Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата

Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат за второ четене промените в Законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала.

Предвижда се въвеждане на понятието "съвместно господстващо положение", дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това КЗП ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи Законът за еврото с една година.