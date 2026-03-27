Тежко остава състоянието на 13-годишното дете, катастрофирало с тротинетка в Бургас

13-годишно дете беше прието в бургаската болница с опасност за живота, след като самокатастрофира с електрическа тротинетка. По информация на полицията то не е носело обезопасителни средства.

"Пациентът продължава да е в тежко състояние в отделението по неврохирургия. Лекува се с диагноза - мозъчно сътресение. Продължават да бъдат прилагани медикаментозни средства на лечение. И ще се извършат допълнителни образни изследвания, за да се прецени необходимостта или липсата на такава от интервенция", каза пред БНТ д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.

Падането е станало в тъмната част на денонощието.

"Катастрофата е самостоятелна. В тъмната част на денонощието, без използване на предпазни средства и именно това е довело до черепно-мозъчната травма."

27 деца през изминалата година са минали през отделенията по неврохирургия и интензивно лечение на УМБАЛ Бургас. Общо пациентите, преминали през тези отделения, са 38.

"Една тревожна статистика за високия брой деца, които са пострадали при тези инциденти и от тази бройка, 13 са оперираните в следствие на тежката черепно-мозъчна травма, фрактурите на черепа и мозъчните кръвоизливи, които са получили", обясни д-р Тодоров.

Апелът му е електрическите тротинетки да се карат само с каски, през деня и децата да бъдат особено внимателни. Очакванията са, че с настъпването на пролетно-летния сезон подобни инциденти ще се увеличат.