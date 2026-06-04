Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата

Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат за второ четене промените в Законите за защита на конкуренцията и на потребителите.
Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала.
Предвижда се въвеждане на понятието "съвместно господстващо положение", дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това КЗП ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи Законът за еврото с една година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
06:49 04.06.2026
2 глоги
06:49 04.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
07:01 04.06.2026
5 Само
07:05 04.06.2026
6 Тити
07:16 04.06.2026
7 показват, че в момента
07:25 04.06.2026
8 Една
07:27 04.06.2026
9 Нафталинка
08:20 04.06.2026
10 За парлама, разбира се.
08:25 04.06.2026