Москва използва примирието, за да прегрупира войските си в Украйна

На 9 май украински военни източници съобщиха, че руските сили са се възползвали от примирието за прегрупиране, ротация на личния състав, логистична подкрепа и укрепване на позициите в направленията Купянск, Лиман и Славянск, както и в северната част на Харковска област.
Тези действия на Кремъл ясно показват стратегическите интереси на поредната руска лятна офанзива.
Това писа Институтът за изследване на войната (ISW).
На 9 май 7-ми украински корпус за бързо реагиране към Въздушно-десантните сили съобщи, че украинските сили са забелязали прегрупирани части от 90-а танкова дивизия, действащи в посока Покровск.
ISW за първи път отбеляза на 4 май съобщения, че 90-та танкова дивизия се е прегрупирала от направленията Александровка и Новопавловка, а забавянето на темпото на 9 май вероятно е подкрепило прегрупирането на дивизията.
7-ми корпус отбеляза, че руското военно командване наскоро е започнало да установява командни пунктове в Мирноград (източно от Покровск), за да подкрепи руските атаки към Родинске (северно от Мирноград).
Източник, докладващ за руската Западна група сили, заяви на 9 май, че примирието позволява на руските сили да напредват и да укрепят позициите си северозападно от Лиман в райони, където преди това дейността на украинските дронове е попречила на руските сили да укрепят тези позиции.
Руските сили многократно са използвали примирията, за да се прегрупират, да провеждат ротации и да подобрят логистиката по фронтовата линия.
Руските сили вероятно ще продължат да се възползват от всяко намаляване на темпото на операциите на 10 и 11 май, за да се прегрупират и укрепят позициите си, с цел да възобновят настъплението след края на периода на примирие.
Успехите на украинската отбрана на бойното поле попречиха на руските сили да постигнат значителен напредък по целия театър на военните действия, лишавайки руския президент Владимир Путин от каквито и да било значими оперативни успехи, с които да отпразнува на Деня на победата.
Войната на Русия в Украйна принуди Путин да проведе парада по случай Деня на победата в много по-малък мащаб, отколкото през предишните години, тъй като Путин не може надеждно да защити от украински дронове отдалечените тилови райони, включително столицата Москва.
Настояването на Путин да проведе парада за Деня на победата въпреки заплахата от украински удари отразява отказа му да приеме реалностите на настоящото бойно поле.
Путин използва Деня на победата, за да позиционира войната в Украйна като еквивалент на ролята на Съветския съюз във Втората световна война.
Руските сили продължават да понасят все по-големи загуби.
Украинската армия наскоро напредна в северната част на Харковска област и в посока Борова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
Коментиран от #89
12:09 10.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #31, #48
12:10 10.05.2026
4 оня с коня
Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
Парите на данъкоплатците не отиват напразно.
Коментиран от #10
12:11 10.05.2026
5 арбалета 🎯
Коментиран от #11
12:13 10.05.2026
6 5 години мъка - 5 години позор
Коментиран от #9
12:13 10.05.2026
7 гражданска война в ссср
Коментиран от #8
12:13 10.05.2026
8 кух ,
До коментар #7 от "гражданска война в ссср":Кога ще ти порасне втора гънка , или така си си по рождение ?!
Коментиран от #21
12:14 10.05.2026
9 зелен белоноско
До коментар #6 от "5 години мъка - 5 години позор":Село след село - и уркията е чао ! Понял ?!
Коментиран от #19
12:15 10.05.2026
10 Гориил
До коментар #4 от "оня с коня":Не ставайте жертва на лицемерие, свалете си розовите очила и не се оставяйте да бъдете хипнотизирани.И най-важното, не позволявайте на украинските блогъри и Дойче Веле да ви промиват мозъците.
Коментиран от #13
12:16 10.05.2026
11 Гресирана ватенка
До коментар #5 от "арбалета 🎯":А ти сам си го слагаш в гаzундера😁
Коментиран от #15
12:16 10.05.2026
12 стоян георгиев
12:16 10.05.2026
13 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #10 от "Гориил":Който разбрал, разбрал.
12:17 10.05.2026
14 АБВ
Аман от глупава пропаганда, ставаща от ден на ден все по-примитивна.
12:17 10.05.2026
15 арбалета 🎯
До коментар #11 от "Гресирана ватенка":Щраус , наблягай на храната , писането не е за твоята кра...ту...на !
12:17 10.05.2026
16 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА
Коментиран от #87
12:18 10.05.2026
17 стоян георгиев
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И милион руснаци.укряинците дето викаш са били руснаци.роа се е казвала армията на власов биеща се на страната на хитлер имала е сегашното руско знаме и същите бели препаски.няма по голям брои колаборационисти от руснаците.
Коментиран от #27
12:19 10.05.2026
18 Тома
12:20 10.05.2026
19 Да де
До коментар #9 от "зелен белоноско":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е Киев за два дня?
Марш, от тук!
Коментиран от #23
12:20 10.05.2026
20 нпо агент
12:20 10.05.2026
21 гражданска война в ссср
До коментар #8 от "кух ,":а вие,ако искате още гънки,отидете в сибир,в някой гулак!
12:21 10.05.2026
22 Владимир Путин, президент
Коментиран от #34
12:22 10.05.2026
23 куку
До коментар #19 от "Да де":Цакай малко бай хой..Крим за 24часа, Донбас и той прибран..Киев и без това е руски град..така че всичко ще бъде както е писано в дебелите книги..Мир на всички, без соросоидни кърлежи..
Коментиран от #25
12:22 10.05.2026
24 Копейкин
12:22 10.05.2026
25 Ще ще ще ще ще
До коментар #23 от "куку":За 5 години копейките станахте на ЩЕКИ 🤣.
12:25 10.05.2026
26 Абеее,
12:27 10.05.2026
27 Гориил
До коментар #17 от "стоян георгиев":Всички бяха наказани с особена строгост и жестокост, по лична заповед на Сталин. Всички командири бяха обесени или разстреляни от военни трибунали в рамките на един час след присъдата.Не си спомням европейски колаборационисти, служили на нацистка Германия, да са били преследвани или съдени. За милиони предатели службата им на Хитлер не им е попречила да се радват на живота и да бъдат смятани за европейски герои.
Коментиран от #36
12:29 10.05.2026
28 Пич
Коментиран от #38
12:30 10.05.2026
29 Отреазвяващ
12:31 10.05.2026
30 Кибик
12:31 10.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:32 10.05.2026
33 ЧЕ ТО ОСТАНАХА ЛИ ВОЕННИ
12:34 10.05.2026
34 Гориил
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Русия е много богата и талантлива страна. Елате и се насладете на комфорт, просперитет, стабилност и високо ниво на индустрия, наука и култура.Съжалявам, че България се превърна в пленник на черната пропаганда и заложник на промиване на мозъци. Но можете да задълбочите знанията си и да разширите кръгозора си и без да четете европейски вестници (особено английските, които превръщат простичките неща в зловещи фантоми и призраци).
Коментиран от #37, #44, #49, #69
12:37 10.05.2026
35 така така
12:38 10.05.2026
36 Ол1гофрен,
До коментар #27 от "Гориил":5 милиона съветски войничетс попаднали в немски плен Сталин директно ги изпраща в Сибир в лагерите на смърта.
Коментиран от #42, #50
12:39 10.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пико4,
До коментар #28 от "Пич":Обади се на бункерният генералисимус да му кажеш.Може де не знае.
12:42 10.05.2026
39 Пияна украинка с два ножа
12:42 10.05.2026
40 Това изречение казва всичко:
12:43 10.05.2026
41 шаа
12:44 10.05.2026
42 Лагерите на смъртта
До коментар #36 от "Ол1гофрен,":са в Полша и Германия. В Сибир са филтрационни лагери за изменници на родината. Там в тундрата ще изпратят и бандеровците.
12:44 10.05.2026
43 Абе ненам как се прегрупират
АааааааХахахаха
2 Милиона човекоподобни монголья Фира и... нито ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
АааааааХахахаха
Коментиран от #45, #46
12:45 10.05.2026
44 Истината
До коментар #34 от "Гориил":Лично видях опашките пред посолството на уважаемата другарка Митрофанова от чакащи за визи за Русия. И аз ще си взема виза и ще отида в страната на свободата!
Коментиран от #52, #61
12:47 10.05.2026
45 Путин гол до кръста на пони
До коментар #43 от "Абе ненам как се прегрупират":Не го слушайте тоя! Всичко върви по план!
12:48 10.05.2026
46 Нема газ, мас
До коментар #43 от "Абе ненам как се прегрупират":и Донбас. Само зелен п/с.
Чей Крим, а?
Коментиран от #53
12:48 10.05.2026
47 Иво Христов
12:49 10.05.2026
48 Ееее
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ииии........
12:49 10.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гориил
До коментар #36 от "Ол1гофрен,":Не, това не е вярно. Само онези войници, чието сътрудничество с нацистите е било документирано или подробно документирано от други военнопленници, са били наказани. Доброволното предаване не е било разрешено в Червената армия. С врага е трябвало да се води битка до последния куршум и до последната капка кръв.Между другото, в рамките на Червената армия са сформирани дивизии и корпуси на Полската и Чешката народна армия, а милиони германци, чехи, унгарци, румънци и словаци са се трудили до 1955 г., за да строят фабрики, заводи, магистрали и железопътни линии. Въпреки много суровото отношение, на което са били подложени, те никога не са били унижавани, обиждани, гладувани или лишени от достойнство.
12:50 10.05.2026
51 Румен Р@деф
12:51 10.05.2026
52 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #44 от "Истината":В Русия има цели германски градове. Избягали от ГЛАДА германци след войните. Русия е на второ място в света след САЩ по приети емигранти.
Коментиран от #55, #57
12:51 10.05.2026
53 2 дня и все
До коментар #46 от "Нема газ, мас":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон! 25.02.22
Хихихи
Коментиран от #63
12:52 10.05.2026
54 Иво Христов
До коментар #49 от "Миролюб Войнов, аналитик":Напротив, много ми хареса аналИзата на колегата. РуZия е свободна и просперираща страна. Такива ще станем и ние! Ще се наредим гордо до Чечня и Беларус! Хайл Путлер!
Коментиран от #58
12:53 10.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #49 от "Миролюб Войнов, аналитик":В Русия живеят и шест милиона българи, което е повече от етническите българи в България. За тях България е страшен сън. Кошмар от мутри, цигани и насилие!
Коментиран от #62
12:56 10.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Румен Р@деф
До коментар #54 от "Иво Христов":Не се безпокойте българи! АЗ ще бъда губернатор на Задунайская губерния! Моят приятел, великият миротворец Владимир Путин ми обеща!
12:58 10.05.2026
59 Хахаха!🎺🥳😀
12:59 10.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Гориил
До коментар #44 от "Истината":В Русия всеки българин ще срещне приятели, които пазят в спомените си славните страници от историята.Въпреки че българският компрадорски елит и новата буржоазия направиха всичко, за да унижат и обидят този спомен.Но повтарям, Русия е велика страна и не променя своите възгледи и убеждения по отношение на онези, които искат да бъдат приятели с нея и не ѝ желаят зло.Руснаците са възпитани и културни, въпреки че вашата черна пропаганда прави всичко, за да превърне добрите и прощаващи хора в демони.
Коментиран от #65
13:00 10.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Руснака
До коментар #53 от "2 дня и все":И за чей ни са тези пеераски градове?
Коментиран от #73
13:02 10.05.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 София за три дня
13:05 10.05.2026
67 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #62 от "Възраждане":Живях там 8 години и не видях дървен кенеф. Няма вече и комунални. Направиха евро ремонт и струват милиони!
Коментиран от #72
13:07 10.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Даскала
До коментар #34 от "Гориил":Имам чувството, че се подиграваш с Русия
13:10 10.05.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Сатана Z
До коментар #63 от "Руснака":И Ти ли целуваш ли коремчетата на малките момченца като нашият патрон - вовка?
Коментиран от #82
13:16 10.05.2026
74 Зеленски синдром
13:16 10.05.2026
75 Пенсионер 69 годишен
Не слушайте пропагандата. В Русия има работа, плащат добре и условията за живот са човешки. През Истанбул има полети. Идете и вижте.
Коментиран от #78
13:17 10.05.2026
76 Механик
Коментиран от #83
13:19 10.05.2026
77 Хи хи
13:19 10.05.2026
78 Даскала
До коментар #75 от "Пенсионер 69 годишен":И ти ли пенсионерино се подиграваш с Русия!?
Коментиран от #81
13:19 10.05.2026
79 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #72 от "Видел си ми оная работа":На 40 километра от мавзолея живеят олигарсите. Москва да не е като твоето село в България.
13:21 10.05.2026
80 Мунчо
13:23 10.05.2026
81 Даскал ли си или малко момченце?
До коментар #78 от "Даскала":Мойта бившата живее там в дълбоката провинция. В Сибир. Има два апартамента, каквито не си сънувал! Малко понъпълня, и то не е от трушия. Там едно агне струва колкото едно капучино в Европа.
Коментиран от #84, #91
13:24 10.05.2026
82 Путин
До коментар #73 от "Сатана Z":Аз направо ям овкусени малки укърчета за закуска !! А довечера ще бъда под леглото ти, погледни и ще ме видиш !!
13:24 10.05.2026
83 Хи хи
До коментар #76 от "Механик":Абе те и урките много удряха, ама сега са без 20% територии !!!
13:27 10.05.2026
84 Даскала
До коментар #81 от "Даскал ли си или малко момченце?":А колко струва едно капучино? Кой знае с кви пoмияри ги будалкат за тая цена!
Коментиран от #85
13:27 10.05.2026
85 Пенсионер 69 годишен
До коментар #84 от "Даскала":От 3 до 5€, зависи къде го пиеш. В Красноярския край за 5€ купуваш агне. Какви софри правят, бедно ти е въображението. Апартаментите са с централна газ, парно, баня с вана, което го няма в София.
Бях там два пъти, но рускинята беше много люта и се завърнах. Много красива, но разглезена. Имах пари да си купя жилище. И сега имам, но остарях вече. Живуркат си там, но както всеки и те се оплакват и са недоволни. Богата страна. Богат край. Там е Енисей. Виждал ли си Волга, Об и Енисей? Велики реки.
Коментиран от #88
13:39 10.05.2026
86 Няма спасение за путлеризъма
...
Настояването на Путин да проведе парада за Деня на победата въпреки заплахата от украински удари отразява отказа му да приеме реалностите на настоящото бойно поле
-;-
Каквото и прегрупиране да имат- неспасяеми са.
А така очаквах да видя какво безаналогово могат да сделят.
колко ВАЗ-ките, ГАЗ-ките и КАМАЗ-ките им бяха световни и търсени!
13:40 10.05.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Путлер може и да си вярва
До коментар #2 от "оня с коня":оня с коня
2215ОТГОВОР
Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !
-;-
Удрането продължава 5-та година и къде са превзетите села?
13:45 10.05.2026
90 Иван 1
13:45 10.05.2026
91 Агне колкото капучино
До коментар #81 от "Даскал ли си или малко момченце?":Даскал ли си или малко момченце?
12ОТГОВОР
До коментар 78 от "Даскала":
Мойта бившата живее там в дълбоката провинция. В Сибир. Има два апартамента, каквито не си сънувал! Малко понъпълня, и то не е от трушия. Там едно агне струва колкото едно капучино в Европа
-;-
Немам думи за желанието на русофилите да опишат красиво Райха си!
13:47 10.05.2026
92 Пенсионер 69 годишен
13:48 10.05.2026