Режат гуми до джанта в кв. „Овча купел” заради паркоместа

27 Март, 2026 08:20 2 570 47

Потърпевши разказват за системен вандализъм и спорове за паркиране пред блоковете

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В столичния квартал „Овча купел” отново са регистрирани случаи на нарязани гуми на автомобили, паркирани пред жилищни блокове. В ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ жители на квартала разказаха за ескалиращото напрежение при паркирането.

Един от потърпевшите, Джони, споделя, че вандализмът е започнал с вдигане и огъване на чистачки, след което гумата на джипа му е била „наръгана с нож по целия борд”. По думите му смяната на гумата и трудът му струват около 80 евро. Той сподели, че е имал спорове със съседи, които твърдели, че паркоместата пред входа са техни „по закон”, въпреки че земята е общинска.

Друг жител на квартала потвърди, че гуми се „кълцат” редовно и изрази притеснение, че ситуацията ескалира. „Не трябва да стигаме до такива моменти, гледаме по телевизията, че на много места даже се палеха коли”, заяви той.

Джони е на мнение, че посегателствата няма да спрат, тъй като определени хора са решили, че местата са техни. Той заяви готовност дори да спи в автомобила си, за да хване извършителя. От 6-о РУ призовават гражданите да подават официални сигнали за всеки подобен случай.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    35 4 Отговор
    каква е тая гума за джип от 80 евро? Някакъв пластмасов китайски налъм? Колкоъщто до "собствениците" на паркоместа върху общинска земя - няма сила, която да ги убеди в обратното... или пък има, но е голяма разправия след това.

    Коментиран от #11

    08:29 27.03.2026

  • 2 мъкаааа

    18 3 Отговор
    кв. „Овча жупел”

    08:29 27.03.2026

  • 3 лоза

    32 5 Отговор
    Това име Джони,българско ли е?!

    Коментиран от #8, #23, #25, #41

    08:31 27.03.2026

  • 4 Пешо

    35 3 Отговор
    Иначе всеки с по три коли

    Коментиран от #6

    08:33 27.03.2026

  • 5 элфой

    8 3 Отговор
    България на тротинетка да се вози. Няма да й режат тротинеткините гуми. Мъ-хъ!

    08:35 27.03.2026

  • 6 Георги

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо":

    до колко е разрешено?

    08:35 27.03.2026

  • 7 Луд

    35 5 Отговор
    Народопсихология,,Алчност и простотия.Няма случаи Българина да си прави ограда и да не заграби от съседа си.Пред жилищните блокове е същото развиват чувство за собственост върху общтинска собственост,Какво е това ако не ДЕБИЛЩЩИНА.Скоро ще започнат да се ръгат със ножове хората са брутално изнервени и разсъдъка е изключен точно като диви животни,Не отиват на добре нещата ако не се намеси държавата Румен Бахов ще се пенсионира със репортажите си от злонамерени СЪСЕДИ,,

    Коментиран от #12, #22

    08:36 27.03.2026

  • 8 да питам

    22 6 Отговор

    До коментар #3 от "лоза":

    Лоза българско име ли е? Или си очаквал човека да си даде и ЕГН....Само българина си мисли, че това което е эаплюл си е негово

    08:40 27.03.2026

  • 9 Буха ха

    34 0 Отговор
    И като пуснеш жалба в РПУ-то ти казват че нищо не могат да направят, освен ако не ги хванеш на местопрестъплението. Аз ако ги хвана, случаят ще е за Пирогов

    08:41 27.03.2026

  • 10 Даниел Немитов

    37 2 Отговор
    Положението в "Овча купел" е пълна трагедия!!! Дивашката бетонизация със сегашния кмет е навлязла в междублоковите пространства и малкото останали зелени площи! Сега унищожават един голям паркинг пред блок 508 въпреки, че живеещите тук правят непрекъснато протести!

    08:43 27.03.2026

  • 11 Противодействие

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Има обратната сила. Каквото те са направили същото има и други приоми с ползването на строително монтажни елемени . Лепило с пяна и скулптура по ключалки и други места с идеята за паметник на входа на блока

    08:49 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 така е

    30 2 Отговор
    Можеш да изкараш българина от селото, но не можеш да изкараш селото от българина.

    08:50 27.03.2026

  • 14 сава

    27 0 Отговор
    Имах същия случай, купих си нова кола и като я спрях пред блока в който живея, още същата вечер ми счупиха чистачките....явно са си мислили, че е на някой пришълец.

    Коментиран от #21

    08:50 27.03.2026

  • 15 Анелия Андреева

    7 2 Отговор
    Аз пък си режа портокал.

    08:50 27.03.2026

  • 16 ТОВА

    15 7 Отговор
    левро подлуди народа !

    08:51 27.03.2026

  • 17 Име

    32 0 Отговор
    Джони, Изаура , Армани , Рамбо са си имена на хора с български паспорт . Из факултета е пълно с тях ....

    Коментиран от #29

    08:51 27.03.2026

  • 18 Ама иначе си софиянец

    8 6 Отговор
    Хак да им е на шопите.

    08:52 27.03.2026

  • 19 Възраждане

    8 8 Отговор
    Този Джони не ми изглежда много на българин, а и говори за смяна на гуми в евро. Бих посъветвал разследващите органи да проучат случая

    Коментиран от #26, #44

    08:53 27.03.2026

  • 20 предлагам

    21 8 Отговор
    Да се вдигне с 400% данъка за втори автомобил. Така София ще се прочисти до някъде. СЪщо да се вдигне и със 100% акциза върху горивата.

    Коментиран от #27

    08:55 27.03.2026

  • 21 Ивайло Табаков

    20 3 Отговор

    До коментар #14 от "сава":

    Така е, сам си си виновен. Взема ли нова кола задължително викам пред блока всички съседи да я видят и черпя по ракия. Като си стиснат така е, баце

    08:56 27.03.2026

  • 22 Нормален

    18 1 Отговор

    До коментар #7 от "Луд":

    Ами не! Не е до алчност и простотия, а е до ненормално строителство.

    08:58 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дървен шоп

    9 4 Отговор
    Ами отидете си на село,там парко места са бол.

    08:59 27.03.2026

  • 25 Дан Колов

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "лоза":

    Джони е от Америка селяни такива.

    09:01 27.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георги

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "предлагам":

    това само ще повиши незначително приходите на общината, ще изстреля инфлацията в космоса, но няма да направи паркоместа и няма да спре презастрояването. По добре си карай тротинетката и не се опитвай да решаваш проблемите на хората с коли.

    Коментиран от #28, #46

    09:02 27.03.2026

  • 28 Предлагам

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    Жоре, като не знаеш с кого разговаряш, по-добре си дръж езика зад зъбите. Как точно вдигането на данъците ще изстреля инфлацията в Космоса?

    Коментиран от #47

    09:05 27.03.2026

  • 29 родолюбец

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    Във факултета не живеят българи така че те имат право да се наричат както си искат но в Турция българите са с турски имена а в Гърция българите са с гръцки имена.

    09:06 27.03.2026

  • 30 трагедията на българина

    12 1 Отговор
    Българската трагедия е, че българина не е научен да живее сред много себеподобни едновременно. Не е научен да се съобразява с никого. То ако започне да се съобразява, няма да може да пробие и да се закрепи в Софията.

    Коментиран от #36

    09:07 27.03.2026

  • 31 БСП

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Така ще да е":

    При тъпия и дебел поджарникар по добре ли си?

    Коментиран от #32

    09:08 27.03.2026

  • 32 лоша работа

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "БСП":

    Пожарникаря не е на власт от 2020 година. Още тогава Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Е вече требва да ни е управил. Ас му вервам!

    09:15 27.03.2026

  • 33 Софийски

    10 0 Отговор
    А общината вместо да изгради паркинги боядисва пейки ;)

    09:25 27.03.2026

  • 34 като видя

    5 0 Отговор
    марката на колата и ми е ясно защо е всичко това.

    09:26 27.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Озадачен

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "трагедията на българина":

    Дали??? Що така, бре? Защо ги нямаше тия проблеми преди да започне ненормалното строителство и град за 600 хиляди да го превръщат в гето за 2,5 милиона? Тогава нямаше проблеми с чистотата на въздуха, а се гореше повече твърдо гориво. Нямаше проблеми с паркирането. Хората не бяха изнервени!

    Коментиран от #37, #42

    09:36 27.03.2026

  • 37 трагедоята на българина

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Озадачен":

    Защото по соц време българина бе беден. Бяха разчетени до 6 автомобила на вход и пред блоковете имаше достатъчно паркинги за тези 6 автомобила. Хайде мислете ги тези неща де.

    09:41 27.03.2026

  • 38 Някой

    2 2 Отговор
    Кво стана, не реши ли Терзия проблемът с презастрояването?

    Коментиран от #39

    09:47 27.03.2026

  • 39 терзийката

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    Кметчето реши проблема и препра парите през петроханския лама.

    09:50 27.03.2026

  • 40 Файърфлай

    3 1 Отговор
    При социализма България беше казарма.Казармата (за тези,които не са служили),не е най-приятното място на света.Но има ред и правила.Сега демократична България е джунгла,силния изяжда слабия -това е единственото правило.

    10:42 27.03.2026

  • 41 Митьо джибрата

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "лоза":

    Абе не е...Виждал съм го на етикети на бутилки де един с плисирана пола и гайда под мишница крачи ,като мокър...
    Българско е Грозданка...

    11:00 27.03.2026

  • 42 Защото

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Озадачен":

    по комунизма имаже "Софийско жителство" и селяните не можеха да идват току така. А сега прииждат и София е станала 2 милиона през деня. Освен това вече всеки има поне по една кола, а навремето един от 3ма имаше кола.

    Трябват повече многоетажни паркинги, това е решението в цял свят.

    Коментиран от #43

    11:12 27.03.2026

  • 43 а защо имаше жителство?

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Защото":

    За да си седят селяните на село и да работят в ТКЗСто, за да има какво да ядат гражданите. Това ли време искате да се върне?

    11:38 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Горски

    2 0 Отговор
    Тези с по 3, 4 коли мислели ли са преди да ги купят къде ще паркират? А ножа като опре до кокала, ами няма къде да си спираме колите. Много хора си мислят, че улицата или тротоара пред блока е "тяхна собственост" и това им "гарантира" парко място. Може да имат и по 10 коли, ама в главата само с две мозъчни клетки.

    18:08 27.03.2026

  • 46 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    ти май не си прочел какво си писал? Вдигането на асоциира със 100%ще изстреля инфлацията, тея сега за 20 цента говорят за фалити ти искаш да вдигнеш с евро!

    18:46 27.03.2026

  • 47 Ге3

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Предлагам":

    ти май не си прочел какво си писал? Вдигането на асоциира със 100%ще изстреля инфлацията, тея сега за 20 цента говорят за фалити ти искаш да вдигнеш с евро!

    18:47 27.03.2026

