Новини
България »
Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев

Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев

4 Юни, 2026 07:14 1 387 9

  • никола минчев-
  • европейски парламент-
  • имунитет-
  • сваляне

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала

Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правната комисия в Европарламента е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев.

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала, уточни "Нова телевизия".

Комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

До искането се стигна, след като през 2025 г. започна мащабно разследване за лобистки практики и получаване на подаръци от частна компания.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванич

    30 1 Отговор
    Минчев за пет пари работа не е свършил за България, но сега лапа ли лапа огромна заплата.

    Коментиран от #4

    07:20 04.06.2026

  • 2 Разбира се ,

    5 19 Отговор
    че ще го отхвърли ! Грозна и пришита с бели конци клевета от тези , които преди време го свалиха като Председател на Народното събрание .

    Коментиран от #6

    07:20 04.06.2026

  • 3 Наблюдател

    20 1 Отговор
    Урсула излежа ли си вече присъдата за ваксините, че сте се захванали с този?

    07:22 04.06.2026

  • 4 Мъpcyла

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иванич":

    Не лапа само заплата!

    07:25 04.06.2026

  • 5 Компира

    10 1 Отговор
    За какво го пазят този корумпиран розов зубър, с какво им е толкова ценен, в училище го спуквахме от подигравки и перадшене в голямото междучасие

    07:49 04.06.2026

  • 6 Едерастите

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Разбира се ,":

    Се подкрепяте .

    08:17 04.06.2026

  • 7 Гейчетата

    3 0 Отговор
    Се подкрепят!

    08:29 04.06.2026

  • 8 история

    0 0 Отговор
    Това мамино детенце,с платена диплома,и място на духат от ПП от мама,без никакъв трудов стаж освен в кантората на мама,го монтираха за председател на НС.Няма такъв прецедент в световния парламентаризъм.Наглостта му стигна и до там,че постави решетки на първия етаж на сградата светиня-НС.Такъв акт не си е позволявал дори Фердинант и който и да е.Липсва и в световната практика.За награда обаче,го изпратиха на огромна заплата в Брюксел.Да оставим и факта,че по-вече от пет изречения,заучени фрази,не може да изкаже.Ограничено просто момче издигнато на големи постове с цената на парите.В Нс или тропаше д химикалката по масата,или си чоплеше носа.Има записи.

    08:45 04.06.2026

  • 9 Пенчо

    0 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади!

    08:46 04.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове