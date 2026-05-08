Румен Радев официално е премиер

8 Май, 2026 10:55, обновена 8 Май, 2026 11:09 3 943 116

Със 124 глас "за", 70 - "против" и 36 - "въздържал се" бяха гласовете в пленарна зала

Румен Радев официално е премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Със 124 глас "за", 70 - "против" и 36 - "въздържал се" Народното събрание избра Румен Радев за премиер. Със същото разпределение на гласовете беше одобрена структурата на Министерски съвет.

Правителството се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“.

Начело на 107-ото правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев. Той ще има четирима вицепремиери - Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях - Петков и Пеканов, ще са без портфейл.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България” Петър Витанов представи кандидатурата на Румен Радев за министър-председател. В емоционално слово той обясни, че с нея се връща „нормалността в българската политика”, както и понятията като доблест, чест, доверие и солидарност. „Защитаваме кауза. Онези хора, които сме защитавали през годините, винаги са били безправните и отхвърлените, които с надежда чакат нов живот. Днес не само представям кандидатурата на Румен Радев, а се надявам, че с нея окъсаните хора, чакащи надежда, ще бъдат по-малко”, каза той.

В структурата на новия Министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. С цел по-свита администрация досегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно под надзора на Александър Пулев, припомня "Нова телевизия".

За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Той е заемал поста на министър и в служебен кабинет на Румен Радев като президент. Правосъдното министерство се оглавява от Николай Найденов. Начело на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова.

Министър на външните работи е Велислава Петрова-Чамова. За земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министър на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енерийното министерство поема Ива Петрова.

Министър на транспорта и съобщенията е Георги Пеев. Министерството на образованието и науката пък ще ръководи проф. Георги Вълчев. За здравеопазването ще отговаря Катя Ивкова. Росица Карамфилова-Благова застава начело на Министерството на околната среда и водите.

Министър на отбраната е Димитър Стоянов, а на културата – Евтим Милошев. За родния туризъмн ще отговаря Илин Димитров. Министерството на младежта и спорта пък поема Енчо Керязов.


  • 1 факт

    57 24 Отговор
    ПП и ДБ буквално се отекоха в канала , и на следващите избори и субсидии няма да вземат !!

    Коментиран от #85

    11:01 08.05.2026

  • 2 честен ционист

    24 27 Отговор
    Генеральный секретарь ЦК

    11:01 08.05.2026

  • 3 ПОЗДРАВИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ

    21 32 Отговор
    С ПЕСЕНТА НА ВИГ ТАНГРА
    ЦИРКА ОТНОВО Е ТУК....

    Коментиран от #15, #102

    11:02 08.05.2026

  • 4 като боко

    39 39 Отговор
    Сега ще ни управлява истински генерал който знае каво иска за държавата ,а не мафиот -

    Коментиран от #9, #113

    11:03 08.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    40 43 Отговор
    Давам му 5 месеца.Наесен избори две в едно.

    11:04 08.05.2026

  • 6 Юлия

    45 20 Отговор
    Успех!!! Пожелания за връщане на държавността и закона!

    11:04 08.05.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    22 22 Отговор
    Не за дълго....

    11:04 08.05.2026

  • 8 Да така е

    17 15 Отговор
    Вся власть советов, ех яблочко))))

    11:05 08.05.2026

  • 9 ИЗВИНИТЕ

    17 12 Отговор

    До коментар #4 от "като боко":

    САМО ДА ПИТАМ
    КОЛКО Е МАКС.ГОДИНИ
    ЗА ДА НИ ВЗИМАТ В ЗАПАС...БЛГ.

    Коментиран от #10, #14, #69

    11:05 08.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    20 4 Отговор

    До коментар #9 от "ИЗВИНИТЕ":

    Дигнаха границата на 55 години.В Украйна е 65 години.

    Коментиран от #19

    11:08 08.05.2026

  • 11 Айде да е хаирлия новата

    29 20 Отговор
    правителствена сглобка със старите кадри на Шиши, Буци и Боташа!

    Коментиран от #13

    11:08 08.05.2026

  • 12 Мишо Дудикоф 🥷

    18 17 Отговор
    Радев работи за исраел и Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲

    11:09 08.05.2026

  • 13 Исках да кажа

    29 14 Отговор

    До коментар #11 от "Айде да е хаирлия новата":

    хаир няма да видите от тия!

    11:09 08.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИНТЕРЕСНО

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЗДРАВИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ...В КВ.ЛЕВСКИ Г..🤔

    11:09 08.05.2026

  • 16 СГЛОБКАДЖИИТЕ

    15 10 Отговор
    Са на бунищено където им е мястото

    11:09 08.05.2026

  • 17 ясно

    13 12 Отговор
    против бяха партиите, които няма да присъстват в следващия парламент

    11:09 08.05.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    21 14 Отговор
    Аз искам да знам Радев излъга ли половината си гласоподаватели като говореше за затопляне отношенията с Русия и за лева! Време е да излезе с ясна позиция по двата въпроса!

    А глупостите, че ще спре цените... да, доматите ще поевтинеят... сега им е сезона и във всеки двор хората са боднали по няколко стръка. Нека не отчитат селската работа за своя, свършеното на нивата от народа за успех на народните представители! Тия популистки глупости да ги остави за баламурниците

    11:10 08.05.2026

  • 19 Но пък след 40

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    не можеш да кандидатстваш за наемен войник. Абсурдистански закони.

    11:10 08.05.2026

  • 20 Сбирка !

    13 7 Отговор
    На Селските !

    Пийливани !

    11:12 08.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    10 30 Отговор
    Руска марионетка, позор за България.

    Коментиран от #35, #37, #107

    11:14 08.05.2026

  • 23 Последния Софиянец

    8 21 Отговор
    А казаха ли боташович ще ходили на парада зя ден позора при началника си!

    11:15 08.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ИЗВИНИТЕ

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "ти си приключил курса":

    АМА КАК ТАКА
    ДЕМЕК САМО МЛАД EBHУХ КАТО ВАС

    11:15 08.05.2026

  • 26 Надежда

    8 8 Отговор
    УСПЕХ.

    11:18 08.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нехис

    13 9 Отговор
    Предлоежното ни от фатмака от село Славяново правителство е брутален цинизъм! Дори повече от цинизъм, това е напълно неочаквана гавра с целокупния български народ! Фатмакът от село Славяново ни предлага правителство на чалгарите и на Прасето! Министрите му са все от Има Такива Наглеци, които впорчем вече трябва да са се разложили на бунището, та затова техните хора така осмърдяха Радевия "кабинет"!

    Коментиран от #34

    11:19 08.05.2026

  • 29 хмммм

    15 9 Отговор
    Официално комунизмът се завръща!

    11:19 08.05.2026

  • 30 Атина Палада

    4 12 Отговор
    Кога почва да бори олигархията руското прокси, и коя точно!

    11:19 08.05.2026

  • 31 Народа е наред!

    11 8 Отговор
    Вече само народното Недоволство ,може да бутне Радев!

    Коментиран от #42

    11:19 08.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 радев на парада?

    4 13 Отговор
    Шъ ходи ли радев на парада в Масква?

    11:20 08.05.2026

  • 34 Стенли

    14 3 Отговор

    До коментар #28 от "Нехис":

    Нищо им няма на кадрите, но... показват, че кукловодите на Итн и Пб са едни и същи с малко самодейност от страна на чорапа. Мисията както винаги е една и съща, запазване на модела и системата в критичен момент, когато беше на ръба да се счупи и загуби контрол. Сделката между другото е пакетна, освен Бнт (Кошлуков) включва Бок(Лечева, Костадинова), благосклонност на жълтите медии( някой да погледне Пик да си свери часовника),комфортно и пълно използване на държавната архитектура и машина по време предизборната кампания,всички ромски гласове които преди бяха за Дпс изведнъж същия им брой припозна Радев, самодейна дейност тип доброто и лошото ченге със Сарафов. Цената ли-днес видяхме първото малко жестче, предполагам занапред ще видим и по пълната картина. Бъдетездрави

    11:21 08.05.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Глупости! До сега не сме имали по по-европейско правителство!
    почти всички "нови" министри са евроатлантически фанатици

    11:22 08.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 не плашой ся

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    руския радев ще изпълнява безропотно командите на ЕС!

    11:22 08.05.2026

  • 38 Хо хо

    8 3 Отговор
    Р.Радев мина с 124 гласа а министерски съвет едвам с122 . Абсолютното мнозинство на ПБ се клати още от първото важно гласуване.

    11:22 08.05.2026

  • 39 Преди време не можаха да ви врътнат

    12 1 Отговор
    през агент Гоце Седефчов. Обаче с външна помощ инженеригна на библиотекарите много надобря. Честио на всичките милион и кусур излъгани балъци, а може би по-голямата част от тях всъщност са си тариакти на яслата.

    11:23 08.05.2026

  • 40 Да ви е честит СоциуализЪма деца

    9 5 Отговор
    Сега всички ще получават по равно. А заедно ще храним по-равните другари.

    И само едно уточнение. Държавно регулирани цени означава дефицит на стоки. Този филм сме го играли преди 40 години. Сега е ваш ред.

    11:24 08.05.2026

  • 41 Анонимен

    7 3 Отговор
    След 5 години битки лъжи юмруци омраза разделение назначаване на свои партии успя и заедно с червените олигарси.

    11:25 08.05.2026

  • 42 Не се заблуждавай

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "Народа е наред!":

    Нищо няма да направите с протести срещу военнобандитския брюкслески терор, който се официализира от днес.

    11:26 08.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Каква фалшива опозиционност

    6 6 Отговор
    от умнокрасавците ППДБ- да гласуват против Радев, когото докараха на власт вече няколко пъти?!

    Цялата им работа е такв на тези- фалшива!

    11:27 08.05.2026

  • 45 да питам

    3 7 Отговор
    Защо Радев не е на Парада в Москва? Другаде надали ще го поканят.

    11:27 08.05.2026

  • 46 Грийн сок

    11 3 Отговор
    Поколение Z
    сега и вие да видите
    малко соц.
    малко казарма
    малко кютек в милицията

    11:28 08.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 В политическите групи има анализ

    8 1 Отговор
    Кой от министрите е на каишка на ГЕРБ и кой на Пеевски

    11:30 08.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 010101

    6 2 Отговор
    Каква е идеята Прогресивна да са 130+, но сега да са 124?

    11:31 08.05.2026

  • 52 Фатмака

    11 5 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    11:32 08.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кабиинетът Радев

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гумен кРадев Решетников 💩":

    е съставен от ВВС + БСП, ГЕРБ СДС, ППДБ, ИТН И АПС.

    Тези партии няма ка да бъдат опозиция!

    Няма кадри единствено от ДПС И ВЪЗРАЖДАНЕ.

    Те са опозицията, като за Възраждане все още не е ясно.
    Възможно е ДПС да останат сами!

    11:33 08.05.2026

  • 55 !!!?

    5 0 Отговор
    Бял пушек над Парламента - Нова власт-старо начало !!!?

    11:34 08.05.2026

  • 56 Мисля да бягам в ЮАР

    8 0 Отговор
    преди бандитите на брюкселските троцкисти от новата сглобка да са затворили границите.

    Коментиран от #59, #62, #76

    11:34 08.05.2026

  • 57 Професор

    4 8 Отговор
    Радев няма политически опит. Прогресивна България трябваше да номинират Генерал Борисов за Премиер защото той управлява дълъг период от време освен това се познава лично с всички световни лидери. Радев можеше да бъде назначен като заместник.

    Коментиран от #64

    11:35 08.05.2026

  • 58 Путин

    6 4 Отговор
    Браво товариш Радев . Наш чаловек .

    11:38 08.05.2026

  • 59 чи сега е Крим

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Мисля да бягам в ЮАР":

    е, колко да са брюкселски? Всичките внуци на отявлени БКП функционери.

    Коментиран от #72

    11:39 08.05.2026

  • 60 оня с питон.а

    7 1 Отговор
    Плешо се закле да не краде повече от Бойко, но не и по-малко.

    11:40 08.05.2026

  • 61 скарлет

    4 0 Отговор
    от президент на премиер - по принцип трябва да е обратното 😂 оставката му явно беше фейк !!! нали не го искахте, какво стана сега сте пак за него 😂

    11:40 08.05.2026

  • 62 Ако имаш

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мисля да бягам в ЮАР":

    кинти, може да станеш вожд на племе.

    11:40 08.05.2026

  • 63 ГЕРБ СДС са гласували под строй

    7 2 Отговор
    " въздържал се ".

    Това също е фалшива опозиционност, та чак дрънка!
    В кабинета Радев има хора на ГЕРБ СДС.

    Да не говорим, че излишната и неочаквана за никого оставка на Борисов докара Радев пак на власт!

    ППДБ подскачаха, Борисов подаде оставка, Радев взе цялата власт в държавата! ЦЯЛАТА- президент, парламент, премиер!
    Тази оставка беше толкова НЕЛЕПА, ЧЕ ВОНИ НА ДОГОВОРЕНОСТ!

    11:40 08.05.2026

  • 64 Генерал Борисов е умен

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Професор":

    Генерал Борисо ще остави Румен радев да си изконсумира популизма до дъно. И ще се завърне на бял кон наесен.

    11:40 08.05.2026

  • 65 Гъбарко

    7 1 Отговор
    9 депутата от ПБ не гласуваха за министерски съвет. По всичко личи че ПБ е сбироток подкаран от сокаци и селски мегдани към НС. Р.Радев се оказа генерал без армия.

    Коментиран от #68

    11:42 08.05.2026

  • 66 Развитие

    7 1 Отговор
    Ето ви истинска ама истинска завладяна държава точно сега

    Коментиран от #73, #78

    11:42 08.05.2026

  • 67 Гербавите

    6 2 Отговор
    след сладникавите глупотевини на Биковия мазен селяндур и "аргументи" изсмукани из под ноктите му , се "въздържаха" ! Жалки , като тези червени "демократи" на обещания и празни приказки ! Една лопата и на бунището !

    11:43 08.05.2026

  • 68 какъвто и да е

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Гъбарко":

    Ще загуби поне още четири години от нашия живот.

    Коментиран от #77

    11:44 08.05.2026

  • 69 чорапа

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "ИЗВИНИТЕ":

    всички на месо!

    11:44 08.05.2026

  • 70 Истината

    4 3 Отговор
    И какво се оказа- ПП, ДБ и Възраждане се оказаха едни дребни продажни душици...който никой не ги бръсне за слива

    11:44 08.05.2026

  • 71 БРАВО

    7 4 Отговор
    Още през 2016 та ГД излезе откритието че РУМБАТА РАДЕВ Е НЕЗАКОНЕН СИН НА ТОДОР ЖИВКОВ...ЧЕСТИТО ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ...

    11:45 08.05.2026

  • 72 Не четеш с разбиране бе джензи

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "чи сега е Крим":

    тукашните мутрокомуняги и наследниците им служат на брюкселските троцкисти, да не пиша цио...сти.

    Коментиран от #79

    11:45 08.05.2026

  • 73 що ве

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Развитие":

    глей кво е свежичко сега. Не е некво скучно, като при Борисов.

    11:45 08.05.2026

  • 74 Оставка до 6 месеца

    5 3 Отговор
    Айдук-човек на Боко и Шиши

    Коментиран от #75

    11:45 08.05.2026

  • 75 този е страхлив

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Оставка до 6 месеца":

    Няма да подаде сам оставка. И площада няма да го свали.

    11:45 08.05.2026

  • 76 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Мисля да бягам в ЮАР":

    Що не бягаш съм проспериращата ви кална матушка, нали нам нафтата е по левче!

    Коментиран от #81

    11:46 08.05.2026

  • 77 ако само ги загуби годините ще е добре

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "какъвто и да е":

    по-скоро ще има още поне милион погубени животи

    11:46 08.05.2026

  • 78 При това

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "Развитие":

    тотално подмолно , с гнусни лъжи и комунистически номера ! Сбирщина от безродни същества , за които лъжата е "благородна" в името на БКП- то ! И лековерни хорица клъвнаха . А страдащи са България и българите читави граждани.

    11:46 08.05.2026

  • 79 ама не ми отговори

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Не четеш с разбиране бе джензи":

    Абе чий е сега Крим?

    Коментиран от #86

    11:46 08.05.2026

  • 80 Riko до първия софиянец

    2 1 Отговор
    Ти наистина ще си последния който може нещо да му Влезе в Тъпата кратуна

    11:47 08.05.2026

  • 81 Последния жълтопавaжник

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Последния Софиянец":

    Щото на педрохански НПО пеЩераси обяснения не се дават!

    11:47 08.05.2026

  • 82 Дано

    4 0 Отговор
    За да си направи сам импиичмънт,има нещо много по голямо от него

    11:48 08.05.2026

  • 83 хаха

    4 2 Отговор
    Ще стане интересно, когато Радев покаже истинското си лице на внедрен от САЩ аген, който изпълнява васалните си задължения!

    Каква ще е реакцията на Петроханските марионетки при обявяването на това, защото те вкупом като верни соросоиди изпълняваха функцията да клеймят лъжливо Радев за путинофил, за събирането на гласовете на глупаците, което е видно от изборите; едните ще гледат умно спирайки им грантовете и центчетата, а другите ще се пулят като гладни кокошки, осъзнавайки макар и бавно, че Радев си е чиста хамериканска марионетка, а мантрата за руски шпионин е умело внедрена от СМИ-тата за да заблуди дебилите.

    Коментиран от #87

    11:48 08.05.2026

  • 84 хаха

    5 1 Отговор
    Ще стане интересно, когато Радев покаже истинското си лице на внедрен от САЩ аген, който изпълнява васалните си задължения!

    Каква ще е реакцията на Петроханските марионетки при обявяването на това, защото те вкупом като верни соросоиди изпълняваха функцията да клеймят лъжливо Радев за путинофил, за събирането на гласовете на глупаците, което е видно от изборите; едните ще гледат умно спирайки им грантовете и центчетата, а другите ще се пулят като гладни кокошки, осъзнавайки макар и бавно, че Радев си е чиста хамериканска марионетка, а мантрата за руски шпионин е умело внедрена от СМИ-тата за да заблуди дебилите.

    11:49 08.05.2026

  • 85 Тома

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    По почина на ИТН славуца и Тошко африкански

    11:49 08.05.2026

  • 86 Ами няма да е в ЕСССР

    4 2 Отговор

    До коментар #79 от "ама не ми отговори":

    бе Мирчев, успокой и червеното си татенце, ако не е пyкналo вече от инфаркт!

    Коментиран от #89

    11:49 08.05.2026

  • 87 ама не ми отговори

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "хаха":

    абе чий е сега Крим?

    Коментиран от #97

    11:49 08.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 не не

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Ами няма да е в ЕСССР":

    ти кажи ся, чий е Крим ве?

    11:50 08.05.2026

  • 90 И тези са същите

    4 2 Отговор
    П .у.т. ьовци. Нормалност ала бала и тези са същите като предишните, то вече се видя. Жална ний майка.

    Коментиран от #95

    11:51 08.05.2026

  • 91 Гласуват

    4 0 Отговор
    Като овце. Каквото каже пастира.
    « Бунтара» Рашков и той седна на дедовия, нали ще се борят за запазване на имотите си!
    Правителството го чака голямо почистване, прочистване и изхвърляне на отпадъка.

    11:51 08.05.2026

  • 92 София

    5 2 Отговор
    Времето да полетят паветата ще дойде резко!Ама не жълтите а сивите!

    Коментиран от #111

    11:52 08.05.2026

  • 93 Т.КОЛЕВ

    5 0 Отговор
    ТОИ В ПАРЛАМЕНТА ИМАТ ЛИ ПРЕДСТАВА ЧЕ ИМА ДОСТА.МНОГО ХОРА В БЪЛГАРИЯ ПОСЪРАДАЛИ ИНВАЛИДИ.СЪС.ДЕЦА СЕМЕЙСТВА ЧЕ ПЕНСИЙКИТЕ ИМ СА МНООООГО НИСКИ И ПОД.ПРАГА НА БЕДНОСТ СЪЩО И.МНОГО ХОРА С.МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ И.ПРНДОЙКИ ТИП ДЕПУТАТСКИ ДЪРЖСВЕН ГЕНОЦИД. СЪСИПВСТ ЖИВОТА НА МНОГО ХОРА ОБРИЧАТ ГИ НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ. АКО НЕ НАПРАВЯТ.АКТОАЛИЗИРАТ НЕЩАТА СКОРО НЯМА.ДА.ГИ СПАСИ НОКПЙ В ТАЗИ.ЗГРАДА ПОСТРОЙКА ПАРЛАМЕНТ.

    11:52 08.05.2026

  • 94 ккк

    4 3 Отговор
    коалиция опозиция , следващи избори ПП, дб, Костя при Итн

    11:52 08.05.2026

  • 95 е ми

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "И тези са същите":

    да беше мислил преди да идеш да гласуваш

    11:52 08.05.2026

  • 96 новия Министър председател

    6 2 Отговор
    ще се придвижва с кортеж от 12 автомобила и 4 мотоциклета. Детска мечта.

    11:53 08.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Т Живков

    6 1 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    Коментиран от #104

    11:54 08.05.2026

  • 99 БРАВО

    3 2 Отговор
    Най умиращата нация в света сме ние...от 9 млн сме 5 .....и емигрираме и умираме...

    11:55 08.05.2026

  • 100 Другарки и другари,

    3 6 Отговор
    скъпи съпартийци!

    Както около сто пъти казах преди изборите- кабинетът Радев - Копринков ще бъде съставен ПАК от Борисов,Радев и Доган, както беше и кабинетът Желязков!

    Сега слушайте ПАК внимателно- този кабинет ще води дясна икономическа политика в стил "постната пица " на Дянков.
    Но...разликата е, че този път пицата ще е малка!
    А ще е малка, понеже трябва да се справим с последиците от безумията на пишман- икономиста Асен Василев! Когото ГЕРБ подкрепяхя топло.

    Забравете за НРБ, БНА, лева, СССР, Комсомола, Белене, народния съд и други подобни!
    Направете нови дупки на коланите, който има къща на село- да върви да сее в двора и да завъжда кокошки.

    Инфлацията трябва да бъде овладяна, дефицитът - стопен, ПАРИТЕ ЩЕ СТАНАТ КЪТ, лихвите по заемите ще скочат, кой каквото купил- купил, вече няма.

    Пенсионерите да си търсят работа.
    Бедните ще го отнесат най- много.

    Това ще тряе поне три- четири години, може и повече, понеже има утежняващи фактори- две старчета в Кремъл и в Белия дом!

    Въоръжете се с търпение и бъдете здрави!

    11:56 08.05.2026

  • 101 СГЛОБКАДЖИИТЕ

    2 2 Отговор
    Са на бунището където им е мястото.

    11:56 08.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 фАНТОМасс

    2 4 Отговор
    Защо Бойко не е сложен поне за някакъв министър ? На Пожарникарството , на биенето на Дузпи , на изчукването на Манекенки , на трупането на Чекмеджета !
    А защо не и на Министерство на ПРОСТАщината !?

    11:57 08.05.2026

  • 104 Двуок ЦИКЛОП

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Т Живков":

    ....св0бода на НАРОДА ли ?

    11:59 08.05.2026

  • 105 Герги

    4 2 Отговор
    Борисов пак балансира...както винаги...

    12:01 08.05.2026

  • 106 БРАВО

    5 1 Отговор
    Да живее сина на Тодор Живков..руменчо той ще ни оправи....всичките ха-ха ха-ха ха....

    12:02 08.05.2026

  • 107 хммммммм

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    ...де да беше ...

    12:03 08.05.2026

  • 108 Ватенка

    1 3 Отговор
    Честито на всички истински българи !

    12:04 08.05.2026

  • 109 Джон Наш

    3 2 Отговор
    Министерски съвет на Желязков мина с 125 гласа от четири партии, докато същия на Радев с 122 от ПБ. Още от сега има разкол в ПБ заради двама-трима вицепремиери и толкова министри. Тепърва този процес ще се задълбочава заради неизбежните непопулярни мерки на правителството. Това правителство е родено в грях от предишните грехове на Мистър кеш, и се оформя опозиционен санитарен кордон около сбиротока ПБ. Да видим до кога ще издържат на повсеместния натиск.

    12:05 08.05.2026

  • 110 Честито !!!

    0 3 Отговор
    Пожелание за здраве на целия екип !
    Успех!!!

    12:08 08.05.2026

  • 111 ЕДИН

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "София":

    Това да не ви е Борисов, 5хил. на площада и оставка..., ще има да виете...

    12:09 08.05.2026

  • 112 Данчо

    0 0 Отговор
    Кой от ПБ не е гласувал за правителството, надали има такъв

    12:11 08.05.2026

  • 113 Що така ги сравнявате неправилно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "като боко":

    Нали стана ясно че ББ не е генерал а поставен по многократна молба

    12:11 08.05.2026

  • 114 1/3 от министрите идват от ИТН

    0 0 Отговор
    Или кукловодите зад тях. 4 бивши техни депутати, 3- ма техни кандидат министри от проекто кабинетите на Трифонов ,1- зам.председател на НС от ИТН ...Честито

    12:13 08.05.2026

  • 115 1/3 от министрите идват от ИТН

    0 0 Отговор
    Или кукловодите зад тях. 4 бивши техни депутати, 3- ма техни кандидат министри от проекто кабинетите на Трифонов ,1- зам.председател на НС от ИТН ...Честито

    12:13 08.05.2026

  • 116 Вуте

    0 0 Отговор
    Казвам му на шефа - е сега ще прогресирам в клуба на богатите а той ми вика нема такова нещо !

    12:15 08.05.2026

