Цончо Ганев: Хората повярваха, че Радев ще реализира политиките на „Възраждане“

10 Май, 2026 10:20 933 47

По думите му част от избирателите са решили да дадат шанс именно на Радев да приложи тези идеи

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Част от хората, които досега са подкрепяли „Възраждане“, са пренасочили доверието си към проекта на Румен Радев с очакването той да реализира политиките, за които партията говори от години. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Възраждане“ Цончо Ганев в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Според него ролята на партията като опозиция не се променя, а причината за отлива на избиратели е очакването, че политиките на „Възраждане“ могат да бъдат реализирани по-бързо чрез новото управление.

„Това, че ние сме опозиция и в този парламент, в качеството си на хора, които предлагат алтернативни решения, но конкретни решения за развитието на страната, доведе до това, че хората, които до този момент бяха гласували за нас, решиха, че в лицето на Румен Радев те ще видят изпълнител на тези политики, за които ние говорим от години.“

Като примери за тези политики Ганев посочи запазването на лева, подкрепата за малкия бизнес и позицията срещу помощта за Украйна.

По думите му част от избирателите са решили да дадат шанс именно на Радев да приложи тези идеи.

„Част от хората, които гласуваха за нас, решиха да дадат мандат на Радев, за да ги реализира.“

Ганев подчерта, че според него президентът никога не е заявявал, че ще върне лева, а напротив — в програмата си е декларирал подкрепа за европейския път на страната.

Той коментира още, че още от първите дни на новото управление се очакват конкретни действия за овладяване на цените. По думите му „Възраждане“ вече са внесли свои предложения, свързани с намаляване на ДДС върху основни стоки, горива и лекарства.

„Едно от нещата, които може да направи веднага правителството, което ние сме го предложили — ако го реализират, добре е дошло за всеки един българин — това е малката потребителска кошница, в която се включват всички належащи неща за прехрана, като хляб, мляко, месо. Всичко това, което имаме като електроенергия. И ДДС-то за това се свали. Ние сме направили конкретно предложение, за да се овладее този шок с най-високо поскъпналите цени за горивата — да се намали ДДС-то за горивата. Защото това касае всеки един от нас. Касае инфлацията. Това са конкретни стъпки. Когато намалиш ДДС-то за лекарствата, когато имаш регулиран пазар за лекарствата, можеш да свалиш веднага цените на лекарствата. Това ще облекчи изстрадалия български народ. Дали ще го направи правителството? Дълбоко се съмнявам, но предстои да видим.“

Според него настоящата политическа ситуация е безпрецедентна от времето на управлението на Иван Костов насам, тъй като управляващите концентрират сериозна власт.

„Държиш парламента с абсолютно мнозинство, Министерския съвет държиш, ще овладееш съдебната система, главния прокурор ще назначиш и всичко това с цялото влияние в обществото — очакват се бързи резултати.“

По темата за съдебната реформа заместник-председателят на парламента коментира, че смяната на Висшия съдебен съвет сама по себе си не представлява реална реформа. Според него истинска промяна би била ограничаване на функциите на главния прокурор.

Въпреки това Ганев остави отворена възможността „Възраждане“ да участва в разговори по темата.

„Ако бъдем поканени на разговори, ще проведем нужните разговори и ще решим дали да подкрепим „реформата“ със смяната на ВСС. Това предстои и зависи от управляващите, които имат 131 депутати.“

Ганев коментира и т.нар. „домова книга“ за избор на служебен премиер, като призова управляващите да върнат стария ред.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютно вярно

    41 22 Отговор
    Хората бяха излъгани отново, ще го разберат, но късно

    Коментиран от #36

    10:22 10.05.2026

  • 2 Сандо

    25 24 Отговор
    Вече можем със сигурност да честитим на русофилите поредната им роля на излъгани канарчета!

    10:22 10.05.2026

  • 3 !!!?

    18 30 Отговор
    Прав е Цончо...Мистър Кеш излъга много путинофили, заради русофилските си сантименти !!!?

    10:24 10.05.2026

  • 4 Хмм

    21 9 Отговор
    ами има резултати, Сарафов подаде оставка, след клетвата вместо да отидат да празнуват си проведоха заседанието и свалиха шефа на ДАНС, а като падне и охраната на пеевски какво ще правят от Възраждане, ще следят кой каква дума е казал, с какво ги е обидил

    Коментиран от #7

    10:25 10.05.2026

  • 5 Хахахаха

    29 7 Отговор
    То хубаво предложения за намаляване на данъците, ама пари в държавата от къде ще дойдат? На "омразния" ЕС ли пак ще чакаме? Той да дава, а ние да го плюем? Управление на една държава, не е само предложения да даваш, за намаляне на данъците за да се намалят цените.

    Коментиран от #8, #12, #13, #46

    10:26 10.05.2026

  • 6 Факт

    21 13 Отговор
    Затова не бива хора без дипломи да гласуват

    Коментиран от #16

    10:27 10.05.2026

  • 7 Хахахаха

    20 12 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Сарафов падна, ще сложат нов Сарафов. И ти пак ще чоплиш семки.

    10:28 10.05.2026

  • 8 Факт

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Ниски такси за българи, високи такси за чужденци.

    10:28 10.05.2026

  • 9 мнение

    24 8 Отговор
    Гласувахте заедно с ГЕРБ и пропаднахте завинаги. Сега едва прескочихте, а на следващите избори ще сте под чертата.

    10:28 10.05.2026

  • 10 Аз съм

    24 7 Отговор
    Не разбрахте ли, че левът никой няма да го връща, а? На Радевите им трябват еврофондове, та да пълнят джобовете, без да ги измете прегладнял народ, а не обезценени хартийки!

    10:29 10.05.2026

  • 11 Майора

    16 19 Отговор
    Цончо , много закъсняхте мой човек! Това което Путин и Митрофанова ви поставиха ме стана и слава Богу България остана в Европа и Еврозоната , а не в Евразия и при Русия! Такива предатели като вас не ни трябват , хващайте пътя и отивайте при любимия си Путин!

    10:30 10.05.2026

  • 12 Факт

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Високи мита и акцизи за вноса.
    Стимулиране на родното производство.
    Работни места за българи.
    Добри заплати.
    Повече вноски в хазната.
    Богата държава.

    Коментиран от #40

    10:30 10.05.2026

  • 13 Булпсихопатъ

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Да много ,жалко ,че нямаме собствени пари а разчитаме на парите от ЕС ,които политиците с омерзение усвояват. Не винаги е било така ,а и живот без ЕС е имало ,има и ще има.

    10:31 10.05.2026

  • 14 Прекупвач

    10 2 Отговор
    Чакай малко! Не съм съгласен.Редовно снасям да не ме закачат.

    10:32 10.05.2026

  • 15 12345

    17 9 Отговор
    Какви политики имате ,освен лъжи лъжи,!!!?бегай в Сибир да си харчиш еврото басту..н

    10:32 10.05.2026

  • 16 Герберист

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Без електорат ще ни оставите, ей!

    10:33 10.05.2026

  • 17 Възраждане защо не си зададат

    17 5 Отговор
    въпрос, Защо, защо хората гласуваха за Радев а не за Възраждане въпреки всичко?

    Ами аз ще им дам отговорът, просто е, Българите не желаят в България смяна на Политическа Основа.

    Българите гласуваха За България а не за Русия.

    10:35 10.05.2026

  • 18 Довиждане...

    17 4 Отговор
    Този дали има толкова акъл, за да осъзнава, че на следващите избори е при партия "0,74 %"?

    10:36 10.05.2026

  • 19 Тиквата +Шиши =💩

    19 3 Отговор
    Грешиш гелосания, хората видяха че сте лъжци и мошеници, подлоги на тези двамата 🎃 и 🐷,за това избягаха от вас 🤛👊💩💩💩💩

    10:37 10.05.2026

  • 20 ЦОМЧО ЦОМЧО

    13 6 Отговор
    КУХА ГЛАВА ГОВОРЕЩА.

    Замълчи ЦОМЧО.

    Че пак ставаш за смях .

    10:39 10.05.2026

  • 21 ТИЯ ОТ ИЗРАЖДАНЕ

    10 6 Отговор
    Ако нямаше война в Украйна

    Какви Простотии щяха

    Да говорят ?

    Нещо друго могат ли
    Да предложат ,
    Освен да сме Руска Губерния ?

    10:41 10.05.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    13 5 Отговор
    И се смея, и рева !!!
    Бива, бива, ама такава наглост, простотия и безумие могат да се родят само в главата на един малоумник. /представителна извадка на цялата им партия/. Срам за поборниците и възрожденците, дето са се кръстили на тах, а всъщност са типични гн@сни руски подлоги.

    10:47 10.05.2026

  • 23 Дориана

    15 3 Отговор
    Абсолютно грешно разсъждение хората разбраха, че Възраждане са силно националистическа партия която вреди на България и за това отидоха при Румен Радев и неговата партия . На следващите избори Възраждане отпадат от Парламента защото не могат нищо добро да дадат на Народа. Все повече с действията с показват , че са вредна Партия.

    10:47 10.05.2026

  • 24 Дзак

    1 6 Отговор
    Винаги спазват обещанията си!

    10:48 10.05.2026

  • 25 Ужас

    10 2 Отговор
    Цончо цончо ще изгори като бушончо

    10:55 10.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ха-ха

    7 1 Отговор
    Много е трудно да се определи надценака от някакви проценти от цена на производителя до цена на търговеца. Ако има такава фиксирана надценка прекупвачите ще изчезнат. Разбира се това трябва да се контролира и санционира с 5 цифрени глоби за нарушителите. Намаляването на ДДС е несерозно ,защото на ресторантьорите намалиха ДДС ,а цените не паднаха. Не съм икономист ,но това го правят в БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ от ЕС. Въпрос на желание е да се направи.

    10:59 10.05.2026

  • 29 Едва ли са повярвали но

    8 1 Отговор
    Възраждане не можа да си реализира политиките поради грешни постъпки и не зряло поведение в стила на атака.

    10:59 10.05.2026

  • 30 Анонимен

    5 0 Отговор
    Болно бълнуване.

    11:18 10.05.2026

  • 31 Безпристрастен

    3 2 Отговор
    ...Дайте ми правото ,аз да печатам парите на една държава,и не ме интересува кой ще управлява!"( Натан Ротшилд) .Перифразира го , гениалният ни държавник Бай Тошо,но целенасочено медиите го осмяха..Кой си ти ,да казваш какво трябва,като нямаш пари бе! Кой си ти, независимо партия,коалиция,дори цял народ да те подкрепя,когато друг ти контролира паричните потоци,който ти е прибрал валутния резерв и физическият златен резерв,в свойте трезори? Ако не слушаш,не изпълняваш Неговите разпореждания,ще ти унищожи държавата без пушка да пукне .Измислени лостове за въздействие,имат с дузини.Гърците го разбраха по трудния начин,и клекнаха в стойка Г,за един месец.Унгарците тръгнаха по техния път,и ще го разберат в пълен обем,като ги вкарат с шутове в шит.еврото.Ние вече сме на ченгела - няма измъкване.Дори Костадинов да вземе цялата власт( просто казус) със 240 депутати,не може да върне лева.Ако го направи,ще ни смажат със хиперинфлация,блокаж на експорт- внос на храни и стоки.Този бесен натиск,върху останалото малцинство,да приемат еврото ,не е заради самото евро.Това е първата,но крайно необходима цел.Единна валута в цял ЕС.Постигнат ли тази цел,до вкарване с една Директива на Урсула или нейн заместник в бъдеще,за премахване на кеша,е въпрос на късо време.Мечтите на Ротшилд от векове,изпълнени на 100% Пълен контрол над парите в цял свят.Случи ли се в ЕС,ще го последват всички: щатите,Китай ,Русия.Останалите са лесни!

    11:21 10.05.2026

  • 32 Дааа

    4 0 Отговор
    Копейка, ама сцепена.

    11:28 10.05.2026

  • 33 пламен

    3 2 Отговор
    Цончо, остай тия дъвки, кажи колко апартаменти направи

    Коментиран от #37

    11:35 10.05.2026

  • 34 Момчо

    4 1 Отговор
    Другият път директно при БСП и се молете да не сте при ИТН.

    11:36 10.05.2026

  • 35 цггг

    5 0 Отговор
    Радев смени Бойко , блажени са овцете

    11:36 10.05.2026

  • 36 А и Възраждане нищо не направи за

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абсолютно вярно":

    да ги предпази от заблудата. Само призоваваше за масово гласуване. На ви сега масов вот.Без малко да изпаднете от класацията.

    11:36 10.05.2026

  • 37 Възраждане

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "пламен":

    Пламене искаш ли да ти дам мазето си да живееш там , с баня и джакузи е

    Коментиран от #43

    11:37 10.05.2026

  • 38 дондьо 2026

    4 1 Отговор
    а ве тоя от възраждане още
    ли си вярва! само глупости
    слушам! омръзна ми от попу-
    листи!

    11:40 10.05.2026

  • 39 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    Защо Вие не ги реализирахте ами хората са отишли при Радев....защото от Вас нищо не става,за това...бяхте грешка която след време хората ще поправят,сега влезнахте с клизма...

    11:40 10.05.2026

  • 40 Ми не е

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Кореком ли ще връщаш с тия мита . Те трябва да отговарят на износ ,приятел. хората напускащи територията са ти износа. Друго няма за сега , а само с новите 4 пъти вдигнати такси смет в промилите към данъците ,остатъците в общините на ГЕРП-ДПС родови феодални владения стимулират точно това .

    11:41 10.05.2026

  • 41 цггх

    2 0 Отговор
    Олигархията не е била толкова спокойна никога , ще борим семкаджиите и бабите с плетени терлици по улиците

    11:42 10.05.2026

  • 42 Дончо

    1 1 Отговор
    Гладна кокошка ...

    11:45 10.05.2026

  • 43 На Пламен уйната

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Възраждане":

    Еее, що пък мазе? Искам малка спретната къщурка край Тюленово - вий ги умеете тия работи, всъщност един от вас ги умее (колко ви е сега членският внос, а колко прибрахте от държавата?) - другите лапате мухи и трохи :)))

    11:55 10.05.2026

  • 44 Фори

    0 0 Отговор
    Не част а голяма част от Възраждане избраха Радев. Останаха само 4 процента хулигани и екстремисти.

    12:00 10.05.2026

  • 45 оня с коня

    0 0 Отговор
    Много обичам да слушам цоМчо в НС как приказва...Мдааа!:)

    12:04 10.05.2026

  • 46 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    За 19 г.откакто е член на ЕС България е получила около 70 млрд.лв а е внесла около 5 млрд. Не ги получи от Русия ,Иран или Сев.Корея от ЕС. Ако не бяха тези десетки милиарди отдавна в държавата нямаше да има пенсии и заплати -
    Към началото на 2026 г. България е получила нетно над 50 млрд. лева (или близо 30 млрд. евро) от Европейския съюз след присъединяването си през 2007 г.. Общата сума на безвъзмездните средства и плащанията надвишава 70 млрд. лв., докато вноската на страната е значително по-малка – около 5 млрд. евро. 1, 2, 3

    Нетна полза: България получава около 14пъти повече средства, отколкото внася в бюджета на ЕС.

    Сектори: Средствата са насочени основно към инфраструктурни проекти (метро, пътища, екопроекти), земеделски субсидии и регионално развитие.

    12:05 10.05.2026

  • 47 Пламен

    1 0 Отговор
    Тези незначителни хорица защо ги пробутвате в ,,новините" ?

    12:08 10.05.2026

