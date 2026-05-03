Дечев и Кандев са на посещение в САЩ

Служебният вътрешен министър Емил Дечев и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на работно посещение в Съединените щати.

Двамата са провели разговори с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили.

Отчетено е отличното сътрудничество в областта на сигурността, с фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията.

Отбелязан е и значимият напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на Съединените щати.

Предстоят срещи в Държавния департамент на САЩ с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането,

Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противодействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси.