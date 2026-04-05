Балабанов: Направихме нещо феноменално - Борисов никога повече няма да е премиер

„Оценката ще я дадат българските граждани на изборите. Изпълнихме това, което им обещахме преди последните избори – че ще направим всичко възможно България да има редовно правителство и в държавата ни да има стабилност. Удържахме на думата си”. Това заяви в интервю за предаването „На фокус” Станислав Балабанов от ИТН.
По отношение на подкрепата за кабинета, давана от Делян Пеевски, Балабанов каза: „С ДПС не сме управлявали. Подкрепата на законодателна програма от други партии е тяхно решение. Ако те отказваха подкрепа на законодателната програма, която сме писали ние от ИТН, БСП и ГЕРБ, просто тя нямаше да се случи, България нямаше да е член на Шенген и еврозоната и кабинетът щеше да падне много по-рано”, каза Балабанов.
Балабанов отговори и на въпроса за ключови гласувания, като например охраната на Борисов и Пеевски, която при прегласуване остана.
„Охраната беше нещо, което чисто медийно създаде шум в публичното пространство. Докато Асен Василев беше финансов министър на държавата, в официалното участие на Пеевски заедно с него във властта, Василев знаеше колко струва охраната на тези души на годишна база – над 3 милиона лева. Тогава Асен Василев нямаше проблеми с охраната”, каза Балабанов.
„При всички закони има достатъчно време между първо и второ четене. Идеята беше хем да се постигне необходимият ефект, хем да не се застраши сигурността на останалите”, каза Балабанов.
Балабанов каза, че не е логично секретари на президента и хора, които са на обикновена държавна позиция в сградата на президента, да ползват НСО.
„Когато бяхме на последните консултации, получихме лична молба от Радев, че българската президентска институция има необходимост да изглежда по-представителна, когато има чужди посещения", каза Балабанов. „Първоначално подкрепихме логиката, че обикновени служители не трябва да се ползват с НСО”, допълни той.
Смята, че грешките на ИТН са били по-скоро емоционални. Посочи обаче, че имат и успехи.
„Направихме нещо феноменално за мен – Бойко Борисов никога повече няма да е министър-председател”, каза Балабанов. И допълни: „Българските граждани, когато всички отидем на тест пред тях, преценяват кой с каква тежест и с какво носене на отговорност трябва да бъде".
„Не можеш да покровителстваш секти и да се правиш, че не се е случило”, каза Балабанов относно критиките на ИТН към ПП-ДБ след случая „Петрохан”. Той се закани, че ще продължат да политизират случая колкото трябва.
За и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Балабанов каза, че не е легитимен главен прокурор. „Понеже мандатът е изтекъл, казусът е свързан с мандатността. Той е в заварено положение”, каза Балабанов.
Той допълни, че не вярва на социологическите проучвания. „Винаги, с изключение на първите 1–2 пъти, социологическите агенции са ни слагали под чертата, но пък българските граждани са ги опровергавали", каза Балабанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #13, #42
21:09 05.04.2026
2 Тома
21:09 05.04.2026
3 Цончо Слюнката
Коментиран от #15
21:10 05.04.2026
4 Радвам
21:10 05.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ялчин
21:12 05.04.2026
7 Шоп
21:13 05.04.2026
8 Гост
21:13 05.04.2026
9 Уважаеми Факти,
Въпрос: и тогава ли ще продължавате да ни занимавате с този рудимент? Аман!
21:13 05.04.2026
10 точно така
21:14 05.04.2026
11 боико борисоф
21:14 05.04.2026
12 Зулус
Коментиран от #27
21:15 05.04.2026
13 И още нещо
До коментар #1 от "ООрана държава":А това НИЩО Балабанов и чалгавите лъжци на Слави Трифонов никога повече няма да са депутати.
21:16 05.04.2026
14 Горски
21:17 05.04.2026
15 Герп боклуци
До коментар #3 от "Цончо Слюнката":Това с лаенето е абсолютно вярно
21:17 05.04.2026
16 Изчетох новината
21:18 05.04.2026
17 Този нещо пак се е объркал като е паднал
21:18 05.04.2026
18 ГЕРБ
21:19 05.04.2026
19 Дудов
21:20 05.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
21:21 05.04.2026
22 баджанака
21:21 05.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Истината
21:22 05.04.2026
25 Закс
21:22 05.04.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:23 05.04.2026
27 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #12 от "Зулус":Виж сега, Бойко има повече грешки от всички които са управлявали преди него, но направи и изгради 10 пъти повече неща в ПОЛЗА ЗА БЪЛГАРИЯ от всички други взети заедно...
Коментиран от #31, #36
21:23 05.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Силвия
21:25 05.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #27 от "ПРИПОМНЯНЕ":...да, така е! Идеални и БЕЗГРЕШНИ ХОРА НЯМА!!
21:26 05.04.2026
32 Нострадамус
21:26 05.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гост
21:29 05.04.2026
35 Роко
21:31 05.04.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "ПРИПОМНЯНЕ":Я ни припомни, такво е изградил тоя тулуп от Банкя, освен повече мазнина около кръста.
Коментиран от #44, #51, #52, #53, #54
21:33 05.04.2026
37 Казало
21:35 05.04.2026
38 Пламен
Искам тя да се изкаже на микрофона . :)
21:36 05.04.2026
39 Клоунада
Повече от убеден съм, че този и останалите .............. около него никога повече няма да са вътре, но вече ще им е вътре.
21:37 05.04.2026
40 Мухахаха
21:38 05.04.2026
41 Неподписан
21:42 05.04.2026
42 Неподписан
До коментар #1 от "ООрана държава":Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота
21:43 05.04.2026
43 Оценка
21:47 05.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Абе какво го каните тоя сопол,
22:02 05.04.2026
46 Българин 681
Довиждане, довиждане......
22:10 05.04.2026
47 Българин
Ти за кой си?
Коментиран от #49
22:11 05.04.2026
48 Нищо не сте направили!
22:12 05.04.2026
49 Спал си на отворен прозорец!
До коментар #47 от "Българин":ГЕРБ и ДПС няма да имат и 1/3 от мандатите!
22:13 05.04.2026
50 Нашмъркан шопар
22:18 05.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":„ФAКТИ"-НE ЦEНЗУРИРAЙТE ФAКТИТE.
22:26 05.04.2026
55 Цвете
22:38 05.04.2026
56 Цвете
22:43 05.04.2026
57 Цвете
22:44 05.04.2026
58 WRC шафьор
22:48 05.04.2026
59 Анджо
23:05 05.04.2026
60 Готин човек си
23:09 05.04.2026
61 Анджо
23:13 05.04.2026
62 Тъпанари
23:25 05.04.2026
63 Ти ли бе. .
23:32 05.04.2026
64 Добре че беше герб
23:34 05.04.2026
65 Обикновен българин
23:34 05.04.2026
66 Имаш я!
23:40 05.04.2026
67 Браво на Балабанов
Коментиран от #73
23:50 05.04.2026
68 Миле
23:58 05.04.2026
69 Бъдеще
01:00 06.04.2026
70 Николаос 66
01:13 06.04.2026
71 Не с истина
01:16 06.04.2026
72 И нещо още по-феноменално
Коментиран от #76
01:32 06.04.2026
73 Боби Пешев
До коментар #67 от "Браво на Балабанов":се събуди за смяна и почна с троленето за МРЗ в чалгарската кабеларка
01:51 06.04.2026
74 БЕГАЙ БРЪЖЕ БЕ
01:53 06.04.2026
75 Шоо
02:18 06.04.2026
76 Са са са
До коментар #72 от "И нещо още по-феноменално":Ще ама само по телевизията
04:30 06.04.2026
77 Защо
05:11 06.04.2026