Андрей Гюров: В служебния кабинет се усещаме като опълченци

Купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество. И единственият начин, по който ще разберем дали я печелим, е когато видим активността на гражданите по време на вота. Ако видим, че те гласуват масово, спокойни са и знаят че техният глас ще бъде преброен и ще тежи – тогава ще знаем, че сме спечелили тази битка. И мисля, че заявките, които правят с действията си главният секретар, вътрешният министър и МВР – отиват в правилната посока. Ние не мерим в брой арести, а по доверието, което създаваме у гражданите. Това заяви в предаването "На Фокус" служебният премиер Андрей Гюров, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици.
Според него доверието на българските граждани се е засилило. Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десеткратно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати", подчерта той.
И даде пример със заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят.
Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата".
По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?", попита министър-председателят.
Той изтъкна, че много хора "се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но нашето правителство - с начина, по който работи, и примерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така. Обсъждахме много в рамките на служебния кабинет 150-годишнината от Априлското въстание и поведението ан нашите възрожденци. Ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена - ние сега нямаше да бъдем тук", заяви Гюров. И допълни: "Но тези хора тогава са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще имат ефект. Те ще променят нагласите у хората, за да могат те да повярват в собствените си сили, да излязат да гласуват и със своите действия да променят по-нататък съдбата си".
"В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели, доброжелатели, казват: „Вие как влязохте в това нещо! Какви неща ще ви се случат?“. И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов и към мен", изтъкна той.
Но беше категоричен, че това, което се вижда ясно е, че "някои хора силно се страхуват от това в страната да има честни избори". "Затова атаките са целенасочени и насочени точно към определени хора. Но виждам в това и положителна страна", посочи той.
Коментиран от #17
18:50 29.03.2026
8 Ром-аристократ
До коментар #4 от "Изключителен":Трябва да е от Мешерето ама пък там помаци не знам да има
18:56 29.03.2026
9 Точно
До коментар #1 от "Я съм Олигархия":Опълченците на Петрохан
Коментиран от #13
18:57 29.03.2026
13 много Яко
До коментар #9 от "Точно":Не съм Дъвка за Дъвчене
18:59 29.03.2026
17 Мнение
До коментар #2 от "Без майтап":Недоволни от какво????????
Недоволни, че друг ще прибира корупционните кинти от държавата???
ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА РАЗДЕЛЯТЕ ГЕРБ, ДПС И ППДБ, СЛЕД КАТО ТЕ СА АБСОЛЮТНО ЕДНА И СЪЩА ОТРОВА ЗА БЪЛГАРИЯ?! ПОМНИТЕ ЛИ, ЧЕ СЕ КОАЛИРАХА ПОД ФОРМАТА НА СГЛОБКА И ПРОМЕНЯХА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ СКУТА НА ШИШИ???
ИЛИ ПАМЕТТА ВИ Е ДЪЛГА КОЛКОТО...?!
Коментиран от #20
19:07 29.03.2026
20 Лалугер
До коментар #17 от "Мнение":А дали имаш малко гънки да помислиш защо беше сглобката?Дали заради единия кеф,или да може да се направи нещо за България?Когато наръда не допуска само една партия да управлява,се правят коалиции.Почти цяла Европа се управлява от коалиции,с малки изключения.
19:15 29.03.2026
21 се усещаме като
дорде ни изместят следващите лапачи
19:17 29.03.2026
23 ТИР
та вие не казвате името на партията която копува гласове а я наричате ( определена партия ),,,
19:31 29.03.2026
