Новини
България »
Всички градове »
Даниел Митов: България трябва да расте реално - със заплати, индустрия, инвестиции
  Тема: Избори

Даниел Митов: България трябва да расте реално - със заплати, индустрия, инвестиции

5 Април, 2026 13:15 1 405 119

  • даниел митов-
  • българия-
  • реален растеж-
  • заплати-
  • индустрия-
  • инвестиции

"Мисълта е ясна и постижима - над 4% растеж, двойни доходи в индустрията и България да се оформи като технологичен център в региона. Това не може да стане с политически емоции и гняв, а става с решения", категоричен бе бившият вътрешен министър 

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Напоследък се наслушахме, за съжаление, на много деструктивни приказки, в тази кампания слушам много думи като "олигарси", "демонтаж", "модели", "разграждане", от хора, които нищо не са монтирали, за да могат да демонтират и нищо не са съградили, за да могат да разграждат. Това каза за предаването "Метроном" по Радио ФОКУС заместник-председателят на ГЕРБ, бивш министър на външните и на вътрешните работи, народен представител на няколко парламента Даниел Митов – водач на листата на ГЕРБ-СДС в 30 МИР Шумен.

"България трябва да расте реално - със заплати, индустрия, инвестиции. Мисълта е ясна и постижима - над 4% растеж, двойни доходи в индустрията и България да се оформи като технологичен център в региона. Това не може да стане с политически емоции и гняв, а става с решения", категоричен бе той.

Еврозоната

"Тя не е просто някакъв символ. Не сме се стремили към нея като символ, а тя е катализатор на икономиката, ускорител. Докато други още спорят дали да влезем, ние говорим как да я използваме - за повече инвестиции, повече доверие, по-ниски лихви".

Индустрията

"На второ място е внимание към индустрията ни. Преминаване от икономиката на евтината работна ръка към висока добавена стойност - производство, технологии, енергийни решения, защото икономика не се прави с лозунги, а с машини, инженери, пазари. Говорим за българската енергетика в момента. За това как да се осигури на българската индустрия и битовия потребител по-евтин и достъпен ток чрез разширяване на мрежата, през добив на газ в Черно море, добив на шистов газ", каза Даниел Митов.

Образование, IT и Изкуствен интелект

"Също така трябва да се обърне внимание на образованието. По-малко теории, повече умения, повече хора, които могат да създават, а не само да изпълняват. И не на последно място - IT секторът. Достатъчно вече сме били подизпълнители, време е вече да създаваме собствена продукция, дори и в Изкуствения интелект. И тук вече идва разликата - другите казват какво трябва да се разруши, ние - какво трябва да продължи да се изгражда. Едните търсят виновни, ние търсим растеж", допълни кандидатът за депутат от ГЕРБ.

"Нашите опоненти се стремят да създават политическа температура, а ние трябва да създадем икономическа перспектива", категоричен бе бившият министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дони

    76 1 Отговор
    България расте Чекмеджето расте ------работещите ОБЕДНЯВАТ

    Коментиран от #14, #82

    13:17 05.04.2026

  • 2 Бендида

    82 0 Отговор
    От 2006 сте се побили във властта гербидж, сега се сетили, че България трябва да расте ...реално.

    Коментиран от #42

    13:18 05.04.2026

  • 3 Гост

    67 0 Отговор
    Вижте сегашния министър на МВР вижте сега Дани Пудела.

    Коментиран от #26, #33

    13:18 05.04.2026

  • 4 Съдията

    72 1 Отговор
    Ще расте, когато Къдравата Сю и всички останали некадърни гербаджийски калинки бъдат отстранени от управлението на страната.😂

    Коментиран от #24, #80, #99

    13:19 05.04.2026

  • 5 оня с питон.я

    49 6 Отговор
    То трябва ама кой е луд да инвестира в България? Няма квалифицирана работна ръка, само пенсионери, роми, имигранти и слабоумни евроатлантици. Заплати високи, енергоносители скъпи. Законите се сменят през пет минути, чудовищна корупция.

    13:19 05.04.2026

  • 6 Коко

    25 17 Отговор
    България няма да расте защото трябва първо народен съд напускане на ЕС и вечна дружба с Русия.А това трудно ще стане в момента.Населението не става има време докато узрее но ще е малко късно.

    Коментиран от #74

    13:19 05.04.2026

  • 7 ООрана държава

    53 2 Отговор
    През ваше управление заплати и пенсии никога не са помръдвали

    13:20 05.04.2026

  • 8 Русодебил

    15 18 Отговор
    Ние искаме рублата. Не щем еврото!
    Искаме да караме масквич! Не щем БеЕмВе!

    Коментиран от #66, #79, #84, #87

    13:21 05.04.2026

  • 9 Изнася лекция

    37 0 Отговор
    Пред психодиспансера ама и болните се крият !?

    13:23 05.04.2026

  • 10 Дрът русофил

    13 22 Отговор
    Русофилите са по селата, скъсани галоши!

    Коментиран от #21

    13:23 05.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    44 0 Отговор
    Този ни вкара в две войни,еврозоната и в хиперинфлация.Гласувайте да продължи да ви убива.

    Коментиран от #17

    13:23 05.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Но определено расте

    30 1 Отговор
    на цени и дългове .
    Скоро ще има - повръщай!

    13:25 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Избират ги по кухост

    37 1 Отговор
    Кухи мисли на куха глава. Какъв растеж без промишленост, без селско стопанство. Енергетиката е в тотален упадък и скъп продукт. Шистовият газ дори в САЩ го забраняват. През соца го проучиха и ниския добив и голямата дълбочина не си струват инвестициите, а като го дадете за проучване на чужденци, те ползват вече направените и откраднати проучвания за да придобият собственост върху полезните изкопаеми.

    Коментиран от #18, #67

    13:27 05.04.2026

  • 16 гост

    32 1 Отговор
    говори колко да не заспи.

    13:28 05.04.2026

  • 17 Предпоследния Селчак

    9 18 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    00ОТГОВОР
    Този ни вкара в две войни,еврозоната и в хиперинфлация.Гласувайте да продължи да ви убива.
    -;-
    Ценит не пораснаха от Еврозоната, а заради надугиге цени преди влизането в Еврозоната
    Какви две войни се та вкарали като си жив мъртвец???
    Каква хиперинфлация!!!

    13:28 05.04.2026

  • 18 А вазе по какво ви избират

    6 17 Отговор

    До коментар #15 от "Избират ги по кухост":

    Избират ги по кухост
    10ОТГОВОР
    Кухи мисли на куха глава. Какъв растеж без промишленост, без селско стопанство. Енергетиката е в тотален упадък и скъп продукт. Шистовият газ дори в САЩ го забраняват.
    -;-
    И кога хамериканците са си забранили добива на шистовия газ?!?1
    Аман от вдлъбнати русофили.

    Коментиран от #29

    13:30 05.04.2026

  • 19 С такива

    37 1 Отговор
    като теб и шайката ви е абсурд ! Опоскахте и държавата , и милиарди от ЕС , и българските граждани и какво ли не ! А на лъжите нямате равни !

    13:31 05.04.2026

  • 20 дедо

    31 0 Отговор
    много се краде в България от върхушката. много. държавата е най бедната в Европа заради ширещата се корупция, беззаконие и олигархични схеми за грабеж .

    Коментиран от #28

    13:32 05.04.2026

  • 21 Русофилите не са само по селията

    6 10 Отговор

    До коментар #10 от "Дрът русофил":

    Дрът русофил
    22ОТГОВОР
    Русофилите са по селата, скъсани галоши!
    -;-
    Има и ги хпо градовете и старческите домове.
    сега на 19.04.2026 години вемерта ще видими при екситполовете колко са зад червения боташ и дали БКП-то ще прескочи 3.8%!

    Няма мобилизицаия която да спаси Ботгаша, Позитако и Шиткойните .

    Коментиран от #34

    13:33 05.04.2026

  • 22 Някой

    17 0 Отговор
    България има проблем с НЕРАВЕНСТВОТО. Държавата е несправедлива - осигуровки и данъци са несправедливи.

    Бизнеса разпределя печалбата НЕСПРАВЕДЛИВО. Робовладелеца заделя 80% от печалбата за себе си, за робите 20% от печалбата. А робовладелеца е един, работниците са хиляда.

    За това с виновни бизнесмените и политиците.

    13:35 05.04.2026

  • 23 Лаладжии, седнали

    27 0 Отговор
    На нас да обясняват какво трябвало да… Нали толкова години управлявахте, бе, нали вие трябваше да сте ги направили вече тия работи??? А вие само крадете и ни давате акъл, като че ли ние трябва да свършим вашата работа!

    13:35 05.04.2026

  • 24 Нали се сещаш

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    Че докато не стане нещо с ББ както стана с Доган, няма да се разцепи/разпадне ГЕРБ на по-малки или нови подпартии. Още поне 5-6 години ще са на сцената във властта. До 2030-31ва.

    13:35 05.04.2026

  • 25 Празни думи

    23 0 Отговор
    Нема ли останало за грабежи вече че говорите хуморески

    13:35 05.04.2026

  • 26 Ххх

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    За хората пак няма разлика и надежда, като всички останали кадри са същите и не са подновени.

    13:35 05.04.2026

  • 27 трябва това трябва онова

    13 0 Отговор
    кой вярва на българските "политици" вече?

    13:36 05.04.2026

  • 28 Дядка , те затова искат властите

    7 7 Отговор

    До коментар #20 от "дедо":

    дедо
    10ОТГОВОР
    много се краде в България от върхушката. много. държавата е най бедната в Европа заради ширещата се корупция,
    -;-
    вече само през властите може да се краде и да се изхранват ятаците, партизаните и явочниците..
    Аман от клептокрацията скапана!

    13:36 05.04.2026

  • 29 Господарите не те ли информират

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "А вазе по какво ви избират":

    В някои щати го забраниха. Замърсява водните източници.

    13:37 05.04.2026

  • 30 Даниел Немитов

    26 0 Отговор
    При вас, герберастите, България расте само на обезлюдяване, на бетон и на чекмеджета!

    13:37 05.04.2026

  • 31 ха ха

    17 0 Отговор
    такива като митов са унищожители , искат растеж на собствените си кадри които да унищожават всичко и всеки който не е съгласен с идиотската им методология , а кадрите им трябват за да пълнят чекмеджето , единственото което сте наследили и доизградили е държавата бандит

    13:38 05.04.2026

  • 32 Виж какво тъпако,🤣

    22 3 Отговор
    разлика в Цените Няма, каквото е било едно левче днес е едно €вро, единствената разлика е в Банковите Сметки на Българските Граждани!
    Всеки 1000 лв. = 507.83 €вро , това е Разликата, Българите обедняха наполовината, Апартаментите струват Двойно по скъпо в €вро!🤣

    Коментиран от #38

    13:39 05.04.2026

  • 33 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    СЛЕД МАКС 48 ЧАСА ПАК СА В ИГРАТА ------А ИЗБОРИТЕ СА СЛЕД ......ТОВА Е ПИ АР АКШЪН РЕСУЛТАТА ==== на почти нула

    13:39 05.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мръсна сглобскаджийска измет,

    17 1 Отговор
    за корупция в особено големи
    размери, за кражба и разхищение на държавни средства в България трябва да се разстрелва на Стадиона с вход свободен. Както в Китай.


    И разберете, как нещата ще се подредят
    на място.

    13:43 05.04.2026

  • 37 Как

    17 0 Отговор
    се беше покрил в миша дупка само , след екзекуциите на Петрохан и Околчица , министЕр ми бил Дани ?! Взел ми за инвестиции , заплати и за индустрии , представи си ! Тоя дето е само на държавна хранилка !

    13:43 05.04.2026

  • 38 немитов

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Виж какво тъпако,🤣":

    това е заради еврото ние не сме виновни!!!

    Коментиран от #41

    13:44 05.04.2026

  • 39 Само питам

    16 0 Отговор
    Този търтей гербераст, защо не е на доживотен трудов лагер в Беляне?
    Ако този пак стане депутат, това ще е доказателство какъв процент от българите са дебили.

    13:47 05.04.2026

  • 40 Тази мижитурка

    14 0 Отговор
    се кри повече от месец след убийствата в Петрохан, но сега като започна предизборната кампания е много активен в медиите. Пълен нещасmHuk и типичен Гербеастки службогонец и мазен нагажда4.

    13:49 05.04.2026

  • 41 Не е точно така,

    9 3 Отговор

    До коментар #38 от "немитов":

    Българите са виновни за дереджето си, защото като Овце чакат някой да дойде да ги оправи!🤣
    Ами дойде Вълка 🤣(ЕЦБ)🤣 в Кошарата и оправи овцете и останаха наполовината!🤣

    Коментиран от #115

    13:50 05.04.2026

  • 42 Ред в хаоса

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    Работа, работа, работа за благото на шефа 😁

    Коментиран от #116

    13:51 05.04.2026

  • 43 Когато Възраждане протестираха

    9 1 Отговор
    против €врото с мъка се събирахме по 4/5 хиляди души в "триъгълника на властта"!

    Са, олеле мамо!🤣

    13:53 05.04.2026

  • 44 Иван

    9 4 Отговор
    Какви са тези вицове хората няма къде да работят благодарение на СДС и Иван Костов всичко се наряза за скраб да живее демокрацията

    Коментиран от #46

    13:54 05.04.2026

  • 45 глюпусти

    1 5 Отговор
    Асенката Васильов излиза и вика от 1ви Май вдигаме пенции и заплати с с 15% и ги вдига! Ква икономика вки 5 Евро?

    13:57 05.04.2026

  • 46 много кофти

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Иван":

    ЕЙ, скраба е много кофти нещо. Особено като си неграмотен, ама с претенции.

    Коментиран от #111

    13:57 05.04.2026

  • 47 От село

    3 2 Отговор
    Без заплата, тялото на човека не расте!

    13:58 05.04.2026

  • 48 Точно ГЕРБ

    9 2 Отговор
    реално съсипаха и заплати, и индустрия, и инвестиции

    13:58 05.04.2026

  • 49 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Сю,скрий се някъде Бе мила,скрий се че си жалка и смешна и ти и цялото ви ОПГ ГРОБ за България сте за раз.......

    13:59 05.04.2026

  • 50 От такива на които

    9 1 Отговор
    Им се увеличава цола на канала, акъл не искам!
    Борисов, всичките ти представители или са врътнали резбата или са безплодни!

    13:59 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Отново нищожеството

    11 1 Отговор
    Даниел Митов дрънка глупости. НЕ над 4% растеж а стагнация се очаква и то опустошителна благодарение на атлантическите политики на ЕНП

    14:02 05.04.2026

  • 54 Педефарст

    7 1 Отговор
    От гадните

    14:03 05.04.2026

  • 55 ГЕРБ - Растеж!

    10 2 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    14:03 05.04.2026

  • 56 Олеееее....

    10 1 Отговор
    И добив на шистов газ решил Даниел Митов да ни прокламира ... след хранилището на ядрени отпадъци за половината свят сега и това

    14:05 05.04.2026

  • 57 Ту-тууууу....

    9 0 Отговор
    собствена продукция от "Изкуствен интелект" ......

    14:07 05.04.2026

  • 58 Въпрос

    6 0 Отговор
    Ние всички знаем какво трябва, няма нужда къдравата Сю да ни казва, ама той до вчера беше министър и управляваше - какво от това, което трябва на България направи този празнодумец?!? Нищо, само схеми, кражби и зулуми, айде да си хващат пътя...

    14:07 05.04.2026

  • 59 Лена

    7 0 Отговор
    Дани Мите, да вярваме на твойте обещания и
    празни приказки, колкото повече глоби на народа
    толкова повече нови коли за полицията! Съждения
    за жив управляващ бунак! Да те пратим в унуй...!

    14:08 05.04.2026

  • 60 виктория

    9 1 Отговор
    на власт сте 20 години и само крадете!!! начело с мафиота боко!!!

    14:08 05.04.2026

  • 61 А българска енергетика

    11 1 Отговор
    след ГЕРБ остана ли?

    14:09 05.04.2026

  • 62 Жеро

    5 0 Отговор
    Бунака
    си остава бунак, дори и на портрет!

    14:10 05.04.2026

  • 63 Никакъв растеж

    4 2 Отговор
    Не се очаква. Точно обратното е. Отрицателното ни търговско салдо нараства с 0,5% на ден. За Европа е същото....

    14:12 05.04.2026

  • 64 Продажник

    8 0 Отговор
    То не беше външен министър, то не беше вътрешен министър, но не беше кукла на конци в световния еврейски съвет, сега решили господарите му да ни дозатрият с добив на шистов газ... Не благодаря!

    14:13 05.04.2026

  • 65 виктория

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Знайко":

    а шишкавия и толупа!!! или са ти бащици!!!

    14:13 05.04.2026

  • 66 Шекелджарче

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Русодебил":

    натъпчи си я по-навътре рублата, дето уж я искаш. И мнооо по-здрави на нискочелия червен Оземпик.

    14:14 05.04.2026

  • 67 Избират ги по зависимости,

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Избират ги по кухост":

    а то е ясно, че умен човек няма как да се набута лесно в зависимости.

    14:16 05.04.2026

  • 68 С гербавите

    6 0 Отговор
    няма как да расте, ще си остане джуджак, на опашката по всичко. Тая къдравата беше минала в нелегалност, сега е в акция Сю прави избори

    14:16 05.04.2026

  • 69 Нито IT, нито Изкуственият интелект

    7 1 Отговор
    може структуро значими да са за икономиката. Шменти капели ! А относно енергетиката и индустрията атлантиците методично ги унищожават поне от 10 години. Относно пък евентуален добив на шистов газ в България това е просто абсурдно и маалоумно. Поредният вреден за хората лобизъм ...

    14:18 05.04.2026

  • 70 Неподписан

    3 2 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...

    14:18 05.04.2026

  • 71 Ама

    4 1 Отговор
    Загробихте мините в България, оставяйки хиляди хора без прехрана, следвайки сляпо указанията на западните си господари. Съботирахте изграждането на АЕЦ Белене при готов проект и купени реактори. Спряхте изграждането на южен поток при подписани договори. Налагате ни смешната Зелена сделка и натискахте силно за приемане на Истанбулската конвенция, против волята на хората. Сега е моментът да си платите за зулумите!

    14:22 05.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 павела митова

    4 0 Отговор
    каза един от бандата на апашунгата бойче - най лакомия апаш живял в галактиката ,да са кратки дните му земни

    14:30 05.04.2026

  • 74 ей пенс

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коко":

    заради такива фосили като теб още не сме прокопсали. Айде приключвайте най-накрая че да тръгне напред държавата

    Коментиран от #101

    14:35 05.04.2026

  • 75 Много смешно

    5 0 Отговор
    Колко години управляват и сега се сети да го каже, като тъпо и кухо обещание, а имаха възможност да го направят.

    14:39 05.04.2026

  • 76 Реалист

    5 0 Отговор
    Госпожо Сю , чакаме ви с шефа ти тиквоний от БанкИ да развиете тази индустрия, съответно икономика вече 20 години. С малки изключения, вие сте на власт през цялото това време. Резултата е все същия, 1 милион българи в периода 2010-20 са напуснали държавата, а заплати и пенсии са закотвен на дъното. Чудя се ,има ли още балъци дето се връзват на празните ви приказки ? Дано намалее купения вот, да видим каква е истинската тежест на гербавите. Вероятно ще се повтори пазарджишкия сценарий, около 5-6 място , това е реалността !

    14:41 05.04.2026

  • 77 Ти си

    6 0 Отговор
    Бла бла бла, общи приказки без конкретни програми и реалистични решения на проблемите !
    Само изтъркани клишета без реална идеология зад тях .
    Поредното успиване на балъците ......

    14:45 05.04.2026

  • 78 Герберски

    8 0 Отговор
    Боклук

    14:49 05.04.2026

  • 79 Кавал

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русодебил":

    Ше ми караш дъртия докато пусне хайвер!

    14:50 05.04.2026

  • 80 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    Не знам откъде идва тази смелост от този човек - има ли представа как как се осъществява икономически растеж как ще има двойни доходи в индустрията и т.н.-сега да кажа и нека някой да ме опровергае ако греша -държавата ни е разграден двор индустрията и селското стопанство са едни развалини- от това което е останало от соца след 30г./!?? / имаме тежка в кадрова криза а образователната ни система е срината и тепърва трябва да се възстановява ....-новопостроеното е толкова малко и такова че от него не може да се очаква много... и най-важното -нищо не зависи от нашето правителство -ние сме или на външно управление или на автопилот ...тотално сме зависими от ЕС -но в много лош смисъл!?Аз не виждам как при тези условия ще има и растеж и заплати - всичко е балон който се надува и може да се спука всеки момент

    Коментиран от #90

    14:51 05.04.2026

  • 81 Любопитен

    3 1 Отговор
    България днес допуска същата грешка като при късния социализъм - изкуствено надуване на доходите, срив на всякаква конкурентно-способност и безкрайни социални програми за т.н. уязвими групи, които най-често са обикновени мързеливци... Резултатът от това е ясен - тук не се произвежда нищо и скоро ще внасяме ток от Сърбия и Турция и дори хляб от Румъния... Историята има гадния навик да се повтавят и сривът на индустрията при Гриша Филипов и Георги Атанасов се повтаря днес и то същите причини...

    14:52 05.04.2026

  • 82 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дони":

    Затова ли Гербаджиите вдигнаха нереално показателитв за прием на еврото със заплати на паразитните сектори, а на реалните ..

    14:56 05.04.2026

  • 83 Мюмю

    3 0 Отговор
    тя расте. останаха само тарикатите. ма много вожд, малко индианец.

    14:56 05.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Как

    2 0 Отговор
    Даниелчо, срам нямаш ли?

    Коментиран от #88

    14:59 05.04.2026

  • 86 Куци коне

    4 0 Отговор
    Трябва, но вие гладните гербаджийски търбуси три пъти я връщате назад. Точно малко се закрепим финансово и Бойкото ви, се пльосне пред началниците си и ни вкара в някоя криза. Махайте се некадърници!

    14:59 05.04.2026

  • 87 прав си за себе си

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русодебил":

    Тези ти "разсъждения" са наистина дебилски. Никой не ти иска рублата - дори Костадинов. Искаме си ЛЕВА! И това да хулиш Русия, защото така са ти заповядали, не значи да ги слушаш. Много скоро ще видиш с енергетиката кон боб яде ли. Пък ти си мрази, защото са ти казали.

    15:02 05.04.2026

  • 88 къде беше къдравата

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "Как":

    Сю по време на събитията в Петрохан? Хем беше министър тогава???? И нищо като МВР министър. Сега се е загрижил за икономика, индустрия и т.н., като ВИДИМО НИЩО не разбира от това! Срам!

    15:03 05.04.2026

  • 89 Гробарско izchadie

    2 1 Отговор
    На мястото на ЕЦБ щях да бия аларма за водене на еврото към хиперинфлация на територията на крадците от гроб и дпс- нн... Всеки ден тук цените летят на горе, еврото изгуби всякаква покупателна способност и се обзцени....къде е финансовия контрол върху престъпниците от гроб и дпс- нн

    15:07 05.04.2026

  • 90 Много странно с тая кадрова криза

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "не може да бъде":

    ...на територията, България уж е част от трудов пазар от 500 милиона трудещи се в ЕС и при 500 милиона работници в ЕС в България ималу кадрова криза!?!?

    15:10 05.04.2026

  • 91 Така е

    1 5 Отговор
    Браво Митов !Висок интелект ,решения ,изключително точен анализ на политическата надпревара."и бъдещо развитие .Излиза че "прогресиста" Радев като че ли е отсъствал 9г.,не е имал служебни кабинети и абсолютна власт ,висока заплата и битов комфорт от данъкоплатците, но видяхме резултата с горивата докъде доведе А откакто сдаде развява опорки на доста елементарно ниво насочено към безхаберните лесни за манипулация.Така ,че очаквания от " новия " е несериозно ,а обкръжението му отдавна е компрометирано.Силовашките методи присъщи на болшевишкия период и незаконни действия с които новия глав.сек прилага по спуснати указания ,принуждава полицаите да вършат беззакония сред обществото и то спрямо обикновени хора та под страх да изберат Радев.Накрая ще осъдят полицаите,а не тарторите в сянка ..Това е явен знак че няма реална подкрепа ,те го знаят затова въздействат върху свободната воля на избиеателя.Показва също че създадения фалшив ореол чрез медийни лобисти не отговаря на нагласите и ще остане фалшив.

    15:10 05.04.2026

  • 92 ххххм

    3 0 Отговор
    Да не го изберат

    15:10 05.04.2026

  • 93 Констатация

    3 0 Отговор
    Смешен, глупав и наивен народец!!!! -))))) Високия жизнен стандарт се базира на Силна Промишленност, Производство, Сел, Стопанство, Образование, което ви дава Високо Квалифицирани Висши, и Средни Специалисти, Инвестиции, Износ на Висококачественна продукция, Минимум Корупция (тя е неизкоренима)... и т.н.. Та, кое от горепосоченото имаме??????? Май нищичко!!!!!!!!

    Коментиран от #96, #98

    15:13 05.04.2026

  • 94 Този е с естествен интелект

    3 0 Отговор
    Лелее, тоя къдрак колко е умен! Какви гении се раждат у нас! По брой на гении на квадратен метър сме на първо място в света! От него по умен е само Боко, който разбира и от изкуствен интелект!

    15:14 05.04.2026

  • 95 Беше министър и се кри като плъх

    2 0 Отговор
    Обаче преди избори изпълзяват като змии на слънце ......къв министър ще го правят след следващата фалшификация на изборите!? Може би на икономиката !?

    15:15 05.04.2026

  • 96 Кво производство, наблъскаха се да ядат

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Констатация":

    ...и да ser--at; всички в София и почнаха да се размножават като паразити , отучени да работят с ръцете си, нито произвеждат, нито децата си учат на труд ...едно племе от безполезни ядящи биологични отпадъци, яхнати от банди престъпници, крадци, убийци и национални предател...докъде ли ще кара тоя ужас , бе знам...

    15:17 05.04.2026

  • 97 Браво

    1 1 Отговор
    Всички го искаме кой се отрича от хубавите неща. Обаче нещо не се получава вече от много години . Има само регрес.

    15:19 05.04.2026

  • 98 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Констатация":

    На доста места по света ги няма тези неща дето си изредил... Вашият проблем не е в това, че "нямате" разни неща- проблемът е, че ИМАХТЕ ВСИЧКО ТОВА и го продадохте за едно кило банани и 2 мандаринки...

    15:22 05.04.2026

  • 99 И не само отстранени

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    А и вкарани в затвора начело с вожда им. За да има страх у следващите след тях управляващи да не правят като тях. И за да има възмездие за всичко, което причиниха на България.

    15:26 05.04.2026

  • 100 Е да де

    2 3 Отговор
    Радев,Копринков,Узунов ,Гергов ,Прокопиев и компания са най " прогресивната " част от българския ъндърграунд и ще ни оправят със строеж на вятърни мелници ,благодарение на вързалката на простолюдието ,и разбира се " без корупция " щото са го" доказали "

    15:28 05.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    А, бе, къдрав, де го тартора ви? Оня, "верващия"? Днеска е Цветница, м?

    15:44 05.04.2026

  • 103 На някой да

    5 0 Отговор
    В България растат само заплатите, кражбите и благоденствието само на властимащите и на дерибеите на Пеевски и на мутрите. Малко има средна класа, а повечето от половината българи мизерстват, умират млади и стари които нямат пари за лекарства, а понякога и за хляб. Крайно бедни и крайно богати. Оня с кожения шлифер който заприлича съвсем на мафиот и по физиономия, който 15 години краде ходи по селата и убеждава хората че живеят добре и магистрали имат благодарение на него, а високите цени са на новите политици. Нагъл, безкруполен и безочлив безбожник, който загуби всичко човешко в себе си. След 19 април друга песен ще пее, а дай боже да видим и реално осъдени политици, за страх на новите.

    15:46 05.04.2026

  • 104 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Когато амбриаж проговори, как ехото мучи!

    16:06 05.04.2026

  • 105 Гост

    4 1 Отговор
    Вие, гнусните измек"яри, от герп, тия думи само в предизборна кампания ги казвате, после квото каже господаря пеефски. Смешници

    16:21 05.04.2026

  • 106 Николаос 66

    3 1 Отговор
    Да боли ви всички Гербаджии за прегръдката с Пеевски с извинението че само за приемането в Еврозоната.Тази Жар птица ББ ще изгори всички но службите в Общините са като санаториум и никой не е луд да се опълчи на боса от Банкя.Да ви е жив и здрав и той и Сарафов и Шиши и Владко Горанов и ..............

    17:11 05.04.2026

  • 107 хмм

    3 0 Отговор
    С колко порасна по тези показатели за последната една година при вас?

    17:15 05.04.2026

  • 108 Машини ще се намерят

    2 0 Отговор
    Ще се купят, ще се доставят по Европрограми или ще се вземат на лизинг! Инженери вече няма и скоро няма и да има никак! Всички ,управляващи“ след Прехода се постараха да ги унизят, да ги обезличат, да направят професията им непрестижна, неплатена и с никаква тежест. Много малко млади хора искат да следват такава тежка и сложна материя, а пък средните специални училища по машиностроене отдвана ги мяма, или ако ги има вегетират.Така, че никаква индустрия няма да може да се възстанови в близките 30 години, дори и много да го иска някоя партия, или пък стане цел на държавата.Когато изпуснеш питомното иди гони дивото!

    17:24 05.04.2026

  • 109 Тиквата +Шиши =💩

    5 0 Отговор
    Боклук, ти пък от какво разбираш, че акъли даваш.....⁉️⁉️⁉️

    17:39 05.04.2026

  • 110 Критикар

    3 0 Отговор
    Къде бяхте и какво правихте досега, цели 20години, бе гербаджии? Кой управлава държавата досега?

    17:40 05.04.2026

  • 111 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "много кофти":

    Знаеш ли кое е кофти тези дето могат да пишат и завършили университет сега карат такси или сервитьори за да имат кво да ядат

    17:42 05.04.2026

  • 112 Анонимен

    2 0 Отговор
    На приказки е добре но вие нищо не направихте 15 години

    17:56 05.04.2026

  • 113 Поръсен с джоджен

    2 0 Отговор
    Толкова некопетентно изказване не бях чувал и от най-екстремистите в политиката.
    Нещата дето ги изплю се равняват на това аз да ви кажа, че дамо трябва да достигнем марс за да започнем да изваждаме богатствата от там и да станем най-еазвиващата се икономика, но е нужно да се работи- не дамо да се говори...
    Пълни бабини дивотии...

    18:06 05.04.2026

  • 114 Българи!

    1 0 Отговор
    Добре погледнете мазната, къдраав, нагла и грозновата физиономия на снимката, слага се, че от мъжки пол. Този подлец, тази жрица от политическото Околовръстно беше знаков костовист, заместник на ДСБ и един отоснователите на партията; Да, ама Вечната Амбър на политическата проституция, викат й Пръмовата Меглена, го прикотка под полата си и къдравото нищожество веднага отиде да диша ароматите на дъртата на Пръмова! Не щеш ли обаче, на Вечната Пръмова Амбър й предложиха добре платена работа в Брюксел, тя заряза и партията си, и "гражданите" и хвана самолета .Ако мислите, че верният й учинк по политическа проституция е увиснал, лъжете се! Той веднага припълзя на трапезата в в Банкя, скъса се да плюска, и да богатее, естествено! Но най-големият му позор и срам беше министерстването му в МВР! Огромен позор и огромен резил! Не само за Къдравата, а въобще за ГЕРБерастката престъпна шайка! Добре погледнете мазната физиономия на снимката, българи! И не гласувайте за нея, в никакъв случай! Ако имате и грам човешко достойнство!

    19:50 05.04.2026

  • 115 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не е точно така,":

    Нещо против мързеливия секс ли имаш?
    Няма да се морим заради оня дето духа я!

    19:57 05.04.2026

  • 116 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ред в хаоса":

    Това работи. Няколко бизнес заграбих така. Хаха. Работете! Хаха.

    19:59 05.04.2026

  • 117 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Странно, що сега трябва, а преди не трябваше ли или капата
    ВИ де тути капи си напълни джобчетата и сега щел да мисли за другите, да бе да!

    20:38 05.04.2026

  • 118 Жеро

    1 0 Отговор
    Дани Мите - колкото повече глоби за народа, толкова повече нови коли за полицията! Наглец!

    23:03 05.04.2026

  • 119 Беро

    0 0 Отговор
    Къдравата Сю вече прелива от знания и възможности! След като оправи МВР тотално, разгеле идва ред и на икономиката ни, така, както
    го може само Дани Мите с много шум и много
    нищо, точно по чистата и проста схема на едно ограничено ченге, било даже и шеф на тъпнята!

    23:13 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол