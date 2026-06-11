Мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката "Гражданска отговорност“, съобщава БНТ.

Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат в столицата на площад "Александър Батенберг“ на четири лъча.

Според Димитър Рашков, представител на един от мотоклубовете, има разминаване между разчетите на Комисията за финансов надзор за увеличението и това, което в действителност трябва да заплатят мотористите.“

Според тях между 8 и 13% е повишението на цената. Сутринта в сутрешен блок председателят на КФН заяви твърдо, че са не повече от 20%, а ние тука имаме около стотици доказателства за цената на „Гражданска отговорност“, която според нас се е повишила почти два пъти.

Докато не реагира държавата и не замрази застрахователните стойности на нивата от преди март месец и има ясна методика на ценообразуване за "Гражданската отговорност“, ще има такива протести периодично, каза Красимир Пъргов.

Мотористите настояват застрахователните компании да сключват застраховки за по-кратък срок от една година, защото такава възможност е предвидена в Кодекса за застраховането.

Също така искат да се върне възможността за разсрочено плащане, което е било ограничено в началото на март от всички застрахователни компании.