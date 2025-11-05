Смяната на гуми удари 120 лева

Смяната на летни със зимни гуми вече струва на шофьорите около 120 лева, показа проверка, направена от "България Днес". Тази тарифа важи за най-масовите автомобили, които използват 17-цолови гуми, като сметката показва средна цена от 30 лева на колело.

Справка на изданието сочи, че поскъпването на услугата е с около 20-ина лева само за последната година.

В тази финална цена обикновено не се включват допълнителни, но често необходими услуги. Баланс, поставяне на тежести и изправяне на джанти при нужда се заплащат допълнително. Експерти препоръчват след смяната да се направи и реглаж на автомобила, чиято цена може да надхвърли 100 лева. Реглажът е важен, тъй като евентуално изкривяване на преден или заден мост води до по-бързо износване на гумите и повишен разход на гориво.

Успоредно с подготовката на автомобилите, от 1 ноември в цялата страна стартира и традиционната акция "Зима" на Пътна полиция. Тя ще се проведе на три етапа през целия месец.

В момента тече първият етап (до 10 ноември), който е насочен към най-уязвимите участници – водачите на велосипеди, електрически тротинетки (ИЕПС) и превозни средства с животинска тяга. От МВР напомнят, че водачите на тротинетки трябва да са на възраст над 16 години, да носят каски и нямат право да се движат в тъмната част на денонощието.

Вторият етап на акцията ще се проведе между 11 и 20 ноември и ще бъде с фокус върху пешеходците и толерантността на пътя между водачи и пешеходци.

Третият етап, от 21 до 30 ноември, ще бъде насочен към техническата изправност на самите моторни превозни средства и подготовката им за зимни условия.

Законът за движение по пътищата задължава всички автомобили в България да бъдат оборудвани със зимни гуми в периода от 15 ноември до 1 март. Алтернативно, шофьорите могат да използват гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Въпреки че това позволява използването на всесезонни или дори летни гуми (стига да покриват изискването за грайфер), експертите не препоръчват тези варианти. Каучукът, от който са направени, не е подходящ за ниски температури и губи сцепление в студените месеци. Традиционно в дните преди 15 ноември се образуват големи опашки пред сервизите, затова се препоръчва да не се чака последният момент.