Новини
България »
Повечето зеленчуци поевтиняват, но плодовете поскъпват

Повечето зеленчуци поевтиняват, но плодовете поскъпват

10 Май, 2026 08:40 935 32

  • плодове-
  • борси-
  • зеленчуци

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,2 на сто до 3,70 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,1 на сто до 0,23 евро за брой на едро

Повечето зеленчуци поевтиняват, но плодовете поскъпват - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повечето зеленчуци поевтиняват на борсите у нас тази седмица, докато плодовете поскъпват, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,15 на сто до 2,687 пункта спрямо 2,691 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поевтиняването при зрелия лук кромид, който отстъпва с 9,86 на сто до 0,48 евро за килограм. Надолу са също цените на зелените чушки - с 6,03 на сто до 3,39 евро за килограм, картофите - с 2,7 на сто нагоре до 0,54 евро за килограм, и доматите - с 1 на сто до 2,23 евро за килограм. Минимално поевтиняване се наблюдава при зелето - с 0,71 на сто до 0,70 евро за килограм, червените чушки - с 0,63 до 3,56 евро за килограм, и тиквичките - с 0,49 на сто до 1,52 евро за килограм.

Значително поскъпване има при морковите - с 23,08 на сто до 0,80 евро за килограм, и краставиците - със 17,46 на сто до 1,80 евро за килограм. По-висока е и цената на зелената салата, която е с 2,48 на сто нагоре и се търгува по 0,93 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава поевтиняване единствено при портокалите, които отстъпват с 4,36 на сто до 1,26 евро за килограм. Най-много поскъпват ябълките - с 4,93 до 1,33 евро за килограм. Нагоре са също цените на лимоните - с 1,9 на сто до 2,15 евро за килограм, и бананите - с 1,81 на сто до 1,55 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 1,04 на сто до 6,08 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,51 на сто до 9,75 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 1,45 на сто и се продава по 0,68 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,21 на сто до 1,17 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,43 евро за брой, което е ръст с 1,6 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,2 на сто до 3,70 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,1 на сто до 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 5,19 на сто нагоре до 1,60 евро за килограм, а на брашното тип 500 - с 1,64 на сто до 0,75 евро за килограм. Минимален спад се наблюдава при олиото, което е с 0,28 на сто надолу и се търгува по 1,75 евро за литър. По-скъпи са зрелият фасул и лещата - съответно с 1,91 и 1,31 на сто, като и двете се продават по 2,13 евро за килограм. Цената на захарта също е по-висока - с 0,82 на сто до 0,92 евро за килограм.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бомбата

    9 0 Отговор
    Вай,маалеий!Скъпотия до шия!

    08:44 10.05.2026

  • 2 От понеделник

    5 4 Отговор
    "Регресивна България" ще смъква цените.....

    Коментиран от #4

    08:47 10.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Повечето зеленчуци ПОЕВТИНЯВАТ-
    Значително ПОСКЪПВАНЕ има при морковите - с 23,08 на сто до 0,80 евро за килограм, и краставиците - със 17,46 на сто до 1,80 евро за килограм. По-висока е и цената на зелената салата, която е с 2,48 на сто нагоре и се търгува по 0,93 евро за килограм.🤔

    08:48 10.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "От понеделник":

    Проблемът с ЦЕНИТЕ
    идва от НАДЦЕНКАТА❗
    Стоката излиза на цена "Х" от производителя,
    но се продава на цена "5Х" на крайния клиент🤔

    Коментиран от #8, #14

    08:52 10.05.2026

  • 5 Анонимен

    17 0 Отговор
    По цени ги задминахме другарите европейци, а по заплати ?

    08:52 10.05.2026

  • 6 Гост

    12 0 Отговор
    Кое поевтинява? Гниещото ли?

    08:52 10.05.2026

  • 7 Цайс

    9 0 Отговор
    От държавната комисия по стоковите борси и тържища да отидат на очен лекар, че нещо мониторинга им не е верен.

    08:53 10.05.2026

  • 8 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прекупвачите са нечии хора и келепирът им е недосегаем, почти свещен.

    Коментиран от #12

    08:53 10.05.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    10 1 Отговор
    така е в клуба на богатите един банан струва два банана отива на три в тия географски ширини. Излъгаха народа!

    08:57 10.05.2026

  • 10 Пламен

    3 0 Отговор
    Я питайте Г.Герг. дали му е скъпо. :)

    08:57 10.05.2026

  • 11 007 /агент/

    4 1 Отговор
    Зеленчуците поевтиняват, защото другарят Радев взе властта, а плодовете поскъпват, защото Боко още тук, там властва

    08:58 10.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Така е. ВЛАСТиТУТКИТЕ могат но не искат❗
    Нали създадоха система да могат да проследят стоката от производителя до щанда- защо не обявят примерно
    "мах 100% надценка"❗
    В този марж да влиза който си иска- оттам нагоре вече да е по закон СПЕКУЛА❗
    Ама то у нас не закон, даже определение на думата СПЕКУЛА няма❗

    09:00 10.05.2026

  • 13 Гост

    6 1 Отговор
    Половин декар двор край града.
    2 кв.м. покривче на бараката за инструменти, да събира дъждовна вода в един стар бидон.
    Април го обръщам и си бода сто корена домати, 30 корена краставици, чушки, зеле, моркови, чесън, картофи и малко лук.
    Няколко гнезда тикви пречат на тревата да се въди.
    Тук-таме лехичка ягоди. Старата череша в ъгъла още дава.
    Бай-бай прекупвачи.

    09:00 10.05.2026

  • 14 Питане

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какъв производител на зеленчуци те гони в България ?
    Всичката ни продукция е бутикова.
    В пограничните райони вече има цехове за препакетирване.
    На серията чета - "домати от Цалапица" , а зад него картонените касетки на турски. За това вече направиха цеховете. Търговците поумняха.

    Коментиран от #22

    09:04 10.05.2026

  • 15 НРБ

    9 1 Отговор
    Българина не произвежда нищо ,а внася храна и стоки за това е скъпо !!!

    Коментиран от #19

    09:05 10.05.2026

  • 16 Да уточним

    5 0 Отговор
    Зелето поевтинява с 0,71 на сто, червените чушки - с 0,63, тиквичките - с 0,49 на сто

    Морковите поскъпват с 23,08 на сто, краставиците - със 17,46 на сто, зелената салата с 2,48 на сто

    Извода е - зеленчуците поевтиняват:)))

    09:09 10.05.2026

  • 17 Гост

    8 0 Отговор
    Цените ще паднат, когато българите започнат пак да си произвеждат поне доматите за салатата. Поне за това да не даваме пари.

    09:11 10.05.2026

  • 18 Пyнкта Мара,

    3 0 Отговор
    миcиpко пpоста!

    09:12 10.05.2026

  • 19 сериозно ли

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "НРБ":

    Затова ли българските картофи са близо два пъти по скъпи от полските, а българските ягоди с 50% по скъпи от гръцките, за цената на българските домати да не говорим...

    09:12 10.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    0 5 Отговор
    Като бяхме под руско робство портокали имаше само на нова година,шумкариъе ги ядаха с корите

    Коментиран от #23

    09:23 10.05.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питане":

    Елементарно е, елементарни ми Уотсън❗
    Всяка стока има ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ някъде в България. Било то местен производител или вносител.
    Сега дано сФанеш ❗
    Освен за местни домати и краставици, за теб да уточня, че това важи за внесени домати и краставици, а и други стоки-
    Купуваш си обувки от "оня" САЙТ ЗА 10€, а леля Гошка "си купува 100 чифта от същия сайт и ги излага в магазинчето си за 50€ ❗

    Коментиран от #26

    09:27 10.05.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Ние, не правим шопска салата с портокали, крадецо на никове!

    09:29 10.05.2026

  • 24 ъъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Абе вие нормални ли сте - нищо не поевтинява грам ! Лъжци долни !

    09:41 10.05.2026

  • 25 12345

    0 1 Отговор
    поевтинява поевтинява

    09:42 10.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Розовите домати

    1 0 Отговор
    ставащи за ядене, не гумите и синтетиката по веригите бият рекорди, в квартални магазинчета, от единадесет лева близо 13 лева. И пишете цените на храните ставащи за ядене, например хубав цитрус, ставащ за ядене 4.50 килограм, спаружени негодни за ядене лимони, портокали и др. на промоции, същите се изхвърлят от страните производителки. На картинката гума. Кой купува от Борсите, КОЙ?

    09:46 10.05.2026

  • 28 Алекс

    3 0 Отговор
    Всички зеленчуци са ГМО, пластмасови, пълни с химикали, а в същото време прекалено скъпи. Да си ги ядат. За Бога не купувайте братя !

    09:47 10.05.2026

  • 29 Поредна порция лъжи от мафията

    3 0 Отговор
    На пазарувайте ми на тези цени и ще ви дам и бакшиш!

    09:49 10.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Имам

    1 0 Отговор
    Градинка и не ме мързи !
    През малкия Путин ми е !!!

    10:06 10.05.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "123":

    НЕуважаеми цифров НЕможачо,
    тук който може коментира по темата или дебатира с колегите❗
    А такива дето могат само да плю-ят и хра-чат, коментират коментиращите❗
    Като не ставам за ядене- можеш да ме поосмучеш южно от пъпа😉

    10:10 10.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове