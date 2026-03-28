Местим часовниците с час напред тази нощ

Тази нощ въвеждаме лятно часово време.

Българският институт по метрология припомня, че в 3:00 ч. на 28 срещу 29 март часовниците се преместват с час напред.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

Преминаването от зимно към лятно часово време се прави с цел по-добро използване на дневната светлина и традиционно води до преместване на часовниците с един час напред през пролетта. Идеята се свързва с Бенджамин Франклин, който още през XVIII век предлага подобна концепция, макар и на шега.

Реално лятното часово време започва да се прилага масово по време на Първата световна война - в Германия през 1916 г., с цел пестене на въглища. Днес обаче уличното осветление работи с фотоклетки и не зависи от часовника, а от светлината, поради което ефектът върху енергийните разходи е спорен и в много държави се водят дебати дали да бъде премахнато.

В Европейския съюз усилено се обсъждаше окончателно спиране на сезонната смяна на времето, но засега няма единно решение.

През 2018 г. евродепутатите предложиха смяната на времето да бъде премахната от 2021 г., но не беше постигнато необходимото мнозинство - 15 държави и около 300 милиона жители на ЕС да са на едно мнение.

Проучване на Министерството на енергетиката показва, че у нас 96% от хората подкрепят отпадането на смяната на часа, като 51% предпочитат постоянно лятно часово време, а 38% - зимното, съобщава bTV.

Според бизнеса решението трябва да има финансови мотиви, а експерти определят мярката като остаряла.

Промяната влияе и на човешкия организъм - много хора изпитват временна умора или нарушения в съня в дните след преместването на стрелките.