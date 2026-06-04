Индустриален форум и международна научна конференция предстоят днес на изложението „Хемус 2026“ (ВИДЕО)

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова ще открие днес - 4 юни, Индустриален форум на тема „Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема“. Събитието е част от програмата на XVII-тото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“, което ще се провежда до 6 юни.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат новите европейски програми и инициативи в областта на отбраната, сред които „ReArm Europe/Готовност 2030“, SAFE, EDIP и EDF, както и възможностите за участие на българската отбранителна индустрия в европейски и съюзнически програми за изграждане на капацитет.

В дискусиите ще се включат представители на трите министерства, НАТО, Генерална дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия, българската отбранителна индустрия, високотехнологични и стартъп компании, както и представители на научната и академичната общност.

Неразделна част от изложението „Хемус 2026“ е и XIII Международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“, която също започва утре, 4 юни 2026 г. В нея ще участват заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова и Атанас Мазнев – заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация. Форумът се организира от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Дирекция „Политика по въоръженията“ в Министерството на отбраната и Фондация „Хемус '95“, под патронажа на Министерството на отбраната на Република България.