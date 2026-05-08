Страхил Делийски: Кабинетът на Радев е сплав, смесица от силно доверени лица

8 Май, 2026 23:30 368 3

Първата голяма трудност ще бъде с очакванията. Защото кампанията им беше така структурирана, че много вдигна летвата на очакванията. На всекиго по нещо беше обещано. Това на терена на практическата политика не може да се реализира

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две седмици и половина след предсрочните парламентарни избори изпълнителната власт е в ръцете на „Прогресивна България“, а 109 дни след като напусна президентството Румен Радев застана начело на 107-ото българско правителство като премиер на кабинет от 18 министри и четирима вицепремиери. В първия си ден новото правителство проведе заседание, на което представи първите си стъпки и национални приоритети. Темата коментира политологът Страхил Делийски в предаването „Интервюто на деня“ по БТВ.

По повод критиките на опозицията към част от министрите, свързвани с „Има такъв народ“, Делийски заяви, че защитата на кабинета не е била трудна за Румен Радев.

„Не е трудно, защото когато имаш зад гърба си 131 депутати, това, което вие наричате защита, изглежда по-скоро формално, по-скоро ритуално, отколкото някакъв значим политически акт. Всичко беше решено със състава на правителството. Ние нямахме драма този път. Нямахме 2-3 месечни преговори, нямахме страхове как ще бъде нагласен кабинетът“, каза той.

Според него в българската политика „е лесно, когато аритметиката не играе роля“, но предупреди, че трудностите тепърва предстоят.

„Сега има много ясен мандат, политически профил този кабинет, но по-трудното започва от сега“, посочи Делийски.

Беше направен паралел с 2021 година, когато Румен Радев назначи служебно правителство, определено тогава от него като „кабинет на демократичното единодействие“.

Попитан как би определил настоящия кабинет, Делийски каза:

„Това е сплав, смесица от силно доверени лица. Може би едната дума ще е доверие. Довереност.“

По думите му кабинетът е „изключително технократско правителство“, в което освен доверени хора има и представители на „втория управленски ешелон“, които познават административната работа, но „ще бъдат администратори“.

„Имаме една трета група, част от която става въпрос, които са близо до определени корпоративни среди“, добави той.

Според Делийски най-голямото предизвикателство пред новата власт ще бъдат високите обществени очаквания.

„Първата голяма трудност ще бъде с очакванията. Защото кампанията им беше така структурирана, че много вдигна летвата на очакванията. На всекиго по нещо беше обещано. Това на терена на практическата политика не може да се реализира“, заяви политологът.

Той коментира и темата за цените и инфлацията, като посочи, че според него правителството няма да предприеме контрол върху цените.

„Рейгън е правил таван на цените преди 40 години в Съединените щати. И е проработил. Така че не е някаква невероятна особеност“, каза Делийски.

В края на разговора политологът коментира и заявките за „демонтиране на олигархичния модел“.

„Не вярвам, като виждам и структурата на кабинета, като виждам и заявките, не мисля, че ще се тръгне към онова, което беше наречено „демонтиране на олигархичния модел Пеевски-Борисов“, заяви той.

„Не казвам, че това е нещо лошо, но това си остава в кампанията. Надявам се все пак вместо това да видим някакви солидни политики, защото българското общество има нужда от такива“, добави Страхил Делийски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Кабинетът ми прилича повече на "Задруга" ,отколкото на политически субект.

    Коментиран от #2

    23:34 08.05.2026

  • 2 Батеее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    до сега парламента беше като Задруга, псуване, плюене, бой... ясно, че искаш да насадиш раздор ама не сме да нямаме очи...

    23:41 08.05.2026

  • 3 Нехис

    0 0 Отговор
    С други думи - наши хора, дърти комунисти.
    Нали заради тези 45г управление на принципа НАШ човек сме на този хал....

    23:46 08.05.2026

