Времето днес, прогноза за понеделник, 30 март: Облачно с превалявания от дъжд

30 Март, 2026 04:53, обновена 30 Март, 2026 04:57 942 2

Максималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София около 9°

Снимка: БНТ
Температурите ще останат почти без промяна. Минималните ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните части - около минус 2° и 0°, където в сутрешните часове облачността временно ще се разкъса.

В по-голямата част от страната ще бъде облачно, с превалявания от дъжд, на повече места в източните райони от страната.

Максималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София около 9°. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от север-северозапад, който до вечерта почти навсякъде ще стихне.

На морския бряг ще остане ветровито, с умерен, по северното крайбрежие - силен северозападен вятър. И там на места там ще има превалявания от дъжд.

В планините също ще вали, главно в следобедните часове и предимно дъжд, по високите части – сняг. Ще духа до умерен, по билото на Източна Стара планина и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 0° на Алеко до около 3° в Пампорово.

След временно спиране, в следобедните часове във вторник отново ще завали, първо в Южна България.

В сряда и четвъртък на много места ще има значителни по количество валежи от дъжд, в планините – от сняг. По високите полета на Западна България дъждът също ще преминава в сняг.

Максималните температури още ще се понижат и в повечето места ще бъдат между 7° и 12°, малко по-високи в петък.


