Румен Радев официално е премиер

Със 124 глас "за", 70 - "против" и 36 - "въздържал се" Народното събрание избра Румен Радев за премиер. Със същото разпределение на гласовете беше одобрена структурата на Министерски съвет.
Правителството се състои от министър-председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри. Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“.
Начело на 107-ото правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев. Той ще има четирима вицепремиери - Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях - Петков и Пеканов, ще са без портфейл.
Председателят на ПГ на „Прогресивна България” Петър Витанов представи кандидатурата на Румен Радев за министър-председател. В емоционално слово той обясни, че с нея се връща „нормалността в българската политика”, както и понятията като доблест, чест, доверие и солидарност. „Защитаваме кауза. Онези хора, които сме защитавали през годините, винаги са били безправните и отхвърлените, които с надежда чакат нов живот. Днес не само представям кандидатурата на Румен Радев, а се надявам, че с нея окъсаните хора, чакащи надежда, ще бъдат по-малко”, каза той.
В структурата на новия Министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. С цел по-свита администрация досегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно под надзора на Александър Пулев, припомня "Нова телевизия".
За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Той е заемал поста на министър и в служебен кабинет на Румен Радев като президент. Правосъдното министерство се оглавява от Николай Найденов. Начело на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова.
Министър на външните работи е Велислава Петрова-Чамова. За земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министър на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енерийното министерство поема Ива Петрова.
Министър на транспорта и съобщенията е Георги Пеев. Министерството на образованието и науката пък ще ръководи проф. Георги Вълчев. За здравеопазването ще отговаря Катя Ивкова. Росица Карамфилова-Благова застава начело на Министерството на околната среда и водите.
Министър на отбраната е Димитър Стоянов, а на културата – Евтим Милошев. За родния туризъмн ще отговаря Илин Димитров. Министерството на младежта и спорта пък поема Енчо Керязов.
3 ПОЗДРАВИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ЦИРКА ОТНОВО Е ТУК....
4 като боко
5 Последния Софиянец
6 Юлия
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
8 Да така е
9 ИЗВИНИТЕ
До коментар #4 от "като боко":САМО ДА ПИТАМ
КОЛКО Е МАКС.ГОДИНИ
ЗА ДА НИ ВЗИМАТ В ЗАПАС...БЛГ.
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "ИЗВИНИТЕ":Дигнаха границата на 55 години.В Украйна е 65 години.
11 Айде да е хаирлия новата
12 Мишо Дудикоф 🥷
13 Исках да кажа
До коментар #11 от "Айде да е хаирлия новата":хаир няма да видите от тия!
11:09 08.05.2026
15 ИНТЕРЕСНО
До коментар #3 от "ПОЗДРАВИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ":В КАКЪВ СМИСЪЛ...В КВ.ЛЕВСКИ Г..🤔
16 СГЛОБКАДЖИИТЕ
17 ясно
18 ДрайвингПлежър
А глупостите, че ще спре цените... да, доматите ще поевтинеят... сега им е сезона и във всеки двор хората са боднали по няколко стръка. Нека не отчитат селската работа за своя, свършеното на нивата от народа за успех на народните представители! Тия популистки глупости да ги остави за баламурниците
19 Но пък след 40
До коментар #10 от "Последния Софиянец":не можеш да кандидатстваш за наемен войник. Абсурдистански закони.
20 Сбирка !
Пийливани !
22 Последния Софиянец
Коментиран от #35, #37, #107
25 ИЗВИНИТЕ
До коментар #14 от "ти си приключил курса":АМА КАК ТАКА
ДЕМЕК САМО МЛАД EBHУХ КАТО ВАС
26 Надежда
28 Нехис
29 хмммм
30 Атина Палада
31 Народа е наред!
Коментиран от #42
33 радев на парада?
34 Стенли
До коментар #28 от "Нехис":Нищо им няма на кадрите, но... показват, че кукловодите на Итн и Пб са едни и същи с малко самодейност от страна на чорапа. Мисията както винаги е една и съща, запазване на модела и системата в критичен момент, когато беше на ръба да се счупи и загуби контрол. Сделката между другото е пакетна, освен Бнт (Кошлуков) включва Бок(Лечева, Костадинова), благосклонност на жълтите медии( някой да погледне Пик да си свери часовника),комфортно и пълно използване на държавната архитектура и машина по време предизборната кампания,всички ромски гласове които преди бяха за Дпс изведнъж същия им брой припозна Радев, самодейна дейност тип доброто и лошото ченге със Сарафов. Цената ли-днес видяхме първото малко жестче, предполагам занапред ще видим и по пълната картина. Бъдетездрави
35 ДрайвингПлежър
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Глупости! До сега не сме имали по по-европейско правителство!
почти всички "нови" министри са евроатлантически фанатици
37 не плашой ся
До коментар #22 от "Последния Софиянец":руския радев ще изпълнява безропотно командите на ЕС!
38 Хо хо
39 Преди време не можаха да ви врътнат
40 Да ви е честит СоциуализЪма деца
И само едно уточнение. Държавно регулирани цени означава дефицит на стоки. Този филм сме го играли преди 40 години. Сега е ваш ред.
41 Анонимен
42 Не се заблуждавай
До коментар #31 от "Народа е наред!":Нищо няма да направите с протести срещу военнобандитския брюкслески терор, който се официализира от днес.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Каква фалшива опозиционност
Цялата им работа е такв на тези- фалшива!
46 Грийн сок
сега и вие да видите
малко соц.
малко казарма
малко кютек в милицията
11:28 08.05.2026
54 Кабиинетът Радев
До коментар #43 от "Гумен кРадев Решетников 💩":е съставен от ВВС + БСП, ГЕРБ СДС, ППДБ, ИТН И АПС.
Тези партии няма ка да бъдат опозиция!
Няма кадри единствено от ДПС И ВЪЗРАЖДАНЕ.
Те са опозицията, като за Възраждане все още не е ясно.
Възможно е ДПС да останат сами!
11:33 08.05.2026
56 Мисля да бягам в ЮАР
57 Професор
59 чи сега е Крим
До коментар #56 от "Мисля да бягам в ЮАР":е, колко да са брюкселски? Всичките внуци на отявлени БКП функционери.
62 Ако имаш
До коментар #56 от "Мисля да бягам в ЮАР":кинти, може да станеш вожд на племе.
11:40 08.05.2026
63 ГЕРБ СДС са гласували под строй
Това също е фалшива опозиционност, та чак дрънка!
В кабинета Радев има хора на ГЕРБ СДС.
Да не говорим, че излишната и неочаквана за никого оставка на Борисов докара Радев пак на власт!
ППДБ подскачаха, Борисов подаде оставка, Радев взе цялата власт в държавата! ЦЯЛАТА- президент, парламент, премиер!
Тази оставка беше толкова НЕЛЕПА, ЧЕ ВОНИ НА ДОГОВОРЕНОСТ!
64 Генерал Борисов е умен
До коментар #57 от "Професор":Генерал Борисо ще остави Румен радев да си изконсумира популизма до дъно. И ще се завърне на бял кон наесен.
11:40 08.05.2026
66 Развитие
68 какъвто и да е
До коментар #65 от "Гъбарко":Ще загуби поне още четири години от нашия живот.
69 чорапа
До коментар #9 от "ИЗВИНИТЕ":всички на месо!
11:44 08.05.2026
72 Не четеш с разбиране бе джензи
До коментар #59 от "чи сега е Крим":тукашните мутрокомуняги и наследниците им служат на брюкселските троцкисти, да не пиша цио...сти.
73 що ве
До коментар #66 от "Развитие":глей кво е свежичко сега. Не е некво скучно, като при Борисов.
75 този е страхлив
До коментар #74 от "Оставка до 6 месеца":Няма да подаде сам оставка. И площада няма да го свали.
76 Последния Софиянец
До коментар #56 от "Мисля да бягам в ЮАР":Що не бягаш съм проспериращата ви кална матушка, нали нам нафтата е по левче!
77 ако само ги загуби годините ще е добре
До коментар #68 от "какъвто и да е":по-скоро ще има още поне милион погубени животи
78 При това
До коментар #66 от "Развитие":тотално подмолно , с гнусни лъжи и комунистически номера ! Сбирщина от безродни същества , за които лъжата е "благородна" в името на БКП- то ! И лековерни хорица клъвнаха . А страдащи са България и българите читави граждани.
79 ама не ми отговори
До коментар #72 от "Не четеш с разбиране бе джензи":Абе чий е сега Крим?
81 Последния жълтопавaжник
До коментар #76 от "Последния Софиянец":Щото на педрохански НПО пеЩераси обяснения не се дават!
11:47 08.05.2026
83 хаха
Каква ще е реакцията на Петроханските марионетки при обявяването на това, защото те вкупом като верни соросоиди изпълняваха функцията да клеймят лъжливо Радев за путинофил, за събирането на гласовете на глупаците, което е видно от изборите; едните ще гледат умно спирайки им грантовете и центчетата, а другите ще се пулят като гладни кокошки, осъзнавайки макар и бавно, че Радев си е чиста хамериканска марионетка, а мантрата за руски шпионин е умело внедрена от СМИ-тата за да заблуди дебилите.
85 Тома
До коментар #1 от "факт":По почина на ИТН славуца и Тошко африкански
86 Ами няма да е в ЕСССР
До коментар #79 от "ама не ми отговори":бе Мирчев, успокой и червеното си татенце, ако не е пyкналo вече от инфаркт!
87 ама не ми отговори
До коментар #83 от "хаха":абе чий е сега Крим?
89 не не
До коментар #86 от "Ами няма да е в ЕСССР":ти кажи ся, чий е Крим ве?
91 Гласуват
« Бунтара» Рашков и той седна на дедовия, нали ще се борят за запазване на имотите си!
Правителството го чака голямо почистване, прочистване и изхвърляне на отпадъка.
95 е ми
До коментар #90 от "И тези са същите":да беше мислил преди да идеш да гласуваш
98 Т Живков
100 Другарки и другари,
Както около сто пъти казах преди изборите- кабинетът Радев - Копринков ще бъде съставен ПАК от Борисов,Радев и Доган, както беше и кабинетът Желязков!
Сега слушайте ПАК внимателно- този кабинет ще води дясна икономическа политика в стил "постната пица " на Дянков.
Но...разликата е, че този път пицата ще е малка!
А ще е малка, понеже трябва да се справим с последиците от безумията на пишман- икономиста Асен Василев! Когото ГЕРБ подкрепяхя топло.
Забравете за НРБ, БНА, лева, СССР, Комсомола, Белене, народния съд и други подобни!
Направете нови дупки на коланите, който има къща на село- да върви да сее в двора и да завъжда кокошки.
Инфлацията трябва да бъде овладяна, дефицитът - стопен, ПАРИТЕ ЩЕ СТАНАТ КЪТ, лихвите по заемите ще скочат, кой каквото купил- купил, вече няма.
Пенсионерите да си търсят работа.
Бедните ще го отнесат най- много.
Това ще тряе поне три- четири години, може и повече, понеже има утежняващи фактори- две старчета в Кремъл и в Белия дом!
Въоръжете се с търпение и бъдете здрави!
103 фАНТОМасс
А защо не и на Министерство на ПРОСТАщината !?
104 Двуок ЦИКЛОП
До коментар #98 от "Т Живков":....св0бода на НАРОДА ли ?
107 хммммммм
До коментар #22 от "Последния Софиянец":...де да беше ...
110 Честито !!!
Успех!!!
111 ЕДИН
До коментар #92 от "София":Това да не ви е Борисов, 5хил. на площада и оставка..., ще има да виете...
113 Що така ги сравнявате неправилно
До коментар #4 от "като боко":Нали стана ясно че ББ не е генерал а поставен по многократна молба
114 1/3 от министрите идват от ИТН
12:13 08.05.2026
