Премиерът посреща гръцкия си колега Мицотакис

Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана.
Във фокуса на разговорите първо между двамата, на "четири очи", а след това - и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.
Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София:
"Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние, заедно с Гърция и Румъния, представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени."
България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения.
През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александруполис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа.
Страната ни е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже по оста юг-север Югоизточна и Централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украйна. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море.
Като партньори в НАТО, в началото на март до преди дни, по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система "Пейтриът" край границата след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на страната ни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Президента
06:58 04.06.2026
3 ЦК на БКП
Коментиран от #13
07:11 04.06.2026
4 Тити
07:15 04.06.2026
5 тиквенсониада
Коментиран от #7
07:25 04.06.2026
6 Петер Брьогел - СТАРИ
07:25 04.06.2026
7 хер ФЛИК
До коментар #5 от "тиквенсониада":Личният преводач на Бойко сега празнува , че вече не му се налага да превежда - набивам им го с 200.......че тук всички са ПАРЛЕву франсе ........ че имал торта Сахер .......че дузпа се бие , докато не я вкара .......че на умния се набива АКЪЛ , а на простия - К-Р............
Преводачът е щастливец , че вече няма да превежда ломотенето на байганьото !
07:30 04.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трол
07:50 04.06.2026
10 Кирил
07:58 04.06.2026
11 Компира
07:58 04.06.2026
12 Кочо
08:14 04.06.2026
13 хахаха
До коментар #3 от "ЦК на БКП":а приказката за кой комунист е най-добър ти чувал ли си я?
08:36 04.06.2026