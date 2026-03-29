Андрей Гюров: В служебния кабинет се усещаме като опълченци
  Тема: Избори

29 Март, 2026 18:41 759 29

  • андрей гюров-
  • избори-
  • премиер-
  • парламент-
  • българия

Купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество, посочи служебният премиер

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество. И единственият начин, по който ще разберем дали я печелим, е когато видим активността на гражданите по време на вота. Ако видим, че те гласуват масово, спокойни са и знаят че техният глас ще бъде преброен и ще тежи – тогава ще знаем, че сме спечелили тази битка. И мисля, че заявките, които правят с действията си главният секретар, вътрешният министър и МВР – отиват в правилната посока. Ние не мерим в брой арести, а по доверието, което създаваме у гражданите. Това заяви в предаването "На Фокус" служебният премиер Андрей Гюров, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици.

Според него доверието на българските граждани се е засилило. Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десеткратно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати", подчерта той.

И даде пример със заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят.

Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата".

По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?", попита министър-председателят.

Той изтъкна, че много хора "се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но нашето правителство - с начина, по който работи, и примерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така. Обсъждахме много в рамките на служебния кабинет 150-годишнината от Априлското въстание и поведението ан нашите възрожденци. Ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена - ние сега нямаше да бъдем тук", заяви Гюров. И допълни: "Но тези хора тогава са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще имат ефект. Те ще променят нагласите у хората, за да могат те да повярват в собствените си сили, да излязат да гласуват и със своите действия да променят по-нататък съдбата си".

"В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели, доброжелатели, казват: „Вие как влязохте в това нещо! Какви неща ще ви се случат?“. И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов и към мен", изтъкна той.

Но беше категоричен, че това, което се вижда ясно е, че "някои хора силно се страхуват от това в страната да има честни избори". "Затова атаките са целенасочени и насочени точно към определени хора. Но виждам в това и положителна страна", посочи той.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я съм Олигархия

    9 5 Отговор
    и Не съм чак толкоз Лека че да се оставя на некви самозвани Комплексари

    Коментиран от #9

    18:48 29.03.2026

  • 2 Без майтап

    15 10 Отговор
    Щом Борисов и Пеевски са недоволни ,значи правителството върви в правилната посока.

    Коментиран от #17

    18:50 29.03.2026

  • 3 Ъхъъъ.......

    14 7 Отговор
    Като опълченците от Петрухан ?

    18:53 29.03.2026

  • 4 Изключителен

    11 14 Отговор
    човек, достоен премиер, аристократ, много благороден и човечен! И цялото правителство е много качествено! Дано да има е късмета и в бъдеще да имаме такива министри!!! Успех и Бог да ви пази!

    Коментиран от #8, #16

    18:53 29.03.2026

  • 5 Мурка

    8 8 Отговор
    ПОКАИ СЕ ПОСИПИ СИ ГЛАВАТА С ПЕПЕЛ И ЗАХАПИ САПУН ---НЕ СЕ СРАВНЯВАИ С ГЕРОИТЕ ПА ЦУЛ НЕЩАСТЕН

    18:53 29.03.2026

  • 6 Купуването на гласове в САЩ

    4 5 Отговор
    Защо не е битка за американците ? А? Купуват, продават, заменят ......

    18:55 29.03.2026

  • 7 Нарцис като всички

    10 7 Отговор
    Опълченския мерак да запази поста си на служебен премиер без да е легитимен в домовата книга е истински показателен за властовите амбиции, а докато е избран за подуправител на БНБ участва в скромна фирма с показателен капитал от 100 лева с дял само 2% (т.е.само с 2 лева гюров капитал, което е подозрителна фирмена конструкция за заобикаляне на отговорност пред закона)

    18:55 29.03.2026

  • 8 Ром-аристократ

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Изключителен":

    Трябва да е от Мешерето ама пък там помаци не знам да има

    18:56 29.03.2026

  • 9 Точно

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Я съм Олигархия":

    Опълченците на Петрохан

    Коментиран от #13

    18:57 29.03.2026

  • 10 Сатана Z

    10 6 Отговор
    Гюров,След като стана ясно,че си нелегитимно назначен от Йотовица е редно да си събереше багажа и да напуснеш Дондуков 1 и няма нужда да се правиш на опълченец и да се заседяваш на чуждо за теб място.

    18:58 29.03.2026

  • 11 лама Гюро

    9 4 Отговор
    ревна гороломно: "Леви опълченци, венчайте Петрохан с лаврови венци! На вашата сила лама Иво повери прохода, хижата и себе дори!"

    18:59 29.03.2026

  • 12 Зъл пес

    10 5 Отговор
    Не мърси думата опълченец бе.ВЪН!Недоразумение незаконно.

    18:59 29.03.2026

  • 13 много Яко

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Точно":

    Не съм Дъвка за Дъвчене

    18:59 29.03.2026

  • 14 Продажник

    8 2 Отговор
    Усещате се като петрохански подлоги....оставка бо.к.у.л

    19:04 29.03.2026

  • 15 Няма да се плашиш Гюро

    6 3 Отговор
    И тея у Карлуково така се чувстват... като опълченци

    19:04 29.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мнение

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Недоволни от какво????????
    Недоволни, че друг ще прибира корупционните кинти от държавата???

    ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА РАЗДЕЛЯТЕ ГЕРБ, ДПС И ППДБ, СЛЕД КАТО ТЕ СА АБСОЛЮТНО ЕДНА И СЪЩА ОТРОВА ЗА БЪЛГАРИЯ?! ПОМНИТЕ ЛИ, ЧЕ СЕ КОАЛИРАХА ПОД ФОРМАТА НА СГЛОБКА И ПРОМЕНЯХА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ СКУТА НА ШИШИ???

    ИЛИ ПАМЕТТА ВИ Е ДЪЛГА КОЛКОТО...?!

    Коментиран от #20

    19:07 29.03.2026

  • 18 И как трябва

    5 2 Отговор
    да се преборим със завладяната от атлантиците държава ? Кажи бре опълченица ?

    19:07 29.03.2026

  • 19 Една опълченка

    2 2 Отговор
    Вчера намуши с ножката 4 немски башибозука за благото на народа ама я арестуваха

    19:09 29.03.2026

  • 20 Лалугер

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    А дали имаш малко гънки да помислиш защо беше сглобката?Дали заради единия кеф,или да може да се направи нещо за България?Когато наръда не допуска само една партия да управлява,се правят коалиции.Почти цяла Европа се управлява от коалиции,с малки изключения.

    19:15 29.03.2026

  • 21 се усещаме като

    3 2 Отговор
    връмвари и калкинки на кьор софра
    дорде ни изместят следващите лапачи

    19:17 29.03.2026

  • 22 хмммм

    4 2 Отговор
    В служебния кабинет се усещате като плъхчета.

    19:24 29.03.2026

  • 23 ТИР

    1 2 Отговор
    Какво опълчение какви две цяло и пет евро,
    та вие не казвате името на партията която копува гласове а я наричате ( определена партия ),,,

    19:31 29.03.2026

  • 24 Петрохански опълченец

    3 2 Отговор
    Давай момче, последвай събратята си от Петрохан. Калушев те чака да те милва!

    19:40 29.03.2026

  • 25 Горките, извършиха се от пари

    1 2 Отговор
    Опълченците чакат патрони и вода, тези пожизнени облаги и подпис за някоя и друга ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

    19:43 29.03.2026

  • 26 Перо

    2 2 Отговор
    Тоя от какво се опасява? Радев ги е предвидил за коалиция, още преди създаването на партията!

    19:44 29.03.2026

  • 27 ?????

    0 2 Отговор
    Кириакстефчофци е по-точно според мен.

    19:44 29.03.2026

  • 28 ШЕФА

    1 2 Отговор
    А пък ние хората ви усещаме като близнаци на престъпниците българоубиици Тулупа и Прасето,никаква разлика.Дойдох,откраднах и заминах.

    19:45 29.03.2026

  • 29 Хвани единия, удари другия

    0 2 Отговор
    Какъв опълченец си бе, пундьо Петрохански..

    19:46 29.03.2026

