Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев

Правната комисия в Европарламента е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев.

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала, уточни "Нова телевизия".

Комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.

До искането се стигна, след като през 2025 г. започна мащабно разследване за лобистки практики и получаване на подаръци от частна компания.