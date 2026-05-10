Цончо Ганев: Хората повярваха, че Радев ще реализира политиките на „Възраждане“

Част от хората, които досега са подкрепяли „Възраждане“, са пренасочили доверието си към проекта на Румен Радев с очакването той да реализира политиките, за които партията говори от години. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Възраждане“ Цончо Ганев в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.
Според него ролята на партията като опозиция не се променя, а причината за отлива на избиратели е очакването, че политиките на „Възраждане“ могат да бъдат реализирани по-бързо чрез новото управление.
„Това, че ние сме опозиция и в този парламент, в качеството си на хора, които предлагат алтернативни решения, но конкретни решения за развитието на страната, доведе до това, че хората, които до този момент бяха гласували за нас, решиха, че в лицето на Румен Радев те ще видят изпълнител на тези политики, за които ние говорим от години.“
Като примери за тези политики Ганев посочи запазването на лева, подкрепата за малкия бизнес и позицията срещу помощта за Украйна.
По думите му част от избирателите са решили да дадат шанс именно на Радев да приложи тези идеи.
„Част от хората, които гласуваха за нас, решиха да дадат мандат на Радев, за да ги реализира.“
Ганев подчерта, че според него президентът никога не е заявявал, че ще върне лева, а напротив — в програмата си е декларирал подкрепа за европейския път на страната.
Той коментира още, че още от първите дни на новото управление се очакват конкретни действия за овладяване на цените. По думите му „Възраждане“ вече са внесли свои предложения, свързани с намаляване на ДДС върху основни стоки, горива и лекарства.
„Едно от нещата, които може да направи веднага правителството, което ние сме го предложили — ако го реализират, добре е дошло за всеки един българин — това е малката потребителска кошница, в която се включват всички належащи неща за прехрана, като хляб, мляко, месо. Всичко това, което имаме като електроенергия. И ДДС-то за това се свали. Ние сме направили конкретно предложение, за да се овладее този шок с най-високо поскъпналите цени за горивата — да се намали ДДС-то за горивата. Защото това касае всеки един от нас. Касае инфлацията. Това са конкретни стъпки. Когато намалиш ДДС-то за лекарствата, когато имаш регулиран пазар за лекарствата, можеш да свалиш веднага цените на лекарствата. Това ще облекчи изстрадалия български народ. Дали ще го направи правителството? Дълбоко се съмнявам, но предстои да видим.“
Според него настоящата политическа ситуация е безпрецедентна от времето на управлението на Иван Костов насам, тъй като управляващите концентрират сериозна власт.
„Държиш парламента с абсолютно мнозинство, Министерския съвет държиш, ще овладееш съдебната система, главния прокурор ще назначиш и всичко това с цялото влияние в обществото — очакват се бързи резултати.“
По темата за съдебната реформа заместник-председателят на парламента коментира, че смяната на Висшия съдебен съвет сама по себе си не представлява реална реформа. Според него истинска промяна би била ограничаване на функциите на главния прокурор.
Въпреки това Ганев остави отворена възможността „Възраждане“ да участва в разговори по темата.
„Ако бъдем поканени на разговори, ще проведем нужните разговори и ще решим дали да подкрепим „реформата“ със смяната на ВСС. Това предстои и зависи от управляващите, които имат 131 депутати.“
Ганев коментира и т.нар. „домова книга“ за избор на служебен премиер, като призова управляващите да върнат стария ред.
Коментиран от #36
4 Хмм
Коментиран от #7
10:25 10.05.2026
5 Хахахаха
Коментиран от #8, #12, #13, #46
10:26 10.05.2026
6 Факт
Коментиран от #16
10:27 10.05.2026
7 Хахахаха
До коментар #4 от "Хмм":Сарафов падна, ще сложат нов Сарафов. И ти пак ще чоплиш семки.
10:28 10.05.2026
8 Факт
До коментар #5 от "Хахахаха":Ниски такси за българи, високи такси за чужденци.
10:28 10.05.2026
12 Факт
До коментар #5 от "Хахахаха":Високи мита и акцизи за вноса.
Стимулиране на родното производство.
Работни места за българи.
Добри заплати.
Повече вноски в хазната.
Богата държава.
Коментиран от #40
10:30 10.05.2026
13 Булпсихопатъ
До коментар #5 от "Хахахаха":Да много ,жалко ,че нямаме собствени пари а разчитаме на парите от ЕС ,които политиците с омерзение усвояват. Не винаги е било така ,а и живот без ЕС е имало ,има и ще има.
10:31 10.05.2026
16 Герберист
До коментар #6 от "Факт":Без електорат ще ни оставите, ей!
10:33 10.05.2026
17 Възраждане защо не си зададат
Ами аз ще им дам отговорът, просто е, Българите не желаят в България смяна на Политическа Основа.
Българите гласуваха За България а не за Русия.
10:35 10.05.2026
20 ЦОМЧО ЦОМЧО
Замълчи ЦОМЧО.
Че пак ставаш за смях .
10:39 10.05.2026
21 ТИЯ ОТ ИЗРАЖДАНЕ
Какви Простотии щяха
Да говорят ?
Нещо друго могат ли
Да предложат ,
Освен да сме Руска Губерния ?
10:41 10.05.2026
22 АГАТ а Кристи
Бива, бива, ама такава наглост, простотия и безумие могат да се родят само в главата на един малоумник. /представителна извадка на цялата им партия/. Срам за поборниците и възрожденците, дето са се кръстили на тах, а всъщност са типични гн@сни руски подлоги.
10:47 10.05.2026
33 пламен
Коментиран от #37
11:35 10.05.2026
36 А и Възраждане нищо не направи за
До коментар #1 от "Абсолютно вярно":да ги предпази от заблудата. Само призоваваше за масово гласуване. На ви сега масов вот.Без малко да изпаднете от класацията.
11:36 10.05.2026
37 Възраждане
До коментар #33 от "пламен":Пламене искаш ли да ти дам мазето си да живееш там , с баня и джакузи е
Коментиран от #43
11:37 10.05.2026
38 дондьо 2026
ли си вярва! само глупости
слушам! омръзна ми от попу-
листи!
11:40 10.05.2026
40 Ми не е
До коментар #12 от "Факт":Кореком ли ще връщаш с тия мита . Те трябва да отговарят на износ ,приятел. хората напускащи територията са ти износа. Друго няма за сега , а само с новите 4 пъти вдигнати такси смет в промилите към данъците ,остатъците в общините на ГЕРП-ДПС родови феодални владения стимулират точно това .
11:41 10.05.2026
43 На Пламен уйната
До коментар #37 от "Възраждане":Еее, що пък мазе? Искам малка спретната къщурка край Тюленово - вий ги умеете тия работи, всъщност един от вас ги умее (колко ви е сега членският внос, а колко прибрахте от държавата?) - другите лапате мухи и трохи :)))
11:55 10.05.2026
46 Точно
До коментар #5 от "Хахахаха":За 19 г.откакто е член на ЕС България е получила около 70 млрд.лв а е внесла около 5 млрд. Не ги получи от Русия ,Иран или Сев.Корея от ЕС. Ако не бяха тези десетки милиарди отдавна в държавата нямаше да има пенсии и заплати -
Към началото на 2026 г. България е получила нетно над 50 млрд. лева (или близо 30 млрд. евро) от Европейския съюз след присъединяването си през 2007 г.. Общата сума на безвъзмездните средства и плащанията надвишава 70 млрд. лв., докато вноската на страната е значително по-малка – около 5 млрд. евро. 1, 2, 3
Нетна полза: България получава около 14пъти повече средства, отколкото внася в бюджета на ЕС.
Сектори: Средствата са насочени основно към инфраструктурни проекти (метро, пътища, екопроекти), земеделски субсидии и регионално развитие.
12:05 10.05.2026
