Повечето зеленчуци поевтиняват, но плодовете поскъпват

Повечето зеленчуци поевтиняват на борсите у нас тази седмица, докато плодовете поскъпват, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,15 на сто до 2,687 пункта спрямо 2,691 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поевтиняването при зрелия лук кромид, който отстъпва с 9,86 на сто до 0,48 евро за килограм. Надолу са също цените на зелените чушки - с 6,03 на сто до 3,39 евро за килограм, картофите - с 2,7 на сто нагоре до 0,54 евро за килограм, и доматите - с 1 на сто до 2,23 евро за килограм. Минимално поевтиняване се наблюдава при зелето - с 0,71 на сто до 0,70 евро за килограм, червените чушки - с 0,63 до 3,56 евро за килограм, и тиквичките - с 0,49 на сто до 1,52 евро за килограм.

Значително поскъпване има при морковите - с 23,08 на сто до 0,80 евро за килограм, и краставиците - със 17,46 на сто до 1,80 евро за килограм. По-висока е и цената на зелената салата, която е с 2,48 на сто нагоре и се търгува по 0,93 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава поевтиняване единствено при портокалите, които отстъпват с 4,36 на сто до 1,26 евро за килограм. Най-много поскъпват ябълките - с 4,93 до 1,33 евро за килограм. Нагоре са също цените на лимоните - с 1,9 на сто до 2,15 евро за килограм, и бананите - с 1,81 на сто до 1,55 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 1,04 на сто до 6,08 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,51 на сто до 9,75 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 1,45 на сто и се продава по 0,68 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,21 на сто до 1,17 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,43 евро за брой, което е ръст с 1,6 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,2 на сто до 3,70 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,1 на сто до 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 5,19 на сто нагоре до 1,60 евро за килограм, а на брашното тип 500 - с 1,64 на сто до 0,75 евро за килограм. Минимален спад се наблюдава при олиото, което е с 0,28 на сто надолу и се търгува по 1,75 евро за литър. По-скъпи са зрелият фасул и лещата - съответно с 1,91 и 1,31 на сто, като и двете се продават по 2,13 евро за килограм. Цената на захарта също е по-висока - с 0,82 на сто до 0,92 евро за килограм.