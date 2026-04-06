Дечев към Русинова: Крайно време е да прояви отговорност към българските граждани

Дечев към Русинова: Крайно време е да прояви отговорност към българските граждани

6 Април, 2026 19:37 1 978 26

Не мисля, че тя отрича фактите, които съм изложил, коментира още вътрешният министър

Дечев към Русинова: Крайно време е да прояви отговорност към българските граждани - 1
Не мисля, че тя отрича фактите, които съм изложил. Това заяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев по повод позицията на и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова относно информацията, че е пътувала в чужбина заедно с издирвания Петьо Петров-Еврото, съобщават от "Фокус".

Припомняме, че до този момент Русинова не беше коментирала публично темата, а днес за първи път взе отношение по изнесените данни за предполагаеми връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров – Еврото.

"Искам да кажа на прокурор Русинова, че е крайно време да прояви отговорност към българските граждани, благодарение на които получава месечно възнаграждение над 5000 евро", добави Дечев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    35 17 Отговор
    Емилия Русенова трябва да бъде дисциплинарно уволнена за да понесе всички последствия от действията си.

    Коментиран от #7, #22

    19:47 06.04.2026

  • 2 ма ДУРО

    30 3 Отговор
    Урволяк и отговорност.... Смях в Сатиричния

    Коментиран от #9

    19:49 06.04.2026

  • 3 Тони

    21 39 Отговор
    На тоя гнусен ром с лилавите уста какъв му е случая да говори кой каква заплата зимам и неговата не е малка от нашите данаци да му слушаме глупостите и словоизлиянията по цел ден пълен олигофрен

    Коментиран от #15, #23

    19:49 06.04.2026

  • 4 така така

    25 3 Отговор
    Ще проявиш отговорност като подадеш оставка!

    19:50 06.04.2026

  • 5 Респект

    44 21 Отговор
    Веднъж да имаме МВР Министър на място.
    Само го сравнете с дани лекето или оня еничаp от ДПС - Калинчо. Или пък с шофьора на Маджо - Младен Маринов от ГЕРБ Ново начало ....

    Коментиран от #11, #25

    19:50 06.04.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    18 12 Отговор
    Кагебейските слуги като Мунчо, Боко, Шиши, Сарафов, Славуца, Русинова първом ги имунизират срещу такива "смешни" неща като съвест, морал, отговорност!

    Коментиран от #8

    19:50 06.04.2026

  • 7 Попай Моряка

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Министъра прави интересни физиономии..

    19:52 06.04.2026

  • 8 Поп киро КГБ-то

    21 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    Първо дyxaт пред камера, после растат в кариерата !
    Лично Гундяев потвърди верността на Мунчо кРадев пред Кремъл.

    19:53 06.04.2026

  • 9 Абсолютно!

    27 7 Отговор

    До коментар #2 от "ма ДУРО":

    Тя се интересува само от сърбежа си и се чеше с мафиотите. Пълно падение за прокурорската ни система.

    19:54 06.04.2026

  • 10 Лена

    15 19 Отговор
    Твоите пътувания със Теодора нищо не казваш

    19:55 06.04.2026

  • 11 Прав си!

    18 9 Отговор

    До коментар #5 от "Респект":

    Герберо-пеевските милиционери-депутати носят в себе си простотията на Борисов и са неразделна част от бандитите ни.

    19:56 06.04.2026

  • 12 зафир7685

    25 5 Отговор
    Не е 5000 евро, най - малко 12 000 евро с дрехи, дмс и други екстри - евтинки почивни бази, власт, отговорност пред никого, като добавим и 33% осигуровки за сметка на държавата, цифрата набъбва доста - поне 20 000 евро за сметка на данъкоплатеца само за 1 месец, разбирате ли..

    19:57 06.04.2026

  • 13 Анонимен

    14 4 Отговор
    Инфлуенсъри при Гюров открито купуване на гласове е

    20:03 06.04.2026

  • 14 Дечев

    19 9 Отговор
    абе дай по твърдичко с тези корумпета! Айде арестувайте я пишман прокурорката!

    20:10 06.04.2026

  • 15 Ром

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тони":

    е чичо ти!

    20:11 06.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 има нещо гнило

    12 6 Отговор
    Името на компроматирания Пепи Еврото се появява юли 2021г., а въпросното толкова "фатално пътуване " е през 2021г., но Дечев ще ви каже часа на преминаване на границата, НО НЕ и ДАТАТА.

    20:20 06.04.2026

  • 18 Дедо

    12 5 Отговор
    Абе Чалгарите на Зулуса що мълчат по този случай с прокурорката пасажерка на Петьо Еврото? Нали уж щяха да се борят срещу модела Пеефски -Борисов и да го изпегъртват ?

    20:27 06.04.2026

  • 19 вече близо

    6 4 Отговор
    100 години червените кхмери се опитват да оправят българския народ

    20:28 06.04.2026

  • 20 Пенчо

    5 15 Отговор
    Нещо не се държи като министър на вътрешните работи.

    20:30 06.04.2026

  • 21 Делото

    5 9 Отговор
    срещу Пепи Еврото е образувано на 28 юли 2021 г. за присвояване на монети с използване на неистински документи. Какво общо и укоримо има при въпросното пътуване през 2021г (вероятно преди тази дата, щом Е.Дечев я премълчава)?
    Четири години след пътуването ЕДВА НА На 25 февруари 2025 г. прокуратурата поиска от съда да бъде издадена европейска заповед за арест на Петров.

    20:31 06.04.2026

  • 22 Слави

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Защо бе, какво е направила?

    20:33 06.04.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Тони":

    Значи Русинова да си подадяла оставката за едно пътуване, а педофилите от ППДБ на тоя най-простия досега министър на МВР , да ги галим с перце. Не само са пътували с ламата Калушев, но са ходили на почивка в Петрохан и са плащали заради милите очи на Калушев по стотици хиляди лева.
    Затова и Русинова и Сарафов ще стоят, щото по закон нищо не са нарушили. Като си даде оставка Терзиев, тогава ще си помислят.

    Коментиран от #24

    20:38 06.04.2026

  • 24 Лалугер

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    Срахотен коментар.Браво.

    20:45 06.04.2026

  • 25 медун

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Респект":

    за съжаление е за кратко... а направи повече от който к да е в последните 20 години

    20:48 06.04.2026

  • 26 Гост

    7 1 Отговор
    Каква отговорност от подобни мършляци, слуги и продажни мизерници. Всичко в името но парите

    21:13 06.04.2026

