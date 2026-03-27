ГДБОП: Внимавайте с евтините оферти за почивка, може да се окажат измама

27 Март, 2026 10:26 948 9

Комисар Лазаров предупреди и за измами с оферти за даване на вили, къщи за гости и апартаменти през лятото за почивка на атрактивна цена

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

НАП предупреждава за фалшиви съобщения, разпространявани чрез онлайн приложение от името на агенцията. Те се изпращат от чуждестранен номер и съдържат линк, за който се твърди, че е за възстановяване на данък. От НАП посочват, че става дума за фишинг атака с цел кражба на лични и банкови данни. Как да разпознаем подобни измами и как да реагираме?

Комисар Светлин Лазаров, началник отдел при дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП: "Ние наблюдаваме българското киберпространство и установяваме доста често фишинг, насочен към българските потребители. Тук е важно да отбележа, че вече българските онлайн потребители са свидетели на разпространението на фишинг не само по имейл, но и чрез кратки текстови съобщения, т.нар. SMS-и, по съобщения в чат комуникаторите, през социалните мрежи и т.н."

Той даде съвети как да разпознаем дали едно такова съобщение е фалшиво.

"Повечето държавни и частни организации никога не изпращат по имейл и кратки текстови съобщения, че имат да ни възстановяват някаква сума пари, както е в конкретния случай. Въпросният фишинг всъщност подмамва жертвата, че има да му се възстановяват пари и в следващата стъпка трябва да въведе личните си данни и данните от банковата карта, за да могат впоследствие да бъдат изтеглени средства от сметката. Първото и най-важно нещо е, когато един потребител получи такова съобщение, да не бърза да въвежда личните си данни или данните от банковата карта, а да провери източника на съобщението – дали е легитимен или не. Ако случайно въведе тези данни, трябва по най-бързия начин да блокира сметката си, защото тук целта е да бъдат изтеглени паричните средства на жертвата. Тоест, по най-бързия начин трябва да блокира картата, за да не може да се осъществи транзакция."

"Най-яркият белег е, че винаги ни се предлага, че ще получим нещо – сума пари, подарък или нещо друго. В замяна просто трябва да направим нещо елементарно – да въведем личните си данни и данните от банковите карти, независимо дали са дебитни или кредитни."

Комисар Лазаров предупреди и за измами с оферти за даване на вили, къщи за гости и апартаменти през лятото за почивка на атрактивна цена. Често измамниците искат плащане на цялата сума предварително.

"Има различни типове измами вече в киберпространството – за резервации, за почивка. Сега, с наближаването на лятото, хората доста се амбицират да потърсят място за настаняване по различните курорти на добра цена. Тук измамите доста се активират, защото в социалните мрежи много често се предлагат вили, къщи, апартаменти под наем, също на доста добра цена. И тук винаги жертвите се подвеждат по достъпната цена. Изисква се веднага да се предплати това нещо, защото се твърди, че много хора настояват да резервират това място и трябва да се плати на момента. И така жертвата веднага превежда парите и след време разбира, че ги е превела на грешна сметка, че няма да има осъществена почивка и съответно осъзнава, че е измамена."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вашата роля каква е

    5 0 Отговор
    освен да вземате по 3-5000 ойро на месец?

    10:30 27.03.2026

  • 2 НАП предупреждава за фалшиви съобщения

    3 0 Отговор
    вместо само да предупреждавате и нищо не правите
    ползвайте ИИ който да сканира фейка и да вмъква предупреждение с големи букви и оцветено
    че е вероятно измама и обяснение защо предполага

    не гърмете обще локуми за ИИ а го изпозвайте
    не само да давате възможност на чекмеджарите да крадат и не плащят данъци на откраднатото

    10:35 27.03.2026

  • 3 Икономическа полиция

    2 0 Отговор
    Конкурентите от БОП да си гледат техния бизнес

    10:38 27.03.2026

  • 4 Магнитските

    3 0 Отговор
    членове в списъка и те измамници , тъй че , внимавайте с тях !

    10:44 27.03.2026

  • 5 пускай алерта

    2 0 Отговор
    алерт алерт важно важно алерт алерт . 2 лева за тамбукту с преспиването и пътуването . алерт

    10:51 27.03.2026

  • 6 Тия за Дубай

    2 0 Отговор
    не са измама.
    Там всичко поевтиня.

    10:57 27.03.2026

  • 7 То кое не е измама в БГ.

    2 0 Отговор
    А гдбоп какво е?

    11:08 27.03.2026

  • 8 Как

    0 0 Отговор
    така, ганчо ще иде на евтино... Ами като накичи снимки на инстаграма, нъл ще му се смеят, и ще се будалкат с него, до попиляване.

    13:38 27.03.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Затова: в Аспровалта, на секскурзия с вдовицата, в нейното "студио" (както го нарчат това..."нещо).😂

    20:45 27.03.2026

