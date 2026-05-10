Новини
България »
Спират издаването на вестник "Дума"

Спират издаването на вестник "Дума"

10 Май, 2026 09:40 850 20

  • вестник дума-
  • бсп

"Дума" е партийният вестник на БСП и излиза от 4 април 1990 г.

Спират издаването на вестник "Дума" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

1-майски брой на вестник „Дума" е последният за печатното издание. От медията обявиха, че предстои преструктуриране и минават към онлайн издание. Последният брой е с червена първа страница и мотото, с което БСП отбеляза Деня на труда: "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!"

"Скъпи приятели! Ние пак сме тук! Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!", гласи краткото съобщение на сайта им.

"Дума" е партийният вестник на БСП и излиза от 4 април 1990 г. Негов пръв редактор е журналистът Димитър Продев.

Основен източник на финансиране на изданието е БСП, но след последните избори социалистите не само, че останаха извън парламента, а изгубиха и държавната си субсидия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    12 2 Отговор
    Дума ли?
    Това е Работническо Дело комбиниран със Земеделско Знаме.
    Но младежта едва ли е чувала тези заглавия.....
    Сбогом комуняги!

    Коментиран от #8, #15

    09:44 10.05.2026

  • 2 Ксаниба

    9 1 Отговор
    Спряха тоа.хартия за червените баби.

    09:50 10.05.2026

  • 3 Жеро

    5 2 Отговор
    Спряха преди години и телевизията наБСП
    от 1 май спират и Дума-та, а сега кажете, как да говорим с народа? С Конгреси и Пленуми, а забравих банкета на Бузлуджа!
    Там вие силата-бира, кебапчета и много, много възрожденски песни! Пак много изкарахте по инерция и... лакомия!

    09:51 10.05.2026

  • 4 Гледам вестници цени

    6 1 Отговор
    3 лева вестник, да си го позват за камината. 14 лева едно списанийце, преди юрошита беше 5 лева. С тези пари давам още 14 лв. и си купувам книга. Да фалират всички, искаха юрошит получиха си го, обикновените хора свиха потреблението. Къде е лобистът Дацов да ни обяснява как юрошита нямало да се вдигат цени, данъци и дългови спирали. Ако не беше Ормуз с какво щяха да се оправдават?

    Коментиран от #14

    09:51 10.05.2026

  • 5 бивш комунист

    6 2 Отговор
    Къде да носим венците !!!

    09:53 10.05.2026

  • 6 Град Симитли

    4 2 Отговор
    Пръв главен редактор на "Дума" беше Стефан Продев.

    09:55 10.05.2026

  • 7 Гост

    4 1 Отговор
    Работим, а сме бедни, викате.
    Да си припомним ли как бяхме при всички червени правителства?
    На Орешарски, на Станишев, на Виденов....?

    09:59 10.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Възмутен /с чайне и пам.перс/

    6 1 Отговор
    Другари, давам си пенцията, за да продължи издаването на вестника, заради който всяка сутрин ставам в 5 часа, за да отида и да си купя мехлема на душата.
    Това е все едно да изгубя детето си.
    Не !!! Това е кошмарен сън, от който ние, комунистите ще се събудим и не само, че ще си върнем вестник "Дума", а и ще му върнем ИСТИНСКОТО ИМЕ - Работническо дело !!!
    Както бе казъл нашият учител и пръв партиен ръководител - Гошо тарабата - "Тя - историята се върти"!
    /като магистралка/

    Коментиран от #20

    09:59 10.05.2026

  • 10 Бсп

    5 0 Отговор
    върви към "последния да изгаси лампата",екстра.

    10:00 10.05.2026

  • 11 Румен Решетников

    3 0 Отговор
    Шумкариъе нали се преименуваха ,сега са прогресивната партия

    10:01 10.05.2026

  • 12 Георги

    2 0 Отговор
    това с указ на Зелески ли е?

    10:02 10.05.2026

  • 13 Чичо

    1 0 Отговор
    Ама тия ненормални и не са ли закрити отдавна? Още от времето на телевизията им при бащата на радевия съветник , Василев... Браво, Корни!!!

    10:03 10.05.2026

  • 14 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гледам вестници цени":

    юрошита няма нищо общо. БСП не влязоха в парламента, а нямат и субсидия - няма пари за пропаганда.

    10:05 10.05.2026

  • 15 Петолъчката

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    И последния важен пропаганден символ на комунистите падна.Честито!Тревожа се как ще го преживеят Велислава Дърева,Искра Баева и десетки склеротирали фанатични баби ползвали благата на АБпФК.

    10:05 10.05.2026

  • 16 ДО СОБСТВЕНИКА НА ФАКТИ

    2 0 Отговор
    НАЗНАЧЕТЕ ГРАМОТНИ РЕДАКТОРИ И АВТОРИ!

    РЕДАКТОРЪТ НА ДУМА СЕ КАЗВА СТЕФАН ПРОДЕВ, А НЕ ДИМИТЪР!

    10:10 10.05.2026

  • 17 Фейк!

    0 0 Отговор
    На сайта на БСП и на Дума няма такова съобщение!

    10:10 10.05.2026

  • 18 Зарков бил ипотекирал всичко,

    1 0 Отговор
    вкл.сградата на Позитано и други недвижимости на БСП.

    Ако не намерят спонсори олигарси, банките ще вземат всичко.

    БСП стана излишна, понеже Радев окупира цялата им идеология, няма нужда от две еднакви партии.
    Зарков = Радев.
    Единият е излишен!

    10:12 10.05.2026

  • 19 Корнела навремето

    1 0 Отговор
    открадна Радев от Първанов.

    Борисов направи Радев президент и премиер.

    Сега Радев закри БСП.

    Кармата работи!
    Морфичен резонанс в действие.

    10:14 10.05.2026

  • 20 спомен един

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възмутен /с чайне и пам.перс/":

    Дори създателите на сериала "На всеки километър"забегнаха в чужбина.Георги Марков в Лондон,а Свобода Бъчварова в Бразилия.Те самите не вярваха в комунизЪма,а единствено в парите.Управляващия диктатор Живков накрая се изказа-"абе,това социализЪма,се оказа едно недоносче,бе.Ха-ха-ха!Спомена го на прощаване с ЦК на БКП.Те така другаре.Днес цялата върхушка от БСП са мултимилионери.Не дават и цент за вестника.

    10:18 10.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове