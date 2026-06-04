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Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата

Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата

4 Юни, 2026 07:32, обновена 4 Юни, 2026 06:47 585 10

  • бюджетна комисия-
  • мерки-
  • парламент-
  • спекула-
  • поскъпване

Предвижда се въвеждане на понятието "съвместно господстващо положение"

Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат за второ четене промените в Законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала.

Предвижда се въвеждане на понятието "съвместно господстващо положение", дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това КЗП ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи Законът за еврото с една година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    3 0 Отговор
    Файда йок, но трябва да оправдаят заплатите си оред народа, че уж много работят.

    06:49 04.06.2026

  • 2 глоги

    3 0 Отговор
    Бюджетната комисия ЩЕ обсъжда ......ТАМ ЕДИ КАКВО СИ.

    06:49 04.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    В свободният пазар такива понятия като спекула не съществуват.

    07:01 04.06.2026

  • 5 Само

    2 0 Отговор
    физиономиите им са достатъчни да не им вярваш и да чакаш от тях нещо положително както за държавата ни , така и за народа !

    07:05 04.06.2026

  • 6 Тити

    2 0 Отговор
    Поредното деца вю.

    07:16 04.06.2026

  • 7 показват, че в момента

    3 0 Отговор
    „Данните, които имам официално от НОИ, показват, че в момента 4779 души в системата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия. Има още близо 2000, които работят като администрация – по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Но цифрата е наистина стряскаща. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и допреди 7–8 години това беше забранено и в България““, каза той.

    07:25 04.06.2026

  • 8 Една

    3 1 Отговор
    трътлеста другарка е вдигнала високо ръка да я видят началствата ! Типично за регресивните !

    07:27 04.06.2026

  • 9 Нафталинка

    1 1 Отговор
    По повод водещите събития от Варна, стана ясно , че по веригата са замесени стотици варненци и дори преди разследването да е приключило ,този престъпен град да бъде заличен от разходи по държавния бюджет, това което са получили за да предадат на престъпните УКРАИНСКИ ЕВРЕИ ще им стигне за поне 5 години

    08:20 04.06.2026

  • 10 За парлама, разбира се.

    1 0 Отговор
    Оправдават мръсните си заплати, получавани от тях за нищоправене. Още по големи неможачи, събрани от кол и въже. Каква наглост какво безочие.

    08:25 04.06.2026

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