Москва използва примирието, за да прегрупира войските си в Украйна

На 9 май украински военни източници съобщиха, че руските сили са се възползвали от примирието за прегрупиране, ротация на личния състав, логистична подкрепа и укрепване на позициите в направленията Купянск, Лиман и Славянск, както и в северната част на Харковска област.

Тези действия на Кремъл ясно показват стратегическите интереси на поредната руска лятна офанзива.

Това писа Институтът за изследване на войната (ISW).

На 9 май 7-ми украински корпус за бързо реагиране към Въздушно-десантните сили съобщи, че украинските сили са забелязали прегрупирани части от 90-а танкова дивизия, действащи в посока Покровск.

ISW за първи път отбеляза на 4 май съобщения, че 90-та танкова дивизия се е прегрупирала от направленията Александровка и Новопавловка, а забавянето на темпото на 9 май вероятно е подкрепило прегрупирането на дивизията.

7-ми корпус отбеляза, че руското военно командване наскоро е започнало да установява командни пунктове в Мирноград (източно от Покровск), за да подкрепи руските атаки към Родинске (северно от Мирноград).

Източник, докладващ за руската Западна група сили, заяви на 9 май, че примирието позволява на руските сили да напредват и да укрепят позициите си северозападно от Лиман в райони, където преди това дейността на украинските дронове е попречила на руските сили да укрепят тези позиции.

Руските сили многократно са използвали примирията, за да се прегрупират, да провеждат ротации и да подобрят логистиката по фронтовата линия.

Руските сили вероятно ще продължат да се възползват от всяко намаляване на темпото на операциите на 10 и 11 май, за да се прегрупират и укрепят позициите си, с цел да възобновят настъплението след края на периода на примирие.

Успехите на украинската отбрана на бойното поле попречиха на руските сили да постигнат значителен напредък по целия театър на военните действия, лишавайки руския президент Владимир Путин от каквито и да било значими оперативни успехи, с които да отпразнува на Деня на победата.

Войната на Русия в Украйна принуди Путин да проведе парада по случай Деня на победата в много по-малък мащаб, отколкото през предишните години, тъй като Путин не може надеждно да защити от украински дронове отдалечените тилови райони, включително столицата Москва.

Настояването на Путин да проведе парада за Деня на победата въпреки заплахата от украински удари отразява отказа му да приеме реалностите на настоящото бойно поле.

Путин използва Деня на победата, за да позиционира войната в Украйна като еквивалент на ролята на Съветския съюз във Втората световна война.

Руските сили продължават да понасят все по-големи загуби.

Украинската армия наскоро напредна в северната част на Харковска област и в посока Борова.