Отново страх в Перник: Прокурорският син в действие, докато МВР го издирва

В разгара на предизборната кампания, през седмицата станахме свидетели на поредната поява на прокурорския син в Перник. Докато е обявен за държавно издирване Михайлов се е опитал да подпали къщата на полицаи от ГДБОП.

Вече осем месеца той така и не може да бъде заловен, след като беше освободен от съда срещу подписка и изчезна, припомни бТВ.

Осъждан многократно, и обвинен за поне 8 случая за нанасяне на побой със средна телесна повреда, синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов се появи в поредна физическа свада - и то сега, докато е обявен за общодържавно издирване, и е в неизвестност от 9 месеца насам.

В Пернишкото село Люлин е нападнат полицай в дома му. Издирваният прокурорски син е бил един от нападателите, според МВР:

„Опитали са се да нападнат служителя на МВР с бухалки. Полицаят е стрелял във въздуха. След това нападателите бягат с автомобила, но минават през черен път, който е трудно проходим. Тогава решават да изоставят автомобила“, заяви вътрешният министър Емил Дечев.

„Той отива в дома на бащата на въпросния служител на МВР. Според мен мишената е бил бащата, т.е. близките на въпросния служител, който е работил. Това говори за липса на каквото и да било поправяне“, каза адвокат Зорница Костова.

Зорница Костова е адвокат на няколко от жертви на Васил Михайлов. С нея търсим отговор на въпроса защо след серия дела, обвинения, арести, присъди и издирвания, вече години наред прокурорския син от Перник продължава да създава безредици? И то от неизвестността, в която се намира, докато МВР го издирва?

Първият медийно известен случай но побой, нанесен от Васил Михайлов, е от

31 август 2021 г. - в Созопол, когато в заведение избухва конфликт. Ударен е туристът Петър Гюров. Задържан като извършител. Прокурорският син е обвинен, но си признава вината, сключва споразумение с прокуратурата и излиза на свобода с леката присъда „пробация“ - да се подписва редовно в специалната за целта служба. Няма и година по-късно, когато младежът е задържан за побой и заплаха с убийство в Перник, за което отново след споразумение с прокуратурата, Михайлов получава условна присъда и отново е на свобода.

Следва побоя над футболния треньор Румен Андонов от Перник, приет в „Пирогов“ със счупена челюст. Съпругата му Мариана Андонова е сред първите, които говори публично за прокурорския син.

Така се появяват още няколко обвинения за побой към прокурорския син, и той отново е обвиняем - под домашен арест.

Наяве излиза и случаят с бившата приятелка на Михайлов, която разказва пред bTV, че е бита и заплашвана от него с убийство.

Поредното делото срещу Михайлов обединява няколко случая и миналата година стига до присъда... затвор, която Михайлов обжалва. На същото заседание обаче съдиите приемат, че прокурорският син няма опасност да се укрие или да извърши ново престъпление и докато върви делото го пускат на свобода срещу подписка.

Как съдът е преценил това, адвокат Костова и до днес не успява да си обясни.

„В този момент той вече беше осъждан. От друга страна, имаше много случаи, в които господин Михайлов с много груба демонстрация показа, че за него неработеща мярка е домашният арест“, каза адв. Зорница Костова.

Излязъл на свобода с подписка, Михайлов не само, че укрива, но и е обвинен за нови престъпления - за рекет, побий и отвличане.

„Присъдата беше произнесена на 11 април 2025 г. На 9 май 2025 г. се състоя неговото посещение в един автосервиз с искане да се плати определена сума. Този случай е известен в обществото. След това в юни месец се случи отвличането на следващия ми клиент Павел Павлов“, заяви адв. Зорница Костова.

Според сигнала на Павлов той е бил отвлечен от прокурорския син, пребит в гориста местност и принуден да подпише документ, че му дължи пари. Тъкмо тогава, през месец юни миналата година Михайлов изчезва - до ден днешен. А дни след като е обявен за издирване публикува видео.

Адвокат Костова казва, че има медицински документи, които доказват, че травмите на Павлов не са от преди срещата му с прокурорския син.

По делата срещу Васил Михайлов много прокурори и съдии в Перник си направиха отводи заради факта, че баща му Бисер Михайлов е обвинител в прокуратурата в Перник. Делата се изнасят в съдилища извън града, а защитата често се сменя, тъй като и адвокати се отказват от тази услуга.

Потърсихме един от тях, Николай Цветков, но той отказа коментар на сагата около Михайлов. Известните до момента негови жертви, както и нови оплакали се, също отклониха поканата ни за интервю.

Според адв. Костова става дума за страх, тя посочва и законодателни пречки за адекватно наказателно преследване:

„Когато едно лице е осъдено многократно в различни съдилища, с различни присъди в един момент, в който приключат всички дела - задължително се прави така наречената кумулация. Това означава, че всички тези присъди се обединяват в едно. Реално осъденото лице търпи едно единствено наказание. Кое ще възпре извършването на множество престъпления с ясната идея, ясното съзнание, че ще бъде изтърпяно едно единствено наказание.“

А до момента прокурорският син Васил Михайлов се издирва, без да е открит.

„Издирването се осъществяваше и от национални органи по издирването. И това се оказа неефективно. Неприятно е да се каже, но този проблем съществува. И това е изтичането на информация. Проблемът е на ниското ниво. Точно тези, които пряко са ангажирани по издирването, за мен течът на информация именно там“, каза адв. Зорница Костова.

Работата на МВР по издирването на прокурорския син от Перник продължава.