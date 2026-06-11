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Мотоклубовете в страната готвят национален протест

Мотоклубовете в страната готвят национален протест

11 Юни, 2026 07:16 944 15

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Мотористите настояват застрахователните компании да сключват застраховки за по-кратък срок от една година

Мотоклубовете в страната готвят национален протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката "Гражданска отговорност“, съобщава БНТ.

Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат в столицата на площад "Александър Батенберг“ на четири лъча.

Според Димитър Рашков, представител на един от мотоклубовете, има разминаване между разчетите на Комисията за финансов надзор за увеличението и това, което в действителност трябва да заплатят мотористите.“

Според тях между 8 и 13% е повишението на цената. Сутринта в сутрешен блок председателят на КФН заяви твърдо, че са не повече от 20%, а ние тука имаме около стотици доказателства за цената на „Гражданска отговорност“, която според нас се е повишила почти два пъти.

Докато не реагира държавата и не замрази застрахователните стойности на нивата от преди март месец и има ясна методика на ценообразуване за "Гражданската отговорност“, ще има такива протести периодично, каза Красимир Пъргов.

Мотористите настояват застрахователните компании да сключват застраховки за по-кратък срок от една година, защото такава възможност е предвидена в Кодекса за застраховането.

Също така искат да се върне възможността за разсрочено плащане, което е било ограничено в началото на март от всички застрахователни компании.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морския

    20 8 Отговор
    знаем в какво се състоят протестите им ! блокиране нормалното придвижване на граждани и вдигане на невъобразим шум, стресиращ всичко наоколо ! не са фактор, за да "хване дикиш" ! но и без това са свикнали да не спазват закона.

    07:28 11.06.2026

  • 2 блокирайте

    5 13 Отговор
    възлови точки и граници и то по цели дни

    Коментиран от #11

    07:32 11.06.2026

  • 3 гaнчoвски синдром

    2 2 Отговор
    Сега гаaнчoвците ще почнат да обясняват, че си плащат като порядъчни балъци пълна затраховка и винетка, без да правят сметка колко карат. Значи и рокерите трябва да са като тях. Даже колелетата и тротинетките също да плащат винетки и застраховки. От догодина и пешеходците, щото като блъснеш някое дете, кой ще оправя поразиите по трошката?!

    Коментиран от #12

    07:33 11.06.2026

  • 4 Свалете Монопола !

    1 5 Отговор
    Направете я !

    По Желание !

    07:36 11.06.2026

  • 5 Добре де

    18 1 Отговор
    Като искат по-кратък срок на застраховката, осигурете им го. Сумата по полицата, обаче, да остане същата. Ще им угодите на тия ненормалници. Нали срока им е проблем? И... Да ,, пазете мотористите,, щото те вас няма да ви пазят! И да се пазите от тях

    07:44 11.06.2026

  • 6 У Варна е лудница

    22 1 Отговор
    Редно е полицията да започне масови проверки за децибелите и висока скорост в населените места.

    07:45 11.06.2026

  • 7 Моарейн

    18 2 Отговор
    Намериха си още един повод да тероризират хората, нихната ... Пари да бръмчат с тенекиите си по цяла нощ имат, пари застраховка нямат. Нахалството им е безгранично. Не двойно, четворно да им вдигнат застраховката, защото 99,99% са недисциплинирани и изключително рискови шофьори!

    07:46 11.06.2026

  • 8 КАТ

    9 1 Отговор
    Да протестират в полето, не по улиците, иначе - глоби

    07:46 11.06.2026

  • 9 Коста

    15 1 Отговор
    По-нахални същества от 90% от мотористите няма по пътищата. Никакъв фандък за тях! Те са опасни за себе си и най-вече за околните. Ако съм застраховател и имам власт ще вдигна ГО 100% за мотористите. Има и 10% свестни.

    07:46 11.06.2026

  • 10 Да, да

    7 0 Отговор
    Изпуснаха импулса. Вече настроиха обществото срещу тях, а порядъчните мотористи страдат.

    07:51 11.06.2026

  • 11 Моето мнение

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "блокирайте":

    Тогава ще дойдеме ние с колите да ви набиеме канчетата, защото на пътя сте изключително нагли и агресивни.

    07:54 11.06.2026

  • 12 кой му дреме

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "гaнчoвски синдром":

    А ТЕ ЩОМ НЕ ЩАТ ДА ПЛАЩАТ,
    АЗ ЩО ДА ПЛАЩАМ НА ГОЛФА ???

    07:58 11.06.2026

  • 13 МОТОРИСТИТЕ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРУШИТЕЛИ

    10 1 Отговор
    Застраховките трябва да са им х 5. Тези не спазват и най-елементарните правила за движение по пътищата.

    08:10 11.06.2026

  • 14 Пълна

    6 1 Отговор
    Забрана за моторни двуколесни след 22ч. Време е за малко ред и спокойствие. Не в дванайсет през нощта да вият по улиците!

    08:21 11.06.2026

  • 15 застраховател

    2 0 Отговор
    как няма да вдигаме те те мрат всеки дени като мухи.. ние сме на загуба даже

    08:46 11.06.2026

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