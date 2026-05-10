Новини
Любопитно »
Холивудските двойки, които доказаха, че любовта не се нуждае от брак

Холивудските двойки, които доказаха, че любовта не се нуждае от брак

10 Май, 2026 12:20 1 083 7

  • холивуд-
  • двойки-
  • брак-
  • без брак-
  • любов

тенденцията става все по-популярна не само сред знаменитостите, но и сред обикновените хора

Холивудските двойки, които доказаха, че любовта не се нуждае от брак - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В свят, в който звездните връзки често приключват по-бързо от филмовите премиери, има и известни двойки, които успяват да останат заедно десетилетия — без изобщо да сключат брак. Британското издание Hello! събра част от най-дългогодишните знаменитости, доказали, че любовта не винаги върви с брачно свидетелство.

Сред най-емблематичните примери са актьорите Голди Хоун и Кърт Ръсел, които са заедно повече от 40 години. Двамата се запознават през 60-те години, но връзката им започва през 1983 г. и оттогава остават неразделни.

Холивудските двойки, които доказаха, че любовта не се нуждае от брак

Голди Хоун многократно е заявявала, че именно липсата на брак е помогнала отношенията им да останат стабилни.

„Ако трябваше да сме женени, отдавна щяхме да сме разведени“, казва актрисата в едно от старите си интервюта.

Друг впечатляващ пример са Опра Уинфри и Стедман Греъм. Двамата са двойка от 1986 г., а въпреки годежа си никога не стигат до сватба.

Телевизионната легенда неведнъж е признавалa, че бракът вероятно би разрушил отношенията им.

„Нямаше да сме заедно и до днес“, смята Опра.

Сред дългогодишните звездни двойки без брак са още актьорът Джон Корбет и Бо Дерек, които бяха заедно почти 20 години преди все пак да сключат брак през 2020 г., както и Сара Полсън и Холанд Тейлър, чиято връзка продължава вече близо десетилетие.

В списъка попадат и Ева Мендес и Райън Гослинг — една от най-потайните двойки в Холивуд. Макар от години да се носят слухове за тайна сватба, двамата никога официално не са потвърждавали брак.

Подобен е случаят и с Шакира и бившия футболист Жерар Пике. Преди шумната им раздяла двойката често заявяваше, че не вярва в институцията на брака.

Според психолози и социолози тенденцията става все по-популярна не само сред знаменитостите, но и сред обикновените хора. Все повече двойки предпочитат дългосрочно съжителство вместо официален брак.

Причините са различни — от желание за по-голяма свобода до негативен опит с предишни разводи.

В Холивуд обаче подобни връзки често се възприемат и като начин звездите да избегнат сложни финансови и юридически битки при евентуална раздяла.

Въпреки това някои от тези отношения се оказват значително по-стабилни от редица звездни бракове, приключили само след няколко месеца.

Историите на Голди Хоун, Кърт Ръсел и останалите известни двойки показват, че в света на славата и милионите любовта понякога оцелява именно когато не е обвързана с подпис.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    2 4 Отговор
    Ах, безбожници!
    Иначе доста практично в години на разюздана еманципация.

    12:24 10.05.2026

  • 2 Мъж

    4 2 Отговор
    Отдавна съм на мнение че брака е с цел мързелива жена да прибере парите на умен мъж

    Коментиран от #4

    12:34 10.05.2026

  • 3 също кифлите докопали лапнишарани

    2 2 Отговор
    доказаха, че брак не се нуждае от любовта
    а ясни правила за мушмороците
    гарнирано с чести разводи и харизване на половината

    12:41 10.05.2026

  • 4 Соваж бейби

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    Има и такива случаи ,но не всяка жена е такава !Брака е хубаво нещо когато между мъж и жена наистина има любов ,спомен за цял живот бул.рокля, не познавам жена която да не мечнае да се види булка .Другите жени които отричат и живеят без брак лъжат ,защото мъжа до тях не им е направил предложение и се правят че не им пука .

    12:50 10.05.2026

  • 5 Гориил

    5 0 Отговор
    Двойката на снимката е една от най-приятелските и щастливи в света на спорта и шоубизнеса.Добрите хора винаги са верни и предани един на друг.

    13:21 10.05.2026

  • 6 иди ми дойди ми

    1 0 Отговор
    Мъжете вече и вратовръзки не носят,когато са официално облечени. Жените взеха да носят мъжки дрехи,ризи и вратовръзки,пушат,като комина на ТЕЦ и е редно мъжете да носят рокли,токчета и грим вече. Накъде върви този измислен свят?!

    13:26 10.05.2026

  • 7 А, то, всеки ден

    2 0 Отговор
    Разни инфлуенсърки и други кифли, ни показват и че човек не се нуждае от гащи, ама ние, по-простите и обикновени, си носим!

    13:33 10.05.2026