"Демократична България": Пеевски нареди на прокуратурата да смачка започнатото разследване срещу него

21 Май, 2026 11:14 1 799 33

Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателите на „Да, България“ и депутати от парламентарната група на „Демократична България“ (ДБ) – Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, коментираха изявлението на лидера на ДПС Делян Пеевски, че ще сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърденията им във връзка с негови пътувания зад граница. Двамата припомнят, че първо са подали сигнал до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от пресцентъра на ДБ.

„Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването. Пеевски казва на прокуратурата си: „Изземете от ГДБОП случая (например чрез образуване на досъдебно производство) и го смачкайте“, заяви Божанов. „Тук важен не е толкова Пеевски, колкото целият процес надолу – кои бизнеси са получавали по този начин поръчки, кои министри и хора в администрацията са изпълнявали тези договори и с какви транзакции са били скрепяни те“, коментира той.

Според Ивайло Мирчев загубите от нагласените поръчки са за милиарди. „Пеевски искал да се проверят от прокуратурата твърденията ни. С любопитство очаквам резултата от подопечната му прокуратура – възложил ѝ е задача, докато лее арии за клевети и продължава да лети насам-натам с фалконите“, заяви той.

В сряда ДБ сезира ГДБОП с данни, които пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори тази сутрин, че сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на ДБ за тези пътувания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Господ Бог

    22 1 Отговор
    не може да нарежда , както и да промени кармата си за поколения след него !

    11:16 21.05.2026

  • 2 Тази снимка

    37 1 Отговор
    прилича на една карикатура от Доньо Донев

    Коментиран от #8, #19, #20

    11:18 21.05.2026

  • 3 Дориана

    9 9 Отговор
    Точно за това за да няма хора , които имат власт и пари да диктуват на Прокуратура и Съд какво да правят превръщайки ги в зависими и не работещи за народа институции трябва спешно без бавене да се направят реформи в съдебната власт.

    Коментиран от #14, #26

    11:19 21.05.2026

  • 4 Бою

    12 7 Отговор
    и той със самолети с полета на "Градус" и обратно с фурми "дар" за има - няма и 10 000€ ! За пред хората , де !

    11:20 21.05.2026

  • 5 Само да попитам

    24 7 Отговор
    Променените петроханци нали знаете че и Кьовеши е Б човек на Пеевски БАЛАМУРНИЦИ

    11:22 21.05.2026

  • 6 Виновен

    12 0 Отговор
    до заплащане на противното

    11:23 21.05.2026

  • 7 Зъл пес

    27 7 Отговор
    Партия Отпаднала необходимост,защо още квичкате?

    11:24 21.05.2026

  • 8 Кирпич

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тази снимка":

    Даже и на едно рисувано филмче

    11:25 21.05.2026

  • 9 Дапитам

    21 3 Отговор
    А че ваш Киро хич не се возеше на самолета за наша сметка?Ами Ники искам да пътувам?И кой знае още колко знайни и незнайни пътувания.

    11:27 21.05.2026

  • 10 Тити на Кака

    20 4 Отговор
    Нормалните хора в такива случаи коментират законосъобразността на едно юридическо действие / а демаршът на Пеевски е напълно законен/.
    При тъпаците е друго.
    А тия на снимката са доказани тъпаци, оправдаващи депутатския си стандарт на живот с думичките "Пеевски" и "Борисов".
    Тъпаци, червени тъпаци - какво да ги правиш🤣

    11:27 21.05.2026

  • 11 Анонимен

    15 4 Отговор
    Шайката вече сте никой Мирчев върви да се спречкаш с някой разносвач АЛЧНИ неприятни сте но получавате за просттиите се 10 хиляди евро всекимесец като има малоумници да гласуват за вас

    11:29 21.05.2026

  • 12 е сега става по прозрачно . докато

    5 2 Отговор
    партиите в парламента и властта празнува евровизия и успеха в сряда конкурентите на дпс 2 подали сигнал . как някой бизнесмен можел да върти по света за 22 милиона евро годишно . така навремето проверяваха кралския двор . много харчели парите на данъкоплатците . и за сакскобурготски имаше статии за разкош и разточителство . и за кабинета бойчо 2 също . за тодор живков имаше милиарди за казина . за малък тошко . за павлов . без да знае пеевски внася в прокуратурата днес срещу клюките на конкурентите . сега те мислят как се стопира техния следователски труд . интересно .

    11:31 21.05.2026

  • 13 Това е факт

    12 3 Отговор
    Съкращенията се отменят за МВР, Министерство на отбраната, силовите структури. Заплатите им ще се индексират всяка година ,въпреки че вземат два пъти над средната в МВР и МО.
    Как беше: равни сме, но едни са по-равни. Вчера си вдигнаха депутатските заплати. Борбата с цените се отложи. Правилник приеха опозицията да не може да вика министри и да иска документи. За работещите се вдигат яко осигуровките. Кожата на народа ще свалят, а на силовите, които пазят властта оставят всички привилегии.
    Честито на гласувалите за Радев работещи хора.
    Уби ви икономически.

    11:31 21.05.2026

  • 14 По-лесно

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Точно за това за да няма хора , които имат власт и пари да диктуват на Прокуратура и Съд какво да правят превръщайки ги в зависими и не работещи за народа институции трябва спешно без бавене да се ПРЕМАХНАТ ХОРАТА С ПАРИ И ВЛАСТ

    11:32 21.05.2026

  • 15 665

    9 2 Отговор
    Ахахаха ...на снимката - тримата от запаса .

    11:35 21.05.2026

  • 16 Хмм

    11 2 Отговор
    прокуратурата трябва да се заеме точно с мирчев, с неговите лъжесвидетелски показния - в клипа крещи че го били, в полицията му казали че няма следа от удар и променил не са го били, а демерджиев и кандев да кажат каква е тая лека телесна повреда като мирчев не е бит, няма физически контакт, да отговаря за блокиране на улицата

    11:35 21.05.2026

  • 17 Стефан

    9 4 Отговор
    ДБ отново симулират дейност! Няма кой да им се върже обаче!

    11:41 21.05.2026

  • 18 ИНТЕРЕСЕВ

    2 7 Отговор
    ТИЯ ОТ ГЕРБ И ДПС ПАК ЛИ.СЕ НАВРЯГХА В ПСРЛАМЕНТА!? ЯВНО МНОГО ДВУКРАКА СКРАБ ИМА В БЪЛГАРИЯ ЩОМ СА ГЛАСЪВАЛИ ЗА.ТЯХ.МНОГО КРАДЦИ И ДАЛАВЕРАДЖИЙ.Т РЯБВА БЕЗМИЛОСТНА ЧИСКА КОНФИСКАЦИЯ ЗАТВОР.

    Коментиран от #25

    11:41 21.05.2026

  • 19 Уникална е!

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тази снимка":

    Ще си я татуирам!👍👍👍

    11:45 21.05.2026

  • 20 Дон балон

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тази снимка":

    За тях Доньо Донев е направил цяло филмче

    11:45 21.05.2026

  • 21 олигарх

    4 2 Отговор
    гласувахте ли за прогресивна българия,моя приятел пеевски прехвърли много гласове към тях,те и затова взеха 44%,а вие се мислите,че сега ще ни разследват,мамини гугутки робски!

    11:46 21.05.2026

  • 22 Ха,ха

    1 2 Отговор
    Кво наредил Магнитски😂

    11:50 21.05.2026

  • 23 На снимката

    10 2 Отговор
    Генерал ниско атанасов с халюцинации за руски подводници в яз искър

    Ивайло мирчев душманинът на доставчиците на пица

    И шушко божанов виден петрохански хижар

    Друг коментар е излишен

    11:50 21.05.2026

  • 24 Хмм

    7 2 Отговор
    а кой нареди на прокуратурата да не започва разследване срещу мирчев за лъжесвидетелство и хулигански прояви с риск на живота на хората на пътя

    11:51 21.05.2026

  • 25 Големдебил

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "ИНТЕРЕСЕВ":

    Е сподели нещо и за Боташ де.Много ли се кефиш че всеки божи ден от джоба ти фатмака вади една добра сума?

    11:52 21.05.2026

  • 26 Да бе да

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Скоро ще запееш друга песен.Ще ти домилее за Баце.

    11:53 21.05.2026

  • 27 На Дедо

    3 1 Отговор
    Тези са! От баснята, Орел, Рак и Щука.

    12:02 21.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мнение

    2 1 Отговор
    Валтер Пспазки влиза в наказателния списък Магнитски.

    12:12 21.05.2026

  • 30 Коментар

    1 4 Отговор
    Пеевски ще замине с качулка на главата към затвора в град Яши за да не възпрепятства разследването за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите

    12:13 21.05.2026

  • 31 Нали

    2 2 Отговор
    Нали МВР даде данни кога е пътувал до Дубай този наглец.Първо го арестувайте прокуратурата и после създавайте досъдебно производство,както постъпваха Дебелян и Тиквата към кмета на Варна,към бизнесмени,към съпругата на Божков,към Лиана и приятеля й.Хайде Шиши отивай в ареста и затвора,стига си се правил на велик.Ошушкс държавата ни.Откъде имаш два Фалкона?Откъде имаш две яхти малка и голяма?Откъде имаш два круиза,на които се играе хазарт в Средиземно море?Откъде имаш толкова имоти в София и чужбина?Колко бизнеса си присвои с рекет?Колко поръча на килърите?Трябва парче по парче да те режат и всичко да ти се конфискува.

    12:22 21.05.2026

  • 32 Нали

    3 1 Отговор
  • 33 БКП регулировчик, БКП гном и БКП пърхот

    2 0 Отговор
    Тия рожби на коминизЪма слагат в малкия си джоб георите на Доньо Донев.

    12:42 21.05.2026

