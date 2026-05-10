Новини
България »
Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места

Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места

10 Май, 2026 11:55 287 7

  • пп-
  • венко сабрутев-
  • опозиция

Той добави и критика към предизборните обещания за цените

Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ ще бъде конструктивна опозиция, но с ясна линия на критика и „прожектор върху тъмните места“ в управлението. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната".

Сабрутев реагира остро на внушението, че „Продължаваме промяната“ е партия с отпаднала необходимост, както беше казано в предаването от вицепремиера Иво Христов.

„Това изказване е истински цинизъм. Цинизъм, който афектира 405 хиляди български граждани, които гласуваха за нас. Виждаме, че това е поредният цинизъм още в първата седмица на управление на Радев.“

Той направи и паралели с други политически фигури, като заяви, че подходът към държавата не се е променил.

„Вие си спомняте Антон Кутев какво казва също, че държавата била тяхна. И няма как да не реферираме към предишния човек, който смята, че държавата е негова. Това беше Делян Пеевски, който крещеше, че ще прави държава с главно Д. Ние не виждаме разлика в подхода.“

Сабрутев подчерта, че групата ще бъде критична, но и конструктивна.

„Ние ще бъдем конструктивна опозиция, ще подкрепяме всички добри политики, но ще пускаме прожекторът там, където е тъмно.“

И продължи с критика към отделни министри и назначения.

„Ние имаме един земеделски министър, зад който прозира кой? Таки. Хайде сега да питаме – ще се борим срещу олигархията с олигархия ли? Нека да разгледаме кой е министърът на финансите. За мен това е абсолютно скандално назначение. Гълъб Донев. Но нека да си припомним, Гълъб Донев не е нова личност. Гълъб Донев беше човекът, който беше служебен министър-председател на Радев, по чието време се подписва договорът с Боташ. Боташ е най-голямата корупционна сделка в България, някога подписвана.“

Сабрутев отправи критика и към назначението на правосъдния министър, като изрази съмнение за професионалния профил.

По темата за съдебната власт и ВСС Сабрутев заяви категорична позиция, че на България ѝ трябва истинска съдебна реформа.

"Трябва да има правораздаване, така че каквото и да се случи като нарушение на закона, дали е от страна на министър, депутат, дори и магистрат, той трябва да може да понесе своята отговорност. Това, което първо трябва да се направи е да се спре възможността текущото ВСС с изтекъл мандат от преди години да продължава да кадрува. Ето такъв законопроект сме внесли в Народното събрание и трябва максимално бързо да бъде гласувано. Второто нещо, което трябва да се направи е изключително бързо да се подготвят правила за избор на новия състав на ВСС. И тук е ключовото – управляващото мнозинство дали ще подготви правила, които пазят обществото от това хора с кахъри в гардероба да влязат в новия състав на ВСС. И не на последно място – кои са имената, които ще бъдат издигнати. Ето, ние предложихме да може и гражданският сектор да влезе.“

Сабрутев изрази опасения за бъдещия бюджет и дефицита, като прогнозира значително увеличение на разходите и дълга.

„Очакваме да внесат бюджет с огромен дефицит и с допълнителни дългове. И виждаме, че търсят под вола теле, за да оправдават внасянето на такъв бюджет. Говорят за големия дефицит, който се е натрупал, само че забравят да говорят за структурата на този дефицит. Защото всъщност този голям натрупан дефицит към момента в държавата идва от заплатите на администрацията. Близо 40% от този дефицит са заплатите в МВР, ДАНС, ДАТО и останалата част на администрацията. И тук въпросът е как ще борят този дефицит – като спрат автоматизмите, което иска обществото, или като теглят заеми, за да плащат тези високи заплати?“

Той добави и критика към предизборните обещания за цените.

„По време на предизборната кампания те казаха, че ще намалят цените, с което спечелиха доверието на хората. И вчера Румен Радев, влизайки в Министерски съвет, обърна палачинката. Каза, че те няма да намаляват цените, а ще търсят възможност за намаляване на темпа на увеличаване. А защо това не беше казано по време на кампанията?“

Според него борбата с инфлацията трябва да минава през доходите.

„Най-силният инструмент за борба с инфлацията е вдигане на доходите. Това трябва да направи правителството.“


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма по гнусна партия на мафията

    5 2 Отговор
    от ПП и ДБ! Всичките там са нагли лъжливи нещастници.

    11:56 10.05.2026

  • 2 Ееега и

    1 0 Отговор
    ........................

    11:57 10.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ВОЖДА НА ТИЯ ИНДИАНЦИ БЕШЕ АЛЕКСЕЙ ТРАКТОРА ...
    .... ОСНОВАТЕЛ НА АПОЛО И БОЛКАН СЪС НАРКО- ЛОРДА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)
    .....
    А ЗЛАТКО БАРЕТАТА ВЕЧЕ Е ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА НА БОЙКО МЕТОДИЕВ И ОПГ СИК

    12:00 10.05.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Бруте,
    За "прожекторите" ви още не са произведени такива батерии, по простата причина, че сина Решетников ви е татко !

    12:01 10.05.2026

  • 5 Абе

    3 1 Отговор
    Тоа Петрохан не мое ви напусне, сега с фенерчета в ъзовете ли ше си светите.

    12:01 10.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    0 0 Отговор
    тия смешници май наистина си вЕрват, че нещо зависи от тях.

    12:09 10.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове