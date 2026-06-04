Новини
България »
Премиерът посреща гръцкия си колега Мицотакис

Премиерът посреща гръцкия си колега Мицотакис

4 Юни, 2026 07:34, обновена 4 Юни, 2026 06:54 763 13

  • румен радев-
  • кириакос мицотакис-
  • премиер-
  • визита

Гръцкият министър-председател пристига по покана на Румен Радев

Премиерът посреща гръцкия си колега Мицотакис - 1
Снимка: БНТ
БНР БНР

Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана.

Във фокуса на разговорите първо между двамата, на "четири очи", а след това - и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София:

"Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние, заедно с Гърция и Румъния, представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени."

България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения.

През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александруполис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа.

Страната ни е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже по оста юг-север Югоизточна и Централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украйна. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море.

Като партньори в НАТО, в началото на март до преди дни, по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система "Пейтриът" край границата след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на страната ни.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Президента

    2 5 Отговор
    Да внимава - на грък вяра да нямаш! Или ще е гей и трябва да се пазиш, или ще е мошеник, и пак трябва да се пазиш!

    06:58 04.06.2026

  • 3 ЦК на БКП

    2 4 Отговор
    Приказката "византиец" не е напразна. Тя обхваща всичко !

    Коментиран от #13

    07:11 04.06.2026

  • 4 Тити

    1 0 Отговор
    Явно Радев ще черпи опит как сеs,спасява държава ама ние не сме Гърция и никой няма да ни опрости дълговете.

    07:15 04.06.2026

  • 5 тиквенсониада

    0 2 Отговор
    Трябваше бат Бойко да го посрещне , ама се оказа , че още не може да се справи с английския ! Стигнал бил само до КОНграчулейшън , като си мислил , че става дума за животно за яздене !

    Коментиран от #7

    07:25 04.06.2026

  • 6 Петер Брьогел - СТАРИ

    0 0 Отговор
    Румен какво ли ще си хортува с гърка Неделчо ?

    07:25 04.06.2026

  • 7 хер ФЛИК

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "тиквенсониада":

    Личният преводач на Бойко сега празнува , че вече не му се налага да превежда - набивам им го с 200.......че тук всички са ПАРЛЕву франсе ........ че имал торта Сахер .......че дузпа се бие , докато не я вкара .......че на умния се набива АКЪЛ , а на простия - К-Р............
    Преводачът е щастливец , че вече няма да превежда ломотенето на байганьото !

    07:30 04.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    0 0 Отговор
    Г-н Радев да си пази дрехите, че гостът изглежда доста мазен.

    07:50 04.06.2026

  • 10 Кирил

    1 0 Отговор
    По интелект, родословие,образование, влияние, контакти разликата е от земята до луната. Познайте от първия път в чия полза.

    07:58 04.06.2026

  • 11 Компира

    0 1 Отговор
    Посрещаме хора с имена на котки. Радев да го зарита, ама така да го зарита, че да се върне у византия в гипсово корито. Що е грък, то не е човек.

    07:58 04.06.2026

  • 12 Кочо

    0 0 Отговор
    Празни коментари и несериозни! Радев е в коалиция с Гърция и Израел! Което не се харесва на Анкара и Боташ няма да го направи по убав за тях! И ще действат, и вече действат да възстановят тандема квартет Беевски - Борисоглу - Зафир коч - Тошко Балабанов! Възраждане са туркофили! Една новина става новина, когато я подемат така наречените ,,водещи медии"! В избрания момент! Сигнали за Алина има от поне година, но ги разкрасиха тези дни! Защо така...!? Преди години по Скат и Алфа се напъват по някакъв случай - мрак и тишина! Но, същото подето от БТВ и Нова - Аа-ааууууу, ужаст, просветление и искрено масово възмущение!

    08:14 04.06.2026

  • 13 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЦК на БКП":

    а приказката за кой комунист е най-добър ти чувал ли си я?

    08:36 04.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове