Нейнски: Сутринта донесе облекчение за всички в търсенето на край на конфликта в Близкия изток

8 Април, 2026 10:40 819 38

По думите на външния министър отхвърлената тази нощ от Съвета за сигурност резолюция на ООН, в която се е настоявало за отварянето на Ормузкия проток, е показала, че конфликтите по света са свързани

Нейнски: Сутринта донесе облекчение за всички в търсенето на край на конфликта в Близкия изток - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сутринта донесе облекчение за всички в търсенето на край на конфликта в Близкия изток. Така служебният външен министър Надежда Нейнски коментира двуседмичното примирие между САЩ и Иран, обявено малко преди изтичането на поредния ултиматум от страна на Вашингтон в ефира на "Денят започва" по БНТ.

Устойчивостта на примирието ще зависи от това дали Иран ще се откаже от желанието си за създаване на ядрена бомба, от предоставянето на достатъчно гаранции, че обогатеният уран не се използва за ядрено оръжие, спиране на обстрела на държавите от Залива, както и отварянето на Ормузкия проток, каза още Нейнски.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "На практика това примирие, по същество, дава ясните линии, по които ще се търси дали ще бъде устойчиво. Разбира се, рано е за оптимизъм, защото нагнетената ситуация през последните седмици е изключително тежка. В един конфликт най-важно е дали ще се създаде такова доверие, което да доведе до прекратяването на конфликта. Така че нека бъдем предпазливи, да видим как ще протекат тези преговори. За съжаление, на няколко пъти сме имали очаквания, които не са се увенчавали с успех."

По думите на външния министър отхвърлената тази нощ от Съвета за сигурност резолюция на ООН, в която се е настоявало за отварянето на Ормузкия проток, е показала, че конфликтите по света са свързани. Причината - Русия и Китай, които се е очаквало да се въздържат, са гласували против.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Русия успя да натрупа огромни финансови постъпления от затварянето на Ормузкия проток, постъпления, които веднага се наливат във военната ѝ машина. Както знаем, и тя по същество имаше интерес от този конфликт, защото това даде възможност на военната индустрия да се захрани с повишаването на цените на петрола, тя има алтернативни пътища, през които да го изнася, така че в съвременния свят всичко е свързано и интересите се преплитат."

Надежда Нейнски допълни, че на този етап Европейският съюз успява в дискусия да намери най-правилните решения по отношение на войната в Иран. Тя коментира и участието си във видеоконферентния разговор по инициатива на британския външен министър, като обясни, че е имало диалог със страните от Персийския залив, които са сред най-засегнатите от конфликта.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Аз разговарях с по-голямата част от колегите си от страните в Залива и те бяха изключително гневни, още повече, че и в свещената седмица на Рамазана те бяха атакувани от съседите си по един абсолютно жесток и безпрецедентен начин. Така че стремежът на този разговор беше първо да изслушаме това, което се случва там, да сближим позициите си. България заяви, че тя няма да участва в никакви военни операции в Ормузкия проток, но, разбира се, България се присъедини към усилията и апелите към Иран за отварянето на протока, защото търпи икономически последици."

Всички усилия на българското правителство са насочени към това да се дадат максимални гаранции за сигурност на България, каза още първият ни дипломат. Според Нейнски тези гаранции са в политиката, която страната ни провежда, както и членството ѝ в ЕС и НАТО.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Това, което искам да кажа много ясно, че защитата на националните интереси и националната сигурност на България минава през активна, а не през пасивна външна политика. Този девиз за мира - всички сме за мир, няма държава, която да каже "Аз съм за война". Въпросът е какви гаранции може да бъдат получени за мирно решение, по какъв начин България може да защити националната си сигурност и тук вече се разделят нещата."

Нейнски отново обясни, че публикуването на нотата, изпратена от Иран до България, не е нормална практика. Според нея целта е била създаването на напрежение и всяване на страх в обществото.

Тя коментира и споразумението с Украйна, като подчерта, че то очертава политическа рамка, от която не произтичат задължения, а възможности за България.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "България изключително закъснява с подписването на това двустранно споразумение. А България, от друга страна, иска да се възползва от високотехнологичния капацитет на Украйна. Украйна, по силата на необходимостта на тази война, ѝ се наложи буквално да създаде в рамките на 4 години изключителен високотехнологичен капацитет за своята армия. Това е ноу-хау, от което българската армия се нуждае и от сътрудничеството по силата на това споразумение ние можем да получим наистина много възможности. Българската военна индустрия също може да получи изключително големи възможности, които ние преценихме, че са в интерес на страната ни."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    Заради тази ще плащаме 80 години репарации на Иран.

    Коментиран от #6, #36

    10:42 08.04.2026

  • 2 Пич

    44 2 Отговор
    Моля да ни площадите от тази инфантилна бабичка!!! Тя никога не успя нещо умно да каже!!!

    10:42 08.04.2026

  • 3 Гейнски: Сутринта донесе облекчение за

    30 1 Отговор
    кака надка

    10:44 08.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    37 2 Отговор
    Тази трябва да е ПОНЕ в затвора! Ако не и на площада да и се види сметката!
    Безумно тъпо и продажно нищо, което загробва народ и държава с глупостите си!

    Правителството на ППедофилите доказва, че никой и за нищо на света не трябва да се гласува за жълтопаветниците!

    Коментиран от #23, #34

    10:45 08.04.2026

  • 5 ХА ХА ХА

    31 0 Отговор
    И КОЙ ПО-ТОЧНО ВЯРВА НА ТРЪМП.

    ПОРЕДНИЯ МУ ОПИТ ЗА ПОДМОЛНА ТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦИЯ ...

    10:45 08.04.2026

  • 6 честен ционист

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русия ще ви изкупи дълга.

    Коментиран от #19

    10:46 08.04.2026

  • 7 Боги

    25 0 Отговор
    Попът пред Външно министерство най-точно охарактеризира министърката ни!

    Коментиран от #17

    10:46 08.04.2026

  • 8 ааа

    21 1 Отговор
    това на снимката е рисувано от художник, тя не изглежда така

    10:47 08.04.2026

  • 9 Боруна Лом

    23 0 Отговор
    А НЕЩО ЗА. ,,БЛАГОСЛОВИЯТА,, НА ПОПА ПРЕД ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО ДА КАЖЕШ?

    10:48 08.04.2026

  • 10 така е

    17 0 Отговор
    имаше освен конфликта с оръжия и някакво преувеличаване и омраза към Иран . всичко е за пари . да краде петрол . сега стана ясно че американските фирми са се настанили където е петрола и газта . а у нас разбира се повдигнаха цените . наред е сухопътната офанзива . мир е добре да има . все пак еврейското лоби е платено от фирмите . икономиката се помпа от предприятия правещи оръжия, правещи петролни продукти , от търговия . те шейховете се видяха в чудо . там арабските обичаи са свързани с петрола и туризма . в дубай избягаха туристите . у нас това не се усеща . говори се малко .

    10:48 08.04.2026

  • 11 Дони Тръъмп

    11 0 Отговор
    Пуснах военните в близкия изток 2 седмици почивка специално за изборите у България, моя човек с нагнитното поле ми се обади предложи солидна сума и неможах да му откажа

    10:49 08.04.2026

  • 12 ИВАН

    26 0 Отговор
    От заглавието разбирам, че сутринта някой се е облекчил, ами хубаво, човешко е .... иначе, и тази беше в делегацията в украйна, все хубавци неземни ....

    10:50 08.04.2026

  • 13 Някой

    25 0 Отговор
    Да закриват външното министерство, свърталище на национални предатели. Каква е ползата за България от него. Някаква агенция за посолствата и толкова. При тази като външен министър и вкараха наши лекари в затвор в Либия, когато всички други си ги изтеглили.

    10:50 08.04.2026

  • 14 факт

    22 1 Отговор
    "Русия успя да натрупа огромни финансови постъпления от затварянето на Ормузкия проток, постъпления, които веднага се наливат във военната ѝ машина." Е, и? Русия ли започна военни действия срещу Иран с цел да печели от затварянето на Ормузкия проток? Агресорите САЩ и Израел не предвидиха ли, че Иран ще направи точно това и така Русия ще реализира огромни печалби от петрола си? Надка казва истината само докъдето й е удобно, стигне ли до неудобната част рязко спира повествованието. И нищо не каза за интереса на България да подари двата ядрени реактора на Украйна. Задължително е да има съдебни процедури срещу предателите, иначе ще продължат безнаказано да ни предават.

    Коментиран от #20

    10:51 08.04.2026

  • 15 гошо

    17 0 Отговор
    Дааа,време е да те върнат обратно в блатата при дръгите мъртви риби.

    10:51 08.04.2026

  • 16 Хохо Бохо

    17 1 Отговор
    Ъази показва завидна неадекватност. Влзе в политиката с оная си работа, има се за капацитет ни е кръгла 0. Имало примирие???? А Иран питахте лу щото сабалв па думкаха по краварските кучета. Краваря произвежда фе кал ии, а тая ги лапа и дъвче в захлас

    10:53 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изчезни, бе!

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    На кникого нищо не дължим, хибридни мишки такива!

    10:57 08.04.2026

  • 20 хе хе

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "факт":

    Всичко е предварително планирано. Затова оранжавела вече искат да го тричат у дома.

    11:00 08.04.2026

  • 21 пешо

    10 0 Отговор
    тая вещица попа е анатимоса

    11:00 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пешо

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    на площада на кладата

    11:01 08.04.2026

  • 24 Това нещо ли е лицето на България?

    9 1 Отговор
    Лелее, каква е грозна..

    11:02 08.04.2026

  • 25 Нафталинейски

    11 0 Отговор
    Тая па шмокла кой те натиска че звъниш
    Никой не ти иска некомпетентното мнение

    11:02 08.04.2026

  • 26 ШЕФА

    16 0 Отговор
    Ако някой не е виждал ционистка пачав... да види снимката.

    11:03 08.04.2026

  • 27 БеГемот

    11 0 Отговор
    Тая е уникално тъпа...

    11:04 08.04.2026

  • 28 Грозното лице на демокрацията

    12 0 Отговор
    Все по фалшива и Стара е тази

    11:05 08.04.2026

  • 29 Истината

    12 0 Отговор
    Наде и ти ще ни облекчиш, ако си разкараш смо...таната продажна визиономия...къде те извадиха от нафталина незнам?

    Пълно недоразумение за външен министър на държавата

    11:07 08.04.2026

  • 30 Русия

    11 0 Отговор
    Снимката на тази пачав... трябва да бъде в тоалетните на всички барове,и когато човек препие и му е лошо като я види да може веднага да повърне !!!!!!!!!!

    11:08 08.04.2026

  • 31 Илиева

    9 0 Отговор
    Ние българите сме обречени с Нада,Гюров,Христанов и т.н.Най страшна е Нада защото тя е Урсула и Кая Калас взети заедно.Има една приказка “бъди грозен но не и нахален”е това е Нада,но ние не сме виновни за да си изкарва проблема с остаряването и да я избива на агресия😩

    11:09 08.04.2026

  • 32 Сутринта видях баба Надка 4ифyтска

    8 0 Отговор
    Прис... pa ми се. Посетих wc-то да се облекча.

    11:12 08.04.2026

  • 33 д-р Бръкнигъзов

    5 0 Отговор
    тая сигурно с хапчета се изхожда сутрин

    11:12 08.04.2026

  • 34 Да я преквалифицират

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    на чистачка в някое от най-западналите училища, там където децата слагат мая в тоалетните.

    11:14 08.04.2026

  • 35 Прогред

    4 0 Отговор
    Вчера попа яко я анатемоса и прогрес- сутринта наистина не беше пияна. Стреснала се е какво я чака след 19.04.

    11:16 08.04.2026

  • 36 Будала

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кака Надка какво каза? Ще има ли някакъв келепир?

    11:17 08.04.2026

  • 37 Феникс

    4 0 Отговор
    На тая сгур и се размина , можеше да треснат гражданското летище в нивата!

    11:20 08.04.2026

  • 38 Дамар е обладал Н ада

    1 0 Отговор
    Агресивност в погледа, точно по учебник за алкохолиците.
    Видиотяването е факт.
    Срам за споменаването на "българското" заедно с на да...

    11:23 08.04.2026

