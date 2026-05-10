Станишев: Румен Радев няма да бъде „втори Орбан“

Новото правителство на премиера Румен Радев вече е факт, а първите законопроекти на „Прогресивна България“ се очакват още утре в парламента. Според бившия премиер Сергей Станишев категоричната победа на формацията е резултат от натрупаното разочарование от политическата система през последните пет години.
„Хората казаха: „Писнахте ни всички“. И дадоха цялата власт на Румен Радев“, коментира Станишев пред bTV.
По думите му президентът е успял да привлече избиратели от целия политически спектър – от „Възраждане“ до ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП. Според Станишев основната причина за възхода на „Прогресивна България“ е неспособността на останалите партии да създадат устойчиво управление след протестите през 2020 г.
„Всички партии, които участваха в процесите през последните години, бяха наказани в различна степен“, каза той.
Бившият премиер смята, че намеренията на Румен Радев са искрени, но предупреди, че управлението ще бъде изправено пред тежки изпитания още от първите месеци.
Станишев каза и че финансовото състояние на държавата е сериозен проблем и предупреди за опасност от висок бюджетен дефицит.
„Безплатните обеди и изобилието май приключват. Последните години различни партии са увеличавали разходите за пенсии, заплати и общини, опитвайки се да задържат електорална подкрепа. Говорим за стряскащи дефицити, които ще изискват затягане на коланите“, заяви той.
Бившият министър-председател определи овладяването на инфлацията като второто голямо предизвикателство пред кабинета.
Според него кризата в Близкия изток и проблемите с енергийните доставки ще продължат да оказват натиск върху цените.
„Дори конфликтът да приключи днес, вече има разрушени производства и нарушени вериги на доставки. Това няма да се оправи бързо“, каза Станишев.
Той коментира и подготвяния закон срещу „галопиращите цени“, като отбеляза, че подобни мерки могат да имат частичен ефект, но няма да решат проблема веднага.
Станишев предупреди, че „Прогресивна България“ е получила подкрепа от много различни групи избиратели с противоречиви очаквания.
„Един очаква България да излезе от еврото, друг – рязко увеличение на доходите, трети – геополитически завой“, посочи той.
Станишев коментира, че правителството ще трябва много ясно и открито да обяснява решенията си, за да не загуби доверието на хората.
Бившият премиер коментира и отказа на парламента да създаде комисия за разследване на бизнесмена Пеевски и неговите доходи.
„Като политически знак това е загуба за управляващите“, смята Станишев.
По думите му хората очакват реални действия срещу олигархичния модел, а не просто смяна на едни икономически зависимости с други.
„Докато Радев остава верен на тезата „да извадим олигархията от властта“, хората ще му прощават и слабости“, каза той.
Според Сергей Станишев президентът ще води по-автономна политика в рамките на Европейския съюз, но няма да бъде „блокиращ фактор“.
„Тези, които очакват той да бъде втори Орбан, ще сгрешат“, коментира той.
По думите му България трябва по-ясно да защитава собствените си интереси в Европа.
БСП – между миналото и бъдещето
Станишев коментира и тежкото състояние на БСП след изборите, като заяви, че партията плаща цената за вътрешните конфликти и липсата на модерна визия през последните години.
„БСП се обърна назад, към носталгията, и в очите на много хора се превърна в партия с богато минало, но с неясно бъдеще“, каза той.
Според него левицата има шанс да се възстанови само ако се отвори към новите икономически и социални проблеми, свързани с дигитализацията, изкуствения интелект и промените на пазара на труда.
„Хората се страхуват за бъдещето си, за работните си места. Лявото трябва да говори именно за тези нови проблеми“, заяви Станишев.
5 Станишев буквално преписва от
Няма ляв изход от кризата с дефицита, инфлацията и растящия външен и вътрешен дълг на държавата, до които доведоха некадърните действия на Асен Василев и Борисов, който го подкрепяше.
Ако Радев не иска да се провали, трябва да води строга и безмилостнна ДЯСНА икономическа политика!
21 Голям руски боклук
До коментар #11 от "Само да добавя":Добре, че приехме еврото преди това национално падение с русофила Румен Радев, ако не друго поне ще му е трудно да фалира България, еврото е най-стабилната валута в света не е като лева едно време, когато хляба струваше няколко хиляди лева, хората бяха спестявали в банките за да си купят имот и всичко изгоря, заради вас русофилите и това, че слушате заповеди от Русия... имаме лоши спомени от русофилското Жан Виденово управление, където се жалваше че го били излъгали от Русия и взе че фалира държавата, нещастника смотан... сега сме в очакване на русофилски фалит Радева серия.
