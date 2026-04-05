Даниел Митов: България трябва да расте реално - със заплати, индустрия, инвестиции

Напоследък се наслушахме, за съжаление, на много деструктивни приказки, в тази кампания слушам много думи като "олигарси", "демонтаж", "модели", "разграждане", от хора, които нищо не са монтирали, за да могат да демонтират и нищо не са съградили, за да могат да разграждат. Това каза за предаването "Метроном" по Радио ФОКУС заместник-председателят на ГЕРБ, бивш министър на външните и на вътрешните работи, народен представител на няколко парламента Даниел Митов – водач на листата на ГЕРБ-СДС в 30 МИР Шумен.
"България трябва да расте реално - със заплати, индустрия, инвестиции. Мисълта е ясна и постижима - над 4% растеж, двойни доходи в индустрията и България да се оформи като технологичен център в региона. Това не може да стане с политически емоции и гняв, а става с решения", категоричен бе той.
Еврозоната
"Тя не е просто някакъв символ. Не сме се стремили към нея като символ, а тя е катализатор на икономиката, ускорител. Докато други още спорят дали да влезем, ние говорим как да я използваме - за повече инвестиции, повече доверие, по-ниски лихви".
Индустрията
"На второ място е внимание към индустрията ни. Преминаване от икономиката на евтината работна ръка към висока добавена стойност - производство, технологии, енергийни решения, защото икономика не се прави с лозунги, а с машини, инженери, пазари. Говорим за българската енергетика в момента. За това как да се осигури на българската индустрия и битовия потребител по-евтин и достъпен ток чрез разширяване на мрежата, през добив на газ в Черно море, добив на шистов газ", каза Даниел Митов.
Образование, IT и Изкуствен интелект
"Също така трябва да се обърне внимание на образованието. По-малко теории, повече умения, повече хора, които могат да създават, а не само да изпълняват. И не на последно място - IT секторът. Достатъчно вече сме били подизпълнители, време е вече да създаваме собствена продукция, дори и в Изкуствения интелект. И тук вече идва разликата - другите казват какво трябва да се разруши, ние - какво трябва да продължи да се изгражда. Едните търсят виновни, ние търсим растеж", допълни кандидатът за депутат от ГЕРБ.
"Нашите опоненти се стремят да създават политическа температура, а ние трябва да създадем икономическа перспектива", категоричен бе бившият министър.
8 Русодебил
Искаме да караме масквич! Не щем БеЕмВе!
Коментиран от #66, #79, #84, #87
13:21 05.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Но определено расте
Скоро ще има - повръщай!
13:25 05.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Предпоследния Селчак
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Последния Софиянец
Този ни вкара в две войни,еврозоната и в хиперинфлация.Гласувайте да продължи да ви убива.
Ценит не пораснаха от Еврозоната, а заради надугиге цени преди влизането в Еврозоната
Какви две войни се та вкарали като си жив мъртвец???
Каква хиперинфлация!!!
13:28 05.04.2026
18 А вазе по какво ви избират
До коментар #15 от "Избират ги по кухост":Избират ги по кухост
Кухи мисли на куха глава. Какъв растеж без промишленост, без селско стопанство. Енергетиката е в тотален упадък и скъп продукт. Шистовият газ дори в САЩ го забраняват.
И кога хамериканците са си забранили добива на шистовия газ?!?1
Аман от вдлъбнати русофили.
21 Русофилите не са само по селията
До коментар #10 от "Дрът русофил":Дрът русофил
Русофилите са по селата, скъсани галоши!
Има и ги хпо градовете и старческите домове.
сега на 19.04.2026 години вемерта ще видими при екситполовете колко са зад червения боташ и дали БКП-то ще прескочи 3.8%!
Няма мобилизицаия която да спаси Ботгаша, Позитако и Шиткойните .
13:33 05.04.2026
22 Някой
26 Ххх
До коментар #3 от "Гост":За хората пак няма разлика и надежда, като всички останали кадри са същите и не са подновени.
13:35 05.04.2026
28 Дядка , те затова искат властите
много се краде в България от върхушката. много. държавата е най бедната в Европа заради ширещата се корупция,
29 Господарите не те ли информират
До коментар #18 от "А вазе по какво ви избират":В някои щати го забраниха. Замърсява водните източници.
13:37 05.04.2026
13:38 05.04.2026
32 Виж какво тъпако,🤣
Всеки 1000 лв. = 507.83 €вро , това е Разликата, Българите обедняха наполовината, Апартаментите струват Двойно по скъпо в €вро!🤣
33 Мурка
До коментар #3 от "Гост":СЛЕД МАКС 48 ЧАСА ПАК СА В ИГРАТА ------А ИЗБОРИТЕ СА СЛЕД ......ТОВА Е ПИ АР АКШЪН РЕСУЛТАТА ==== на почти нула
13:39 05.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мръсна сглобскаджийска измет,
размери, за кражба и разхищение на държавни средства в България трябва да се разстрелва на Стадиона с вход свободен. Както в Китай.
И разберете, как нещата ще се подредят
на място.
13:43 05.04.2026
38 немитов
До коментар #32 от "Виж какво тъпако,🤣":това е заради еврото ние не сме виновни!!!
39 Само питам
Ако този пак стане депутат, това ще е доказателство какъв процент от българите са дебили.
13:47 05.04.2026
41 Не е точно така,
До коментар #38 от "немитов":Българите са виновни за дереджето си, защото като Овце чакат някой да дойде да ги оправи!🤣
Ами дойде Вълка 🤣(ЕЦБ)🤣 в Кошарата и оправи овцете и останаха наполовината!🤣
42 Ред в хаоса
До коментар #2 от "Бендида":Работа, работа, работа за благото на шефа 😁
43 Когато Възраждане протестираха
Са, олеле мамо!🤣
13:53 05.04.2026
46 много кофти
До коментар #44 от "Иван":ЕЙ, скраба е много кофти нещо. Особено като си неграмотен, ама с претенции.
Коментиран от #111
13:57 05.04.2026
50 От такива на които
Борисов, всичките ти представители или са врътнали резбата или са безплодни!
13:59 05.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ГЕРБ - Растеж!
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
14:03 05.04.2026
59 Лена
празни приказки, колкото повече глоби на народа
толкова повече нови коли за полицията! Съждения
за жив управляващ бунак! Да те пратим в унуй...!
14:08 05.04.2026
62 Жеро
си остава бунак, дори и на портрет!
65 виктория
До коментар #34 от "Знайко":а шишкавия и толупа!!! или са ти бащици!!!
14:13 05.04.2026
66 Шекелджарче
До коментар #8 от "Русодебил":натъпчи си я по-навътре рублата, дето уж я искаш. И мнооо по-здрави на нискочелия червен Оземпик.
14:14 05.04.2026
67 Избират ги по зависимости,
До коментар #15 от "Избират ги по кухост":а то е ясно, че умен човек няма как да се набута лесно в зависимости.
14:16 05.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ей пенс
До коментар #6 от "Коко":заради такива фосили като теб още не сме прокопсали. Айде приключвайте най-накрая че да тръгне напред държавата
Коментиран от #101
14:35 05.04.2026
77 Ти си
Само изтъркани клишета без реална идеология зад тях .
Поредното успиване на балъците ......
14:45 05.04.2026
79 Кавал
До коментар #8 от "Русодебил":Ше ми караш дъртия докато пусне хайвер!
14:50 05.04.2026
80 не може да бъде
До коментар #4 от "Съдията":Не знам откъде идва тази смелост от този човек - има ли представа как как се осъществява икономически растеж как ще има двойни доходи в индустрията и т.н.-сега да кажа и нека някой да ме опровергае ако греша -държавата ни е разграден двор индустрията и селското стопанство са едни развалини- от това което е останало от соца след 30г./!?? / имаме тежка в кадрова криза а образователната ни система е срината и тепърва трябва да се възстановява ....-новопостроеното е толкова малко и такова че от него не може да се очаква много... и най-важното -нищо не зависи от нашето правителство -ние сме или на външно управление или на автопилот ...тотално сме зависими от ЕС -но в много лош смисъл!?Аз не виждам как при тези условия ще има и растеж и заплати - всичко е балон който се надува и може да се спука всеки момент
82 Пешо
До коментар #1 от "Дони":Затова ли Гербаджиите вдигнаха нереално показателитв за прием на еврото със заплати на паразитните сектори, а на реалните ..
14:56 05.04.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
87 прав си за себе си
До коментар #8 от "Русодебил":Тези ти "разсъждения" са наистина дебилски. Никой не ти иска рублата - дори Костадинов. Искаме си ЛЕВА! И това да хулиш Русия, защото така са ти заповядали, не значи да ги слушаш. Много скоро ще видиш с енергетиката кон боб яде ли. Пък ти си мрази, защото са ти казали.
15:02 05.04.2026
88 къде беше къдравата
До коментар #85 от "Как":Сю по време на събитията в Петрохан? Хем беше министър тогава???? И нищо като МВР министър. Сега се е загрижил за икономика, индустрия и т.н., като ВИДИМО НИЩО не разбира от това! Срам!
15:03 05.04.2026
89 Гробарско izchadie
15:07 05.04.2026
90 Много странно с тая кадрова криза
До коментар #80 от "не може да бъде":...на територията, България уж е част от трудов пазар от 500 милиона трудещи се в ЕС и при 500 милиона работници в ЕС в България ималу кадрова криза!?!?
15:10 05.04.2026
96 Кво производство, наблъскаха се да ядат
До коментар #93 от "Констатация":...и да ser--at; всички в София и почнаха да се размножават като паразити , отучени да работят с ръцете си, нито произвеждат, нито децата си учат на труд ...едно племе от безполезни ядящи биологични отпадъци, яхнати от банди престъпници, крадци, убийци и национални предател...докъде ли ще кара тоя ужас , бе знам...
15:17 05.04.2026
98 ои8уйхътгрф
До коментар #93 от "Констатация":На доста места по света ги няма тези неща дето си изредил... Вашият проблем не е в това, че "нямате" разни неща- проблемът е, че ИМАХТЕ ВСИЧКО ТОВА и го продадохте за едно кило банани и 2 мандаринки...
15:22 05.04.2026
До коментар #4 от "Съдията":А и вкарани в затвора начело с вожда им. За да има страх у следващите след тях управляващи да не правят като тях. И за да има възмездие за всичко, което причиниха на България.
15:26 05.04.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Иван
До коментар #46 от "много кофти":Знаеш ли кое е кофти тези дето могат да пишат и завършили университет сега карат такси или сервитьори за да имат кво да ядат
17:42 05.04.2026
113 Поръсен с джоджен
Нещата дето ги изплю се равняват на това аз да ви кажа, че дамо трябва да достигнем марс за да започнем да изваждаме богатствата от там и да станем най-еазвиващата се икономика, но е нужно да се работи- не дамо да се говори...
Пълни бабини дивотии...
18:06 05.04.2026
115 Айше
До коментар #41 от "Не е точно така,":Нещо против мързеливия секс ли имаш?
Няма да се морим заради оня дето духа я!
19:57 05.04.2026
116 Фют
До коментар #42 от "Ред в хаоса":Това работи. Няколко бизнес заграбих така. Хаха. Работете! Хаха.
19:59 05.04.2026
117 идиоти вън
ВИ де тути капи си напълни джобчетата и сега щел да мисли за другите, да бе да!
20:38 05.04.2026
119 Беро
го може само Дани Мите с много шум и много
нищо, точно по чистата и проста схема на едно ограничено ченге, било даже и шеф на тъпнята!
23:13 05.04.2026