Река Черни Лом преля в село Априлово

30 Март, 2026 08:52 851 3

Хората са призовани да избягват рискови зони

Река Черни Лом преля в село Априлово - 1
Снимка: Снимка: Областна администрация Търговище
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вследствие на обилните валежи през последните часове е регистрирано значително повишаване нивото на реката в района на село Априлово, община Попово. На места е излязла от коритото си и е налице преливане, съобщи Нова ТВ.

Създадена е необходимата организация за координирани действия между отговорните институции. На място работят екипи на Областната дирекция на МВР, представители на общината, както и служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Кметът на населеното място съдейства активно за своевременното уведомяване на населението и при необходимост предприема действия по евакуация на засегнати граждани.

Областният управител на област Търговище Радослав Бойчев, пътува към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и да координира предприемането на необходимите мерки.

"Ситуацията се следи постоянно. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за защита на населението и ограничаване на щетите", заяви областният управител.

От Областната администрация призовава гражданите да спазват указанията на компетентните органи и да избягват рискови зони в засегнатите райони.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горките хора дано

    2 0 Отговор
    Господ да им помогне. Бог дал Бог взел.

    08:58 30.03.2026

  • 2 въпросче

    0 0 Отговор
    Защо не разрешавате да се коментира в статии за Вигенин?

    Коментиран от #3

    09:41 30.03.2026

  • 3 Ми защото бил

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "въпросче":

    Евродупетат ки.

    10:52 30.03.2026

