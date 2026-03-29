Христо Грозев: Най-опасната пропаганда вече няма да е в TikTok, а в AI

29 Март, 2026 19:11 931 41

Създаването на страх – дали икономически или от тероризъм – кара хората да се затворят в себе си

Христо Грозев: Най-опасната пропаганда вече няма да е в TikTok, а в AI - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследващият журналист Христо Грозев от години изследва механизмите за влияние върху общественото мнение. През седмицата стана ясно, че той е поканен да подпомогне дейността на създадения от служебното правителство механизъм към Министерството външните работи (МВнР) за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи във връзка с предстоящите избори.

Журналистът коментира публикация на The Washington Post за предполагаеми руски сценарии, включително инсцениран атентат срещу Виктор Орбан.

„Той е автентичен до толкова, доколкото в изтекли документи на руското външно разузнаване се описват такива планове. Още преди година и половина се сдобихме с документи, които описват т.нар. „активни действия под фалшив флаг“ – операции за създаване на паника в предизборен период“, обяви той.

Според него целта е да се създаде атмосфера на страх, при която партията, която обещава ред и сигурност, получава електорален бонус.

„Създаването на страх – дали икономически или от тероризъм – кара хората да се затворят в себе си. Тогава населението губи интерес към глобалните проблеми и става много удобен ресурс за популистки режими“, допълни журналистът.

Журналистът предупреди за нова, по-опасна фаза на дезинформацията: „Най-опасната социална мрежа в близкото бъдеще няма да е TikTok или Facebook, а самите агенти на изкуствения интелект“.

По думите му вече се води целенасочена кампания за влияние върху AI системи – създава се огромно количество съдържание не за хората, а за да бъде прочетено от тези системи.

„По този начин може да се повлияе на това какъв отговор ще получиш, когато попиташ коя партия е най-добра“, уточни журналистът.

По отношение на България Грозев направи разграничение между вътрешно и външно влияние: „Легитимно е всяка партия да се опитва да убеждава избирателите. Нелегитимно е, когато влиянието идва отвън“.

Конкретните източници според него са не само Русия, която със сигурност се опитва да влияе, но и от Иран, и от Китай.

Грозев подчерта, че модерната дезинформация не винаги цели директна подкрепа за определена партия, може нейната цел е хората изобщо да не отидат до урните.

Като най-ефективна мярка срещу дезинформацията той посочи разкриването на участниците в такива мрежи.

„Когато започнеш да публикуваш техните имена и да ги санкционираш, това действа превантивно. По-ефективно е да се атакуват центровете на дезинформация – сървъри, мрежи, IP адреси – отколкото да се опровергава всяка фалшива новина“, обясни разследващият журналист.

Грозев заяви още, че има информация за такива мрежи, включително свързани с България, и изрази увереност, че властите ще предприемат действия в близките седмици.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А този, който

    52 4 Отговор
    говори най-много глупости си ти...

    Коментиран от #33

    19:12 29.03.2026

  • 2 ьТВ

    50 2 Отговор
    Няма да коментирам факта, че Грозев е представен като чужд агент.

    19:13 29.03.2026

  • 3 Потрес

    50 2 Отговор
    Едва ли има друга държава по света, която да толерира и дава трибуна на чуждите агенти, като този индивид, които явно работят против нея и гражданите и!?

    19:13 29.03.2026

  • 4 Абсолютно

    35 2 Отговор
    глупости а и му дават трибуна естествено в предаването на Слави ,, под шипковия храст,,.
    Кажете истината за кметчето което е дало на калушевите 250 000 лв и защо а не ни занимавайте с някакви тъпотии

    19:14 29.03.2026

  • 5 Толкова е гнусен този

    40 2 Отговор
    Продадено нищожество, агент на МИ6, национален предател, лъжец и седнал за пропаганда да говори. Откъде толкова из мет изплува в света!

    19:14 29.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    33 3 Отговор
    Гюров и Грозев ще фалшифицират изборите.

    19:15 29.03.2026

  • 7 Тов. Членин

    6 17 Отговор
    Таваришчи , препоръчвам ви книгата на Игор Бунин - " Златото на Партията " ...

    19:16 29.03.2026

  • 8 ШЕФА

    35 2 Отговор
    Грозен Христофф,,това е едно Соро..... изпраж......

    19:17 29.03.2026

  • 9 Пич

    33 2 Отговор
    Горкото слугинче !!! Мяташе се на краварската амбразура, а те му разбиха муцуната! Падна по очи пред Урсулианците, тея го настъпиха и подминаха!!! Единственото което му остана е, да поляга на новите украински атлантици - ГЕРБ, Шиши и ППДБ!!!

    19:17 29.03.2026

  • 10 Да,бе

    21 3 Отговор
    Ама тоя ии не го измислиха и внедриха руснаците и другаде трябва да се търсят манипулаторите.Друг въпрос е кой ползва услугите на тая измислица освен хора с дефицит на естествен интелект.

    19:17 29.03.2026

  • 11 Христо Грозев е престъпник

    34 2 Отговор
    И би трябвало веднага да бъде арестуван и съден. И за набеждаване, и за шпионаж, и за национално предателство !

    19:18 29.03.2026

  • 12 Мими Кучева🐕

    5 16 Отговор
    Христос Грозев е гений.🦍🤗🤣🖕

    Коментиран от #27, #41

    19:18 29.03.2026

  • 13 Джамбаза

    22 2 Отговор
    Христо Грозев e умен, но не много.
    По-скоро хич!

    19:19 29.03.2026

  • 14 Русия

    23 2 Отговор
    Този има късмета че е една безобидна жалка амеба,иначе до сега да се е нахранил с Новичок,но може пък и да му отделим една порция.

    19:20 29.03.2026

  • 15 Силоваците

    18 2 Отговор
    Срамна работа е да наричаме подобни силови застрахователи с три букви ... "партньори" - та те ни рекетират икономичеси, политически и военно постоянно. Галсаувайте за още евроатлантисъм и войната скоро ще е на наша територия.

    19:20 29.03.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    27 1 Отговор
    Тоя британски агент е най-големият пропагандист!

    19:20 29.03.2026

  • 17 Варна

    21 1 Отговор
    Паразити като този трябва немедлено да се ликвидират.

    19:21 29.03.2026

  • 18 Мнение

    23 1 Отговор
    ТОЯ ДОКАЗАН АНТИБЪЛГАРИН, НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГО ТИКНЕ У КАУША ЗА АНТИБЪЛГАРСКИТЕ МУ ДЕЛА?!

    19:21 29.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    ИЗТОЧНИКА НА ПАРИТЕ НА ХРИСТО ГРОЗЕВ Е РАДИОСТАНЦИЯ И ПИ-АР ФИРМА В ХОЛАНДИЯ,
    КЪДЕТО НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ СА
    .... ЧЕРЕВНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ - БИЗНЕС ТАТКО НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ . ...
    И НАСЛЕДНИКА НА АВСТРИЙСКАТА КОРОНА ОТ ФАШИСКАТА АВСТРИЙСКА НАРОДНА ПАРТИЯ
    КАРЛ ФОН ХАСБУРГ ( С 3 ДЕЦА ОТ ЖЕНА ОТ ФАМИЛИЯТА ФОН КРУП - ТЪРГОВЦИТЕ НА СМЪРТ)
    ......
    ИМА ГО В ТЪРГОВСКИТЕ РЕГИСТРИ НА ХОЛАНДИЯ КОИТО СА ХАРТИЕНИ (ОСВЕН ЦИФРОВИ)

    19:22 29.03.2026

  • 20 Вярващ

    12 1 Отговор
    От извадената от навталина Неиски какво да очакваш освен предстелски решения с агента Х Грозев никои нимога не е уважавал предателите особено българомразци.

    19:25 29.03.2026

  • 21 Лост

    12 1 Отговор
    А Аl като покаже Х . Грозев с коса, Грозев ще си спомни ли какво момче е бил,а в какъв артикул 13 се с превърнал?

    19:25 29.03.2026

  • 22 За Българите !

    4 1 Отговор
    За Българите !

    Чак Такива Средства !

    Ве са Необходими !

    Достатъчно е !

    Да проследиш Действията на Кандидатиге !

    За Да Видиш !

    Каква Е Тяхната ЦЕЛ !

    Съжалявам !

    Г-н Президент !

    Сам си Си Виновен !

    19:25 29.03.2026

  • 23 Съжелявам но Грозев е невежа

    11 1 Отговор
    „активни действия под фалшив флаг“ съвсем НЕ са операции за създаване на паника в предизборен период ! "Операция под фалшив флаг“ (false flag) е термин, описващ тайни операции, провеждани от правителства, корпорации или други организации, които са проектирани така, че да изглеждат, че са извършени от друга страна, група или държава. Целта е да се насочи вината към извършител, който не е истинският организатор или извършител. Пример за такъв е например атентата в Бургас а Надежда Нейнски беше съучастника от българска страна и впрочем го е признавала в медиите. (Донесох една страничка от Департамента в САЩ където беше написано какво трябваше да обяви разследването)......Това признава Нейнски и точно това е пример за "Операция под фалшив флаг“ .....

    19:25 29.03.2026

  • 24 Фейк - либераст

    10 1 Отговор
    Колкото и благословии да кажеш по негов адрес все ще му е малко!

    19:26 29.03.2026

  • 25 Тиквата

    9 1 Отговор
    Щом се дава думата на този дол.н Соро... представете си какъв е Мин.Председателя,Сор.... подлога,и то от най долните.ПП-ДБ Педоф.... и Пед.... ще фалшифицират изборите.

    19:26 29.03.2026

  • 26 Съдията

    7 1 Отговор
    По-голям фейк от тоя няма. Вече и на Запад му биха дузпата, затова умува в България.😂

    19:29 29.03.2026

  • 27 Това Последното !

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мими Кучева🐕":

    Това Последното !

    Среден !

    Пръст !

    Ли Е ?

    19:32 29.03.2026

  • 28 Сандо

    5 1 Отговор
    Ако една медия държи на високите журналистически стандарти,на морала и на реномето си,то тя никога не би поместила какъвто и да е материал с името на Христо Грозев.Нека всеки да съди за себе си за нивото и обвързаностите на медиите,които го поместват.

    19:33 29.03.2026

  • 29 Четете ли мокрите му сънища на тоя?

    6 1 Отговор
    да публикувал имена и да ги санкционира превантивно. Тоя определено не е у ред с кратуната ! Да атакувал центровете на "дезинформация" – сървъри, мрежи, IP адреси вместо да се опровергавала всяка "фалшива новина“........, обяснил "разследващият журналист" . Само в този кратък текст има поне 4 състава на престъпление впрочем и всяко заявено намерение е престъпно и подсъдимо ! Невероятно е как на подобни индивиди им се позволява подобни наративи да прокламират....

    19:34 29.03.2026

  • 30 Айгедотор

    7 1 Отговор
    Мазен боклук

    19:35 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ?????

    4 1 Отговор
    Ха ха.
    До него ли опряха петроханците?
    Търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.

    19:36 29.03.2026

  • 33 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "А този, който":

    Прочетох статията и мога убедено да изкажа мнението си, а то е че тоя негодяи е грешно да ходи по земята, отдавна трябваше да бъде в нея... Омръзна ми всякакви индивиди да се опитват да ми казват ,кое е бяло ,кое е черно....

    19:40 29.03.2026

  • 34 грозни

    2 1 Отговор
    Страх го е,че ще му изяде хляба. Страхът е голямо шубе!

    19:41 29.03.2026

  • 35 ТИР

    3 1 Отговор
    Преди България бе представена като инсталация тоалетна, сега вече и плъхове изпълзяха,,,

    19:42 29.03.2026

  • 36 Обратен ефект

    4 1 Отговор
    Добре, че всички и нас го знаят като предател и боклук.

    19:42 29.03.2026

  • 37 Винкело

    1 1 Отговор
    Грозев! Четеш ли? Гюров! И ти!

    19:43 29.03.2026

  • 38 Грозев вероятно е най мразеният

    2 3 Отговор
    и далеч изпреварва Бою и Шишавият. Колко българи в затвора вкара с доноси просто не е истина...

    19:46 29.03.2026

  • 39 Коня Солтуклиева

    1 0 Отговор
    Да попираме ИИ:
    "К@р Ut ли е Христо Грозев, или да?"

    19:49 29.03.2026

  • 40 Малиййй

    1 0 Отговор
    Тоя майцепродавец , антиболгарин шпион и агент на Ми6 и ЦРУ пак ли се изтропа на метеното... то него ли опряхте бе нещастници...страх ли ви е да приемете честно народното мнение и желание!!!

    19:50 29.03.2026

  • 41 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мими Кучева🐕":

    Грозев е гений точно толкова , колкото фамилията ти не е жвотинска.

    19:50 29.03.2026

