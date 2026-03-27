Тежко остава състоянието на 13-годишното дете, катастрофирало с тротинетка в Бургас

13-годишно дете беше прието в бургаската болница с опасност за живота, след като самокатастрофира с електрическа тротинетка. По информация на полицията то не е носело обезопасителни средства.
"Пациентът продължава да е в тежко състояние в отделението по неврохирургия. Лекува се с диагноза - мозъчно сътресение. Продължават да бъдат прилагани медикаментозни средства на лечение. И ще се извършат допълнителни образни изследвания, за да се прецени необходимостта или липсата на такава от интервенция", каза пред БНТ д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.
Падането е станало в тъмната част на денонощието.
"Катастрофата е самостоятелна. В тъмната част на денонощието, без използване на предпазни средства и именно това е довело до черепно-мозъчната травма."
27 деца през изминалата година са минали през отделенията по неврохирургия и интензивно лечение на УМБАЛ Бургас. Общо пациентите, преминали през тези отделения, са 38.
"Една тревожна статистика за високия брой деца, които са пострадали при тези инциденти и от тази бройка, 13 са оперираните в следствие на тежката черепно-мозъчна травма, фрактурите на черепа и мозъчните кръвоизливи, които са получили", обясни д-р Тодоров.
Апелът му е електрическите тротинетки да се карат само с каски, през деня и децата да бъдат особено внимателни. Очакванията са, че с настъпването на пролетно-летния сезон подобни инциденти ще се увеличат.
- Сестра, пишете: След черепна травма...
Сестрата:
- Ама не е ли черепно-мозъчна?
Докторът:
- Ами като няма мозък е само черепна!
Както за ЕЛЕКТРОмобилите се изисква категория "В" - така и за ЕЛЕКТРОскутери и ЕЛЕКТРОтротинетки трябва да има поне "М" или "А" ❗
До коментар #12 от "Родителите":Дали щото нямашНИК и нямашМОЗаК трябва някой да ти каже, че може да е ползвал от онези дето се ползват "под наем" , стига да имаш тАлАфонЧИ 🤔❗❓
До коментар #9 от "Значи -":Значи, когато си траеш- никой няма да разбере колко си Т.Ъ.П.❗
Но когато решиш "да блеснеш" - всички разбират❗
Какво общо има между елементарна Физика, ЗзДП и партийните ти страсти 🤔❓
ЕлектроМОТОРЪТ е МОТОР/ДВИГАТЕЛ-
така както електромобилите са в категорията за МПС с четири колела, така и електроскутерите трябва да са в съответната категория МПС на две колела❗
А не да им измислят нови думички и да ги оставят
БЕЗКОНТРОЛНО да се движат в нарушение на всички разпоредби за движение на МПС‼️
До коментар #13 от "Какво стана с намушканите жени":Четирима човека са намушкани с нож. Това го чух в късните новини по телевизията в нула часа някъде и от сутринта се опитвам нещо повече да разбера и никой нищо.
До коментар #18 от "да напомним на родителите":Родителите нямат ли ум и разум по принцип. Ми то след като държавата толерира раждането на деца от деца прави сметка колко я интересуват хората
Изобщо законите и правилата в Бургас са врата в полето. Минават само някакви напълно наивни хора.Има синя и зелена зона, но много малко плащат защото има и един списък с номера които не се вдигат изобщо. Това демотивира проверяващите и те не проверяват реално на повечето места. Седят на топло и вземат заплатите. Аз от 6 месеца не съм плащал синя или зелена зона в Бургас. Има цели фирми, на който колите не се вдигат. Не говорим за редовните държавни служители от всякакъв вид, а частни фирми близки до общината, чиито служители паркират на забранени места и никой не ги закача. Затова и Бургас запада и младите бягат. Защото има Наши и Ваши. И ако не си от нашите, нямаш шанс за оцеляване. Имитира се някаква дейност, огромни пари се крадат и всичко се разпада след някоя година. Чака се да мине гаранцията и се ремонтира едва след гаранцията от фирмите който са го строили и се отчитат. Забравих и че почти навсякъде след 22 часа в заведенията се пуши. Дори в кръчмата, която е на 10 метра от общината се пуши още преди 22часа.
Не караи тротинетка по тъмно
Не карай теотинетка пил
Не мокри гремлините
....
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Книжки коли и мотори не карат, като няма никой в главата, все тая книжката. Всяка година се трепят по 10% от моторетковците в страната, в повечето случай и за донори не стават щото са се разпаднали на елементарни частици
До коментар #28 от "Герп боклуци":Верно е, че книШка кола не кара,
ама това е докИмент, че си завършил
курс за управление на МПС и ЗзДП❗
И що ли никой от теА дето все пеете,
че "книШка кола не кара" няма да се качи на самолет дето ще го подкара пилот без книШка
и няма да легнете да Ви оперира дори студент втори курс медицина❗
