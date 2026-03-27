Кабинетът представи пакет от мерки заради кризата в Близкия изток

Министър-председателят Андрей Гюров и министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България. Вече е в сила подкрепа за най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата.

►Гюров обяви, че мерките са насочени към:

• горива;

• транспорт;

• електроенергия;

• достъп към ликвидност на малките и средни предприятия.

Целият подход ще бъде контролиран от щаб в Министерския съвет.

„Още при избухването на кризата в Близкия изток правителството действа много бързо и предприе мерки, така че да подпомогне най засегнатите. Именно тези с ниските доходи и тези, които ползват нефтопродукти. Наясно сме, че тази криза ще отнеме време, за да се върнем към нормалното, затова правителството имаше една основна цел да разработи конкретни мерки за помощ. И затова през последната седмица правителството имаше една основна цел да разработи пакет от мерки, който да помогне в няколко посоки. Първо да даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората, че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите се. И второ да можем да идентифицираме кои са точно тези сектори и нужди, които, когато бъдат подпомогнати, ще могат да прекъснат веригата на покачването на цените, така че да запазим покупателната способност, да запазим възможността на хората да отиват и да пазаруват спокойно”, заяви Гюров.

Припомняме, че през последните дни служебното правитество проведе поредица срещи с ключови сектори във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. Премиерът Гюров припомни, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.