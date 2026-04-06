Дечев към Русинова: Крайно време е да прояви отговорност към българските граждани

Не мисля, че тя отрича фактите, които съм изложил. Това заяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев по повод позицията на и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова относно информацията, че е пътувала в чужбина заедно с издирвания Петьо Петров-Еврото, съобщават от "Фокус".

Припомняме, че до този момент Русинова не беше коментирала публично темата, а днес за първи път взе отношение по изнесените данни за предполагаеми връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров – Еврото.

"Искам да кажа на прокурор Русинова, че е крайно време да прояви отговорност към българските граждани, благодарение на които получава месечно възнаграждение над 5000 евро", добави Дечев.