Още преди летния сезон такситата в Бургас вдигнаха цените

8 Май, 2026 08:08 459 6

  • таксита-
  • цени-
  • поскъпване-
  • бургас

От бранша обясняват поскъпването с нарасналите разходи за поддръжка на автомобилите, по-скъпите сервизни услуги и увеличените застраховки

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Част от таксиметровите шофьори в Бургас вече работят с по-високи тарифи, като превозват пътници на максимално разрешената цена от 0,92 евро на километър, посочи БНТ.

Очакванията са до края на май, непосредствено преди старта на активния летен сезон, и останалите компании да актуализират цените си.

От бранша обясняват поскъпването с нарасналите разходи за поддръжка на автомобилите, по-скъпите сервизни услуги и увеличените застраховки. Според председателя на организацията на таксиметровите шофьори и превозвачи Снежана Никова, около половината от такситата в Бургас вече използват новите тарифи.

„Горивата не са основната причина за увеличението. Много по-сериозен проблем са по-високите цени на застраховките и сервизните услуги. Само стандартното обслужване на автомобил е поскъпнало с близо 70%, а ремонтите излизат още по-скъпо“, коментира пред БНТ и "Денят започва" Никова.

Реакциите сред клиентите са смесени – някои приемат увеличението като неизбежно, докато други признават, че по-високите цени вече се отразяват сериозно на семейния бюджет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 0 Отговор
    Шофьорите са вдигнали цените,а не такситата. Таксито е автомобил.

    08:13 08.05.2026

  • 2 Бакшиша

    3 0 Отговор
    Е вие ко искате бре? Билета в автобуса беше 1 левче , сега е 1 евро увеличение 2 пъти? Газта дигнаха, ГТП дигнаха, данъците дигнаха. Цените на храните дигнахте!

    08:13 08.05.2026

  • 3 в кратце

    2 0 Отговор
    В Бургас цените на почивните помещения също ще летят в небесата.

    08:14 08.05.2026

  • 4 хемороид

    2 0 Отговор
    ше ги скъсам тея таксиджии

    08:14 08.05.2026

  • 5 Трол

    0 2 Отговор
    Винаги съм уважавал бургазлии като хора, които умеят да следват тренда.

    08:17 08.05.2026

  • 6 Бананите ?

    2 0 Отговор
    Колко Ще Са ?

    08:25 08.05.2026

