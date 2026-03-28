Местим часовниците с час напред тази нощ

Тази нощ въвеждаме лятно часово време.
Българският институт по метрология припомня, че в 3:00 ч. на 28 срещу 29 март часовниците се преместват с час напред.
Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.
Преминаването от зимно към лятно часово време се прави с цел по-добро използване на дневната светлина и традиционно води до преместване на часовниците с един час напред през пролетта. Идеята се свързва с Бенджамин Франклин, който още през XVIII век предлага подобна концепция, макар и на шега.
Реално лятното часово време започва да се прилага масово по време на Първата световна война - в Германия през 1916 г., с цел пестене на въглища. Днес обаче уличното осветление работи с фотоклетки и не зависи от часовника, а от светлината, поради което ефектът върху енергийните разходи е спорен и в много държави се водят дебати дали да бъде премахнато.
В Европейския съюз усилено се обсъждаше окончателно спиране на сезонната смяна на времето, но засега няма единно решение.
През 2018 г. евродепутатите предложиха смяната на времето да бъде премахната от 2021 г., но не беше постигнато необходимото мнозинство - 15 държави и около 300 милиона жители на ЕС да са на едно мнение.
Проучване на Министерството на енергетиката показва, че у нас 96% от хората подкрепят отпадането на смяната на часа, като 51% предпочитат постоянно лятно часово време, а 38% - зимното, съобщава bTV.
Според бизнеса решението трябва да има финансови мотиви, а експерти определят мярката като остаряла.
Промяната влияе и на човешкия организъм - много хора изпитват временна умора или нарушения в съня в дните след преместването на стрелките.
1 Гост
Още един час светло време за почивка и игра.
08:31 28.03.2026
5 Гост
До коментар #3 от "ТОВА":То, и часовете и календарът са измислена история.
08:35 28.03.2026
7 Верно
До коментар #5 от "Гост":но не и астрономическото часово време, другото са евроизмишльотини.
08:38 28.03.2026
9 Така е
До коментар #4 от "Да, да":С въвеждането на лятното часово време харчим повече ток за осветление. Точно когато мнозинството от хората се събуждат и започват активния си живот през светлата част на денонощието, лятото часово време отново ги връща в тъмната и ползват допълнително осветление.
08:40 28.03.2026
До коментар #1 от "Гост":се наиграете най-после !
12 хаберих
08:52 28.03.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И какво от това ❗
08:53 28.03.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Гост":Светлото време от денонощието НЯМА КАК ДА ГО УВЕЛИЧИШ❗ Заблуждаваш се❗
08:56 28.03.2026
15 Не е вярно!
Няма лятно и зимни време, има само едно време, каквото си беше!
08:58 28.03.2026
17 Само стрес
Никога не е имало логично обяснение за това безумие!
А при сегашната трагична ситуация в света, това изглежда дори малоумно.
Никой не го иска, но всички го правим. Псуваме но превъртаме, защото сме превъртели от толкова мачкане. Не ни останаха никакви сили за противодействие! Като животни сме!
09:07 28.03.2026
23 плюс минус
А сега пак и пак се преобръща ту лятно, ту зимно часово време.
Защо?
09:31 28.03.2026
25 Мисирок
09:39 28.03.2026
30 А наясно ли
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":сте, че май, юни и юли ще се съмва в 3 и половина - четири сутринта, ако останем на зимно?! И що да не гоним децата по градинките по светло, в девет -девет и половина вечерта, когато е топло, а да се озъртаме де са?! Или пък да използваме светлата вечер, след работно време за нещо друго полезно, наместо да кризим в тъмнотиите?! Пак в топлото време. Мислете малко с тия гьостерици.
09:58 28.03.2026
36 Не съм съгласен
До коментар #20 от "Циник":Това важи само за зимните месеци, със "зимно" часово време, през лятото ще се стъмнява в 20:30, което е повече от достатъчно. Най-голямата тъпотия е да се настройваш за сън след като е пекло слънце до 21:30...
10:19 28.03.2026
37 дядо поп
До коментар #25 от "Мисирок":Никой нищо не е избирал. Просто света е разделен на часови пояси , като първия часови пояс е по 7,5 градуса източно и западно от Гринуичкия , нулев меридиан и след това всеки следващ часови пояс отстои на 15 градуса. Всяка държава в зависимост от географското си положение се намира в един или няколко часови пояси. в зависимост от това дали се движиш на изток или на запад прибавящ или вадиш един час за да влезеш в следващия часови пояс. При достигане на 180 градус (дей тайма) , преминаваме един ден назад или напред. Питайте някой моряк какво става когато държи линия източно крайбрежие на Азия и западното на Америка. Има хора които са карали Февруари 27 и дори по 30 дни.
11:26 28.03.2026
41 Години
До коментар #30 от "А наясно ли":наред съм правил юни и юли кросове сутрин, слънцето изгрява около 6.00 ч сутрин, значи по астрономическото ще е 5 ч.
12:12 28.03.2026
