Иво Христов: Не мога да помогна на десницата за травмите от разгрома и овехтелите й обсесии

Сериозен политически и медиен натиск очаква новото управление още от първите му дни. Това коментира в „Денят започва с Георги Любенов“ вицепремиерът Иво Христов в първото си телевизионно интервю след встъпването си в длъжност.

Той коментира приоритетите на кабинета, критиките на опозицията, състоянието на бюджета, цените и отношенията с ПП-ДБ.

Христов обясни, че приема новия пост „с напрежение“, а не като повод за поздравления. По думите му неговият ресор включва образованието, културата, туризма и спорта.

„Това, което в по-напредничави страни се нарича с понятието човешко развитие. Тоест всички тези параметри, които определят благосъстоянието и еволюцията на хората в едно общество“, поясни Христов.

Той отхвърли критиките на „Демократична България“, че в правителството има „европейско“ и „евроскептично“ вицепремиерско крило.

„Аз с нищо не мога да помогна на десницата да преодолее своите травми от разгрома на 19 април. Някои партии търсят да намерят оправдание за своето същество, след като хората им показаха, че са ги загърбили. И се вкопчват в своите овехтели обсесии. Те не могат да живеят без този образ на врага от преди 36 години, който е трудно обясним даже за младите поколения.“

Вицепремиерът отрече да има напрежение между него и другия вицепремиер Асен Пеканов.

Иво Христов обясни, че кабинетът е получил 124 гласа вместо очакваните 131, тъй като министрите, които са и депутати, умишлено не са се регистрирали при гласуването, за да не гласуват сами за себе си, което по думите му е било „етично издържана“ стратегия.

По повод критиките към кабинета и очакванията за „100 дни толеранс“, Христов заяви, че не очаква никакво облекчение за новата власт.

„Никога не е имало подаръци към нас, дори и преди да създадем „Прогресивна България“. И да влезем в управлението. Очаквам отпор на всички нива – на ниво медии, на ниво дълбока държава, на ниво политически сили“, каза той.

Той защити и назначенията в кабинета, включително критиките към министъра на образованието проф. Вълчев.

„Ректор на Софийския университет е достатъчно авторитетна функция, за да оглави образованието. Трудно може да се намери по-авторитетна фигура в йерархията на българското образование. Вярвам, че проф. Вълчев ще се справи“, заяви Христов.

Той коментира и политическите обвинения по темата за исканите парламентарни комисии за разследване на Делян Пеевски и Иво Прокопиев.

„Те просто искат да обсебят трибуната, да реанимират своя образ, за да могат да режат рилсове и да ги качват във Фейсбук, в които изричат различни ПР фрази колко крив е Пеевски, с когото до вчера бяха в коалиция“, коментира вицепремиерът.