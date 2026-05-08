Румен Радев официално е премиер

Със 124 глас "за", 70 - "против" и 36 - "въздържал се" Народното събрание избра Румен Радев за премиер. Със същото разпределение на гласовете беше одобрена структурата на Министерски съвет.

Правителството се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“.

Начело на 107-ото правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев. Той ще има четирима вицепремиери - Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях - Петков и Пеканов, ще са без портфейл.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България” Петър Витанов представи кандидатурата на Румен Радев за министър-председател. В емоционално слово той обясни, че с нея се връща „нормалността в българската политика”, както и понятията като доблест, чест, доверие и солидарност. „Защитаваме кауза. Онези хора, които сме защитавали през годините, винаги са били безправните и отхвърлените, които с надежда чакат нов живот. Днес не само представям кандидатурата на Румен Радев, а се надявам, че с нея окъсаните хора, чакащи надежда, ще бъдат по-малко”, каза той.

В структурата на новия Министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. С цел по-свита администрация досегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно под надзора на Александър Пулев, припомня "Нова телевизия".

За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Той е заемал поста на министър и в служебен кабинет на Румен Радев като президент. Правосъдното министерство се оглавява от Николай Найденов. Начело на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова.

Министър на външните работи е Велислава Петрова-Чамова. За земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министър на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енерийното министерство поема Ива Петрова.

Министър на транспорта и съобщенията е Георги Пеев. Министерството на образованието и науката пък ще ръководи проф. Георги Вълчев. За здравеопазването ще отговаря Катя Ивкова. Росица Карамфилова-Благова застава начело на Министерството на околната среда и водите.

Министър на отбраната е Димитър Стоянов, а на културата – Евтим Милошев. За родния туризъмн ще отговаря Илин Димитров. Министерството на младежта и спорта пък поема Енчо Керязов.