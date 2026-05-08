Още преди летния сезон такситата в Бургас вдигнаха цените

Част от таксиметровите шофьори в Бургас вече работят с по-високи тарифи, като превозват пътници на максимално разрешената цена от 0,92 евро на километър, посочи БНТ.

Очакванията са до края на май, непосредствено преди старта на активния летен сезон, и останалите компании да актуализират цените си.

От бранша обясняват поскъпването с нарасналите разходи за поддръжка на автомобилите, по-скъпите сервизни услуги и увеличените застраховки. Според председателя на организацията на таксиметровите шофьори и превозвачи Снежана Никова, около половината от такситата в Бургас вече използват новите тарифи.

„Горивата не са основната причина за увеличението. Много по-сериозен проблем са по-високите цени на застраховките и сервизните услуги. Само стандартното обслужване на автомобил е поскъпнало с близо 70%, а ремонтите излизат още по-скъпо“, коментира пред БНТ и "Денят започва" Никова.

Реакциите сред клиентите са смесени – някои приемат увеличението като неизбежно, докато други признават, че по-високите цени вече се отразяват сериозно на семейния бюджет.