Холивудските двойки, които доказаха, че любовта не се нуждае от брак

В свят, в който звездните връзки често приключват по-бързо от филмовите премиери, има и известни двойки, които успяват да останат заедно десетилетия — без изобщо да сключат брак. Британското издание Hello! събра част от най-дългогодишните знаменитости, доказали, че любовта не винаги върви с брачно свидетелство.

Сред най-емблематичните примери са актьорите Голди Хоун и Кърт Ръсел, които са заедно повече от 40 години. Двамата се запознават през 60-те години, но връзката им започва през 1983 г. и оттогава остават неразделни.

Голди Хоун многократно е заявявала, че именно липсата на брак е помогнала отношенията им да останат стабилни.

„Ако трябваше да сме женени, отдавна щяхме да сме разведени“, казва актрисата в едно от старите си интервюта.

Друг впечатляващ пример са Опра Уинфри и Стедман Греъм. Двамата са двойка от 1986 г., а въпреки годежа си никога не стигат до сватба.

Телевизионната легенда неведнъж е признавалa, че бракът вероятно би разрушил отношенията им.

„Нямаше да сме заедно и до днес“, смята Опра.

Сред дългогодишните звездни двойки без брак са още актьорът Джон Корбет и Бо Дерек, които бяха заедно почти 20 години преди все пак да сключат брак през 2020 г., както и Сара Полсън и Холанд Тейлър, чиято връзка продължава вече близо десетилетие.

В списъка попадат и Ева Мендес и Райън Гослинг — една от най-потайните двойки в Холивуд. Макар от години да се носят слухове за тайна сватба, двамата никога официално не са потвърждавали брак.

Подобен е случаят и с Шакира и бившия футболист Жерар Пике. Преди шумната им раздяла двойката често заявяваше, че не вярва в институцията на брака.

Според психолози и социолози тенденцията става все по-популярна не само сред знаменитостите, но и сред обикновените хора. Все повече двойки предпочитат дългосрочно съжителство вместо официален брак.

Причините са различни — от желание за по-голяма свобода до негативен опит с предишни разводи.

В Холивуд обаче подобни връзки често се възприемат и като начин звездите да избегнат сложни финансови и юридически битки при евентуална раздяла.

Въпреки това някои от тези отношения се оказват значително по-стабилни от редица звездни бракове, приключили само след няколко месеца.

Историите на Голди Хоун, Кърт Ръсел и останалите известни двойки показват, че в света на славата и милионите любовта понякога оцелява именно когато не е обвързана с подпис.