Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места

„Продължаваме промяната“ ще бъде конструктивна опозиция, но с ясна линия на критика и „прожектор върху тъмните места“ в управлението. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната".

Сабрутев реагира остро на внушението, че „Продължаваме промяната“ е партия с отпаднала необходимост, както беше казано в предаването от вицепремиера Иво Христов.

„Това изказване е истински цинизъм. Цинизъм, който афектира 405 хиляди български граждани, които гласуваха за нас. Виждаме, че това е поредният цинизъм още в първата седмица на управление на Радев.“

Той направи и паралели с други политически фигури, като заяви, че подходът към държавата не се е променил.

„Вие си спомняте Антон Кутев какво казва също, че държавата била тяхна. И няма как да не реферираме към предишния човек, който смята, че държавата е негова. Това беше Делян Пеевски, който крещеше, че ще прави държава с главно Д. Ние не виждаме разлика в подхода.“

Сабрутев подчерта, че групата ще бъде критична, но и конструктивна.

„Ние ще бъдем конструктивна опозиция, ще подкрепяме всички добри политики, но ще пускаме прожекторът там, където е тъмно.“

И продължи с критика към отделни министри и назначения.

„Ние имаме един земеделски министър, зад който прозира кой? Таки. Хайде сега да питаме – ще се борим срещу олигархията с олигархия ли? Нека да разгледаме кой е министърът на финансите. За мен това е абсолютно скандално назначение. Гълъб Донев. Но нека да си припомним, Гълъб Донев не е нова личност. Гълъб Донев беше човекът, който беше служебен министър-председател на Радев, по чието време се подписва договорът с Боташ. Боташ е най-голямата корупционна сделка в България, някога подписвана.“

Сабрутев отправи критика и към назначението на правосъдния министър, като изрази съмнение за професионалния профил.

По темата за съдебната власт и ВСС Сабрутев заяви категорична позиция, че на България ѝ трябва истинска съдебна реформа.

"Трябва да има правораздаване, така че каквото и да се случи като нарушение на закона, дали е от страна на министър, депутат, дори и магистрат, той трябва да може да понесе своята отговорност. Това, което първо трябва да се направи е да се спре възможността текущото ВСС с изтекъл мандат от преди години да продължава да кадрува. Ето такъв законопроект сме внесли в Народното събрание и трябва максимално бързо да бъде гласувано. Второто нещо, което трябва да се направи е изключително бързо да се подготвят правила за избор на новия състав на ВСС. И тук е ключовото – управляващото мнозинство дали ще подготви правила, които пазят обществото от това хора с кахъри в гардероба да влязат в новия състав на ВСС. И не на последно място – кои са имената, които ще бъдат издигнати. Ето, ние предложихме да може и гражданският сектор да влезе.“

Сабрутев изрази опасения за бъдещия бюджет и дефицита, като прогнозира значително увеличение на разходите и дълга.

„Очакваме да внесат бюджет с огромен дефицит и с допълнителни дългове. И виждаме, че търсят под вола теле, за да оправдават внасянето на такъв бюджет. Говорят за големия дефицит, който се е натрупал, само че забравят да говорят за структурата на този дефицит. Защото всъщност този голям натрупан дефицит към момента в държавата идва от заплатите на администрацията. Близо 40% от този дефицит са заплатите в МВР, ДАНС, ДАТО и останалата част на администрацията. И тук въпросът е как ще борят този дефицит – като спрат автоматизмите, което иска обществото, или като теглят заеми, за да плащат тези високи заплати?“

Той добави и критика към предизборните обещания за цените.

„По време на предизборната кампания те казаха, че ще намалят цените, с което спечелиха доверието на хората. И вчера Румен Радев, влизайки в Министерски съвет, обърна палачинката. Каза, че те няма да намаляват цените, а ще търсят възможност за намаляване на темпа на увеличаване. А защо това не беше казано по време на кампанията?“

Според него борбата с инфлацията трябва да минава през доходите.

„Най-силният инструмент за борба с инфлацията е вдигане на доходите. Това трябва да направи правителството.“