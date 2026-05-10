Станишев: Румен Радев няма да бъде „втори Орбан“

10 Май, 2026 11:35 526 26

Бившият премиер коментира, че България трябва по-категорично да защитава интересите си в Европа

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новото правителство на премиера Румен Радев вече е факт, а първите законопроекти на „Прогресивна България“ се очакват още утре в парламента. Според бившия премиер Сергей Станишев категоричната победа на формацията е резултат от натрупаното разочарование от политическата система през последните пет години.

„Хората казаха: „Писнахте ни всички“. И дадоха цялата власт на Румен Радев“, коментира Станишев пред bTV.

По думите му президентът е успял да привлече избиратели от целия политически спектър – от „Възраждане“ до ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП. Според Станишев основната причина за възхода на „Прогресивна България“ е неспособността на останалите партии да създадат устойчиво управление след протестите през 2020 г.

„Всички партии, които участваха в процесите през последните години, бяха наказани в различна степен“, каза той.

Бившият премиер смята, че намеренията на Румен Радев са искрени, но предупреди, че управлението ще бъде изправено пред тежки изпитания още от първите месеци.

Станишев каза и че финансовото състояние на държавата е сериозен проблем и предупреди за опасност от висок бюджетен дефицит.

„Безплатните обеди и изобилието май приключват. Последните години различни партии са увеличавали разходите за пенсии, заплати и общини, опитвайки се да задържат електорална подкрепа. Говорим за стряскащи дефицити, които ще изискват затягане на коланите“, заяви той.

Бившият министър-председател определи овладяването на инфлацията като второто голямо предизвикателство пред кабинета.

Според него кризата в Близкия изток и проблемите с енергийните доставки ще продължат да оказват натиск върху цените.

„Дори конфликтът да приключи днес, вече има разрушени производства и нарушени вериги на доставки. Това няма да се оправи бързо“, каза Станишев.

Той коментира и подготвяния закон срещу „галопиращите цени“, като отбеляза, че подобни мерки могат да имат частичен ефект, но няма да решат проблема веднага.

Станишев предупреди, че „Прогресивна България“ е получила подкрепа от много различни групи избиратели с противоречиви очаквания.

„Един очаква България да излезе от еврото, друг – рязко увеличение на доходите, трети – геополитически завой“, посочи той.

Станишев коментира, че правителството ще трябва много ясно и открито да обяснява решенията си, за да не загуби доверието на хората.

Бившият премиер коментира и отказа на парламента да създаде комисия за разследване на бизнесмена Пеевски и неговите доходи.

„Като политически знак това е загуба за управляващите“, смята Станишев.

По думите му хората очакват реални действия срещу олигархичния модел, а не просто смяна на едни икономически зависимости с други.

„Докато Радев остава верен на тезата „да извадим олигархията от властта“, хората ще му прощават и слабости“, каза той.

Според Сергей Станишев президентът ще води по-автономна политика в рамките на Европейския съюз, но няма да бъде „блокиращ фактор“.

„Тези, които очакват той да бъде втори Орбан, ще сгрешат“, коментира той.

По думите му България трябва по-ясно да защитава собствените си интереси в Европа.

БСП – между миналото и бъдещето

Станишев коментира и тежкото състояние на БСП след изборите, като заяви, че партията плаща цената за вътрешните конфликти и липсата на модерна визия през последните години.

„БСП се обърна назад, към носталгията, и в очите на много хора се превърна в партия с богато минало, но с неясно бъдеще“, каза той.

Според него левицата има шанс да се възстанови само ако се отвори към новите икономически и социални проблеми, свързани с дигитализацията, изкуствения интелект и промените на пазара на труда.

„Хората се страхуват за бъдещето си, за работните си места. Лявото трябва да говори именно за тези нови проблеми“, заяви Станишев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не

    12 0 Отговор
    си в Украйна , а в Брюксел , бе ?

    11:36 10.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    КАКВО УБИ СТАНИШЕВ:
    - ВИДЕНОВ
    - БЪЛГАРИЯ
    - НИНОВА
    - БСП :)

    11:38 10.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 0 Отговор
    Скрий се съсел, при теб започна падането на БеСиПетУ......

    11:40 10.05.2026

  • 4 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    11 0 Отговор
    СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ
    ПАРЛАМЕНТ СЕ ПОДВИЗАВАШЕ ПОД ИМЕТО
    СЕРГЕЙ СТАНИШЕВИЧ
    ......
    ЗАЩОТО СЕ СРАМУВАШЕ ЧЕ Е БЪЛГАРИН
    .... УЖ ЧЕ ИМА ПОЛСКИ КОРЕНИ

    11:40 10.05.2026

  • 5 Станишев буквално преписва от

    3 0 Отговор
    това, което коментираме във форума , с едно изключение- приказките за лявото!

    Няма ляв изход от кризата с дефицита, инфлацията и растящия външен и вътрешен дълг на държавата, до които доведоха некадърните действия на Асен Василев и Борисов, който го подкрепяше.

    Ако Радев не иска да се провали, трябва да води строга и безмилостнна ДЯСНА икономическа политика!

    11:40 10.05.2026

  • 6 стани Шеф

    5 0 Отговор
    Добре си отживах... Даже и Ленчето на мотор вози на Бузлуджа... А иначе - цял един народ извозих и в Европата ми е от добре, по-добре. А вие, т@пите - мястото ви е в югоизточна Европа. Аз не съм от вас. Аз сам син на Матушка !!!

    11:40 10.05.2026

  • 7 1488

    4 0 Отговор
    Комунистите родината изграждат,
    Комсомолците след тях вървят.
    Пионери, пионери труден път ви чака.

    Славен път... славен път...

    11:41 10.05.2026

  • 8 Голям

    5 7 Отговор
    Няма да бъде втори Орбан, ще бъде много по-лош от него... нищо добро не ни чака с този русофил, чакащ заповеди от Кремъл... така е свикнал от едно време, а както знаем старо дърво се неповива.

    11:41 10.05.2026

  • 9 Безплатните

    5 0 Отговор
    обяди приключвали ? Че вие , червени гьонсурати , винаги сте вече няколко поколения на безплатен живот , ограбване и приватизиране на народен гръб ! Малко в България , че и европейските данъкоплатци !

    11:41 10.05.2026

  • 10 хмммм

    5 1 Отговор
    Радев няма да бъде 2-ри Орбан, защото 2-ри Орбан е Борисов, а може да бъде 3-ти Орбан.

    11:42 10.05.2026

  • 11 Само да добавя

    5 2 Отговор
    Май не си разбрал, че хората искаха да бъдат питани за еврото, а не да бъдат "набутвани" в тази зона за радост на хампарцумяните. Народът беше по-умен от управляващите, които дори докараха едни красавици от Брюксел, за да ни убеждават какъв конфорт е в клуба на богатите. Е, видяхме!

    Коментиран от #21

    11:42 10.05.2026

  • 12 Йончева

    5 0 Отговор
    Станипишков е най големият измикярин в България!

    Коментиран от #20

    11:45 10.05.2026

  • 13 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Явно спирането" на "Дума" е вонлива партенка,щом и Станишчо си мълчи!

    11:47 10.05.2026

  • 14 Шахма

    2 0 Отговор
    Глупавата курнела не стана евродептат заради жаждата и за власт,станишката е хитър играч и разбира къде е хубавото.

    Коментиран от #16

    11:48 10.05.2026

  • 15 СЛЕД КАТО СЕ ОЖЕНИ ...........

    3 0 Отговор
    ЗАЩО ЛИ ПАК ГО НАРИЧАТ ОБРАТЕНЯК И В НЕТА ИМА СПИСЪК С ИЗВЕСТНИ НЕГОВИ ЛЮБИТЕЛИ ? ДОРИ ВЕЧЕ СЕ Е ОЦЪКЛИЛ КАТО КОКОРЧО !

    11:49 10.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    НАЙ - ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО Е ЧЕ ЦК НА БКП И ЧЕРВЕНИТЕ ПРИНЦОВЕ
    .......
    ЗАРАДИ ТЕХНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗКАРАХА ЛОШО ИМЕ И НА КОМУНИЗМА
    ......
    СТАНИШЕВ НИКОГА НЕ Е БИЛ КОМУНИСТ ПО СЪРЦЕ , А САМО ЗАРАДИ БЕЛИЯ ХЛЯБ И
    ТОПЛИТЕ КЮФТЕТА ....

    11:51 10.05.2026

  • 18 Момчев

    0 0 Отговор
    Пор в мутрата и плъх в характера. Комуниста милионер другаря на другарите . Медиите , защо причинявате такава отвратителни чувства и погнуса в читателите и феновете си ? Не ги показвайте такива поне в Неделя. Фотуса не му показвайте ,та камо ли какво бил казал. Някой чете ли го изобщо ? Едва ли .

    11:52 10.05.2026

  • 19 РАДЕВ МОЖЕ ДА СТАНЕ

    2 1 Отговор
    ВТОРИ МАДИАР КОЙТО НАДМИНА ОРБАН С ПОСЛЕДНАТА СИ РЕЧ С КОЯТО СМАЗА И ЕС И АКУШЕРКАТА КАТО УСПЯ ДА ИМ КАЖЕ АБСОЛЮТНО ВСИЧКО ! АБСОЛЮТНО .

    11:53 10.05.2026

  • 20 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Йончева":

    Ленче, поне един път можа ли да те ум@рЛЯВИ.... Или левите сте си леваци по рождение.

    11:54 10.05.2026

  • 21 Голям руски боклук

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Само да добавя":

    Добре, че приехме еврото преди това национално падение с русофила Румен Радев, ако не друго поне ще му е трудно да фалира България, еврото е най-стабилната валута в света не е като лева едно време, когато хляба струваше няколко хиляди лева, хората бяха спестявали в банките за да си купят имот и всичко изгоря, заради вас русофилите и това, че слушате заповеди от Русия... имаме лоши спомени от русофилското Жан Виденово управление, където се жалваше че го били излъгали от Русия и взе че фалира държавата, нещастника смотан... сега сме в очакване на русофилски фалит Радева серия.

    11:54 10.05.2026

  • 22 ХИПОтеза

    2 0 Отговор
    Оставете Орбана на унгарците. За нас е важно Радев да не стане ВТОРИ Борисов ! Че Той е отвратително-гадния в България.

    11:56 10.05.2026

  • 23 РАДЕВ НЕ ЗНАМ АМА ТОЯ ОТПАДЪК ГО ВИЖДАМ

    1 0 Отговор
    И НЕГО КАТО ЕЛЕНА В СКУТА НА ПЕЕВСКИ ДА ПИЕ МАЗНО БЯЛО КАФЕ !

    11:58 10.05.2026

  • 24 КОЙ ДАДЕ ТРИБУНА НА БАНДЕРОВЕЦА ЧИФУТИН

    1 0 Отговор
    ЩО НЕ СИ ИДЕ В УКРАЙНА ДА СЕ БИЕ С РУСИЯ ?

    12:01 10.05.2026

  • 25 Ровя В явоР

    0 0 Отговор
    Защо не върнем бат Бойко ? Красив , умен , интелигентен , фин , елегантен , остроумен , каймак на нацията ни. А и какви хубави прякори има само - Тиквата , Тулупа , Мутрата , Ту тууууто - направо красота ! Пък и ни гарантира набиване с 200 !

    12:05 10.05.2026

  • 26 няма да бъде „втори

    1 0 Отговор
    мишко станишко мишоков

    аман от накадърни мишоци бръмбари калинки
    избирани от наифни стада

    12:07 10.05.2026

