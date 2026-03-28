Местим часовниците с час напред тази нощ

28 Март, 2026 08:29 1 982 43

В Европейския съюз усилено се обсъждаше окончателно спиране на сезонната смяна на времето, но засега няма единно решение

Анатоли Стайков

Тази нощ въвеждаме лятно часово време.

Българският институт по метрология припомня, че в 3:00 ч. на 28 срещу 29 март часовниците се преместват с час напред.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

Преминаването от зимно към лятно часово време се прави с цел по-добро използване на дневната светлина и традиционно води до преместване на часовниците с един час напред през пролетта. Идеята се свързва с Бенджамин Франклин, който още през XVIII век предлага подобна концепция, макар и на шега.

Реално лятното часово време започва да се прилага масово по време на Първата световна война - в Германия през 1916 г., с цел пестене на въглища. Днес обаче уличното осветление работи с фотоклетки и не зависи от часовника, а от светлината, поради което ефектът върху енергийните разходи е спорен и в много държави се водят дебати дали да бъде премахнато.

В Европейския съюз усилено се обсъждаше окончателно спиране на сезонната смяна на времето, но засега няма единно решение.

През 2018 г. евродепутатите предложиха смяната на времето да бъде премахната от 2021 г., но не беше постигнато необходимото мнозинство - 15 държави и около 300 милиона жители на ЕС да са на едно мнение.

Проучване на Министерството на енергетиката показва, че у нас 96% от хората подкрепят отпадането на смяната на часа, като 51% предпочитат постоянно лятно часово време, а 38% - зимното, съобщава bTV.

Според бизнеса решението трябва да има финансови мотиви, а експерти определят мярката като остаряла.

Промяната влияе и на човешкия организъм - много хора изпитват временна умора или нарушения в съня в дните след преместването на стрелките.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 49 Отговор
    Най-после.
    Още един час светло време за почивка и игра.

    Коментиран от #10, #14

    08:31 28.03.2026

  • 2 12340

    3 24 Отговор
    И не само!

    08:31 28.03.2026

  • 3 ТОВА

    52 12 Отговор
    лятно часово време е измислена история, нещо като натресеното левро.

    Коментиран от #5

    08:32 28.03.2026

  • 4 Да, да

    53 8 Отговор
    Най-голямата глупост!

    Коментиран от #9

    08:33 28.03.2026

  • 5 Гост

    10 24 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА":

    То, и часовете и календарът са измислена история.

    Коментиран от #7

    08:35 28.03.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    45 3 Отговор
    Зимно часово време НЯМА, то си е АСТРОНОМИЧЕСКОТО време...

    08:38 28.03.2026

  • 7 Верно

    21 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    но не и астрономическото часово време, другото са евроизмишльотини.

    08:38 28.03.2026

  • 8 очевидец

    19 9 Отговор
    Толкова години еволюция, Ренесанс, Възраждане и накрая се стига до такива като Копейката, Дебелян, Тошко, Балабанов, Славчо и разни случайно намерени и извадени от Ергена, от ареста или от бигбрадър да искат да те управляват

    Коментиран от #11

    08:40 28.03.2026

  • 9 Така е

    31 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да, да":

    С въвеждането на лятното часово време харчим повече ток за осветление. Точно когато мнозинството от хората се събуждат и започват активния си живот през светлата част на денонощието, лятото часово време отново ги връща в тъмната и ползват допълнително осветление.

    08:40 28.03.2026

  • 10 Ега

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    се наиграете най-после !

    08:41 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаберих

    36 3 Отговор
    Не ни трябва да местим стрелките с един час напред. Това разбива здравето на организма ни.

    08:52 28.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    Премести си часовника от библиотеката на скрина❗
    И какво от това ❗

    08:53 28.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Светлото време от денонощието НЯМА КАК ДА ГО УВЕЛИЧИШ❗ Заблуждаваш се❗

    Коментиран от #30

    08:56 28.03.2026

  • 15 Не е вярно!

    33 3 Отговор
    100 процента подкрепят времето без смяна напред или назад!
    Няма лятно и зимни време, има само едно време, каквото си беше!

    08:58 28.03.2026

  • 16 Фикус

    13 3 Отговор
    Местя си само онова, под ципа по-долу.

    08:59 28.03.2026

  • 17 Само стрес

    23 3 Отговор
    След стрес.
    Никога не е имало логично обяснение за това безумие!
    А при сегашната трагична ситуация в света, това изглежда дори малоумно.
    Никой не го иска, но всички го правим. Псуваме но превъртаме, защото сме превъртели от толкова мачкане. Не ни останаха никакви сили за противодействие! Като животни сме!

    09:07 28.03.2026

  • 18 кой мy дpeмe

    5 6 Отговор
    местя го

    09:11 28.03.2026

  • 19 Въй

    9 2 Отговор
    Да преместим въйборите с час напред,а не часовниците!

    09:19 28.03.2026

  • 20 Циник

    4 16 Отговор
    Аз пък харесвам лятното време. Ако оставят само едно, нека е лятното. Зимно време да е тъмно в 4:30 е ужасно, на който му харесва да ходи във Финландия при ония уж щастливи темерути, да видим колко ще издържи, особено със скъпото пиене.

    Коментиран от #36

    09:23 28.03.2026

  • 21 Георгиев

    18 2 Отговор
    Зимното часово време е съвместимото с биологичния часовник на човека. Да, преди много десетки години е ставало оправдание с работа в светлата част на деня, за икономия на енергия. Сега този ефект го няма, но страдаме от празноправиието на брюкселските чиновници.

    09:23 28.03.2026

  • 22 Боруна Лом

    13 4 Отговор
    Aбе какво стана с "Директивата" на ЕС за определяне на ЕДНО ЦЕЛОГОДИШНО ВРЕМЕ?! Май пак всичката работа добре-ама Българска!Или тук се прилагат само директиви,от които има келепир!

    09:24 28.03.2026

  • 23 плюс минус

    13 3 Отговор
    Преди Ковида ЕС беше решил да отпадне лятното часово време.
    А сега пак и пак се преобръща ту лятно, ту зимно часово време.
    Защо?

    09:31 28.03.2026

  • 24 Ицо

    9 2 Отговор
    Преди хиляди години, когато е нямало часовници хората ( и животните) са ставали и лягали според слънцето. Когато то изгрява по-рано е нормално да ставаме също по-рано. Изгрева, залеза, следователно продължителността на деня се променят, нормално е и часовника да се нагажда според него. Не знам кой нормален човек ще иска през лятото слънцето да изгрява в пет часа и докато тръгне на работа в 8-8:30 вече да е почти 30 градуса.

    09:36 28.03.2026

  • 25 Мисирок

    4 6 Отговор
    Минаваме по руско-турско време. Кеф за русофилите. Ако трябва да се избира на кое време да останем, познайте кое време уж бил избрал народа без никой да го е питал. Руското т.е. лятното. Да са като другарите в Москва. Когато се чуват. А има само едно естествено за организмите време-астрономическото зимното

    Коментиран от #37

    09:39 28.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А наясно ли

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    сте, че май, юни и юли ще се съмва в 3 и половина - четири сутринта, ако останем на зимно?! И що да не гоним децата по градинките по светло, в девет -девет и половина вечерта, когато е топло, а да се озъртаме де са?! Или пък да използваме светлата вечер, след работно време за нещо друго полезно, наместо да кризим в тъмнотиите?! Пак в топлото време. Мислете малко с тия гьостерици.

    Коментиран от #35, #41

    09:58 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе

    4 1 Отговор
    Язе вече си го преместИх.

    10:13 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не съм съгласен

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Циник":

    Това важи само за зимните месеци, със "зимно" часово време, през лятото ще се стъмнява в 20:30, което е повече от достатъчно. Най-голямата тъпотия е да се настройваш за сън след като е пекло слънце до 21:30...

    10:19 28.03.2026

  • 37 дядо поп

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мисирок":

    Никой нищо не е избирал. Просто света е разделен на часови пояси , като първия часови пояс е по 7,5 градуса източно и западно от Гринуичкия , нулев меридиан и след това всеки следващ часови пояс отстои на 15 градуса. Всяка държава в зависимост от географското си положение се намира в един или няколко часови пояси. в зависимост от това дали се движиш на изток или на запад прибавящ или вадиш един час за да влезеш в следващия часови пояс. При достигане на 180 градус (дей тайма) , преминаваме един ден назад или напред. Питайте някой моряк какво става когато държи линия източно крайбрежие на Азия и западното на Америка. Има хора които са карали Февруари 27 и дори по 30 дни.

    11:26 28.03.2026

  • 38 Додо Попе

    2 1 Отговор
    преместих си го от левия в десния крачол.

    11:49 28.03.2026

  • 39 фактите

    1 2 Отговор
    Най-високо слънцето е в 12 часа, както и числото 12 на часовника! Само ге йове могат да искат да накланят по лятному часовника за да може числото 1 да е най-отгоре на часовника. :D

    11:51 28.03.2026

  • 40 емо

    0 1 Отговор
    Тъпня.

    12:08 28.03.2026

  • 41 Години

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "А наясно ли":

    наред съм правил юни и юли кросове сутрин, слънцето изгрява около 6.00 ч сутрин, значи по астрономическото ще е 5 ч.

    12:12 28.03.2026

  • 42 дядо дръмпир мрази поповете

    1 1 Отговор
    има файда........утре повече маймунки ще отидат при създателя...и така докато свикнат ,че не властите се нагаждат към тях ,а те към властите......

    12:19 28.03.2026

  • 43 комисар Фистинг

    0 1 Отговор
    местя го в руzcлямии.навътре -навън

    16:02 28.03.2026

