Новини
България »
Над 300 незаконни сметища зариват София

Над 300 незаконни сметища зариват София

10 Май, 2026 10:40 642 30

  • незаконни сметища-
  • николай неделков-
  • почистване

Изхвърленият боклук е достигнал 160 тона само от една зона

Над 300 незаконни сметища зариват София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само на територията на Столичната община има около 300 незаконни сметища, разположени по земеделски земи, общински и държавни територии. Екип на „Тази неделя“ по бТВ е проверила част от тези райони заедно със зам.-кмета по околна среда на Столичната община - Николай Неделков.

Гуми, плочки, дивани - това са част от боклуците, които откриваме по незаконните сметища. Първата точка е в Долни Богров. Отиваме на място - точно в зоната на езерата.

„Това е зоната на езерата, които попадат за защитената територия, част от „Натура 2000“. В момента се намираме на общински терен, който до скоро беше замърсен с доста голямо количество отпадъци. След като разпоредих неговото почистване, в рамките на около седмица успяхме да изчистим терена, поставихме и видеонаблюдение“, обясни Николай Неделков.

След почистването идва само един нарушител.

Изхвърленият боклук е достигнал 160 тона само от една зона.

„Някои от терените са частни и в частните терени не може да разпоредим почистването, защото все пак общината работи с обществени средства, с обществени ресурси и може да почисти само територии, които тя владее и са нейна собственост. Когато териториите, които са частни, са замърсени, това е отговорност на собственика да бъде предотвратено както замърсяването, така и почистването след това“, обяснява още зам.-кметът по околна среда на Столичната община.

Такъв е случаят в зони около езерото, които са замърсени с гуми, плочки и друг тип строителни отпадъци.

Отиваме и към друг терен - отново в Долни Богров.

„Всичко беше в отпадъци. И това е трупано с продължение на години. Няма как да стане за една година или за две. Повече от 10 години е трупано“, казва Николай Неделков.

Почистването е отнело седмица.

„Ако от предното място са извозени 30 тона, тук са били над 130. Тук бяха доста повече и основно бяха строителни. Там имаше повече битови отпадъци“, разказва Неделков.

В района остава една малка зона, която ще бъде изчистена през следващата седмица.

„Сега сме в последната замърсена общинска земя в Долни Богров. Това е последното общинско място, като тук пуснахме допълнително възлагане“, казва Неделков.

„Въпреки че наредбата за управление на отпадъците разрешава, има ред, по който да се изхвърлят тези едрогабаритни отпадъци, могат да се оставят до контейнерите. Има график, по който се извършва тяхното събиране. Както виждате, пак идват в такива територии, които са далече от града, което е неразбираемо за мен, при положение че има ред, по който могат да се събират“, обяснява зам.-кметът.

Към Суходол:

„Тук, както виждате, в далечината е дерето на реката. Всичкото това нещо са земеделски земи, които използват под една и друга форма разрешения за моделиране и за рекултивация на терени, така че да обхванат абсолютно цялата територия, въпреки че имат тетива разрешения за само отделни имоти, а не за всички имоти. Това, което установихме последните пъти с проверките на Столичния инспекторат, беше, че засипват терени, които нямат подадени документи за такова моделиране“, казва Николай Неделков.

„Другото е, че земните маси, с които трябва да бъдат извършени тези моделирания на терените, трябва да идват от един строителен обект в „Овча купел“, който при проверка на строителни обекти се оказва, че той вече е на етап полагане на основи. Съответно много отдавна са приключили изкупните работи и няма откъде да идват земни маси. Само виждате, че тази земна маса не може да идва от един строителен обект, колкото и да бъда голям той“, казва още той.

На друго място в Суходол земната маса вече е на нивото на пътя.

„Намираме се на един терен в близост до Суходолски път, отново земеделска земя, където в началото на 1924 година установихме, че започнаха дейности по насипване. Съответно дейностите продължиха през 1924 и 1925 година, като 1925-а приключиха. И то приключиха след съвместни акции заедно с „Басейнова дирекция“ и с общинска полиция. Тогава имаше сигнали от арендатора на язовира, че са стигнали насипванията до водното огледало“, разказва Неделков.

„Както виждате от другата страна под митницата на Суходол отново има такива земеделски земи, които с продължение на години са засипвани. Виждате вече как изглежда. Тя вече е равна“, допълва той.

В борбата с незаконното изхвърляне на отпадъци може да се включи всеки.

„Чрез сигналите, които подават гражданите и проверките на инспекторите, но най-често от сигнали. Защото когато започне насипване на някакво определено място, без значение дали са земни маси, строителни отпадъци, битов отпадък, хората са будни и подават сигнали. Колкото повече сигнали се подават, толкова повече проверки ще има. И съответно, ако и гражданите се включат чрез подаване на повече сигнали и дори чрез ангажиране, ако видят самото нарушение и извършването, то бъде заснето по определения ред“, обясни зам.-кметът.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    12 2 Отговор
    София е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио ,кочина където всичко е унищожено няма трева няма дървета няма цветя,и най мизерните гета в Европа са рай , цървулите в София живеят във вечен прах и шум ,няма отстояние между сградите няма въздух, всичко е залято с бетон ,дори няма врабчета и бръмбари от отровите които денонощно се бълват от колите

    10:42 10.05.2026

  • 2 Цяла София е сметище

    9 2 Отговор
    пълно със скъсани цървули

    10:45 10.05.2026

  • 3 007 лиценз ту кил

    3 1 Отговор
    Спокойно, нека да мине Джирото и Васко ДС-то ще ги оправи.

    10:52 10.05.2026

  • 4 Гориил

    5 4 Отговор
    В Народна България подобно нещо беше немислимо.

    11:09 10.05.2026

  • 5 Слава на Евроатлантическа България

    7 4 Отговор
    Само факти:

    При 9 000 000 души в НРБ (Народна Република България) боклук нямаше, защото почти всичко се използваше повторно или се предаваше за рециклиране,

    При 6 000 000 души в ЕАБ (Евроатлантическа България) капиталистическият модел, насочен към печалба, зарина страната ни с боклуци, а от скоро и с ядрени. Честито!

    Коментиран от #7

    11:15 10.05.2026

  • 6 Гориил

    6 0 Отговор
    По време на посещенията ми в България през 60-те и 80-те години на миналия век винаги съм се възхищавал на учтивостта и добрите обноски на жителите на София. В онези далечни години те бяха образцови граждани и истински европейци.Какво се случи със страната, която толкова много обичам?

    11:21 10.05.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Чак всичко да се рециклира не, но имаше пунктове за вторични суровини, където изкупуваха хартия, стъкло, желязо. Наскоро исках да занеса на вторични някакви железа, не можах да намеря къде.

    11:26 10.05.2026

  • 8 Тоя

    4 0 Отговор
    Ех кмете, кмете за нищо не ставаш.

    Коментиран от #9

    11:30 10.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хмммм

    4 0 Отговор
    Кметът като е б0 к л ук как да няма незаконни сметища?

    11:34 10.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гориил

    2 1 Отговор
    Наскоро във Варна трябваше да залепя регистрационен номер на колата си. Посетих няколко автосервиза, но никой от тях нямаше винтове с правилната дължина и диаметър. Трябваше да отида при дилъра, който го направи безплатно.Но бях изненадан от безразличието и апатията на собствениците на автосервизи.В Москва, механик ще дойде у дома ви в рамките на един час, за да ви предостави тази услуга.

    11:38 10.05.2026

  • 15 оня с коня

    4 0 Отговор
    Ако се обмени всичката Смет за Сливи...това са Много Сливи!?

    Коментиран от #16, #26

    11:41 10.05.2026

  • 16 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Много сливи, ама миризливи.

    11:45 10.05.2026

  • 17 Еми всеки започна да си прави ремонти

    2 1 Отговор
    В къщи и затова има строителни отпадъци
    София трябва да направи завод за рециклиране на строителни отпадъци

    Коментиран от #23

    11:46 10.05.2026

  • 18 Гориил

    1 1 Отговор
    Такива ужасни неща могат да се видят не само в София, но и в Париж, Берлин, Рим, Мадрид, та дори и в гордата и непреклонна Варшава.Настъпи срив в европейския цивилизационен механизъм.

    11:47 10.05.2026

  • 19 Тодор

    0 0 Отговор
    1924 г. 1925г.!

    11:50 10.05.2026

  • 20 Иван

    3 0 Отговор
    То няма държава те за боклука се притесняват

    11:50 10.05.2026

  • 21 Васил Терзиев

    1 0 Отговор
    ОБИЧАМ ДА ПЛУВАМ В 💩💩💩💩😍😍😍🤩🥰

    11:51 10.05.2026

  • 22 Сега остава

    2 0 Отговор
    и да пламне София с тая чума "Хондиус".......

    Коментиран от #25

    11:51 10.05.2026

  • 23 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Еми всеки започна да си прави ремонти":

    Нема луди да плащат чудовищните такси за депониране на отпадъци.

    Коментиран от #28

    11:51 10.05.2026

  • 24 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Васил терзиев е копрофил!

    11:51 10.05.2026

  • 25 Европа подписа с Меркусур

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сега остава":

    Внос на селскостопанска продукция от Южна америка нищо чудно

    11:55 10.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе":

    Събирането и изхвърлянето на отпадъци е високопечеливш бизнес с невероятно висока конкуренция, понякога водеща до заплахи и корупция. Защо тогава се появиха незаконни сметища в София?

    11:58 10.05.2026

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с рошавите гърди":

    Бъркаш ме с тоя до тебе дето иска да гърми ТЕЦА - той вилнее с моя ник,на него удряй прасковите винаги като го видиш:)

    12:02 10.05.2026

  • 30 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Това ДОБРА или ЛОША вест е ?

    12:08 10.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове