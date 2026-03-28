Арестуваха кмет след сигнал за изборна търговия в Търговищко
  Тема: Избори

28 Март, 2026 17:16 1 016 10

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на търговищкото село Овчарово е бил арестуван след сигнал от граждани, научи NOVA.

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При обиските униформените намерили в две жилища близо 3620 евро, както и няколко списъка с имена на хора.

В рамките на разследването се извършват разпити пред съдия. Работата по случая продължава.

Емил Дечев: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот

Малко по-късно информацията бе потвърдена и от и.д. главен секретар на МВР.


Търговище / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от 30 и 40 евро на жител

    11 2 Отговор
    тоз кмет с трици маймуни ще лови
    затова са го издали

    Коментиран от #6

    17:23 28.03.2026

  • 2 Голям

    13 0 Отговор
    "Емил Дечев: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот, били арестувани и тикнати в затвора... да заповядат следващите."
    Няма ли желаещи... още някой да иска да нахлува в полицейски управления... хайде да опитате това в Америка... от затвора няма да излезете, гиди боклуцис боклуците.

    17:25 28.03.2026

  • 3 Съби

    12 1 Отговор
    Изпяли са го недоволни продавачи на гласове.Вчера полицията оповести цената на глас-в по-вечето райони е 50Э,на някои достига 100Э.Този тарикат хем купува,хем и за него да остане.

    17:30 28.03.2026

  • 4 Гост

    9 0 Отговор
    Е тва са от лилавите избиратели.

    17:30 28.03.2026

  • 5 Дориана

    4 0 Отговор
    Много лесно можем да се досетим чий е този кмет. Арести трябва да има ежедневно без милост и прошка.Край на кражбите на вота на избирателя.. Борисов и Пеевски да си знаят реалното място.

    18:07 28.03.2026

  • 6 Петър

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "от 30 и 40 евро на жител":

    Едно от най бедното село в района
    Шиши се е стиснал.

    18:08 28.03.2026

  • 7 Гласоподавател

    0 0 Отговор
    Борисов обяви кметската война , гласоподователя да обяви обективно гласуване.

    18:16 28.03.2026

  • 8 Сигурен

    2 0 Отговор
    Шишо му е дал по 50 за да ги пазари,ама тоя кюмет им давал само по 30--40....Разликата във Фонда и аз съм човек а не само...кюмет...Дето се вика на ,,майчин език"..."всеки ден не е...байрам "

    18:16 28.03.2026

  • 9 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Спонсорите на ППдофилите вече са приготвили по 100€ на жълтопаветен избирател и туба бензин за да се полее с нея,запали и изгори като Петроханско куче

    18:20 28.03.2026

  • 10 предположение

    0 0 Отговор
    Както е тръгнало ще объркат изборните резултати на Пеевски. Голям цирк ще настане, ако някой започне да иска пари след изборите, защото е гласувал за него. Разбира се, че след изборите никой няма да даде пари, който се е минал ще пие една студена вода.

    18:25 28.03.2026

