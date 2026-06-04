Вал Килмър беше обявен за „Най-лошият човек на света“ една година след смъртта си

Адам Маркъс нарече Вал Килмър „най-лошият човек на света“ година след смъртта на актьора от пневмония, пише tialoto.bg.

Режисьорът, който е работил с покойната звезда от „Батман завинаги“ в екшън трилъра от 2008 г. „Конспирация“, използва Facebook през уикенда, за да критикува Килмър.

„#MicroIntellectMonday към онова време, когато режисирах този човек. Човекът, който играеше Ледения човек и Док Холидей. Знаете го“, написа Маркъс до снимка на себе си и Килмър.

„Ето ме аз и семейство Пуц, как се разбираме на снимачната площадка на „Конспирация“, добави 58-годишният Маркъс.

След това режисьорът се обърна към феновете, които бяха разстроени от негативните му коментари за покойната звезда от „Топ Гън“.

„И на всички вас, които въртят очи заради цялото това „не говорете лошо за мъртвите“, майната му“, според съобщенията, той е написал това, но по-късно го е изтрил.

Маркъс добави, че ако Килмър направи днес и една десета от това, което е направил в миналото на снимачната площадка, щеше да бъде канселиран за миг.

„Най-лошият човек, когото познавам... и това наистина говори много“, твърди той.

Докато говори ексклузивно за Page Six, Маркъс поясни, че не е „желал смъртта“ на Килмър, но е казал, че той е бил „побойник“ по време на съвместната им работа.

„Ужасно е това, което се случи с Вал – що се отнася до болестта му и трагедията на случилото се. Това е ужасно. Не го пожелавам на никого. Колкото и да не харесвам някого, това не означава, че искам той да изпитва болка или да страда по какъвто и да е възможен начин“, сподели режисьорът.

Маркъс обаче каза, че смъртта на Килмър не бива да извинява предполагаемото му лошо поведение, което включвало постоянно закъснение за снимачната площадка.

„Той идваше на снимачната площадка с три до шест часа закъснение, въпреки че му плащаха милиони за ролята“, каза Маркъс.

Килмър участва с Дженифър Еспозито в екшън трилъра от 2008 г. „Конспирация“, режисиран от Маркъс. Вал играе Уилям „Спуки“ Макферсън, инвалид от специалните операции, ранен по време на бойни операции в Ирак, във филма на Маркъс.

Когато Макферсън отива в Югозападната част на САЩ, за да посети приятел, той открива, че приятелят му е изчезнал и никой не признава, че човекът някога е живял там.

Килмър е бил наричан труден за работа и преди.

В интервю от 1996 г. за Entertainment Weekly, режисьорът на „Батман завинаги“ Джоел Шумахер също каза, че Килмър е „по детински невъзможен и психологически разстроен човек“.

Режисьорът на „Островът на д-р Моро“ Джон Франкенхаймер също се закле никога повече да не работи с Килмър след филма на ужасите от 1996 г.

В документален филм от 2021 г. за живота си, Килмър се опита да отговори на твърденията за лошото си поведение на снимачната площадка.

„Държах се зле. Държах се смело. Държах се странно с някои“, казва той в документалния филм. „Не отричам нищо от това и не съжалявам за нищо, защото съм губил и откривал части от себе си, за които никога не съм знаел, че съществуват. И съм благословен.“

Килмър почина в дома си в Лос Анджелис през април 2025 г. от пневмония. Той беше на 65 години.

Звездата от Tombstone е бил прикован на легло години преди смъртта си поради липса на енергия от предишното си лечение на рак на гърлото.