Отново страх в Перник: Прокурорският син в действие, докато МВР го издирва

29 Март, 2026 17:34 4 037 81

Вече осем месеца той така и не може да бъде заловен, след като беше освободен от съда срещу подписка и изчезна

Снимка: бТВ
В разгара на предизборната кампания, през седмицата станахме свидетели на поредната поява на прокурорския син в Перник. Докато е обявен за държавно издирване Михайлов се е опитал да подпали къщата на полицаи от ГДБОП.

Вече осем месеца той така и не може да бъде заловен, след като беше освободен от съда срещу подписка и изчезна, припомни бТВ.

Осъждан многократно, и обвинен за поне 8 случая за нанасяне на побой със средна телесна повреда, синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов се появи в поредна физическа свада - и то сега, докато е обявен за общодържавно издирване, и е в неизвестност от 9 месеца насам.

В Пернишкото село Люлин е нападнат полицай в дома му. Издирваният прокурорски син е бил един от нападателите, според МВР:

„Опитали са се да нападнат служителя на МВР с бухалки. Полицаят е стрелял във въздуха. След това нападателите бягат с автомобила, но минават през черен път, който е трудно проходим. Тогава решават да изоставят автомобила“, заяви вътрешният министър Емил Дечев.

„Той отива в дома на бащата на въпросния служител на МВР. Според мен мишената е бил бащата, т.е. близките на въпросния служител, който е работил. Това говори за липса на каквото и да било поправяне“, каза адвокат Зорница Костова.

Зорница Костова е адвокат на няколко от жертви на Васил Михайлов. С нея търсим отговор на въпроса защо след серия дела, обвинения, арести, присъди и издирвания, вече години наред прокурорския син от Перник продължава да създава безредици? И то от неизвестността, в която се намира, докато МВР го издирва?

Първият медийно известен случай но побой, нанесен от Васил Михайлов, е от
31 август 2021 г. - в Созопол, когато в заведение избухва конфликт. Ударен е туристът Петър Гюров. Задържан като извършител. Прокурорският син е обвинен, но си признава вината, сключва споразумение с прокуратурата и излиза на свобода с леката присъда „пробация“ - да се подписва редовно в специалната за целта служба. Няма и година по-късно, когато младежът е задържан за побой и заплаха с убийство в Перник, за което отново след споразумение с прокуратурата, Михайлов получава условна присъда и отново е на свобода.

Следва побоя над футболния треньор Румен Андонов от Перник, приет в „Пирогов“ със счупена челюст. Съпругата му Мариана Андонова е сред първите, които говори публично за прокурорския син.

Така се появяват още няколко обвинения за побой към прокурорския син, и той отново е обвиняем - под домашен арест.

Наяве излиза и случаят с бившата приятелка на Михайлов, която разказва пред bTV, че е бита и заплашвана от него с убийство.

Поредното делото срещу Михайлов обединява няколко случая и миналата година стига до присъда... затвор, която Михайлов обжалва. На същото заседание обаче съдиите приемат, че прокурорският син няма опасност да се укрие или да извърши ново престъпление и докато върви делото го пускат на свобода срещу подписка.

Как съдът е преценил това, адвокат Костова и до днес не успява да си обясни.

„В този момент той вече беше осъждан. От друга страна, имаше много случаи, в които господин Михайлов с много груба демонстрация показа, че за него неработеща мярка е домашният арест“, каза адв. Зорница Костова.

Излязъл на свобода с подписка, Михайлов не само, че укрива, но и е обвинен за нови престъпления - за рекет, побий и отвличане.

„Присъдата беше произнесена на 11 април 2025 г. На 9 май 2025 г. се състоя неговото посещение в един автосервиз с искане да се плати определена сума. Този случай е известен в обществото. След това в юни месец се случи отвличането на следващия ми клиент Павел Павлов“, заяви адв. Зорница Костова.

Според сигнала на Павлов той е бил отвлечен от прокурорския син, пребит в гориста местност и принуден да подпише документ, че му дължи пари. Тъкмо тогава, през месец юни миналата година Михайлов изчезва - до ден днешен. А дни след като е обявен за издирване публикува видео.

Адвокат Костова казва, че има медицински документи, които доказват, че травмите на Павлов не са от преди срещата му с прокурорския син.

По делата срещу Васил Михайлов много прокурори и съдии в Перник си направиха отводи заради факта, че баща му Бисер Михайлов е обвинител в прокуратурата в Перник. Делата се изнасят в съдилища извън града, а защитата често се сменя, тъй като и адвокати се отказват от тази услуга.

Потърсихме един от тях, Николай Цветков, но той отказа коментар на сагата около Михайлов. Известните до момента негови жертви, както и нови оплакали се, също отклониха поканата ни за интервю.

Според адв. Костова става дума за страх, тя посочва и законодателни пречки за адекватно наказателно преследване:

„Когато едно лице е осъдено многократно в различни съдилища, с различни присъди в един момент, в който приключат всички дела - задължително се прави така наречената кумулация. Това означава, че всички тези присъди се обединяват в едно. Реално осъденото лице търпи едно единствено наказание. Кое ще възпре извършването на множество престъпления с ясната идея, ясното съзнание, че ще бъде изтърпяно едно единствено наказание.“

А до момента прокурорският син Васил Михайлов се издирва, без да е открит.

„Издирването се осъществяваше и от национални органи по издирването. И това се оказа неефективно. Неприятно е да се каже, но този проблем съществува. И това е изтичането на информация. Проблемът е на ниското ниво. Точно тези, които пряко са ангажирани по издирването, за мен течът на информация именно там“, каза адв. Зорница Костова.

Работата на МВР по издирването на прокурорския син от Перник продължава.


Подобни новини


  • 1 оня с коня

    84 8 Отговор
    баща му е действаш прокурор, никой няма права да проверява жилището на действаш прокурор

    толкова е ясно защо още бащата не е уволнен? знам защото е гербаджия и приближен на бойко борисов

    Коментиран от #42, #45, #48, #63

    17:39 29.03.2026

  • 2 само питам

    57 2 Отговор
    оня шефа на МВР-то със големите лампази къде е да се изходи пак по медийте че го търсели

    17:40 29.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    57 5 Отговор
    Има късмет че не живее в София.Отдавна да е погребан.

    Коментиран от #61

    17:41 29.03.2026

  • 4 Отец Чапаев

    44 2 Отговор
    има боен опит, станал е хайдутин, търсете го в гората

    Коментиран от #10

    17:41 29.03.2026

  • 5 Михайлов

    58 1 Отговор
    Аз не се крия ,ама и никой не ме търси

    17:42 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    73 3 Отговор
    Той се разхожда по главната на Перник, но МВР нали е на баща му и се правят, че не го виждат... Пак им дигнете парите на МВР...

    17:43 29.03.2026

  • 9 сарафуф, гешеф, цацаруф

    52 1 Отговор
    и да го хванат пак ще го пуснем на колегата юначето....

    17:43 29.03.2026

  • 10 Сергей

    36 3 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Чапаев":

    Станал е партизанин ,търсете го по мандрите

    17:44 29.03.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    36 6 Отговор
    само не разбрах на кой прокурор е син туй келеме или туй му е прякора

    Коментиран от #14

    17:44 29.03.2026

  • 12 юда

    24 8 Отговор
    и тоя се казва васил както васил левски , никой не може да го залови докато поп кръстю не го предаде

    17:44 29.03.2026

  • 13 Сила

    39 1 Отговор
    Амфетаминов герой ....младежа е в друго измерение , затова Ушев не може да го засече !!!

    17:45 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По бай Тошови време

    31 10 Отговор
    не можеше да гъкнеш, но имаше ред.
    Сега ги канят с бъклица и дрян да отидат на разпит.
    Демокрация, върховенство на закона, май асс…

    Коментиран от #27

    17:46 29.03.2026

  • 16 МиЛЮционер

    25 6 Отговор
    Този нападна другаря МИлЮционер ,вече ще го гепим ,прекали

    17:47 29.03.2026

  • 17 И така

    49 1 Отговор
    Навремето и в нашия град имаше един такъв индивид.Криха го около година във вилата на един следовател и това го знаеше целия град.В същото време бе обявен за национално търсене.После го изведоха от държавата в чужбина , където след тежка трудова злополука се претрепа.Та така действа държавата.

    Коментиран от #60

    17:48 29.03.2026

  • 18 Ура,,Ура

    46 1 Отговор
    Абе как ще го залови МВР, след като три месеца не можа да залови една пантера.

    Коментиран от #32, #64

    17:48 29.03.2026

  • 19 Михайлов

    34 1 Отговор
    Тати ме направи невинен

    17:49 29.03.2026

  • 20 щего намерят

    32 1 Отговор
    Има снайпери от втората световна война и те биха свършили добра работа!

    17:51 29.03.2026

  • 21 456

    35 0 Отговор
    ще осмърди някоя канавка

    17:52 29.03.2026

  • 22 Тити

    33 5 Отговор
    Това е модела на Боко и Шиши плащаш си и вършееш.

    17:53 29.03.2026

  • 23 Прокурорският син

    29 4 Отговор
    ще остарее, докато го прибере меверето. "Нашето МВР" седеше в НС до дебелата кълк
    Успех на Дечев!

    17:54 29.03.2026

  • 24 Хаха

    16 4 Отговор
    Крие се на Петрохан.

    17:55 29.03.2026

  • 25 Поклон и респект

    5 34 Отговор
    Мило момче, гордеем се с теб, ти ни пазиш от изедниците, истински войвода!

    17:56 29.03.2026

  • 26 ЩОМ ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ

    53 0 Отговор
    ДА ОЗАПТИ ЕДИН ОЛИГОФРЕН ДРЕБЕН БАНДИТ,Е КАК ЩЕ БОРИ МАФИЯ И КОРУПЦИЯ.ДРЪН ДРЪН,ТОВА ПОКАЗВА ,ЧЕ ДЪРЖАВА ЛИПСВА.

    Коментиран от #29

    17:56 29.03.2026

  • 27 Зъл

    17 13 Отговор

    До коментар #15 от "По бай Тошови време":

    При Бай Тошу такива ставаха полюционери.

    17:59 29.03.2026

  • 28 Революционер

    22 10 Отговор
    Пак гласувайте за комунисти - ГЕРБаджии, патериците им ИТН, Изрожденци, Дебелянци, ДПСари и т.н. заслужили другари.

    Коментиран от #51

    18:01 29.03.2026

  • 29 От системата наречена Мафия

    26 5 Отговор

    До коментар #26 от "ЩОМ ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ":

    Не е дребен бандит, а баща му е прокурор.

    18:02 29.03.2026

  • 30 Ако сина е такъв

    38 1 Отговор
    боклук,значи бащичко е турбо боклук.

    18:03 29.03.2026

  • 31 обмяна на опит

    27 1 Отговор
    Отдавна в други държави термина е :при опит за бягство падна жертва.Това диване няма да се поправи и за това са виновни семейството му.Ясно е,че баща му като прокурор е набрал важни компромати и държи важни лица за топките.Затова година се правят,че го търсят.Че България да не е Сибир бе?Това е и причината баща му да е още действащ,а не уволнен прокурор.

    Коментиран от #34

    18:04 29.03.2026

  • 32 Некой

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ура,,Ура":

    Ма тя черна бе!

    18:05 29.03.2026

  • 33 Към съда

    22 1 Отговор
    Другия път пак го пуснете.

    18:06 29.03.2026

  • 34 Тръц

    24 0 Отговор

    До коментар #31 от "обмяна на опит":

    Знам една личност наблизо. Знам също, че по сигнал от чужбина я "търсеха" година-две-три. През цялото това време на "търсене" съм го виждал многократно. Вероятно спряха да го търсят, защото вече си е тук.

    Няма да казвам друго. Предполагам също, че е роднина на един друг, който вече е националноизвестен, който също май го "търсят". Мисля всички са наясно, за каква държава става въпрос. Но всички се правят на луди.

    18:08 29.03.2026

  • 35 Мнение

    19 1 Отговор
    Защото няма съд и справедливост в БГ, тоя накрая ще го светнат, както светнаха Нотариуса.

    18:08 29.03.2026

  • 36 ЗА ТОВА .АЙНО

    22 1 Отговор
    САМО ВИНКЕЛА У ГЛАВАТА РЕШАВА ПРОБЛЕМА НА ВСИЧКИ

    Коментиран от #40

    18:10 29.03.2026

  • 37 Озадачен

    27 1 Отговор
    Няма ли останали истински мъже в Перник? Че да налети на такъв и да му свършат мъките!

    Коментиран от #66

    18:11 29.03.2026

  • 38 Ще го хванат за...

    6 2 Отговор
    ....

    18:13 29.03.2026

  • 39 БИВШ ПОЛИЦАЙ

    19 2 Отговор
    ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИЦАЙ ДЕЙСТВАЩИ И ПЕНСИОНЕРИ ТОЗИ ИНДИВИД ТРЯБВА ДА БЪДЕ МОМЕНТАЛНО ПРИБРАН ЗАЩИТЕТИ КОЛЕГАТА ЗАЩОТО УТРЕ МОЖИ И НА НЯКОЙ ОТ ВАС ДА СЕ СЛУЧИ.

    Коментиран от #44

    18:14 29.03.2026

  • 40 НЕ ПРИЯТЕЛ САМО

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "ЗА ТОВА .АЙНО":

    7/62/25 Б Е З К О М П Р О М И С Е Н.

    18:16 29.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Прокуратурата

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    не е ли на Пеевски и Сарафов по сведение на мнозинство партии с голяма подкрепа или нещо си се объркал по смяната на посоката на ветреца? Ако си свидетел иди при служебния министър на правосъдието и докладвай!

    Коментиран от #58

    18:17 29.03.2026

  • 43 безпартиен

    16 2 Отговор
    Обява със снимка във всеки град и село,на всяка улица и текст ЖИВ ИЛИ МЪРТЪВ с награда от поне 20000 евро!Не му давам да е жив до седмица!

    18:18 29.03.2026

  • 44 Град Козлодуй

    17 0 Отговор

    До коментар #39 от "БИВШ ПОЛИЦАЙ":

    За какво Ви вдигнаха заплатите бе некадърници?!Вие си го хванете!Вие го пуснахте-сега му гонете меаля.Тоя у Козлодуй-няма какво да дири!Мислете му вие-дето взехте парите от Баша му!

    18:18 29.03.2026

  • 45 Вие с конят ви

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Вие с конят ви си измисляте закони и си вярвате. Всъщност за коня не съм сигурен.

    18:19 29.03.2026

  • 46 НЯМА ДЪРЖАВА МВР СМЕШНИЦИ!

    14 0 Отговор
    Те умишлено не искат да го хванат как може дурги престъпници ги хващат за ден даже и такива заминали в чужбина а точно този 7 месеца го търсят! Двойни стандарти на закона както от МВР така и от Съда и докато едни хора спазват закона и при най малкото ги репресират то истинските престъпници тези които отдавна трябваше да са в затвора с 30+ прусъди са на свобода!

    18:24 29.03.2026

  • 47 седесарко

    14 1 Отговор
    келеша е нагъл, щото съдебната система, проокурорите и адвокатите на тази територия са духовните отци и ментори на престъпността, нали виждате какви юридически пируети сътворяват за да му изтрият з..адн...ик..а......

    18:25 29.03.2026

  • 48 Оня с двата коня

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Да го дири къдравата Сю.ПолЮцията е за кокошкарите.Вдигнаха им парите а резултати-кокошкарски!Васко Прокурорското е друга бира!Сега треперят да не потърси ресто за парите дето плати Баща му.

    18:26 29.03.2026

  • 49 военен неможач

    7 3 Отговор
    Министър от ППДБ - също неможач. Също неискач.

    18:26 29.03.2026

  • 50 Абе

    10 1 Отговор
    Да се назначат повече стрелби на полицая следващия път да не пропусне

    Коментиран от #54

    18:29 29.03.2026

  • 51 Помнещ

    13 0 Отговор

    До коментар #28 от "Революционер":

    "ГЕРБаджии, патериците им ИТН, Изрожденци, Дебелянци, ДПСари"

    Що така забрави кой ги изпра и ги върна във властта като си направи "сглобка" с тези които си изброил - не бяха ли едни "евроатлантици" където в партията им са над 80% бивши комуняги и ченгета от ДС.

    Ако не бяха лъжците от ПП$ДБ сега двамата толупи щяха да са просто лош спомен.

    Коментиран от #76

    18:29 29.03.2026

  • 52 Ту-тууууу влака за Лом

    9 0 Отговор
    В Перник Полицията се занимава със сваляне на знамена-вместо да дири престъпника!Сега оле мамо-че ме запалят!Викайте тия оФрени от Боец-да ви пазят задниците!

    18:36 29.03.2026

  • 53 фончо

    9 1 Отговор
    приключвайте го тоя и не го изкарвайте Батман с писанията си

    Коментиран от #55

    18:43 29.03.2026

  • 54 Боруна Лом

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Абе":

    То и толкова е полюцай.Сигурно е от съдебна охрана или кварталния на селото.Такова им е нивото.Не са виновни те.Такива са им и началниците-с начално образование!

    18:44 29.03.2026

  • 55 Трандафорчо

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "фончо":

    Е как да го приключат като толкова си могат!Не можачи!

    18:46 29.03.2026

  • 56 Край

    9 0 Отговор
    Просто е. Когато съдията пусне някой пък той изчезне - съдията трябва да влиза в панделата. И тези случай ще секнат отраз.

    18:47 29.03.2026

  • 57 Тома

    6 1 Отговор
    А Перник се слави уж с винкела.Пълни мишки

    18:47 29.03.2026

  • 58 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Прокуратурата":

    които докладва е доносник

    18:49 29.03.2026

  • 59 факт

    6 0 Отговор
    "На същото заседание обаче съдиите приемат, че прокурорският син няма опасност да се укрие или да извърши ново престъпление и докато върви делото го пускат на свобода срещу подписка." Това нещо с безнаказаността на съдиите трябва да спре. Съдиите трябва да носят лична отговорност за решенията си. В случая точно те са виновни за това, че в резултат на неправилната им преценка има още пострадали лица. Как е възможно да заемаш висок пост, да получаваш огромна заплата и да не носиш абсолютно никаква отговорност да работата си? Такъв комфорт няма никъде другаде по света. От юни миналата година до днес колко престъпления извърши това л...о?

    18:52 29.03.2026

  • 60 сага

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "И така":

    На Филип Боков сина му нали така завърши.Загина при катастрофа.А вършееше из цялата държава,крадеше скъпи коли и ги караше като луд.Накрая съдбата се намеси и ни отърва от него.

    18:54 29.03.2026

  • 61 Оня

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не се изхвърляй толкова,в София има подобни колкото си щеш 200 и кусур...и какво?Всеки може да пише,малко могат да мислят ,а още по малко да действат Господин софийски тарикат.

    18:55 29.03.2026

  • 62 Всички съдии по делото

    2 0 Отговор
    са си направили отвод. Страхуват се за живота си.
    Васко е ненормален, неуправляем и си има ятаци.

    Коментиран от #70

    18:56 29.03.2026

  • 63 Не, вече е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    бивш.

    18:57 29.03.2026

  • 64 Споко

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ура,,Ура":

    пантерата се оказа фейк нюз, но легендата за неуловимото джингиби пишлеме не е.

    19:00 29.03.2026

  • 65 БКП мен

    2 0 Отговор
    А някой седесари казваха,че вече нямало шумкари.....били отживелица......

    19:02 29.03.2026

  • 66 Вероятно

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Озадачен":

    Няма! Там да корави само по вицовете. Навремето съм служил с перничани. Пълни нещастастници и товари...

    19:04 29.03.2026

  • 67 Прокопи

    2 0 Отговор
    Стамате къде е Васко?!
    Не знам Шефе!Никой не го дири!Нали е на Прокуроро син....!

    19:05 29.03.2026

  • 68 Вероятно

    1 1 Отговор
    Няма! Там са корави само по вицовете. Навремето съм служил с перничани. Пълни нещастастници и топачи..

    Коментиран от #72

    19:07 29.03.2026

  • 69 Да викат

    0 0 Отговор
    Хорейшио

    19:07 29.03.2026

  • 70 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Всички съдии по делото":

    А като взимаха парите-не се страхуваха........

    19:09 29.03.2026

  • 71 Точно в десетката

    3 0 Отговор
    Няма ли мъже в Перник , този деградирал отпадък няма да оцелее и ден в София !!!

    Коментиран от #73

    19:11 29.03.2026

  • 72 Перник

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Вероятно":

    Ако ти стиска ела да провериш-после ако можеш коментирай.

    19:12 29.03.2026

  • 73 Обелския шериф

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Точно в десетката":

    Те какви отпадъци оцеляват толкова години....ти за един винкел си се загрижил.

    19:13 29.03.2026

  • 74 Иван

    0 1 Отговор
    Толкова ли няма един който да отсвири този боклук

    Коментиран от #75

    19:14 29.03.2026

  • 75 Драйвинг Плежър

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Иван":

    Ами давай ти-като си толкова ербап.

    19:17 29.03.2026

  • 76 Все тая

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Помнещ":

    Случайно ги е изтървал. Сигурен съм че е имал предвид всички досега 😆

    19:22 29.03.2026

  • 77 ВКК 531

    1 0 Отговор
    Позор за МВР, за държавата и т.н., за смях са. Какво като баща му е прокурор на тоя б@ндит, да го разкарат!

    Коментиран от #79, #80

    19:42 29.03.2026

  • 78 Тамагочи

    2 0 Отговор
    Гледали ли сте:"Неочаквана ваканция"?! Полицията в Перник е като Стамат,Пкокопи и Янаки......ама заплатите им по-големи и от тази на поп Янко от Дупница!Това не е Полиция!Това е цирк!

    19:43 29.03.2026

  • 79 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "ВКК 531":

    На кой не му е ясно,че Полиция,Съд и Прокуратура са на хорото с ахдуците?!

    19:45 29.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

