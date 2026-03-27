Кабинетът представи пакет от мерки заради кризата в Близкия изток

Министър-председателят Андрей Гюров и министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България. Вече е в сила подкрепа за най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата.
►Гюров обяви, че мерките са насочени към:
• горива;
• транспорт;
• електроенергия;
• достъп към ликвидност на малките и средни предприятия.
Целият подход ще бъде контролиран от щаб в Министерския съвет.
„Още при избухването на кризата в Близкия изток правителството действа много бързо и предприе мерки, така че да подпомогне най засегнатите. Именно тези с ниските доходи и тези, които ползват нефтопродукти. Наясно сме, че тази криза ще отнеме време, за да се върнем към нормалното, затова правителството имаше една основна цел да разработи конкретни мерки за помощ. И затова през последната седмица правителството имаше една основна цел да разработи пакет от мерки, който да помогне в няколко посоки. Първо да даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората, че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите се. И второ да можем да идентифицираме кои са точно тези сектори и нужди, които, когато бъдат подпомогнати, ще могат да прекъснат веригата на покачването на цените, така че да запазим покупателната способност, да запазим възможността на хората да отиват и да пазаруват спокойно”, заяви Гюров.
Припомняме, че през последните дни служебното правитество проведе поредица срещи с ключови сектори във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. Премиерът Гюров припомни, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Роки
Коментиран от #15
20:22 27.03.2026
3 Пакет от поне пет гюрови мерки:
20:23 27.03.2026
4 ДрайвингПлежър
Ако са като 20те евраци за бедните - ясно
Коментиран от #10
20:24 27.03.2026
ООрана държава
20:24 27.03.2026
оня с питон.я
20:24 27.03.2026
7 Сатана Z
🇨🇭🏦 Това началото ли е на повторение на Lehman Bros. от 2008 г.?
UBS току-що спря тегленията от фонд за недвижими имоти на стойност 469 милиона долара и каза на инвеститорите, че не могат да си получат парите обратно до 3 години.
Защо това има значение? През юни 2007 г. Bear Stearns направи същото с два от своите хедж фондове. Година по-късно Lehman Brothers фалира и се случи световната финансова криза.
UBS разгледа портфолиото си от недвижими имоти, осъзна, че сградите не струват това, което са платили за тях, и не могат да ги продадат, без да признаят ОГРОМНИ загуби.
Свободните офиси за търговски недвижими имоти са на рекордно високи нива. Сградите струват само част от това, което са стрували. Всички се опитват да избягват да омаловажават портфолиата си до действителна текуща стойност. Но вече не могат да го игнорират.
20:24 27.03.2026
си дзън
Коментиран от #25
20:25 27.03.2026
Факт
20:27 27.03.2026
10 Факт
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":На обяд ги казаха по радиото.
Първата е, пари от хазната за хотелиерите.
Коментиран от #11
20:28 27.03.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Факт":Ахм... а по къв повод хотелиерите ша зимат пара заради горивата като: А) 200-300 хил говеда ще си останели в България и ще се чудят в кой хотел да идат и Б) Гюру веке даде по 20 евра на стадото да си плати пътя до хотела
Хотелиерите да си намалят цените!
Коментиран от #16
20:31 27.03.2026
50 евро и едно Прасе
20:32 27.03.2026
Гяуров
20:41 27.03.2026
15 604
До коментар #2 от "Роки":кви орицъ , само меки китки със сърпове и чукове в тиквите.... КИКИ да излезе и да каже за бензиостанцията с ракети ...или?
20:43 27.03.2026
16 Тишо
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Ти пък, не си ли чувал пари при пари отиват! Пък временно управляващи те явно имат такъв бизнес.
20:44 27.03.2026
Пазаруване на изборите
20:52 27.03.2026
Гост
Коментиран от #19
20:52 27.03.2026
19 Сашо
До коментар #18 от "Гост":Мда, имаме незаконен премиер, назначен от президент, за който никой не е гласувал.
20:55 27.03.2026
Какъвто е Мунчо,
21:00 27.03.2026
Казанлъшкия
21:06 27.03.2026
пак този
Коментиран от #24, #29, #32
21:14 27.03.2026
Анонимен
21:17 27.03.2026
24 Точно
До коментар #22 от "пак този":Направо ще го забръснат с тия 20 е.
21:23 27.03.2026
26 Някой
Когато проблема е недостига на петрол, мерките трябваше да се насочат към мерки икиномисващи петрол, а не към "подпомагане" хората да продължават да горят петрол както преди кризата. Но на над 20% по-висока цена.
Правителството трябва да стимулира всякакви мерки намаляващи ползването на петрол. Например електрически влакове вместо дизелови автобуси. А не да раздава пари на сульо и пульо за бензин и дизел. Работници, които нямат пари за гориво за да отидат на работа са грижа на робовладелеца си. Робовладелеца трябва да се погрижи робите му да имат достатъчно пари за гориво за да могат да ходят на работа.
Коментиран от #39
21:25 27.03.2026
Развитие
21:30 27.03.2026
21:31 27.03.2026
29 Казанлъшкия
До коментар #22 от "пак този":20 евро, само за получаващи заплати до 652 евро бруто месечно . При 653 евро заплата няма помощ от 20 евро...
21:32 27.03.2026
Ама тия какви са?
21:35 27.03.2026
Знания от нашият Бог - Космоса
21:35 27.03.2026
32 Знайко
До коментар #22 от "пак този":Не е толкова просто, държавата, ако премахне ДДС и акциза, намалява силно проходите в държавния бюджет. Съответно трябва да намали разходите, т.е. да НАМАЛИ пенсии, заплати на чиновници, полицаи, учители, ДЕПУТАТИ ...
Не става само с популизъм, трябва и акъл.
Заради 80% прости избиратели, България е в това състояние вече 35 години. Единствено Полша и Чехия от бившите московски бананови колонии успяха да станат нормални държава. Всички други си останахме бананови републики. Сега поне в магазина има бабани, преди 1990 г. бяхме бабананова република ама без банани.
Коментиран от #34, #36
21:37 27.03.2026
А50
21:39 27.03.2026
Липсва ми много Киро тъпото,
21:46 27.03.2026
36 пак този
До коментар #32 от "Знайко":Трябвада ги ни намали разбира се! Защо само някои да плащат сметката?
21:49 27.03.2026
37 Никой
Има елемвнт нс подигравка.
Неволно е. Така са всички.
21:52 27.03.2026
Перо
21:54 27.03.2026
39 Абе , то при соц- а
До коментар #26 от "Някой":Нямаше безплатен градски транспорт ( 6 ст. билетчето) 🤣🤣🤣....Я да дават по един резервоар гориво на всеки българин и да не се правят на луди.....Избори идват все пак и ще искат гласовете ни 😁😁😁
21:56 27.03.2026
Промяна
23:09 27.03.2026
Тити
11:31 28.03.2026