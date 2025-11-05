Новини
Смяната на гуми удари 120 лева

5 Ноември, 2025 07:41 1 827 44

Успоредно с подготовката на автомобилите, от 1 ноември в цялата страна стартира и традиционната акция "Зима" на Пътна полиция

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смяната на летни със зимни гуми вече струва на шофьорите около 120 лева, показа проверка, направена от "България Днес". Тази тарифа важи за най-масовите автомобили, които използват 17-цолови гуми, като сметката показва средна цена от 30 лева на колело.

Справка на изданието сочи, че поскъпването на услугата е с около 20-ина лева само за последната година.

В тази финална цена обикновено не се включват допълнителни, но често необходими услуги. Баланс, поставяне на тежести и изправяне на джанти при нужда се заплащат допълнително. Експерти препоръчват след смяната да се направи и реглаж на автомобила, чиято цена може да надхвърли 100 лева. Реглажът е важен, тъй като евентуално изкривяване на преден или заден мост води до по-бързо износване на гумите и повишен разход на гориво.

Успоредно с подготовката на автомобилите, от 1 ноември в цялата страна стартира и традиционната акция "Зима" на Пътна полиция. Тя ще се проведе на три етапа през целия месец.

В момента тече първият етап (до 10 ноември), който е насочен към най-уязвимите участници – водачите на велосипеди, електрически тротинетки (ИЕПС) и превозни средства с животинска тяга. От МВР напомнят, че водачите на тротинетки трябва да са на възраст над 16 години, да носят каски и нямат право да се движат в тъмната част на денонощието.

Вторият етап на акцията ще се проведе между 11 и 20 ноември и ще бъде с фокус върху пешеходците и толерантността на пътя между водачи и пешеходци.

Третият етап, от 21 до 30 ноември, ще бъде насочен към техническата изправност на самите моторни превозни средства и подготовката им за зимни условия.

Законът за движение по пътищата задължава всички автомобили в България да бъдат оборудвани със зимни гуми в периода от 15 ноември до 1 март. Алтернативно, шофьорите могат да използват гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Въпреки че това позволява използването на всесезонни или дори летни гуми (стига да покриват изискването за грайфер), експертите не препоръчват тези варианти. Каучукът, от който са направени, не е подходящ за ниски температури и губи сцепление в студените месеци. Традиционно в дните преди 15 ноември се образуват големи опашки пред сервизите, затова се препоръчва да не се чака последният момент.


  • 1 1488

    23 6 Отговор
    аз търкалям все сезонни по 10 г и въобще не ме интересува

    Коментиран от #4, #5, #15, #42

    07:43 05.11.2025

  • 2 Данчо

    16 7 Отговор
    Основните предимства на всесезонните гуми са удобството и спестените разходи, тъй като не изискват сезонна смяна, както и универсалната им пригодност за различни метеорологични условия, особено при умерени климатични условия. Те осигуряват добър баланс между лятна и зимна производителност, предлагайки адекватно сцепление при дъжд и лек сняг

    07:44 05.11.2025

  • 3 ООрана държава

    29 0 Отговор
    8 джанти, 4 със зимни гуми и 4 с летни гуми , за 30 минути се сменят пред блока и си такъркаш минимум 4 години без ядове и без да им даваш 120 лева на есен и 120 лева на пролет, аре грабвай крика и действай

    Коментиран от #7, #34

    07:45 05.11.2025

  • 4 Герп боклуци

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Тоя галош ще изкара 10 години само ако караш по 1000 километра на година хахаха

    Коментиран от #9

    07:47 05.11.2025

  • 5 Данчо

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Хубаво е да провериш грайфера дали не е напукан

    07:47 05.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488 всесезонния

    7 16 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    въри си качвай 4 гуми от мазата по 25 кг всяка и въри се напъвай да ги затягаш и после да сваляш старите у мьзьть

    Коментиран от #12

    07:48 05.11.2025

  • 8 Гост

    29 1 Отговор
    Няма никаква инфлация, ама никаква. Вчера влизам в една пекарна, хлябът 15% нагоре и други основни храни мажду 15 и 30% нагоре, само в тая пекарна. Ще ни оправят диди фалита и жена му бойко

    Коментиран от #13

    07:49 05.11.2025

  • 9 1488 всесезонния

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Герп боклуци":

    изкарват по 6 хил на година за 10 г

    07:50 05.11.2025

  • 10 Гост

    16 1 Отговор
    Аааа, това не е важно! Кажете кромида и копъра как са на борсите, нагоре, надолу! Все пак това са си основни храни, нали? Да се метна да инвестирам в 1 тон лук, ако е на далавера!!!

    Коментиран от #35

    07:52 05.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пешо

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "1488 всесезонния":

    Ее много се ддмократизирахте...25кг многоо ли са... бащите и дедите ни са построили цяла държава .... в доста по тегави времена...сега се оплаквате за 25кг гуми, които може и да търкаляте..... ц ц ц колко демократично стана всичко. Аман...

    Коментиран от #21

    07:59 05.11.2025

  • 13 Пешо

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Честити герб евро и демокрация

    08:00 05.11.2025

  • 14 Мдаааа

    16 0 Отговор
    Сивата икономика в действие. Няма една гумаджийница с касови бележки. 90% от сервизите работят на черно. Цяла индустрия от десетки години не плаща данъци.

    Коментиран от #27

    08:01 05.11.2025

  • 15 Пешо

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Честито ви евро. Държавата гарантирала, че нямало да има имами...ама държавата сова са измамнижите днес!
    Еничари!

    Заради еврото взеха заеми... вдигнаха всичко... е пита се не можеше ли да со ни е евтино и да няюа евро!
    Как в полша икономиката върви и без евро?!

    А народа спииии....а няякой друг пак крадеее

    Коментиран от #19, #25, #29

    08:03 05.11.2025

  • 16 Асен

    10 4 Отговор
    Сметнете сами отвиването на един болт струва 10 лева и това е не квалифициран труд който може да го прави без никакъв опит и тапия,

    Коментиран от #18, #41

    08:05 05.11.2025

  • 17 Фен

    3 2 Отговор
    Е, и? Стига с тази пропаганда! Нали вече сме богати, какво са за нас 220лева/112EUR за смяна на гуми реглаж!? То вече и на кръчма не можеш да идеш за тези пари.

    08:07 05.11.2025

  • 18 шофер

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Асен":

    Ами, почвай. Ще забогатееш бързо, явно.

    08:09 05.11.2025

  • 19 Ех,Пешо!

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо":

    А Ти,не спиш ли?!
    Защо ми дремеш на дивана и зад монитора ми драскаш,че...,,народът спи"...!
    А ти защо не рипнеш от дивана и на улицата-да протестираш?!
    То така и баба знае...!

    08:11 05.11.2025

  • 20 Зимни и летни .......

    3 2 Отговор
    още една голяма лъжа ,която ви прибира левчетата,които ги нямате!Когато намерите сили да проверите дали зимните ви гуми ще останат на .......афалта през лятото ще установите истината за зимни и летни....Ако имате асоциативен мозък ще намерите връзка......между 2%.........и зимните гуми ...Колкото до смяната на гуми.......не сложна дейност и можете да си направите безплатен фитнес.......

    Коментиран от #30

    08:13 05.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ,,Удари 120 лв"...,ама у Софето...!

    4 0 Отговор
    У наше село си е 15 лева на гума- общо 60лв.!Барабар с тежести и баланс...!

    08:15 05.11.2025

  • 23 Сезон 2026

    4 1 Отговор
    Ще е 80 евро....колкото при нас в Австрия за 4 броя това европейски ценности скъпотия до шия много се печели но и много харчи

    08:16 05.11.2025

  • 24 Доходите

    1 4 Отговор
    на автомонтьорите се вдигат. Както и доходите на повечето работещи хора

    08:18 05.11.2025

  • 25 Така де

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо":

    На тебе никой не ти пречи да си сменяш еврата в рубли. Чейнчбюрата ще си работят.

    08:18 05.11.2025

  • 26 ИВАН

    4 3 Отговор
    Ако не бяхме стадо, а горд народ, щяхме да направим бойкот ... това е супер излишна и тъпа дейност, смяната на гуми не помага с нищо, само наливаме пари на тарикатите.

    08:18 05.11.2025

  • 27 Стани

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаааа":

    гумаджия и богатей, кой те спира, щом е толкова лесно и доходоносно...

    08:19 05.11.2025

  • 28 Зимни и летни .......

    1 2 Отговор
    ПРИ СМЯНА НА ГУМИ НЕ НЕ СЕ ПРАВИ РЕГЛАЖ!Вместо Реглаж по добре хвърли пари по земята .........ще ти е по ...на сметка!

    Коментиран от #31

    08:19 05.11.2025

  • 29 Нъл тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо":

    Имами има само в джамиите.

    08:20 05.11.2025

  • 30 В ПЗДП,няма понятие,,зимна и лятна" гума

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Зимни и летни .......":

    Има само изискване-,,Грайфера да е минимум 4мм!"
    НО!
    Друг е въпросът,че за собствена безопасност е хубаво да си смениш гумите,защото шарката е съобразена за сняг и т.н...!
    Освен това ако караш със зимна гума и през лятото-каучукът се втвърдява от високата температура и гумата става с нисък коефициент на триене-намалява сцеплението на гума/асфалт...!
    Така,че решението е на всеки дали да ги смени,или не...!

    Коментиран от #39

    08:23 05.11.2025

  • 31 ПРАВ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Зимни и летни .......":

    Аман от лаици...!

    08:25 05.11.2025

  • 32 си дзън

    2 1 Отговор
    120 лева само за смяна с поставени гуми с други джанти. Ако старите трябва да се свалят от джантите, да
    се поставят новите ? Обикновено се прави и балансиране, нови вентили, пък и е добре
    понякога реглаж на предния мост. Тогава си е еб...

    Коментиран от #37

    08:25 05.11.2025

  • 33 Инженер

    3 2 Отговор
    Като човек с 5 години средно специално образование, 3 г опит като механик и след това инженер, моля някой авто джамбазин с квартален сервиз да ми обясни с истински доводи както общо има реглаж на мостовете със смяна на гуми.. Вие станахте по-нагли и от докторите..

    Коментиран от #40

    08:25 05.11.2025

  • 34 кй87ъ6трхуй

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    На теория- ДА, на практика- няма смисъл... Двата комплекта гуми с джанти ги имам за всяка кола от поне 15 години, но НИКОГА не съм си ги сменял сам, а и задължително ги прекарвам през баланс машината- джипката ми е с 19 цола гуми и смяната + баланс ми струваха онзи ден 65лв.... Този огромен разход от 65лв. не може да ме стимулира дори да се изцапам...

    08:26 05.11.2025

  • 35 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    ами гледай оня калъф дето всяка седмица обяснява с колко стотинки зелето е нагоре и ябълките надолу, всичко било нормално, нямало изкривявания на пазара, само,че той не е влизал в магазин, а само разкарва костюма в студията....

    08:28 05.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Явно,че!

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "си дзън":

    И от техника разбираш толкова,колкото и от политика,където си денонощен часови на постоянен караул...!
    При смяна на гуми,било то с джанти,или без-
    НЕ СЕ ПРАВИ РЕГЛАЖ!
    Аре отивай да анализираш сводката от фронта,че напусна ,,караула"(работното си място)...!

    08:35 05.11.2025

  • 38 8455

    2 1 Отговор
    120 може да е за 14ки, ако си със SUV 18ки отиваш към 200 лева и това без хотел за гумите

    08:35 05.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Инженер":

    Общото е, че и без това си в сервиза и не трябва да ходиш някъде втори път ако трябва.
    По начина на износването на гумата се вижда дали има нужда от реглаж. Може да е за
    смяна на амортисьор.

    08:39 05.11.2025

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Асен":

    Ти как го сметна❗
    Масово автомобилите имат по ЧЕТИРИ колела с по ЧЕТИРИ или ПЕТ гайки/болта ,
    които трябва да РАЗВИЕШ и ЗАВИЕШ❗
    Та за 10 лв при 120 лв явно караш старо Рено или Ситроен с по 3 точки на колело и дамо са ти ги развили без да ги завиват отново🤣🤣🤣

    08:41 05.11.2025

  • 42 Ггг

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Всесезонните имат пробег . Минат ли пробега се сменят - дори и да имат грайфер . Но обикновено и грайфера към края е заминал - зависи от стила на каране

    08:52 05.11.2025

  • 43 Дедо

    0 0 Отговор
    НАПажиите спат ли? Сега е момента за проверки. Нищо не се пише? Да не са освободени от данъци? На патент ли да са?

    08:54 05.11.2025

  • 44 Хахаха

    0 0 Отговор
    Аз карам с всесезонни и съм супер доволен

    08:54 05.11.2025

