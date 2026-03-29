Отново страх в Перник: Прокурорският син в действие, докато МВР го издирва

В разгара на предизборната кампания, през седмицата станахме свидетели на поредната поява на прокурорския син в Перник. Докато е обявен за държавно издирване Михайлов се е опитал да подпали къщата на полицаи от ГДБОП.
Вече осем месеца той така и не може да бъде заловен, след като беше освободен от съда срещу подписка и изчезна, припомни бТВ.
Осъждан многократно, и обвинен за поне 8 случая за нанасяне на побой със средна телесна повреда, синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов се появи в поредна физическа свада - и то сега, докато е обявен за общодържавно издирване, и е в неизвестност от 9 месеца насам.
В Пернишкото село Люлин е нападнат полицай в дома му. Издирваният прокурорски син е бил един от нападателите, според МВР:
„Опитали са се да нападнат служителя на МВР с бухалки. Полицаят е стрелял във въздуха. След това нападателите бягат с автомобила, но минават през черен път, който е трудно проходим. Тогава решават да изоставят автомобила“, заяви вътрешният министър Емил Дечев.
„Той отива в дома на бащата на въпросния служител на МВР. Според мен мишената е бил бащата, т.е. близките на въпросния служител, който е работил. Това говори за липса на каквото и да било поправяне“, каза адвокат Зорница Костова.
Зорница Костова е адвокат на няколко от жертви на Васил Михайлов. С нея търсим отговор на въпроса защо след серия дела, обвинения, арести, присъди и издирвания, вече години наред прокурорския син от Перник продължава да създава безредици? И то от неизвестността, в която се намира, докато МВР го издирва?
Първият медийно известен случай но побой, нанесен от Васил Михайлов, е от
31 август 2021 г. - в Созопол, когато в заведение избухва конфликт. Ударен е туристът Петър Гюров. Задържан като извършител. Прокурорският син е обвинен, но си признава вината, сключва споразумение с прокуратурата и излиза на свобода с леката присъда „пробация“ - да се подписва редовно в специалната за целта служба. Няма и година по-късно, когато младежът е задържан за побой и заплаха с убийство в Перник, за което отново след споразумение с прокуратурата, Михайлов получава условна присъда и отново е на свобода.
Следва побоя над футболния треньор Румен Андонов от Перник, приет в „Пирогов“ със счупена челюст. Съпругата му Мариана Андонова е сред първите, които говори публично за прокурорския син.
Така се появяват още няколко обвинения за побой към прокурорския син, и той отново е обвиняем - под домашен арест.
Наяве излиза и случаят с бившата приятелка на Михайлов, която разказва пред bTV, че е бита и заплашвана от него с убийство.
Поредното делото срещу Михайлов обединява няколко случая и миналата година стига до присъда... затвор, която Михайлов обжалва. На същото заседание обаче съдиите приемат, че прокурорският син няма опасност да се укрие или да извърши ново престъпление и докато върви делото го пускат на свобода срещу подписка.
Как съдът е преценил това, адвокат Костова и до днес не успява да си обясни.
„В този момент той вече беше осъждан. От друга страна, имаше много случаи, в които господин Михайлов с много груба демонстрация показа, че за него неработеща мярка е домашният арест“, каза адв. Зорница Костова.
Излязъл на свобода с подписка, Михайлов не само, че укрива, но и е обвинен за нови престъпления - за рекет, побий и отвличане.
„Присъдата беше произнесена на 11 април 2025 г. На 9 май 2025 г. се състоя неговото посещение в един автосервиз с искане да се плати определена сума. Този случай е известен в обществото. След това в юни месец се случи отвличането на следващия ми клиент Павел Павлов“, заяви адв. Зорница Костова.
Според сигнала на Павлов той е бил отвлечен от прокурорския син, пребит в гориста местност и принуден да подпише документ, че му дължи пари. Тъкмо тогава, през месец юни миналата година Михайлов изчезва - до ден днешен. А дни след като е обявен за издирване публикува видео.
Адвокат Костова казва, че има медицински документи, които доказват, че травмите на Павлов не са от преди срещата му с прокурорския син.
По делата срещу Васил Михайлов много прокурори и съдии в Перник си направиха отводи заради факта, че баща му Бисер Михайлов е обвинител в прокуратурата в Перник. Делата се изнасят в съдилища извън града, а защитата често се сменя, тъй като и адвокати се отказват от тази услуга.
Потърсихме един от тях, Николай Цветков, но той отказа коментар на сагата около Михайлов. Известните до момента негови жертви, както и нови оплакали се, също отклониха поканата ни за интервю.
Според адв. Костова става дума за страх, тя посочва и законодателни пречки за адекватно наказателно преследване:
„Когато едно лице е осъдено многократно в различни съдилища, с различни присъди в един момент, в който приключат всички дела - задължително се прави така наречената кумулация. Това означава, че всички тези присъди се обединяват в едно. Реално осъденото лице търпи едно единствено наказание. Кое ще възпре извършването на множество престъпления с ясната идея, ясното съзнание, че ще бъде изтърпяно едно единствено наказание.“
А до момента прокурорският син Васил Михайлов се издирва, без да е открит.
„Издирването се осъществяваше и от национални органи по издирването. И това се оказа неефективно. Неприятно е да се каже, но този проблем съществува. И това е изтичането на информация. Проблемът е на ниското ниво. Точно тези, които пряко са ангажирани по издирването, за мен течът на информация именно там“, каза адв. Зорница Костова.
Работата на МВР по издирването на прокурорския син от Перник продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
толкова е ясно защо още бащата не е уволнен? знам защото е гербаджия и приближен на бойко борисов
17:39 29.03.2026
10 Сергей
До коментар #4 от "Отец Чапаев":Станал е партизанин ,търсете го по мандрите
17:44 29.03.2026
11 кой мy дpeмe
15 По бай Тошови време
Сега ги канят с бъклица и дрян да отидат на разпит.
Демокрация, върховенство на закона, май асс…
17 И така
Успех на Дечев!
17:54 29.03.2026
27 Зъл
До коментар #15 от "По бай Тошови време":При Бай Тошу такива ставаха полюционери.
17:59 29.03.2026
29 От системата наречена Мафия
До коментар #26 от "ЩОМ ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ":Не е дребен бандит, а баща му е прокурор.
18:02 29.03.2026
32 Некой
До коментар #18 от "Ура,,Ура":Ма тя черна бе!
18:05 29.03.2026
34 Тръц
До коментар #31 от "обмяна на опит":Знам една личност наблизо. Знам също, че по сигнал от чужбина я "търсеха" година-две-три. През цялото това време на "търсене" съм го виждал многократно. Вероятно спряха да го търсят, защото вече си е тук.
Няма да казвам друго. Предполагам също, че е роднина на един друг, който вече е националноизвестен, който също май го "търсят". Мисля всички са наясно, за каква държава става въпрос. Но всички се правят на луди.
18:08 29.03.2026
40 НЕ ПРИЯТЕЛ САМО
До коментар #36 от "ЗА ТОВА .АЙНО":7/62/25 Б Е З К О М П Р О М И С Е Н.
18:16 29.03.2026
42 Прокуратурата
До коментар #1 от "оня с коня":не е ли на Пеевски и Сарафов по сведение на мнозинство партии с голяма подкрепа или нещо си се объркал по смяната на посоката на ветреца? Ако си свидетел иди при служебния министър на правосъдието и докладвай!
Коментиран от #58
18:17 29.03.2026
44 Град Козлодуй
До коментар #39 от "БИВШ ПОЛИЦАЙ":За какво Ви вдигнаха заплатите бе некадърници?!Вие си го хванете!Вие го пуснахте-сега му гонете меаля.Тоя у Козлодуй-няма какво да дири!Мислете му вие-дето взехте парите от Баша му!
18:18 29.03.2026
45 Вие с конят ви
До коментар #1 от "оня с коня":Вие с конят ви си измисляте закони и си вярвате. Всъщност за коня не съм сигурен.
18:19 29.03.2026
48 Оня с двата коня
До коментар #1 от "оня с коня":Да го дири къдравата Сю.ПолЮцията е за кокошкарите.Вдигнаха им парите а резултати-кокошкарски!Васко Прокурорското е друга бира!Сега треперят да не потърси ресто за парите дето плати Баща му.
18:26 29.03.2026
51 Помнещ
До коментар #28 от "Революционер":"ГЕРБаджии, патериците им ИТН, Изрожденци, Дебелянци, ДПСари"
Що така забрави кой ги изпра и ги върна във властта като си направи "сглобка" с тези които си изброил - не бяха ли едни "евроатлантици" където в партията им са над 80% бивши комуняги и ченгета от ДС.
Ако не бяха лъжците от ПП$ДБ сега двамата толупи щяха да са просто лош спомен.
Коментиран от #76
18:29 29.03.2026
54 Боруна Лом
До коментар #50 от "Абе":То и толкова е полюцай.Сигурно е от съдебна охрана или кварталния на селото.Такова им е нивото.Не са виновни те.Такива са им и началниците-с начално образование!
18:44 29.03.2026
55 Трандафорчо
До коментар #53 от "фончо":Е как да го приключат като толкова си могат!Не можачи!
18:46 29.03.2026
58 оня с коня
До коментар #42 от "Прокуратурата":които докладва е доносник
18:49 29.03.2026
60 сага
До коментар #17 от "И така":На Филип Боков сина му нали така завърши.Загина при катастрофа.А вършееше из цялата държава,крадеше скъпи коли и ги караше като луд.Накрая съдбата се намеси и ни отърва от него.
18:54 29.03.2026
61 Оня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не се изхвърляй толкова,в София има подобни колкото си щеш 200 и кусур...и какво?Всеки може да пише,малко могат да мислят ,а още по малко да действат Господин софийски тарикат.
18:55 29.03.2026
62 Всички съдии по делото
Васко е ненормален, неуправляем и си има ятаци.
63 Не, вече е
До коментар #1 от "оня с коня":бивш.
18:57 29.03.2026
64 Споко
До коментар #18 от "Ура,,Ура":пантерата се оказа фейк нюз, но легендата за неуловимото джингиби пишлеме не е.
19:00 29.03.2026
66 Вероятно
До коментар #37 от "Озадачен":Няма! Там да корави само по вицовете. Навремето съм служил с перничани. Пълни нещастастници и товари...
19:04 29.03.2026
67 Прокопи
Не знам Шефе!Никой не го дири!Нали е на Прокуроро син....!
19:05 29.03.2026
70 Последния Софиянец
До коментар #62 от "Всички съдии по делото":А като взимаха парите-не се страхуваха........
19:09 29.03.2026
72 Перник
До коментар #68 от "Вероятно":Ако ти стиска ела да провериш-после ако можеш коментирай.
19:12 29.03.2026
73 Обелския шериф
До коментар #71 от "Точно в десетката":Те какви отпадъци оцеляват толкова години....ти за един винкел си се загрижил.
19:13 29.03.2026
75 Драйвинг Плежър
До коментар #74 от "Иван":Ами давай ти-като си толкова ербап.
19:17 29.03.2026
76 Все тая
До коментар #51 от "Помнещ":Случайно ги е изтървал. Сигурен съм че е имал предвид всички досега 😆
19:22 29.03.2026
79 Боруна Лом
До коментар #77 от "ВКК 531":На кой не му е ясно,че Полиция,Съд и Прокуратура са на хорото с ахдуците?!
19:45 29.03.2026
