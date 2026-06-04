Премиерът посреща гръцкия си колега Мицотакис

Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана.

Във фокуса на разговорите първо между двамата, на "четири очи", а след това - и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София:

"Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние, заедно с Гърция и Румъния, представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени."

България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения.

През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александруполис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа.

Страната ни е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже по оста юг-север Югоизточна и Централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украйна. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море.

Като партньори в НАТО, в началото на март до преди дни, по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система "Пейтриът" край границата след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на страната ни.