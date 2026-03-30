Екипи на АСП са в село Априлово заради прелялата река

По указания на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са на място в село Априлово, община Попово, след като река Черни Лом излезе на места от коритото си заради обилните валежи през последните часове. Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация.
На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб. Служители на дирекция „Социално подпомагане“ – Попово, следят обстановката и са в готовност да реагират при необходимост, тъй като нивото на реката остава високо.
При промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително при необходимост от евакуация. Те ще извършват обходи на място, ще предоставят консултации и ще съдействат за отпускане на социална помощ при бедствия. Обстановката се наблюдава непрекъснато.
