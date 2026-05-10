Повечето зеленчуци поевтиняват, но плодовете поскъпват

Повечето зеленчуци поевтиняват на борсите у нас тази седмица, докато плодовете поскъпват, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,15 на сто до 2,687 пункта спрямо 2,691 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.
При зеленчуците най-голямо е поевтиняването при зрелия лук кромид, който отстъпва с 9,86 на сто до 0,48 евро за килограм. Надолу са също цените на зелените чушки - с 6,03 на сто до 3,39 евро за килограм, картофите - с 2,7 на сто нагоре до 0,54 евро за килограм, и доматите - с 1 на сто до 2,23 евро за килограм. Минимално поевтиняване се наблюдава при зелето - с 0,71 на сто до 0,70 евро за килограм, червените чушки - с 0,63 до 3,56 евро за килограм, и тиквичките - с 0,49 на сто до 1,52 евро за килограм.
Значително поскъпване има при морковите - с 23,08 на сто до 0,80 евро за килограм, и краставиците - със 17,46 на сто до 1,80 евро за килограм. По-висока е и цената на зелената салата, която е с 2,48 на сто нагоре и се търгува по 0,93 евро за килограм.
При плодовете се наблюдава поевтиняване единствено при портокалите, които отстъпват с 4,36 на сто до 1,26 евро за килограм. Най-много поскъпват ябълките - с 4,93 до 1,33 евро за килограм. Нагоре са също цените на лимоните - с 1,9 на сто до 2,15 евро за килограм, и бананите - с 1,81 на сто до 1,55 евро за килограм.
Цената на кравето сирене се повишава с 1,04 на сто до 6,08 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,51 на сто до 9,75 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 1,45 на сто и се продава по 0,68 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,21 на сто до 1,17 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,43 евро за брой, което е ръст с 1,6 на сто.
Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,2 на сто до 3,70 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,1 на сто до 0,23 евро за брой на едро.
Цената на ориза е с 5,19 на сто нагоре до 1,60 евро за килограм, а на брашното тип 500 - с 1,64 на сто до 0,75 евро за килограм. Минимален спад се наблюдава при олиото, което е с 0,28 на сто надолу и се търгува по 1,75 евро за литър. По-скъпи са зрелият фасул и лещата - съответно с 1,91 и 1,31 на сто, като и двете се продават по 2,13 евро за килограм. Цената на захарта също е по-висока - с 0,82 на сто до 0,92 евро за килограм.
2 От понеделник
Коментиран от #4
08:47 10.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Значително ПОСКЪПВАНЕ има при морковите - с 23,08 на сто до 0,80 евро за килограм, и краставиците - със 17,46 на сто до 1,80 евро за килограм. По-висока е и цената на зелената салата, която е с 2,48 на сто нагоре и се търгува по 0,93 евро за килограм.🤔
08:48 10.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "От понеделник":Проблемът с ЦЕНИТЕ
идва от НАДЦЕНКАТА❗
Стоката излиза на цена "Х" от производителя,
но се продава на цена "5Х" на крайния клиент🤔
Коментиран от #8, #14
08:52 10.05.2026
8 Гост
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прекупвачите са нечии хора и келепирът им е недосегаем, почти свещен.
Коментиран от #12
08:53 10.05.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Гост":Така е. ВЛАСТиТУТКИТЕ могат но не искат❗
Нали създадоха система да могат да проследят стоката от производителя до щанда- защо не обявят примерно
"мах 100% надценка"❗
В този марж да влиза който си иска- оттам нагоре вече да е по закон СПЕКУЛА❗
Ама то у нас не закон, даже определение на думата СПЕКУЛА няма❗
09:00 10.05.2026
13 Гост
2 кв.м. покривче на бараката за инструменти, да събира дъждовна вода в един стар бидон.
Април го обръщам и си бода сто корена домати, 30 корена краставици, чушки, зеле, моркови, чесън, картофи и малко лук.
Няколко гнезда тикви пречат на тревата да се въди.
Тук-таме лехичка ягоди. Старата череша в ъгъла още дава.
Бай-бай прекупвачи.
09:00 10.05.2026
14 Питане
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какъв производител на зеленчуци те гони в България ?
Всичката ни продукция е бутикова.
В пограничните райони вече има цехове за препакетирване.
На серията чета - "домати от Цалапица" , а зад него картонените касетки на турски. За това вече направиха цеховете. Търговците поумняха.
Коментиран от #22
09:04 10.05.2026
16 Да уточним
Морковите поскъпват с 23,08 на сто, краставиците - със 17,46 на сто, зелената салата с 2,48 на сто
Извода е - зеленчуците поевтиняват:)))
09:09 10.05.2026
19 сериозно ли
До коментар #15 от "НРБ":Затова ли българските картофи са близо два пъти по скъпи от полските, а българските ягоди с 50% по скъпи от гръцките, за цената на българските домати да не говорим...
09:12 10.05.2026
21 Факт
Коментиран от #23
09:23 10.05.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Питане":Елементарно е, елементарни ми Уотсън❗
Всяка стока има ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ някъде в България. Било то местен производител или вносител.
Сега дано сФанеш ❗
Освен за местни домати и краставици, за теб да уточня, че това важи за внесени домати и краставици, а и други стоки-
Купуваш си обувки от "оня" САЙТ ЗА 10€, а леля Гошка "си купува 100 чифта от същия сайт и ги излага в магазинчето си за 50€ ❗
Коментиран от #26
09:27 10.05.2026
23 Факт
До коментар #21 от "Факт":Ние, не правим шопска салата с портокали, крадецо на никове!
09:29 10.05.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "123":НЕуважаеми цифров НЕможачо,
тук който може коментира по темата или дебатира с колегите❗
А такива дето могат само да плю-ят и хра-чат, коментират коментиращите❗
Като не ставам за ядене- можеш да ме поосмучеш южно от пъпа😉
10:10 10.05.2026