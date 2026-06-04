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Индустриален форум и международна научна конференция предстоят днес на изложението „Хемус 2026“ (ВИДЕО)

Индустриален форум и международна научна конференция предстоят днес на изложението „Хемус 2026“ (ВИДЕО)

4 Юни, 2026 06:37 812 6

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  • изложение-
  • конференции

Основен акцент в дискусиите ще бъдат новите европейски програми и инициативи в областта на отбраната

Индустриален форум и международна научна конференция предстоят днес на изложението „Хемус 2026“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова ще открие днес - 4 юни, Индустриален форум на тема „Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема“. Събитието е част от програмата на XVII-тото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“, което ще се провежда до 6 юни.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат новите европейски програми и инициативи в областта на отбраната, сред които „ReArm Europe/Готовност 2030“, SAFE, EDIP и EDF, както и възможностите за участие на българската отбранителна индустрия в европейски и съюзнически програми за изграждане на капацитет.

В дискусиите ще се включат представители на трите министерства, НАТО, Генерална дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия, българската отбранителна индустрия, високотехнологични и стартъп компании, както и представители на научната и академичната общност.

Неразделна част от изложението „Хемус 2026“ е и XIII Международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“, която също започва утре, 4 юни 2026 г. В нея ще участват заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова и Атанас Мазнев – заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация. Форумът се организира от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Дирекция „Политика по въоръженията“ в Министерството на отбраната и Фондация „Хемус '95“, под патронажа на Министерството на отбраната на Република България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Магистрала Хемус

    5 1 Отговор
    Най-модерните технологии, които ще бъдат представени на изложението, са лопата с чип и мечът на Йода.

    06:44 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Машини ,

    5 0 Отговор
    носещи само и единствено СМЪРТ и ПАРИ ! Ужасно !

    Коментиран от #6

    07:00 04.06.2026

  • 5 Като видя тези селскостопански машини,

    3 0 Отговор
    ми става смешно, приличат на комбайни, а НАТО се перчи с тях!? Нищо няма да постигнат с тях, само ще ни изпразнят джобовете, новият продажник Радев вече го показа, обеща им 5% за военни цели, и той ще пълни гушата на САЩ!? България е обречена, няма бъдеще!

    07:03 04.06.2026

  • 6 От Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Машини ,":

    Носят пари само за определени субекти, не за благото на обществото! А субекти, защото произвеждат продукт носещ смърт за човеци и разрушения на построено с човешки труд… Струва ми се доста из врате но!!!

    07:21 04.06.2026

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