живота, след като самокатастрофира с електрическа тротинетка. По информация на полицията то не е носело обезопасителни средства.

"Пациентът продължава да е в тежко състояние в отделението по неврохирургия. Лекува се с диагноза - мозъчно сътресение. Продължават да бъдат прилагани медикаментозни средства на лечение. И ще се извършат допълнителни образни изследвания, за да се прецени необходимостта или липсата на такава от интервенция", каза пред БНТ д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.

Падането е станало в тъмната част на денонощието.

"Катастрофата е самостоятелна. В тъмната част на денонощието, без използване на предпазни средства и именно това е довело до черепно-мозъчната травма."

27 деца през изминалата година са минали през отделенията по неврохирургия и интензивно лечение на УМБАЛ Бургас. Общо пациентите, преминали през тези отделения, са 38.

"Една тревожна статистика за високия брой деца, които са пострадали при тези инциденти и от тази бройка, 13 са оперираните в следствие на тежката черепно-мозъчна травма, фрактурите на черепа и мозъчните кръвоизливи, които са получили", обясни д-р Тодоров.

Апелът му е електрическите тротинетки да се карат само с каски, през деня и децата да бъдат особено внимателни. Очакванията са, че с настъпването на пролетно-летния сезон подобни инциденти ще се увеличат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 2 Отговор
    Докторът:
    - Сестра, пишете: След черепна травма...
    Сестрата:
    - Ама не е ли черепно-мозъчна?
    Докторът:
    - Ами като няма мозък е само черепна!

    Коментиран от #9

    08:10 27.03.2026

  • 3 завод

    16 4 Отговор
    Апък България катастрофира с това правителство.

    08:11 27.03.2026

  • 4 Мартин Картофски 🥔

    4 11 Отговор
    Представяте ли си, ако аз се кача на тротинетка напът за студиото за интервю с Костадинов?

    Пейпал и Револют, за да не стигаме до такива крайности, и да имаме пари за нафта в нашия екип.

    08:13 27.03.2026

  • 5 Хич не ме е жал за такива,

    24 4 Отговор
    съдбата му е показала, че се плаща за келешлъка!? Не само, че няма документ за правоспособност, а и каска не слага, голям герой, сега ще си плати за дяволиите. Дано младите си направят извода, а и държавата(ако я има) да сложи ред с тези щури превозни средства. Изтървана държава!?

    08:17 27.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 3 Отговор
    Електро-тротинетките не са играчки❗
    Както за ЕЛЕКТРОмобилите се изисква категория "В" - така и за ЕЛЕКТРОскутери и ЕЛЕКТРОтротинетки трябва да има поне "М" или "А" ❗

    Коментиран от #28

    08:18 27.03.2026

  • 7 бай Пердах

    3 10 Отговор
    Катастрофата може и да е без тротинетка.Може и с барбонетка.С бонбонетка,с кардиосплетка и тъй натаааатъккк! С каквото ви дойде на ум. Катастрофа не става само с космически кораб,защото в космоса разстоянията са много големи.

    08:19 27.03.2026

  • 8 Питане

    27 3 Отговор
    А какво е състоянието на тези дето са му купили туртунетката ?

    08:22 27.03.2026

  • 9 Значи -

    1 15 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Комунистче !!!

    Коментиран от #16

    08:23 27.03.2026

  • 10 Георги

    16 3 Отговор
    преди 9-10 години, като ходих на Cliffs of Moher, екскурзоводът каза така: "ние тук мрежи и заграждения нямаме, ако си достатъчно гл-у-пав за да паднеш, значи няма нужда да живееш. Разчитаме на естествения подбор. "

    08:23 27.03.2026

  • 11 ГОСПОД ДА МУ

    10 3 Отговор
    Помогне да се възстанови без последствия.

    08:24 27.03.2026

  • 12 Родителите

    26 1 Отговор
    Са виновни те им копуват тези тротинетки, и ги оставят да летят по улиците без надзор и контрол!

    Коментиран от #14, #15

    08:29 27.03.2026

  • 13 Какво стана с намушканите жени

    8 1 Отговор
    Нийде никаква информация

    Коментиран от #17

    08:46 27.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "Родителите":

    Дали щото нямашНИК и нямашМОЗаК трябва някой да ти каже, че може да е ползвал от онези дето се ползват "под наем" , стига да имаш тАлАфонЧИ 🤔❗❓

    08:48 27.03.2026

  • 15 Не събират пари за черни дни по принцип

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Родителите":

    Ами купуват де каквото видят като глупци.

    08:49 27.03.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Значи -":

    Значи, когато си траеш- никой няма да разбере колко си Т.Ъ.П.❗
    Но когато решиш "да блеснеш" - всички разбират❗
    Какво общо има между елементарна Физика, ЗзДП и партийните ти страсти 🤔❓
    ЕлектроМОТОРЪТ е МОТОР/ДВИГАТЕЛ-
    така както електромобилите са в категорията за МПС с четири колела, така и електроскутерите трябва да са в съответната категория МПС на две колела❗
    А не да им измислят нови думички и да ги оставят
    БЕЗКОНТРОЛНО да се движат в нарушение на всички разпоредби за движение на МПС‼️

    08:58 27.03.2026

  • 17 Снощи има инцидент с чужденци

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Какво стана с намушканите жени":

    Четирима човека са намушкани с нож. Това го чух в късните новини по телевизията в нула часа някъде и от сутринта се опитвам нещо повече да разбера и никой нищо.

    09:08 27.03.2026

  • 18 да напомним на родителите

    8 1 Отговор
    Глупостта се плаща много скъпо. Не застрашавайте децата си.

    Коментиран от #19

    09:25 27.03.2026

  • 19 И защо да им напомняме

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "да напомним на родителите":

    Родителите нямат ли ум и разум по принцип. Ми то след като държавата толерира раждането на деца от деца прави сметка колко я интересуват хората

    09:33 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И защо да им напомняме

    3 1 Отговор
    Толкоз много болници са построени повечето частни. Хора трябва за тия болници. Те натикват там всеки един балък и му вземат парите че какво остава за ранен човек пази боже той им идва дюшеч.

    09:36 27.03.2026

  • 22 Селянин

    5 1 Отговор
    В Бургас има страшно много камикадзета с тротинетки, които са недосегаеми. Никой не го спира или глобява и си карат с над 50 по главните пешеходни улици. Мама или Тати са в общината, в полицията, в съдебната система, имат бизнес и ги боли за правилата. Но понякога, оня от горе се намесва и наказва някой.
    Изобщо законите и правилата в Бургас са врата в полето. Минават само някакви напълно наивни хора.Има синя и зелена зона, но много малко плащат защото има и един списък с номера които не се вдигат изобщо. Това демотивира проверяващите и те не проверяват реално на повечето места. Седят на топло и вземат заплатите. Аз от 6 месеца не съм плащал синя или зелена зона в Бургас. Има цели фирми, на който колите не се вдигат. Не говорим за редовните държавни служители от всякакъв вид, а частни фирми близки до общината, чиито служители паркират на забранени места и никой не ги закача. Затова и Бургас запада и младите бягат. Защото има Наши и Ваши. И ако не си от нашите, нямаш шанс за оцеляване. Имитира се някаква дейност, огромни пари се крадат и всичко се разпада след някоя година. Чака се да мине гаранцията и се ремонтира едва след гаранцията от фирмите който са го строили и се отчитат. Забравих и че почти навсякъде след 22 часа в заведенията се пуши. Дори в кръчмата, която е на 10 метра от общината се пуши още преди 22часа.

    09:39 27.03.2026

  • 23 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Браво на ИИ. Така е е написал статията , че да се чудиш каква информация да извлечеш от публикуваното

    09:39 27.03.2026

  • 24 Част от хората май не разбират че не е

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ивелин Михайлов":

    Никак смешно защото целта е да се пълнят болниците с хора на които да им се вземат парите ако оживеят или ако умрат все тая пак трябва да платят това е целта.
    Плащаш за тротинетка после плащаш за болница пиро платено ако се наложи плащаш за погребение и за свещеник и за гроб и тъй нататък докато ти свършат парите и живота а които вземат пари си живеят живота даже сам се самотаксуват като някакъв глупак защото всички сте глупци.

    09:42 27.03.2026

  • 25 Чао

    2 1 Отговор
    Дано бързо да се оправи

    10:03 27.03.2026

  • 26 поговорка

    2 0 Отговор
    Да би мирно седяло,не би чудо видяло!

    10:06 27.03.2026

  • 27 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Спазване на елементарни правила и няма да има драма. Не карай тротинетка ако си под 18
    Не караи тротинетка по тъмно
    Не карай теотинетка пил
    Не мокри гремлините
    ....

    10:19 27.03.2026

  • 28 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Книжки коли и мотори не карат, като няма никой в главата, все тая книжката. Всяка година се трепят по 10% от моторетковците в страната, в повечето случай и за донори не стават щото са се разпаднали на елементарни частици

    Коментиран от #30

    10:22 27.03.2026

  • 29 На тва му се казва

    2 1 Отговор
    Естествен подбор

    10:26 27.03.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Герп боклуци":

    Верно е, че книШка кола не кара,
    ама това е докИмент, че си завършил
    курс за управление на МПС и ЗзДП❗
    И що ли никой от теА дето все пеете,
    че "книШка кола не кара" няма да се качи на самолет дето ще го подкара пилот без книШка
    и няма да легнете да Ви оперира дори студент втори курс медицина❗

    12:58 27.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове