Времето днес, прогноза за събота, 28 март: Облачността се разкъсва преди обед, но се завръща с дъжд

28 Март, 2026 03:00

Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°

През нощта времето ще е облачно с валежи от дъжд, в планините и планинските райони от сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната - от изток-югоизток.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°.

Атмосферното налягане бавно ще се повишава, ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

Преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

В неделя ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. В понеделник също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са малко по-ниски.

Източник: bntnews.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Дзак

    3 2 Отговор
    Обикновен Провокатор!

    04:30 28.03.2026

  • 6 хаберих

    1 2 Отговор
    - Мамо, татко има ли си родители?
    - Разбира се, че има.
    - Ами, тогава защо са го дали на нас, да го гледаме?!

    06:06 28.03.2026

  • 7 Име

    4 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:35 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

