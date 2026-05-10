Спират издаването на вестник "Дума"

1-майски брой на вестник „Дума" е последният за печатното издание. От медията обявиха, че предстои преструктуриране и минават към онлайн издание. Последният брой е с червена първа страница и мотото, с което БСП отбеляза Деня на труда: "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!"
"Скъпи приятели! Ние пак сме тук! Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!", гласи краткото съобщение на сайта им.
"Дума" е партийният вестник на БСП и излиза от 4 април 1990 г. Негов пръв редактор е журналистът Димитър Продев.
Основен източник на финансиране на изданието е БСП, но след последните избори социалистите не само, че останаха извън парламента, а изгубиха и държавната си субсидия.
1 авантгард
Това е Работническо Дело комбиниран със Земеделско Знаме.
Но младежта едва ли е чувала тези заглавия.....
Сбогом комуняги!
09:44 10.05.2026
3 Жеро
от 1 май спират и Дума-та, а сега кажете, как да говорим с народа? С Конгреси и Пленуми, а забравих банкета на Бузлуджа!
Там вие силата-бира, кебапчета и много, много възрожденски песни! Пак много изкарахте по инерция и... лакомия!
09:51 10.05.2026
4 Гледам вестници цени
09:51 10.05.2026
7 Гост
Да си припомним ли как бяхме при всички червени правителства?
На Орешарски, на Станишев, на Виденов....?
09:59 10.05.2026
9 Възмутен /с чайне и пам.перс/
Това е все едно да изгубя детето си.
Не !!! Това е кошмарен сън, от който ние, комунистите ще се събудим и не само, че ще си върнем вестник "Дума", а и ще му върнем ИСТИНСКОТО ИМЕ - Работническо дело !!!
Както бе казъл нашият учител и пръв партиен ръководител - Гошо тарабата - "Тя - историята се върти"!
/като магистралка/
09:59 10.05.2026
14 Георги
До коментар #4 от "Гледам вестници цени":юрошита няма нищо общо. БСП не влязоха в парламента, а нямат и субсидия - няма пари за пропаганда.
10:05 10.05.2026
15 Петолъчката
До коментар #1 от "авантгард":И последния важен пропаганден символ на комунистите падна.Честито!Тревожа се как ще го преживеят Велислава Дърева,Искра Баева и десетки склеротирали фанатични баби ползвали благата на АБпФК.
10:05 10.05.2026
16 ДО СОБСТВЕНИКА НА ФАКТИ
РЕДАКТОРЪТ НА ДУМА СЕ КАЗВА СТЕФАН ПРОДЕВ, А НЕ ДИМИТЪР!
10:10 10.05.2026
18 Зарков бил ипотекирал всичко,
Ако не намерят спонсори олигарси, банките ще вземат всичко.
БСП стана излишна, понеже Радев окупира цялата им идеология, няма нужда от две еднакви партии.
Зарков = Радев.
Единият е излишен!
10:12 10.05.2026
19 Корнела навремето
Борисов направи Радев президент и премиер.
Сега Радев закри БСП.
Кармата работи!
Морфичен резонанс в действие.
10:14 10.05.2026
20 спомен един
До коментар #9 от "Възмутен /с чайне и пам.перс/":Дори създателите на сериала "На всеки километър"забегнаха в чужбина.Георги Марков в Лондон,а Свобода Бъчварова в Бразилия.Те самите не вярваха в комунизЪма,а единствено в парите.Управляващия диктатор Живков накрая се изказа-"абе,това социализЪма,се оказа едно недоносче,бе.Ха-ха-ха!Спомена го на прощаване с ЦК на БКП.Те така другаре.Днес цялата върхушка от БСП са мултимилионери.Не дават и цент за вестника.
10:18 10.05.2026