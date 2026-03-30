Екипи на АСП са в село Априлово заради прелялата река

30 Март, 2026 10:32 971 5

На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб

Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова

По указания на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са на място в село Априлово, община Попово, след като река Черни Лом излезе на места от коритото си заради обилните валежи през последните часове. Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация.

На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб. Служители на дирекция „Социално подпомагане“ – Попово, следят обстановката и са в готовност да реагират при необходимост, тъй като нивото на реката остава високо.

При промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително при необходимост от евакуация. Те ще извършват обходи на място, ще предоставят консултации и ще съдействат за отпускане на социална помощ при бедствия. Обстановката се наблюдава непрекъснато.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пренасят

    1 0 Отговор
    чували с пясък да запушат теча!

    10:36 30.03.2026

  • 2 Гюро Михайлов

    8 1 Отговор
    В Киев съм.Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    10:37 30.03.2026

  • 3 нямало вода

    1 0 Отговор
    а кат има я оттичат към гръцка . пълнете язовирите и нивите . бегейските търгаши днеска произведоха домати и краставици , щото не им е сезон и ги дават двойно . от какъв зор .

    11:12 30.03.2026

  • 4 Дядо Кънчо

    2 0 Отговор
    Хасан Адемов: Екипи на АСП са в село Априлово заради прелялата река и ще плуват в нея за да си изперат дрехите от неуморната работа от битка с водата в реката.
    Представителят на България, от трибуната на ООН:
    -Може ли да започна отдалече?
    -Може, само че кратко.
    -Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
    Скача представителят на Македония:
    -Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
    Българския представител:
    -Благодаря, ето това исках да докажа.
    Хасане, внимавай с реката, понеже "Коритото на Реката управлява потока в Планината"
    Хасане, внимавай, там в Планината като хванеш някоя Българка, може да ти счупи накудкудякалия бeзкoжен член.

    11:13 30.03.2026

  • 5 Пак Политура !

    1 0 Отговор
    За да се Замаже !

    Масовия Обир !

    На Населението !

    13:51 30.03.2026

