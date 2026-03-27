Кабинетът представи пакет от мерки заради кризата в Близкия изток

27 Март, 2026 20:21 1 743 42

Вече е в сила подкрепата за най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Андрей Гюров и министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България. Вече е в сила подкрепа за най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата.

►Гюров обяви, че мерките са насочени към:

• горива;
• транспорт;
• електроенергия;
• достъп към ликвидност на малките и средни предприятия.

Целият подход ще бъде контролиран от щаб в Министерския съвет.

„Още при избухването на кризата в Близкия изток правителството действа много бързо и предприе мерки, така че да подпомогне най засегнатите. Именно тези с ниските доходи и тези, които ползват нефтопродукти. Наясно сме, че тази криза ще отнеме време, за да се върнем към нормалното, затова правителството имаше една основна цел да разработи конкретни мерки за помощ. И затова през последната седмица правителството имаше една основна цел да разработи пакет от мерки, който да помогне в няколко посоки. Първо да даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората, че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите се. И второ да можем да идентифицираме кои са точно тези сектори и нужди, които, когато бъдат подпомогнати, ще могат да прекъснат веригата на покачването на цените, така че да запазим покупателната способност, да запазим възможността на хората да отиват и да пазаруват спокойно”, заяви Гюров.

Припомняме, че през последните дни служебното правитество проведе поредица срещи с ключови сектори във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. Премиерът Гюров припомни, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Роки

    25 2 Отговор
    Неадекватни хорица със силни зависимости

    Коментиран от #15

    20:22 27.03.2026

  • 3 Пакет от поне пет гюрови мерки:

    25 3 Отговор
    😜Правителството предлага пакет от мерки, с които ще приеме мерки, така че взетите мерки да отговарят на необходимостта от мерки за ситуацията, изискваща адекватни мерки, а по-късно ще обяви и други мерки за контролиране изпълнението на пакета мерки, както и на новите приложени мерки в следващ етап, така че няма да се ограничи само с тези мерки, които току що са обявени.😜

    20:23 27.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    25 3 Отговор
    Какви точно са мерките - историята мълчи!
    Ако са като 20те евраци за бедните - ясно

    Коментиран от #10

    20:24 27.03.2026

  • 5 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Зулусите предлагат по 20 евро за нафта на всяко дете под 18, независимо дали тате кара дачия или майбах

    20:24 27.03.2026

  • 6 оня с питон.я

    16 3 Отговор
  • 7 Сатана Z

    12 1 Отговор
    А на запад от Калотина става интересно

    🇨🇭🏦 Това началото ли е на повторение на Lehman Bros. от 2008 г.?

    UBS току-що спря тегленията от фонд за недвижими имоти на стойност 469 милиона долара и каза на инвеститорите, че не могат да си получат парите обратно до 3 години.

    Защо това има значение? През юни 2007 г. Bear Stearns направи същото с два от своите хедж фондове. Година по-късно Lehman Brothers фалира и се случи световната финансова криза.

    UBS разгледа портфолиото си от недвижими имоти, осъзна, че сградите не струват това, което са платили за тях, и не могат да ги продадат, без да признаят ОГРОМНИ загуби.

    Свободните офиси за търговски недвижими имоти са на рекордно високи нива. Сградите струват само част от това, което са стрували. Всички се опитват да избягват да омаловажават портфолиата си до действителна текуща стойност. Но вече не могат да го игнорират.

    20:24 27.03.2026

  • 8 си дзън

    5 14 Отговор
    Една добра мярка е: годишна такса от 100евро/м2 върху недвижими имоти на руснаци и руски фирми.

    Коментиран от #25

    20:25 27.03.2026

  • 9 Факт

    21 0 Отговор
    И пак - пари за хотелиерите. Как не ви е срам?

    20:27 27.03.2026

  • 10 Факт

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    На обяд ги казаха по радиото.
    Първата е, пари от хазната за хотелиерите.

    Коментиран от #11

    20:28 27.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Ахм... а по къв повод хотелиерите ша зимат пара заради горивата като: А) 200-300 хил говеда ще си останели в България и ще се чудят в кой хотел да идат и Б) Гюру веке даде по 20 евра на стадото да си плати пътя до хотела

    Хотелиерите да си намалят цените!

    Коментиран от #16

    20:31 27.03.2026

  • 12 50 евро и едно Прасе

    6 4 Отговор
    Пеевски дава по 50 евро на циганите.

    20:32 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гяуров

    9 0 Отговор
    на ви 20 юро да си купяти пампирси , че за гориву най много да ви стигнът до психиатриятъ

    20:41 27.03.2026

  • 15 604

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Роки":

    кви орицъ , само меки китки със сърпове и чукове в тиквите.... КИКИ да излезе и да каже за бензиостанцията с ракети ...или?

    20:43 27.03.2026

  • 16 Тишо

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Ти пък, не си ли чувал пари при пари отиват! Пък временно управляващи те явно имат такъв бизнес.

    20:44 27.03.2026

  • 17 Пазаруване на изборите

    9 0 Отговор
    Мафия сте

    20:52 27.03.2026

  • 18 Гост

    0 14 Отговор
    100% подкрепа за Гюров, България никога не е имала толкова еродиран премиер..., може би само в сънищата си...😂

    Коментиран от #19

    20:52 27.03.2026

  • 19 Сашо

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Мда, имаме незаконен премиер, назначен от президент, за който никой не е гласувал.

    20:55 27.03.2026

  • 20 Какъвто е Мунчо,

    7 2 Отговор
    такива са му и служебните правителства!Мунчо си е остава фатмак,друго не става от него!

    21:00 27.03.2026

  • 21 Казанлъшкия

    11 0 Отговор
    Махнете акциза, б.клуци! Всичко друго е мижи да те лажем.

    21:06 27.03.2026

  • 22 пак този

    10 0 Отговор
    Премахва се ДДС и акциз на годината до края на кризата и всичко в реалната икономика си върви! Кое му е толкова мисленето на това!? Само извинения слушам и нищо. 20€? Сериозно ли?

    Коментиран от #24, #29, #32

    21:14 27.03.2026

  • 23 Анонимен

    8 0 Отговор
    Ама тези още ли не са уволнени от Йотова Незаконници от президенство без президент ЦЕНЗУРА ОГРОМНА Е и самите избори какви ще са ЙОТОВА

    21:17 27.03.2026

  • 24 Точно

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "пак този":

    Направо ще го забръснат с тия 20 е.

    21:23 27.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    8 1 Отговор
    Както каза един икономист, мерките на правителството трябваше да се насочат към обществения транспорт. Най-добре щеше да, е тези 50 млн евро вместо да се превръщат в двадесет еврови банкноти, да се бяха превърнали в БЕЗПЛАТЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ за всички.
    Когато проблема е недостига на петрол, мерките трябваше да се насочат към мерки икиномисващи петрол, а не към "подпомагане" хората да продължават да горят петрол както преди кризата. Но на над 20% по-висока цена.

    Правителството трябва да стимулира всякакви мерки намаляващи ползването на петрол. Например електрически влакове вместо дизелови автобуси. А не да раздава пари на сульо и пульо за бензин и дизел. Работници, които нямат пари за гориво за да отидат на работа са грижа на робовладелеца си. Робовладелеца трябва да се погрижи робите му да имат достатъчно пари за гориво за да могат да ходят на работа.

    Коментиран от #39

    21:25 27.03.2026

  • 27 Развитие

    5 0 Отговор
    Йотова Гюров е нелигитимен уволни го защото е противоконституционно незаконно и е позорно з

    21:30 27.03.2026

  • 29 Казанлъшкия

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "пак този":

    20 евро, само за получаващи заплати до 652 евро бруто месечно . При 653 евро заплата няма помощ от 20 евро...

    21:32 27.03.2026

  • 30 Ама тия какви са?

    5 0 Отговор
    Тези малоумни клоуни вече трябваше да са уволнени. Гюров е назначен незаконно, значи и тия от него назначени също са незаконни. Всички техни актове са незаконни. В съда ще паднат. Голяма излагация . Толкова тъпа и проста шиша излезе Йотова.

    21:35 27.03.2026

  • 32 Знайко

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "пак този":

    Не е толкова просто, държавата, ако премахне ДДС и акциза, намалява силно проходите в държавния бюджет. Съответно трябва да намали разходите, т.е. да НАМАЛИ пенсии, заплати на чиновници, полицаи, учители, ДЕПУТАТИ ...

    Не става само с популизъм, трябва и акъл.
    Заради 80% прости избиратели, България е в това състояние вече 35 години. Единствено Полша и Чехия от бившите московски бананови колонии успяха да станат нормални държава. Всички други си останахме бананови републики. Сега поне в магазина има бабани, преди 1990 г. бяхме бабананова република ама без банани.

    Коментиран от #34, #36

    21:37 27.03.2026

  • 33 А50

    5 0 Отговор
    Още ли искат да изгонят Лукойл

    21:39 27.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Липсва ми много Киро тъпото,

    9 0 Отговор
    "Русия е бензиностанция с ракети"!

    21:46 27.03.2026

  • 36 пак този

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Знайко":

    Трябвада ги ни намали разбира се! Защо само някои да плащат сметката?

    21:49 27.03.2026

  • 37 Никой

    3 0 Отговор
    Малко е.

    Има елемвнт нс подигравка.

    Неволно е. Така са всички.

    21:52 27.03.2026

  • 38 Перо

    4 0 Отговор
    Няма нищо работещо!

    21:54 27.03.2026

  • 39 Абе , то при соц- а

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Някой":

    Нямаше безплатен градски транспорт ( 6 ст. билетчето) 🤣🤣🤣....Я да дават по един резервоар гориво на всеки българин и да не се правят на луди.....Избори идват все пак и ще искат гласовете ни 😁😁😁

    21:56 27.03.2026

  • 40 Промяна

    4 0 Отговор
    ТЕЗИ СА НЕЗАКОННИ КАКЪВ КАБШНЕТ ВИ ГОНИ ОСТАВКА А ЙОТОВА ДА НАЗНАЧИ ДРУГИ ИЗБОРИТЕ ИНАЧЕ СА НЕЗАКОННИ И ОТГОВОРНАСТТА ЩЕ Е ВАША ЙОТОВА А ТЕЗИ ВСИЧКИТЕ КАШИ КОИТО ЗАБЪРКАХА РАЗСЛЕДВАНЕ

    23:09 27.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тити

    1 0 Отговор
    Мерките са просто смехотворни да даваш пари за бензин на хора които взимат коли на лизинг явно те са най бедната група. Осталите страни намалиха акциза и ДДС то а у нас кога!???

    11:31 28.03.2026

