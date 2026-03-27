Режат гуми до джанта в кв. „Овча купел” заради паркоместа

В столичния квартал „Овча купел” отново са регистрирани случаи на нарязани гуми на автомобили, паркирани пред жилищни блокове. В ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ жители на квартала разказаха за ескалиращото напрежение при паркирането.
Един от потърпевшите, Джони, споделя, че вандализмът е започнал с вдигане и огъване на чистачки, след което гумата на джипа му е била „наръгана с нож по целия борд”. По думите му смяната на гумата и трудът му струват около 80 евро. Той сподели, че е имал спорове със съседи, които твърдели, че паркоместата пред входа са техни „по закон”, въпреки че земята е общинска.
Друг жител на квартала потвърди, че гуми се „кълцат” редовно и изрази притеснение, че ситуацията ескалира. „Не трябва да стигаме до такива моменти, гледаме по телевизията, че на много места даже се палеха коли”, заяви той.
Джони е на мнение, че посегателствата няма да спрат, тъй като определени хора са решили, че местата са техни. Той заяви готовност дори да спи в автомобила си, за да хване извършителя. От 6-о РУ призовават гражданите да подават официални сигнали за всеки подобен случай.
1 Георги
08:29 27.03.2026
2 мъкаааа
08:29 27.03.2026
3 лоза
08:31 27.03.2026
4 Пешо
08:33 27.03.2026
5 элфой
08:35 27.03.2026
6 Георги
До коментар #4 от "Пешо":до колко е разрешено?
08:35 27.03.2026
7 Луд
08:36 27.03.2026
8 да питам
До коментар #3 от "лоза":Лоза българско име ли е? Или си очаквал човека да си даде и ЕГН....Само българина си мисли, че това което е эаплюл си е негово
08:40 27.03.2026
9 Буха ха
08:41 27.03.2026
10 Даниел Немитов
08:43 27.03.2026
11 Противодействие
До коментар #1 от "Георги":Има обратната сила. Каквото те са направили същото има и други приоми с ползването на строително монтажни елемени . Лепило с пяна и скулптура по ключалки и други места с идеята за паметник на входа на блока
08:49 27.03.2026
13 така е
08:50 27.03.2026
14 сава
08:50 27.03.2026
15 Анелия Андреева
08:50 27.03.2026
16 ТОВА
08:51 27.03.2026
17 Име
08:51 27.03.2026
18 Ама иначе си софиянец
08:52 27.03.2026
19 Възраждане
08:53 27.03.2026
20 предлагам
08:55 27.03.2026
21 Ивайло Табаков
До коментар #14 от "сава":Така е, сам си си виновен. Взема ли нова кола задължително викам пред блока всички съседи да я видят и черпя по ракия. Като си стиснат така е, баце
08:56 27.03.2026
22 Нормален
До коментар #7 от "Луд":Ами не! Не е до алчност и простотия, а е до ненормално строителство.
08:58 27.03.2026
24 дървен шоп
08:59 27.03.2026
25 Дан Колов
До коментар #3 от "лоза":Джони е от Америка селяни такива.
09:01 27.03.2026
27 Георги
До коментар #20 от "предлагам":това само ще повиши незначително приходите на общината, ще изстреля инфлацията в космоса, но няма да направи паркоместа и няма да спре презастрояването. По добре си карай тротинетката и не се опитвай да решаваш проблемите на хората с коли.
09:02 27.03.2026
28 Предлагам
До коментар #27 от "Георги":Жоре, като не знаеш с кого разговаряш, по-добре си дръж езика зад зъбите. Как точно вдигането на данъците ще изстреля инфлацията в Космоса?
09:05 27.03.2026
29 родолюбец
До коментар #17 от "Име":Във факултета не живеят българи така че те имат право да се наричат както си искат но в Турция българите са с турски имена а в Гърция българите са с гръцки имена.
09:06 27.03.2026
30 трагедията на българина
09:07 27.03.2026
31 БСП
До коментар #26 от "Така ще да е":При тъпия и дебел поджарникар по добре ли си?
09:08 27.03.2026
32 лоша работа
До коментар #31 от "БСП":Пожарникаря не е на власт от 2020 година. Още тогава Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Е вече требва да ни е управил. Ас му вервам!
09:15 27.03.2026
33 Софийски
09:25 27.03.2026
34 като видя
09:26 27.03.2026
36 Озадачен
До коментар #30 от "трагедията на българина":Дали??? Що така, бре? Защо ги нямаше тия проблеми преди да започне ненормалното строителство и град за 600 хиляди да го превръщат в гето за 2,5 милиона? Тогава нямаше проблеми с чистотата на въздуха, а се гореше повече твърдо гориво. Нямаше проблеми с паркирането. Хората не бяха изнервени!
09:36 27.03.2026
37 трагедоята на българина
До коментар #36 от "Озадачен":Защото по соц време българина бе беден. Бяха разчетени до 6 автомобила на вход и пред блоковете имаше достатъчно паркинги за тези 6 автомобила. Хайде мислете ги тези неща де.
09:41 27.03.2026
38 Някой
09:47 27.03.2026
39 терзийката
До коментар #38 от "Някой":Кметчето реши проблема и препра парите през петроханския лама.
09:50 27.03.2026
40 Файърфлай
10:42 27.03.2026
41 Митьо джибрата
До коментар #3 от "лоза":Абе не е...Виждал съм го на етикети на бутилки де един с плисирана пола и гайда под мишница крачи ,като мокър...
Българско е Грозданка...
11:00 27.03.2026
42 Защото
До коментар #36 от "Озадачен":по комунизма имаже "Софийско жителство" и селяните не можеха да идват току така. А сега прииждат и София е станала 2 милиона през деня. Освен това вече всеки има поне по една кола, а навремето един от 3ма имаше кола.
Трябват повече многоетажни паркинги, това е решението в цял свят.
11:12 27.03.2026
43 а защо имаше жителство?
До коментар #42 от "Защото":За да си седят селяните на село и да работят в ТКЗСто, за да има какво да ядат гражданите. Това ли време искате да се върне?
11:38 27.03.2026
45 Горски
18:08 27.03.2026
46 Георги
До коментар #27 от "Георги":ти май не си прочел какво си писал? Вдигането на асоциира със 100%ще изстреля инфлацията, тея сега за 20 цента говорят за фалити ти искаш да вдигнеш с евро!
18:46 27.03.2026
47 Ге3
18:47 27.03.2026