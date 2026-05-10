Москва използва примирието, за да прегрупира войските си в Украйна
  Тема: Украйна

10 Май, 2026 12:08 1 279 92

  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас

Настояването на Путин да проведе парада за Деня на победата въпреки заплахата от украински удари отразява отказа му да приеме реалностите на настоящото бойно поле

The Institute for the Study of War

На 9 май украински военни източници съобщиха, че руските сили са се възползвали от примирието за прегрупиране, ротация на личния състав, логистична подкрепа и укрепване на позициите в направленията Купянск, Лиман и Славянск, както и в северната част на Харковска област.

Тези действия на Кремъл ясно показват стратегическите интереси на поредната руска лятна офанзива.

Това писа Институтът за изследване на войната (ISW).

На 9 май 7-ми украински корпус за бързо реагиране към Въздушно-десантните сили съобщи, че украинските сили са забелязали прегрупирани части от 90-а танкова дивизия, действащи в посока Покровск.

ISW за първи път отбеляза на 4 май съобщения, че 90-та танкова дивизия се е прегрупирала от направленията Александровка и Новопавловка, а забавянето на темпото на 9 май вероятно е подкрепило прегрупирането на дивизията.

7-ми корпус отбеляза, че руското военно командване наскоро е започнало да установява командни пунктове в Мирноград (източно от Покровск), за да подкрепи руските атаки към Родинске (северно от Мирноград).

Източник, докладващ за руската Западна група сили, заяви на 9 май, че примирието позволява на руските сили да напредват и да укрепят позициите си северозападно от Лиман в райони, където преди това дейността на украинските дронове е попречила на руските сили да укрепят тези позиции.

Руските сили многократно са използвали примирията, за да се прегрупират, да провеждат ротации и да подобрят логистиката по фронтовата линия.

Руските сили вероятно ще продължат да се възползват от всяко намаляване на темпото на операциите на 10 и 11 май, за да се прегрупират и укрепят позициите си, с цел да възобновят настъплението след края на периода на примирие.

Успехите на украинската отбрана на бойното поле попречиха на руските сили да постигнат значителен напредък по целия театър на военните действия, лишавайки руския президент Владимир Путин от каквито и да било значими оперативни успехи, с които да отпразнува на Деня на победата.

Войната на Русия в Украйна принуди Путин да проведе парада по случай Деня на победата в много по-малък мащаб, отколкото през предишните години, тъй като Путин не може надеждно да защити от украински дронове отдалечените тилови райони, включително столицата Москва.

Настояването на Путин да проведе парада за Деня на победата въпреки заплахата от украински удари отразява отказа му да приеме реалностите на настоящото бойно поле.

Путин използва Деня на победата, за да позиционира войната в Украйна като еквивалент на ролята на Съветския съюз във Втората световна война.

Руските сили продължават да понасят все по-големи загуби.

Украинската армия наскоро напредна в северната част на Харковска област и в посока Борова.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    23 15 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #89

    12:09 10.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 9 Отговор
    Знаете ли че в армията на Хитлер е имало 1 млн украинци,1 млн румънци,450 000 поляци,300 000 италианци,200 000 унгарци,500 000 французи и испанци.И от много други страни.

    Коментиран от #17, #31, #48

    12:10 10.05.2026

  • 4 оня с коня

    17 10 Отговор
    Важното е, че
    Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
    Парите на данъкоплатците не отиват напразно.

    Коментиран от #10

    12:11 10.05.2026

  • 5 арбалета 🎯

    28 13 Отговор
    Четири години четем едно и също за великите подвизи на украинците , а не Русия , а Украйна се смалява с всеки изминал ден . Бавно , методично и сигурно !

    Коментиран от #11

    12:13 10.05.2026

  • 6 5 години мъка - 5 години позор

    15 19 Отговор
    А рашите още се бият за 15 села в Донбас на 50 км.от границата си

    Коментиран от #9

    12:13 10.05.2026

  • 7 гражданска война в ссср

    10 9 Отговор
    тия шушляци упорито отказват да се цивилизоват!

    Коментиран от #8

    12:13 10.05.2026

  • 8 кух ,

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "гражданска война в ссср":

    Кога ще ти порасне втора гънка , или така си си по рождение ?!

    Коментиран от #21

    12:14 10.05.2026

  • 9 зелен белоноско

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "5 години мъка - 5 години позор":

    Село след село - и уркията е чао ! Понял ?!

    Коментиран от #19

    12:15 10.05.2026

  • 10 Гориил

    33 8 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Не ставайте жертва на лицемерие, свалете си розовите очила и не се оставяйте да бъдете хипнотизирани.И най-важното, не позволявайте на украинските блогъри и Дойче Веле да ви промиват мозъците.

    Коментиран от #13

    12:16 10.05.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "арбалета 🎯":

    А ти сам си го слагаш в гаzундера😁

    Коментиран от #15

    12:16 10.05.2026

  • 12 стоян георгиев

    8 12 Отговор
    Путлер се опитва да се изкара жертва на нападение и именно за това така промотира победата над фашизма.лрадеца вика дръжте крадеца!

    12:16 10.05.2026

  • 13 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    10 9 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Който разбрал, разбрал.

    12:17 10.05.2026

  • 14 АБВ

    18 6 Отговор
    Дааа, според "института" руснаците се прегрупирали, а украинците гледали и си чесали топките.
    Аман от глупава пропаганда, ставаща от ден на ден все по-примитивна.

    12:17 10.05.2026

  • 15 арбалета 🎯

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Гресирана ватенка":

    Щраус , наблягай на храната , писането не е за твоята кра...ту...на !

    12:17 10.05.2026

  • 16 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    12 8 Отговор
    Бандерите продължават да напредват на запад.

    Коментиран от #87

    12:18 10.05.2026

  • 17 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И милион руснаци.укряинците дето викаш са били руснаци.роа се е казвала армията на власов биеща се на страната на хитлер имала е сегашното руско знаме и същите бели препаски.няма по голям брои колаборационисти от руснаците.

    Коментиран от #27

    12:19 10.05.2026

  • 18 Тома

    0 0 Отговор
    К.ми янко са използвали

    12:20 10.05.2026

  • 19 Да де

    12 6 Отговор

    До коментар #9 от "зелен белоноско":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е Киев за два дня?
    Марш, от тук!

    Коментиран от #23

    12:20 10.05.2026

  • 20 нпо агент

    7 7 Отговор
    стига вече с тези малоумни писания..вярваме само на Усрула..фон дер много рядко ляйно..

    12:20 10.05.2026

  • 21 гражданска война в ссср

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "кух ,":

    а вие,ако искате още гънки,отидете в сибир,в някой гулак!

    12:21 10.05.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    6 10 Отговор
    Тъпа кокто обикновено ISW статия, на въпреки това правдива. За ПЯТЬ года положението на Русия вече е отчайващо !!! За пабеда, някви цели, задачи и дума не може да става. Набралата обороти Украйна, ако не да изтласка то поне да разбомби и разруши Русия, така както руснаците бомбят Украйна. Инициативата в момента е на украинска страна. От Рьсия зависи дали да умират още хора или да признае поражението и си тръгне ☝️

    Коментиран от #34

    12:22 10.05.2026

  • 23 куку

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "Да де":

    Цакай малко бай хой..Крим за 24часа, Донбас и той прибран..Киев и без това е руски град..така че всичко ще бъде както е писано в дебелите книги..Мир на всички, без соросоидни кърлежи..

    Коментиран от #25

    12:22 10.05.2026

  • 24 Копейкин

    5 4 Отговор
    Тия се прегрупират в Донбас от 2014 година.

    12:22 10.05.2026

  • 25 Ще ще ще ще ще

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "куку":

    За 5 години копейките станахте на ЩЕКИ 🤣.

    12:25 10.05.2026

  • 26 Абеее,

    4 0 Отговор
    тук големи простотии бълвате, че чак смърди

    12:27 10.05.2026

  • 27 Гориил

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Всички бяха наказани с особена строгост и жестокост, по лична заповед на Сталин. Всички командири бяха обесени или разстреляни от военни трибунали в рамките на един час след присъдата.Не си спомням европейски колаборационисти, служили на нацистка Германия, да са били преследвани или съдени. За милиони предатели службата им на Хитлер не им е попречила да се радват на живота и да бъдат смятани за европейски герои.

    Коментиран от #36

    12:29 10.05.2026

  • 28 Пич

    3 4 Отговор
    Ий...... не трябва да спира до там!!! Трябва да удари силно укрофашистите, без да понижава натиска!!!

    Коментиран от #38

    12:30 10.05.2026

  • 29 Отреазвяващ

    5 1 Отговор
    Толкова писане за нещо,което знаем,че не е вярно.

    12:31 10.05.2026

  • 30 Кибик

    4 2 Отговор
    Путин пабедата, защо се бил залостил в кулите на Кремъл по време на 45 минутния парад! Не му държат краката, или Зеленския синдром? Толкова ли са му слаби ангелите?

    12:31 10.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 УДРИ С ЛОПАТАТА

    4 4 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    12:32 10.05.2026

  • 33 ЧЕ ТО ОСТАНАХА ЛИ ВОЕННИ

    3 2 Отговор
    В бандерия. 2 600 000 са при Бандера вече.

    12:34 10.05.2026

  • 34 Гориил

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Русия е много богата и талантлива страна. Елате и се насладете на комфорт, просперитет, стабилност и високо ниво на индустрия, наука и култура.Съжалявам, че България се превърна в пленник на черната пропаганда и заложник на промиване на мозъци. Но можете да задълбочите знанията си и да разширите кръгозора си и без да четете европейски вестници (особено английските, които превръщат простичките неща в зловещи фантоми и призраци).

    Коментиран от #37, #44, #49, #69

    12:37 10.05.2026

  • 35 така така

    1 0 Отговор
    Да няма смешните грузинци да чакат?

    12:38 10.05.2026

  • 36 Ол1гофрен,

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    5 милиона съветски войничетс попаднали в немски плен Сталин директно ги изпраща в Сибир в лагерите на смърта.

    Коментиран от #42, #50

    12:39 10.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пико4,

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пич":

    Обади се на бункерният генералисимус да му кажеш.Може де не знае.

    12:42 10.05.2026

  • 39 Пияна украинка с два ножа

    3 1 Отговор
    Предадох мъжа си на ТЦК за мобилизация и получих награда. След седмица го убиха на фронта и получих кръвнина. Сега търся друг, но няма! Отивам да търся на Слънчака.

    12:42 10.05.2026

  • 40 Това изречение казва всичко:

    5 0 Отговор
    Успехите на украинската отбрана на бойното поле попречиха на руските сили да постигнат значителен напредък по целия театър на военните действия - авторите не са осъзнали каква истина са написали, опитвайки се да заработят некой евроцент

    12:43 10.05.2026

  • 41 шаа

    4 0 Отговор
    от събитията в укрия най-файда имат оръжейните заводи в сащ и разни институтчета там и медии тук, които с псевдоанализи аргументират съществуването си

    12:44 10.05.2026

  • 42 Лагерите на смъртта

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ол1гофрен,":

    са в Полша и Германия. В Сибир са филтрационни лагери за изменници на родината. Там в тундрата ще изпратят и бандеровците.

    12:44 10.05.2026

  • 43 Абе ненам как се прегрупират

    3 3 Отговор
    Ама цел СВЕТ глеа как неква Украйна, 13 Ши.. БА...22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким...у ДОНБАС
    АааааааХахахаха
    2 Милиона човекоподобни монголья Фира и... нито ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #45, #46

    12:45 10.05.2026

  • 44 Истината

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    Лично видях опашките пред посолството на уважаемата другарка Митрофанова от чакащи за визи за Русия. И аз ще си взема виза и ще отида в страната на свободата!

    Коментиран от #52, #61

    12:47 10.05.2026

  • 45 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Абе ненам как се прегрупират":

    Не го слушайте тоя! Всичко върви по план!

    12:48 10.05.2026

  • 46 Нема газ, мас

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Абе ненам как се прегрупират":

    и Донбас. Само зелен п/с.
    Чей Крим, а?

    Коментиран от #53

    12:48 10.05.2026

  • 47 Иво Христов

    3 1 Отговор
    Добро утро! Как е настроението! Хайл Путлер!

    12:49 10.05.2026

  • 48 Ееее

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ииии........

    12:49 10.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гориил

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ол1гофрен,":

    Не, това не е вярно. Само онези войници, чието сътрудничество с нацистите е било документирано или подробно документирано от други военнопленници, са били наказани. Доброволното предаване не е било разрешено в Червената армия. С врага е трябвало да се води битка до последния куршум и до последната капка кръв.Между другото, в рамките на Червената армия са сформирани дивизии и корпуси на Полската и Чешката народна армия, а милиони германци, чехи, унгарци, румънци и словаци са се трудили до 1955 г., за да строят фабрики, заводи, магистрали и железопътни линии. Въпреки много суровото отношение, на което са били подложени, те никога не са били унижавани, обиждани, гладувани или лишени от достойнство.

    12:50 10.05.2026

  • 51 Румен Р@деф

    2 4 Отговор
    Добро утро! Киев за три дни!

    12:51 10.05.2026

  • 52 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Истината":

    В Русия има цели германски градове. Избягали от ГЛАДА германци след войните. Русия е на второ място в света след САЩ по приети емигранти.

    Коментиран от #55, #57

    12:51 10.05.2026

  • 53 2 дня и все

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Нема газ, мас":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон! 25.02.22
    Хихихи

    Коментиран от #63

    12:52 10.05.2026

  • 54 Иво Христов

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Напротив, много ми хареса аналИзата на колегата. РуZия е свободна и просперираща страна. Такива ще станем и ние! Ще се наредим гордо до Чечня и Беларус! Хайл Путлер!

    Коментиран от #58

    12:53 10.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    В Русия живеят и шест милиона българи, което е повече от етническите българи в България. За тях България е страшен сън. Кошмар от мутри, цигани и насилие!

    Коментиран от #62

    12:56 10.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Румен Р@деф

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Иво Христов":

    Не се безпокойте българи! АЗ ще бъда губернатор на Задунайская губерния! Моят приятел, великият миротворец Владимир Путин ми обеща!

    12:58 10.05.2026

  • 59 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор
    От България бягат във всички посоки на света. Скоро етническите българи ще бъдат малцинствен етнос и в България официални езици ще бъдат турски и цигански.

    12:59 10.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Гориил

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Истината":

    В Русия всеки българин ще срещне приятели, които пазят в спомените си славните страници от историята.Въпреки че българският компрадорски елит и новата буржоазия направиха всичко, за да унижат и обидят този спомен.Но повтарям, Русия е велика страна и не променя своите възгледи и убеждения по отношение на онези, които искат да бъдат приятели с нея и не ѝ желаят зло.Руснаците са възпитани и културни, въпреки че вашата черна пропаганда прави всичко, за да превърне добрите и прощаващи хора в демони.

    Коментиран от #65

    13:00 10.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Руснака

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "2 дня и все":

    И за чей ни са тези пеераски градове?

    Коментиран от #73

    13:02 10.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 София за три дня

    0 0 Отговор
    Армения устиска една седмица на тюрките от Азербайджан и край! Капитулация! София три дня и ще навлезе аскера.

    13:05 10.05.2026

  • 67 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Възраждане":

    Живях там 8 години и не видях дървен кенеф. Няма вече и комунални. Направиха евро ремонт и струват милиони!

    Коментиран от #72

    13:07 10.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Даскала

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    Имам чувството, че се подиграваш с Русия

    13:10 10.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Руснака":

    И Ти ли целуваш ли коремчетата на малките момченца като нашият патрон - вовка?

    Коментиран от #82

    13:16 10.05.2026

  • 74 Зеленски синдром

    3 1 Отговор
    Путин е преместил от фронта 27 ПВО системи около резиденцията си по време на демонстрацията на военна техника на Червения площад, като етим образом е оголил военни обекти! Зеленски синдром!

    13:16 10.05.2026

  • 75 Пенсионер 69 годишен

    1 3 Отговор
    Вече остарях, иначе щях да си купя апартамент в руската провинция и да си живуркам. През зимата тука ми тежи. Студено.
    Не слушайте пропагандата. В Русия има работа, плащат добре и условията за живот са човешки. През Истанбул има полети. Идете и вижте.

    Коментиран от #78

    13:17 10.05.2026

  • 76 Механик

    1 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #83

    13:19 10.05.2026

  • 77 Хи хи

    2 0 Отговор
    Те и урките щяха да се прегрупират, ама няма с кой !!

    13:19 10.05.2026

  • 78 Даскала

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Пенсионер 69 годишен":

    И ти ли пенсионерино се подиграваш с Русия!?

    Коментиран от #81

    13:19 10.05.2026

  • 79 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Видел си ми оная работа":

    На 40 километра от мавзолея живеят олигарсите. Москва да не е като твоето село в България.

    13:21 10.05.2026

  • 80 Мунчо

    2 1 Отговор
    Абе, путинчето още га чекат да излене от бункеро! Мислел че още продължава парадя!

    13:23 10.05.2026

  • 81 Даскал ли си или малко момченце?

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Даскала":

    Мойта бившата живее там в дълбоката провинция. В Сибир. Има два апартамента, каквито не си сънувал! Малко понъпълня, и то не е от трушия. Там едно агне струва колкото едно капучино в Европа.

    Коментиран от #84, #91

    13:24 10.05.2026

  • 82 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Сатана Z":

    Аз направо ям овкусени малки укърчета за закуска !! А довечера ще бъда под леглото ти, погледни и ще ме видиш !!

    13:24 10.05.2026

  • 83 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Механик":

    Абе те и урките много удряха, ама сега са без 20% територии !!!

    13:27 10.05.2026

  • 84 Даскала

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Даскал ли си или малко момченце?":

    А колко струва едно капучино? Кой знае с кви пoмияри ги будалкат за тая цена!

    Коментиран от #85

    13:27 10.05.2026

  • 85 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Даскала":

    От 3 до 5€, зависи къде го пиеш. В Красноярския край за 5€ купуваш агне. Какви софри правят, бедно ти е въображението. Апартаментите са с централна газ, парно, баня с вана, което го няма в София.
    Бях там два пъти, но рускинята беше много люта и се завърнах. Много красива, но разглезена. Имах пари да си купя жилище. И сега имам, но остарях вече. Живуркат си там, но както всеки и те се оплакват и са недоволни. Богата страна. Богат край. Там е Енисей. Виждал ли си Волга, Об и Енисей? Велики реки.

    Коментиран от #88

    13:39 10.05.2026

  • 86 Няма спасение за путлеризъма

    1 1 Отговор
    Москва използва примирието, за да прегрупира войските си в Украйна
    ...
    Настояването на Путин да проведе парада за Деня на победата въпреки заплахата от украински удари отразява отказа му да приеме реалностите на настоящото бойно поле
    -;-
    Каквото и прегрупиране да имат- неспасяеми са.

    А така очаквах да видя какво безаналогово могат да сделят.
    колко ВАЗ-ките, ГАЗ-ките и КАМАЗ-ките им бяха световни и търсени!

    13:40 10.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Путлер може и да си вярва

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    оня с коня
    2215ОТГОВОР
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !
    -;-
    Удрането продължава 5-та година и къде са превзетите села?

    13:45 10.05.2026

  • 90 Иван 1

    1 0 Отговор
    Не пишете глупости имате глави не преписвайте.

    13:45 10.05.2026

  • 91 Агне колкото капучино

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Даскал ли си или малко момченце?":

    Даскал ли си или малко момченце?
    12ОТГОВОР
    До коментар 78 от "Даскала":

    Мойта бившата живее там в дълбоката провинция. В Сибир. Има два апартамента, каквито не си сънувал! Малко понъпълня, и то не е от трушия. Там едно агне струва колкото едно капучино в Европа
    -;-
    Немам думи за желанието на русофилите да опишат красиво Райха си!

    13:47 10.05.2026

  • 92 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Русия на воюва със своята западна покрайнина, окупирана от мутри и националисти, а с цяла Европа, а до оная година и със САЩ. Украйна не е държава, а територия. Руска територия от векове. Там винаги е имало бандитизъм. След революцията са действали цели бандитски конни армии! Затова вървят бавно нещата но в правилната посока.

    13:48 10.05.2026

