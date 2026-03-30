България играе за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

30 Март, 2026 06:30 1 042 3

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионски трофей и златни медали ще има за победителя на турнира FIFA Series 2026. Засега обаче организаторите на състезанието в Джакарта не показват нито купата, нито индивидуалните отличия. Със сигурност обаче е предвидена церемония по награждаване след финала между България и Индонезия, който започва в 16:00 часа българско време.

При равенството след изтичане на редовното време победителят ще бъде определен след дузпи, като националният отбор не е стигал до тази развръзка от историческия осминафинал срещу Мексико на Мондиал'94.

На първото издание на FIFA Series през 2024 година, когато "лъвовете" участваха в Баку, нямаше нито купа, нито се изпълняваха дузпи, въпреки че България и Азербайджан завършиха надпреварата с напълно равни показатели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    1 0 Отговор
    България играе "Ганкиното" за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ94

    06:59 30.03.2026

  • 2 Опааа

    2 0 Отговор
    😆 Какъв е тоя измислен турнир ве??? Каква купа ве??? 😆 Смешните БГ-туристи.

    07:23 30.03.2026

  • 3 своевременно

    0 0 Отговор
    бяхте предупредени свише за 6:7 или 7:6. Вижте какво може да отделите от залъка.

    08:54 30.03.2026

