"Демократична България": Пеевски нареди на прокуратурата да смачка започнатото разследване срещу него

Съпредседателите на „Да, България“ и депутати от парламентарната група на „Демократична България“ (ДБ) – Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, коментираха изявлението на лидера на ДПС Делян Пеевски, че ще сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърденията им във връзка с негови пътувания зад граница. Двамата припомнят, че първо са подали сигнал до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от пресцентъра на ДБ.
„Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването. Пеевски казва на прокуратурата си: „Изземете от ГДБОП случая (например чрез образуване на досъдебно производство) и го смачкайте“, заяви Божанов. „Тук важен не е толкова Пеевски, колкото целият процес надолу – кои бизнеси са получавали по този начин поръчки, кои министри и хора в администрацията са изпълнявали тези договори и с какви транзакции са били скрепяни те“, коментира той.
Според Ивайло Мирчев загубите от нагласените поръчки са за милиарди. „Пеевски искал да се проверят от прокуратурата твърденията ни. С любопитство очаквам резултата от подопечната му прокуратура – възложил ѝ е задача, докато лее арии за клевети и продължава да лети насам-натам с фалконите“, заяви той.
В сряда ДБ сезира ГДБОП с данни, които пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори тази сутрин, че сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на ДБ за тези пътувания.
До коментар #2 от "Тази снимка":Даже и на едно рисувано филмче
При тъпаците е друго.
А тия на снимката са доказани тъпаци, оправдаващи депутатския си стандарт на живот с думичките "Пеевски" и "Борисов".
Тъпаци, червени тъпаци - какво да ги правиш🤣
11:27 21.05.2026
11 Анонимен
11:29 21.05.2026
12 е сега става по прозрачно . докато
11:31 21.05.2026
13 Това е факт
Как беше: равни сме, но едни са по-равни. Вчера си вдигнаха депутатските заплати. Борбата с цените се отложи. Правилник приеха опозицията да не може да вика министри и да иска документи. За работещите се вдигат яко осигуровките. Кожата на народа ще свалят, а на силовите, които пазят властта оставят всички привилегии.
Честито на гласувалите за Радев работещи хора.
Уби ви икономически.
11:31 21.05.2026
14 По-лесно
До коментар #3 от "Дориана":Точно за това за да няма хора , които имат власт и пари да диктуват на Прокуратура и Съд какво да правят превръщайки ги в зависими и не работещи за народа институции трябва спешно без бавене да се ПРЕМАХНАТ ХОРАТА С ПАРИ И ВЛАСТ
11:32 21.05.2026
19 Уникална е!
До коментар #2 от "Тази снимка":Ще си я татуирам!👍👍👍
11:45 21.05.2026
20 Дон балон
До коментар #2 от "Тази снимка":За тях Доньо Донев е направил цяло филмче
11:45 21.05.2026
23 На снимката
Ивайло мирчев душманинът на доставчиците на пица
И шушко божанов виден петрохански хижар
Друг коментар е излишен
11:50 21.05.2026
25 Големдебил
До коментар #18 от "ИНТЕРЕСЕВ":Е сподели нещо и за Боташ де.Много ли се кефиш че всеки божи ден от джоба ти фатмака вади една добра сума?
11:52 21.05.2026
26 Да бе да
До коментар #3 от "Дориана":Скоро ще запееш друга песен.Ще ти домилее за Баце.
11:53 21.05.2026
