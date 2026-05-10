Над 300 незаконни сметища зариват София

Само на територията на Столичната община има около 300 незаконни сметища, разположени по земеделски земи, общински и държавни територии. Екип на „Тази неделя“ по бТВ е проверила част от тези райони заедно със зам.-кмета по околна среда на Столичната община - Николай Неделков.

Гуми, плочки, дивани - това са част от боклуците, които откриваме по незаконните сметища. Първата точка е в Долни Богров. Отиваме на място - точно в зоната на езерата.

„Това е зоната на езерата, които попадат за защитената територия, част от „Натура 2000“. В момента се намираме на общински терен, който до скоро беше замърсен с доста голямо количество отпадъци. След като разпоредих неговото почистване, в рамките на около седмица успяхме да изчистим терена, поставихме и видеонаблюдение“, обясни Николай Неделков.

След почистването идва само един нарушител.

Изхвърленият боклук е достигнал 160 тона само от една зона.

„Някои от терените са частни и в частните терени не може да разпоредим почистването, защото все пак общината работи с обществени средства, с обществени ресурси и може да почисти само територии, които тя владее и са нейна собственост. Когато териториите, които са частни, са замърсени, това е отговорност на собственика да бъде предотвратено както замърсяването, така и почистването след това“, обяснява още зам.-кметът по околна среда на Столичната община.

Такъв е случаят в зони около езерото, които са замърсени с гуми, плочки и друг тип строителни отпадъци.

Отиваме и към друг терен - отново в Долни Богров.

„Всичко беше в отпадъци. И това е трупано с продължение на години. Няма как да стане за една година или за две. Повече от 10 години е трупано“, казва Николай Неделков.

Почистването е отнело седмица.

„Ако от предното място са извозени 30 тона, тук са били над 130. Тук бяха доста повече и основно бяха строителни. Там имаше повече битови отпадъци“, разказва Неделков.

В района остава една малка зона, която ще бъде изчистена през следващата седмица.

„Сега сме в последната замърсена общинска земя в Долни Богров. Това е последното общинско място, като тук пуснахме допълнително възлагане“, казва Неделков.

„Въпреки че наредбата за управление на отпадъците разрешава, има ред, по който да се изхвърлят тези едрогабаритни отпадъци, могат да се оставят до контейнерите. Има график, по който се извършва тяхното събиране. Както виждате, пак идват в такива територии, които са далече от града, което е неразбираемо за мен, при положение че има ред, по който могат да се събират“, обяснява зам.-кметът.

Към Суходол:

„Тук, както виждате, в далечината е дерето на реката. Всичкото това нещо са земеделски земи, които използват под една и друга форма разрешения за моделиране и за рекултивация на терени, така че да обхванат абсолютно цялата територия, въпреки че имат тетива разрешения за само отделни имоти, а не за всички имоти. Това, което установихме последните пъти с проверките на Столичния инспекторат, беше, че засипват терени, които нямат подадени документи за такова моделиране“, казва Николай Неделков.

„Другото е, че земните маси, с които трябва да бъдат извършени тези моделирания на терените, трябва да идват от един строителен обект в „Овча купел“, който при проверка на строителни обекти се оказва, че той вече е на етап полагане на основи. Съответно много отдавна са приключили изкупните работи и няма откъде да идват земни маси. Само виждате, че тази земна маса не може да идва от един строителен обект, колкото и да бъда голям той“, казва още той.

На друго място в Суходол земната маса вече е на нивото на пътя.

„Намираме се на един терен в близост до Суходолски път, отново земеделска земя, където в началото на 1924 година установихме, че започнаха дейности по насипване. Съответно дейностите продължиха през 1924 и 1925 година, като 1925-а приключиха. И то приключиха след съвместни акции заедно с „Басейнова дирекция“ и с общинска полиция. Тогава имаше сигнали от арендатора на язовира, че са стигнали насипванията до водното огледало“, разказва Неделков.

„Както виждате от другата страна под митницата на Суходол отново има такива земеделски земи, които с продължение на години са засипвани. Виждате вече как изглежда. Тя вече е равна“, допълва той.

В борбата с незаконното изхвърляне на отпадъци може да се включи всеки.

„Чрез сигналите, които подават гражданите и проверките на инспекторите, но най-често от сигнали. Защото когато започне насипване на някакво определено място, без значение дали са земни маси, строителни отпадъци, битов отпадък, хората са будни и подават сигнали. Колкото повече сигнали се подават, толкова повече проверки ще има. И съответно, ако и гражданите се включат чрез подаване на повече сигнали и дори чрез ангажиране, ако видят самото нарушение и извършването, то бъде заснето по определения ред“, обясни зам.-кметът.