Спират издаването на вестник "Дума"

1-майски брой на вестник „Дума" е последният за печатното издание. От медията обявиха, че предстои преструктуриране и минават към онлайн издание. Последният брой е с червена първа страница и мотото, с което БСП отбеляза Деня на труда: "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!"

"Скъпи приятели! Ние пак сме тук! Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!", гласи краткото съобщение на сайта им.

"Дума" е партийният вестник на БСП и излиза от 4 април 1990 г. Негов пръв редактор е журналистът Димитър Продев.

Основен източник на финансиране на изданието е БСП, но след последните избори социалистите не само, че останаха извън парламента, а изгубиха и държавната си субсидия.