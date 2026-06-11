Мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката "Гражданска отговорност“, съобщава БНТ.
Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат в столицата на площад "Александър Батенберг“ на четири лъча.
Според Димитър Рашков, представител на един от мотоклубовете, има разминаване между разчетите на Комисията за финансов надзор за увеличението и това, което в действителност трябва да заплатят мотористите.“Според тях между 8 и 13% е повишението на цената. Сутринта в сутрешен блок председателят на КФН заяви твърдо, че са не повече от 20%, а ние тука имаме около стотици доказателства за цената на „Гражданска отговорност“, която според нас се е повишила почти два пъти.
Докато не реагира държавата и не замрази застрахователните стойности на нивата от преди март месец и има ясна методика на ценообразуване за "Гражданската отговорност“, ще има такива протести периодично, каза Красимир Пъргов.
Мотористите настояват застрахователните компании да сключват застраховки за по-кратък срок от една година, защото такава възможност е предвидена в Кодекса за застраховането.
Също така искат да се върне възможността за разсрочено плащане, което е било ограничено в началото на март от всички застрахователни компании.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 морския
07:28 11.06.2026
2 блокирайте
Коментиран от #11
07:32 11.06.2026
3 гaнчoвски синдром
Коментиран от #12
07:33 11.06.2026
4 Свалете Монопола !
По Желание !
07:36 11.06.2026
5 Добре де
07:44 11.06.2026
6 У Варна е лудница
07:45 11.06.2026
7 Моарейн
07:46 11.06.2026
8 КАТ
07:46 11.06.2026
9 Коста
07:46 11.06.2026
10 Да, да
07:51 11.06.2026
11 Моето мнение
До коментар #2 от "блокирайте":Тогава ще дойдеме ние с колите да ви набиеме канчетата, защото на пътя сте изключително нагли и агресивни.
07:54 11.06.2026
12 кой му дреме
До коментар #3 от "гaнчoвски синдром":А ТЕ ЩОМ НЕ ЩАТ ДА ПЛАЩАТ,
АЗ ЩО ДА ПЛАЩАМ НА ГОЛФА ???
07:58 11.06.2026
13 МОТОРИСТИТЕ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРУШИТЕЛИ
08:10 11.06.2026
14 Пълна
08:21 11.06.2026
15 застраховател
08:46 11.06.2026