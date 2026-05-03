Дечев и Кандев са на посещение в САЩ

3 Май, 2026 19:20, обновена 3 Май, 2026 18:22 1 178 25

Снимка: БНТ
Служебният вътрешен министър Емил Дечев и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на работно посещение в Съединените щати.

Двамата са провели разговори с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили.

Отчетено е отличното сътрудничество в областта на сигурността, с фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията.

Отбелязан е и значимият напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на Съединените щати.

Предстоят срещи в Държавния департамент на САЩ с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането,

Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противодействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 8 Отговор
    На инструктаж във Фермата.

    Коментиран от #20

    18:23 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хайде

    22 6 Отговор
    на инструктаж, да предадете поздрави на Триморецът.

    18:27 03.05.2026

  • 4 хмммм

    28 7 Отговор
    марионетки. не се връщайте!

    18:29 03.05.2026

  • 5 авантгард

    32 5 Отговор
    Я пак??
    Министри се срещат с някакви анонимни представители на неясно каква позиция???
    Унизително, както са свикнали.
    Позор за вас!
    Слугинаж безчестен.

    18:30 03.05.2026

  • 6 ВСИЧКИ ОТЛИЧНИЦИ

    33 4 Отговор
    ОТ СОРОСОИДНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОДЛОГИ МИНАВАТ НА ИНСТРУКТАЖ С НАКОЛЕНКИ В САЩ.

    18:30 03.05.2026

  • 7 нннн

    24 3 Отговор
    Много странна ексурзия на изпроводяк. Ще се молят да останат на постовете ли? Редно е да си прибират багажа.
    Развалих си сравнително доброто мнение за тия двамата.

    18:34 03.05.2026

  • 8 Отчитат потулването на Петрохан

    18 3 Отговор
    Обяснили са на организаторите как са се справили с прикритието на междунаодни канал за тряфик на деца през България. За да не се разкрият връзките и первезиите на политиците ни, покровителствани от Щатите.

    Всеки знае, но трича.

    18:35 03.05.2026

  • 9 Ако това са новите министри

    21 3 Отговор
    Отново сме под робство и промени ще бъдат невъзможни или под рестрикция от големия батко.

    18:35 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само питам

    22 2 Отговор
    Цар Вули от служебния кабинет - какви правомощия имат че навсякъде си врат гагите ?

    18:38 03.05.2026

  • 13 Факт

    12 0 Отговор
    В колонията е така послушковци те ги привикват веднага кога се освободите от тия ще се върнем

    18:44 03.05.2026

  • 14 Факт

    19 0 Отговор
    Па то през турско султана и падишаха не ни викаха всяка седмица що за иго е това днес

    18:45 03.05.2026

  • 15 САМОО ДА НЕ КУПУВАТ ,НОВИ,

    14 1 Отговор
    САМАЛЬОТИ ОФФФФФ16

    18:47 03.05.2026

  • 16 Хубава новина е

    11 1 Отговор
    В която империя сме биле сее умрела

    18:47 03.05.2026

  • 17 Бюджетът казват

    13 1 Отговор
    е издънен отвсякъде. Поради огромно количество Дечевци и Кандевци. С несъразмерно високи заплати, а и многохилядни допълнителни бонуси за, от понеделник до петък от 8 до 5, един час обедна и четири х15 минути за кафе! Т.е. нищо работа, пак т.е.- да си играеш на работа! Извън паузите, основна задача -оглозгване на бюджета. По учреждение естествено. Заплатите са бадава. Та за тези почести другарки и другари, всеки месец дърпат кредити, щото заработката на реалния сектор не предполага подобни волности от искащите да работят на бюро! И на този хал, некви, работещи във вътрешните болести (уж) на държавата, тръгнали на външно пътешествие?! Което, ако предположим, че е 2- 3 дневно, ще ни струва минимум още 10 К € задължения. Щото първо тези едва ли имат каквато и да е реално обяснима работа в Щатите и второ- нъл се сещате, че га се тупаш по тумбака "безплатно", не летиш с Уиз Еър, не спиш в хостели, не мааш ходдоци от улична количка, не ползваш обществен транспорт или пеша...

    Коментиран от #25

    18:49 03.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Винаги като се сменя властта у нас":

    Глупости
    Тези никой не ги е викал, бутат се като Киро Тъпото

    18:56 03.05.2026

  • 20 бъдещи звезди

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Попай Моряка и Крокодила Геня

    19:01 03.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хаха

    9 1 Отговор
    Да не се връщат, роби

    19:06 03.05.2026

  • 23 Перо

    7 0 Отговор
    Браво! Ще се върнат през мандата на другото правителство! Екскурзия за държавна сметка!

    19:19 03.05.2026

  • 24 Какво стана с Петрохан???

    0 1 Отговор
    Застреляни от службите !!! Дечев, какво стана там? Нали щеше да проверяваш, да се осведомяваш??? Голяма лъжица ли се оказа за устата ти или американските ни "приятели" те извикаха на инструктаж да мълчиш? Демек престъпността в БГ под опеката на САЩ ли е???

    19:33 03.05.2026

  • 25 Козяци

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бюджетът казват":

    ама те не са само двамата! Цялото МВР ръководство се е изсипало на безплатен воаяж. За четири месеца служебниците ще приберат по едно 40 хиляди евро за "отлична работа". Заплати, премии, вредни и... За изпроводяк - безплатна екскурзия до земите на Понтиак! Поне десетина невнятници са. Кредитът по екскурзията ще е много-много х10 хиляди!

    19:52 03.05.2026

