Новини
България »
Балабанов: Направихме нещо феноменално - Борисов никога повече няма да е премиер

5 Април, 2026 22:00, обновена 5 Април, 2026 21:07

  • станислав балабанов-
  • итн-
  • политика

Оценката ще я дадат българските граждани на изборите, заяви представителят на ИТН

Балабанов: Направихме нещо феноменално - Борисов никога повече няма да е премиер - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

„Оценката ще я дадат българските граждани на изборите. Изпълнихме това, което им обещахме преди последните избори – че ще направим всичко възможно България да има редовно правителство и в държавата ни да има стабилност. Удържахме на думата си”. Това заяви в интервю за предаването „На фокус” Станислав Балабанов от ИТН.

По отношение на подкрепата за кабинета, давана от Делян Пеевски, Балабанов каза: „С ДПС не сме управлявали. Подкрепата на законодателна програма от други партии е тяхно решение. Ако те отказваха подкрепа на законодателната програма, която сме писали ние от ИТН, БСП и ГЕРБ, просто тя нямаше да се случи, България нямаше да е член на Шенген и еврозоната и кабинетът щеше да падне много по-рано”, каза Балабанов.

Балабанов отговори и на въпроса за ключови гласувания, като например охраната на Борисов и Пеевски, която при прегласуване остана.

„Охраната беше нещо, което чисто медийно създаде шум в публичното пространство. Докато Асен Василев беше финансов министър на държавата, в официалното участие на Пеевски заедно с него във властта, Василев знаеше колко струва охраната на тези души на годишна база – над 3 милиона лева. Тогава Асен Василев нямаше проблеми с охраната”, каза Балабанов.

„При всички закони има достатъчно време между първо и второ четене. Идеята беше хем да се постигне необходимият ефект, хем да не се застраши сигурността на останалите”, каза Балабанов.

Балабанов каза, че не е логично секретари на президента и хора, които са на обикновена държавна позиция в сградата на президента, да ползват НСО.

„Когато бяхме на последните консултации, получихме лична молба от Радев, че българската президентска институция има необходимост да изглежда по-представителна, когато има чужди посещения", каза Балабанов. „Първоначално подкрепихме логиката, че обикновени служители не трябва да се ползват с НСО”, допълни той.

Смята, че грешките на ИТН са били по-скоро емоционални. Посочи обаче, че имат и успехи.

„Направихме нещо феноменално за мен – Бойко Борисов никога повече няма да е министър-председател”, каза Балабанов. И допълни: „Българските граждани, когато всички отидем на тест пред тях, преценяват кой с каква тежест и с какво носене на отговорност трябва да бъде".

„Не можеш да покровителстваш секти и да се правиш, че не се е случило”, каза Балабанов относно критиките на ИТН към ПП-ДБ след случая „Петрохан”. Той се закани, че ще продължат да политизират случая колкото трябва.

За и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Балабанов каза, че не е легитимен главен прокурор. „Понеже мандатът е изтекъл, казусът е свързан с мандатността. Той е в заварено положение”, каза Балабанов.

Той допълни, че не вярва на социологическите проучвания. „Винаги, с изключение на първите 1–2 пъти, социологическите агенции са ни слагали под чертата, но пък българските граждани са ги опровергавали", каза Балабанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    120 6 Отговор
    Той си краде и без да е премиер бе Барабанов,а вие цяла година го крепите на власт, ментета сте от итн

    Коментиран от #13, #42

    21:09 05.04.2026

  • 2 Тома

    102 2 Отговор
    Въх мари майко.Това от под шлифера на тиквата ли го каза.

    21:09 05.04.2026

  • 3 Цончо Слюнката

    118 3 Отговор
    Борисов и Пеевски са вашите господари, а вие сте на каишка и лаете по команда.

    Коментиран от #15

    21:10 05.04.2026

  • 4 Радвам

    82 1 Отговор
    се, че по прости от вас няма! Е, тя рибата от главата се вмирисва...

    21:10 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ялчин

    95 3 Отговор
    Ей тоя и Славчо къде предадоха един цял народ!

    21:12 05.04.2026

  • 7 Шоп

    58 1 Отговор
    Надай се Коньо на зелена трава!

    21:13 05.04.2026

  • 8 Гост

    82 2 Отговор
    Права беше Лили Иванова, че Славун е отпадък.

    21:13 05.04.2026

  • 9 Уважаеми Факти,

    76 2 Отговор
    ще минат изборите, недоразумението ИТН ще мине в забвение.
    Въпрос: и тогава ли ще продължавате да ни занимавате с този рудимент? Аман!

    21:13 05.04.2026

  • 10 точно така

    73 2 Отговор
    Да, точно така! Банкянската мутра, на която вие от ИТН слугувате, няма никога да бъде премиер и вие никога повече няма да сте в Парламента!

    21:14 05.04.2026

  • 11 боико борисоф

    55 1 Отговор
    НЕ САМО ТОВА НАПРАВИХТЕ И ДРУГО ЧЕ ВЕЧЕ СЕ ОТТЪРВАХМЕ И ОТ ВАС И ВИИ ВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА СТЕ В ПАРЛАМЕНТА ИТН

    21:14 05.04.2026

  • 12 Зулус

    65 1 Отговор
    Направихте Борисов да е отново премиер ( в сянка) . Феноменално предателство. Борисов пък направи повече никога, нищо да не зависи от вас.

    Коментиран от #27

    21:15 05.04.2026

  • 13 И още нещо

    58 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    А това НИЩО Балабанов и чалгавите лъжци на Слави Трифонов никога повече няма да са депутати.

    21:16 05.04.2026

  • 14 Горски

    27 2 Отговор
    От кога се е мила моя майнольо "Панорама" появила, от тогаз се е мила моя майнольо простак до простака се наредила! Но знам със сигурност,че следващият парламент и Балабанов и Василев,ще го гледат само от къщи...по талавизора. Олицетвроение и еменация на Българския Гении. Ей такива ги ражда мъжка България. За главата да се хванеш малко е. Особено Балабанов и тоя от ППДБ. Говори за конституция и върховенство на закона а въведоха еврото без референдум. Всичката им работа такава.

    21:17 05.04.2026

  • 15 Герп боклуци

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Цончо Слюнката":

    Това с лаенето е абсолютно вярно

    21:17 05.04.2026

  • 16 Изчетох новината

    35 3 Отговор
    , и въпросът ми е : каква дрога ползва балабанов?

    21:18 05.04.2026

  • 17 Този нещо пак се е объркал като е паднал

    40 2 Отговор
    От скута на шиши! Едно е ясно итн бяха булката, но младоженеца боко или шиши беше или се рвдуваха

    21:18 05.04.2026

  • 18 ГЕРБ

    33 1 Отговор
    Може и да в така ама вие никога повече няма да сте в НС

    21:19 05.04.2026

  • 19 Дудов

    34 2 Отговор
    Станислав Балабанов и неговите колеги успяха да докажат че за нищо не стават.Те подлъгаха народа и завинаги ще лаят от всякакви други трибуни но не ш от парламентарната.Българския наро се излъга веднъж, но който ял....ял....Келепира свърши

    21:20 05.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    23 2 Отговор
    Не усещащият пеефски празноприказчик, балабанчо злобното, пак ли ни дарява с "мъдростите" си

    21:21 05.04.2026

  • 22 баджанака

    19 1 Отговор
    хахаха и бойче да не ти е станал баджанак ,че толкова се дървиш ,нема се плашиш ,режи редовно рогата и така

    21:21 05.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Истината

    29 2 Отговор
    Балабанов ти бок..лук на бок..луците, как спиш бе бок..лук мръ сен, ИТН сте история...амин

    21:22 05.04.2026

  • 25 Закс

    27 2 Отговор
    Фурнаджийска лопато защо си мислиш, че някой ти се върже???

    21:22 05.04.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 2 Отговор
    От тъп Славчо не може да се очаква умна партия.Да я преименуват от ИТН на Скупщина От Глупаци (СОГ)

    21:23 05.04.2026

  • 27 ПРИПОМНЯНЕ

    9 37 Отговор

    До коментар #12 от "Зулус":

    Виж сега, Бойко има повече грешки от всички които са управлявали преди него, но направи и изгради 10 пъти повече неща в ПОЛЗА ЗА БЪЛГАРИЯ от всички други взети заедно...

    Коментиран от #31, #36

    21:23 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Силвия

    26 2 Отговор
    Всички от тази партия ИТН ли са постоянно надрусани? Този Балабанов не е добре...

    21:25 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    ...да, така е! Идеални и БЕЗГРЕШНИ ХОРА НЯМА!!

    21:26 05.04.2026

  • 32 Нострадамус

    15 0 Отговор
    Гнусар.

    21:26 05.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    19 1 Отговор
    Загубеняк дори не ми се чете статията

    21:29 05.04.2026

  • 35 Роко

    7 0 Отговор
    Всичко е лудо братко

    21:31 05.04.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    21 6 Отговор

    До коментар #27 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Я ни припомни, такво е изградил тоя тулуп от Банкя, освен повече мазнина около кръста.

    Коментиран от #44, #51, #52, #53, #54

    21:33 05.04.2026

  • 37 Казало

    9 0 Отговор
    ментето и напуфало гащите!

    21:35 05.04.2026

  • 38 Пламен

    11 0 Отговор
    Забравих как се казваше оная путатка от итн , дето цяла България й разгледа хралупата .
    Искам тя да се изкаже на микрофона . :)

    21:36 05.04.2026

  • 39 Клоунада

    15 0 Отговор
    Турбаланов май си е въобразил, че отново ще влязат ?

    Повече от убеден съм, че този и останалите .............. около него никога повече няма да са вътре, но вече ще им е вътре.

    21:37 05.04.2026

  • 40 Мухахаха

    13 0 Отговор
    Бабанка и ти нема а си у парламента

    21:38 05.04.2026

  • 41 Неподписан

    5 0 Отговор
    Големи спектакли, достойни за Епидавъра или опера Гарние...

    21:42 05.04.2026

  • 42 Неподписан

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота

    21:43 05.04.2026

  • 43 Оценка

    13 0 Отговор
    Вън иб рик чиите от парламента .

    21:47 05.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Абе какво го каните тоя сопол,

    18 1 Отговор
    като че ли е някакъв фактор за нещо.Тая партийка изчезва завинаги .

    22:02 05.04.2026

  • 46 Българин 681

    14 0 Отговор
    Балабан-0FF!
    Довиждане, довиждане......

    22:10 05.04.2026

  • 47 Българин

    2 17 Отговор
    По всичко личи че ГЕРБ и ДПС заедно ще имат около 160 гласа. Така че, премиер може да е или г-н Пеевски, или боката!
    Ти за кой си?

    Коментиран от #49

    22:11 05.04.2026

  • 48 Нищо не сте направили!

    13 0 Отговор
    Борисов постоянно се изказваше пред медиите като премиер в сянка!

    22:12 05.04.2026

  • 49 Спал си на отворен прозорец!

    12 4 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    ГЕРБ и ДПС няма да имат и 1/3 от мандатите!

    22:13 05.04.2026

  • 50 Нашмъркан шопар

    15 0 Отговор
    ЧИБА, чалгар!

    22:18 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ПРИПОМНЯНЕ

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "РЕАЛИСТ":

    „ФAКТИ"-НE ЦEНЗУРИРAЙТE ФAКТИТE.

    22:26 05.04.2026

  • 55 Цвете

    9 1 Отговор
    НИМА? КОЙ ТИ ПОДШУШНА ,ЧЕ БОКО НЯМА ДА ГО ИМА? ЗА ВАС СЪМ АБСОЛЮТНО СИГУРНО, ЧЕ ПОСЛЕДНОТО ТАНГО ВИ ИЗИГРА ЛОША ШЕГА.ПРИГОТВИ СИ МИКРОФОНА ,ЧЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЩЕ ВЗИМАШ ИНТЕРВЮТА. КОЙТО ГРОБ КОПАЕ, ПРОДЪЛЖЕНИЕТО ОТ " НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ " ГО ЗНАЕШ. 🐷🎃☹️😠🤔

    22:38 05.04.2026

  • 58 WRC шафьор

    8 0 Отговор
    От тук нататък, пред името ти винаги ще има титла: п.т.(политически труп) С. Балабанов. Аре чао!!!

    22:48 05.04.2026

  • 59 Анджо

    4 1 Отговор
    На тоя мога да му кажа една притча, не е важно , че си се на акъл , важното е как ще се избършеш.

    23:05 05.04.2026

  • 60 Готин човек си

    1 1 Отговор
    Уш ти си чалгата,ма другите много мръсен език имат бе.Направо те засрамват.

    23:09 05.04.2026

  • 61 Анджо

    5 1 Отговор
    Тия спечелиха изборите и какво направиха, искаха да правят правителство без да имат множество. Трябваше да попита тогава бат ви Бойко как се правят нещата, А вие тръгнахте да го изчагъртвате, ама като гледам май той ви изчагърта. Балабанов си остана баламата. А честито .

    23:13 05.04.2026

  • 62 Тъпанари

    2 0 Отговор
    Ама са му сладки топките

    23:25 05.04.2026

  • 63 Ти ли бе. .

    3 0 Отговор
    Ти ли ще бъдеш . Перко .

    23:32 05.04.2026

  • 64 Добре че беше герб

    6 0 Отговор
    Да се оттегли,че никой друг не искаше.....Не сме слепи....Довиждане на останалите!С усмивка!

    23:34 05.04.2026

  • 65 Обикновен българин

    10 1 Отговор
    Този баламосва хората както през 2021 година,когато той и другите чалгари,щяха да закриват партията на Борисов,а него да го пратят при бай Ставри.Днес ,отново хитруват,Борисов никога не щял да стане премиер.Тези навлеци,имат хората за по прости от тях.Народа ще ви изпрати на бунище,още на 19.04.26-г.Вие сте лъжци,интриганти и измамници.

    23:34 05.04.2026

  • 66 Имаш я!

    3 1 Отговор
    Веднага! Едно на релси! Айде марш!

    23:40 05.04.2026

  • 67 Браво на Балабанов

    1 6 Отговор
    Винаги е много точен!

    Коментиран от #73

    23:50 05.04.2026

  • 68 Миле

    5 0 Отговор
    Наистина сте феноменално зле. Никой не очакваше да сте толкова прости. Е вече се разбра.

    23:58 05.04.2026

  • 69 Бъдеще

    3 0 Отговор
    Гнусараст долен нагъл........ майката

    01:00 06.04.2026

  • 70 Николаос 66

    2 1 Отговор
    Ти си изчадието на Ада Балабанов

    01:13 06.04.2026

  • 71 Не с истина

    2 1 Отговор
    Баxтu наглия пoмuяp, бokлyk мuзepeн!!!

    01:16 06.04.2026

  • 72 И нещо още по-феноменално

    2 1 Отговор
    учиндолския селяндур и тошко африкански парламент няма да видят повече

    Коментиран от #76

    01:32 06.04.2026

  • 73 Боби Пешев

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Браво на Балабанов":

    се събуди за смяна и почна с троленето за МРЗ в чалгарската кабеларка

    01:51 06.04.2026

  • 74 БЕГАЙ БРЪЖЕ БЕ

    1 0 Отговор
    ПОД ЛО ГОООО

    01:53 06.04.2026

  • 75 Шоо

    2 0 Отговор
    А Балабанов никога повече няма да е депутат.

    02:18 06.04.2026

  • 76 Са са са

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "И нещо още по-феноменално":

    Ще ама само по телевизията

    04:30 06.04.2026

  • 77 Защо

    0 0 Отговор
    Не отидеш на детектор на лъжата?Стига дрънка глупости,кой не ви разбра колко сте долни с инсинуации всякакви,дирижирани от спонсора ви Дебелян.Само отвращавате хората?Видял ли си снимката на Магнита с Калушев и Алексей Петров?Понеже обичате да боравите със снимков материал.А след тях кола на МВР и полицаи.Като се увеличи могат да се видят лицата им.Кога ще разпитат Дебеляна за връзките си с Петрохан.Не изкривяването истината за неща,които да поръчкови убийства.Но вие сте без съвест,морал и продажници.АУТ!ШУТ и никога НС за Вас!

    05:11 06.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове