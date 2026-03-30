Шампионски трофей и златни медали ще има за победителя на турнира FIFA Series 2026. Засега обаче организаторите на състезанието в Джакарта не показват нито купата, нито индивидуалните отличия. Със сигурност обаче е предвидена церемония по награждаване след финала между България и Индонезия, който започва в 16:00 часа българско време.

При равенството след изтичане на редовното време победителят ще бъде определен след дузпи, като националният отбор не е стигал до тази развръзка от историческия осминафинал срещу Мексико на Мондиал'94.

На първото издание на FIFA Series през 2024 година, когато "лъвовете" участваха в Баку, нямаше нито купа, нито се изпълняваха дузпи, въпреки че България и Азербайджан завършиха надпреварата с напълно равни показатели.