Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев

Правната комисия в Европарламента е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев.
Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала, уточни "Нова телевизия".
Комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.
До искането се стигна, след като през 2025 г. започна мащабно разследване за лобистки практики и получаване на подаръци от частна компания.
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванич
Коментиран от #4
07:20 04.06.2026
2 Разбира се ,
Коментиран от #6
07:20 04.06.2026
3 Наблюдател
07:22 04.06.2026
4 Мъpcyла
До коментар #1 от "Иванич":Не лапа само заплата!
07:25 04.06.2026
5 Компира
07:49 04.06.2026
6 Едерастите
До коментар #2 от "Разбира се ,":Се подкрепяте .
08:17 04.06.2026
7 Гейчетата
08:29 04.06.2026
8 история
08:45 04.06.2026
9 Пенчо
08:46 04.06.2026