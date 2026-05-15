Костадинов: България се съгласила да помогне на САЩ още преди да чуе въпроса

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов представи позицията от парламентарната трибуна на политическата организация във връзка с американските самолети-цистерни, които продължават да пребивават на гражданското летище „Васил Левски“ в София. Повод за политическата декларация от най-високата трибуна в държавата – парламентарната, е изказване под формата на благодарност към няколко държави, сред които и България, от страна на външния министър на САЩ - Марко Рубио.
Според Костадин Костадинов преди два месеца и половина сме станали свидетели на поредната лъжа.
„Не тук, в “Големия храм на лъжата”, а в “Малкия храм на лъжата” - Министерския съвет, където беше взето решение от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да се нарушат законодателството и Конституцията на страната, като се даде възможност на чужди военни самолети да използват най-голямото гражданско летище в България – летище „Васил Левски“ в София.“, каза Костадинов.
Той припомни, че веднага след като самолетите били забелязани на летището, от „Възраждане“ организирали протест пред Министерския съвет и поискали да бъдат допуснати до Съвета по национална сигурност, който се провеждал в този момент в сградата. В отговор представителите на властта се скрили в сградата на Министерския съвет.
„Първоначално ни беше отказано, след това обаче служебното правителство промени решението си и такъв съвет беше проведен по-късно и с наше участие. На него министърът от служебното правителство, както и представители на ПП-ДБ, „Прогресивна България“ и ГЕРБ ни лъгаха, обяснявайки как тези самолети са за учение. Първоначално то беше на САЩ и американската армия. След това се оказа, че учението е на НАТО. После се оказа просто някакво учение, в което самолети летят напред-назад. Те ни лъгаха, а правителствената пропаганда обясняваше точно обратното. Обясняваше ни се как тези самолети не участват във войната срещу Иран, обясняваше се как сме длъжни да ги приемем, защото имаме съюзнически ангажимент, макар че нашите съюзнически ангажименти според член 5 на НАТО са валидни, ако някой от съюзниците бъде нападнат. А в случая един от нашите съюзници нападна друг. Така че ние не сме длъжни по силата на този член да приемем тези самолети“, каза още Костадинов.
Той припомни, че участник в този Съвет по национална сигурност е бил министър Запрянов от ГЕРБ, който е заемал поста във военното министерство и в предишното управление, а след това е останал на същата позиция и в служебния кабинет.
Костадинов добави: „Вчера имахме рядък миг на откровение. Не някой друг, а външният министър на САЩ, Марко Рубио, направи изключително интересно признание под формата на благодарност. Той посочи четири държави, които са помогнали изключително много на САЩ във войната срещу Иран. Както каза самият той: „Те казаха „да“ още преди да чуят какъв е въпросът.“ Първата държава, която отбеляза, беше Португалия, втората - Полша, третата - България, а четвъртата - Румъния. Всъщност Марко Рубио каза това, което и ние казахме и което цяла България знаеше. Нашата страна за пореден път, нарушавайки собствената си Конституция, Закона за отбраната и въоръжените сили, както и международния договор за Северноатлантическата солидарност, се оказа в услуга на чужда държава. Иначе казано – не едно, а три поредни правителства в рамките на два месеца и половина сложиха тежки наколенки и обслужиха чужда държава.
Костадинов обвини поредица от правителства, че според него продължават „унизителна и раболепна практика“ в отношенията със САЩ. В политическа позиция на Възраждане той заяви, че не вижда разлика между управлението на ГЕРБ, ДПС, БСП, „Има такъв народ“, служебните кабинети и настоящото правителство на „Прогресивна България“.
„Големият въпрос е, че управляващото мнозинство от „Прогресивна България“ обясняваше по време на цялата кампания как ще направи нещо ново, как ще смени модела, ще го разгражда и ще изгони олигархията. Ние не виждаме особена разлика – в нито един аспект“, заяви Костадинов.
Той припомни, че от „Възраждане“ са поискали през настоящата пленарна седмица изслушване на министър-председателя Румен Радев, за да стане ясно до кога самолетите ще останат на летище Летище „Васил Левски“ и дали ще бъдат изтеглени на 17 май, както по думите му е заявил бившият министър на отбраната Запрянов.
„Да не се окаже, че в един момент летище София лека-полека ще се превърне в американска военновъздушна база“, каза още Костадинов. Той допълни, че от „Възраждане“ ще настояват премиерът да даде публични отговори по темата.
България е НАТО.
6 Сила
Субсидийката не стига , нема и рубли вече ...?!?
16:25 15.05.2026
8 не ве коце
а гюрчови клекнали предварително без да ги питат
16:26 15.05.2026
9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Също така спря шенген, не позволи самолетите да ни пръскат с кемтрейлс, спря с широка гръд облъчването от 5G ... a, щях да забравя как запази лева.
Рицаря на празните думи и закани. 🤡
16:27 15.05.2026
До коментар #7 от "оня с коня":Споко с това измислено гориво на Уестингхаус за пети блок току виж и това станало.
13 Горски
14 миче що пропускаш кво става
миче що пропускаш кво става
Решението на София идва въпреки предишни заявки, че страната подкрепя създаването на специален международен трибунал. Останалите страни от ЕС, които отказаха да се присъединят към резолюцията, са Унгария, Словакия и Малта. Будапеща и Братислава редовно се противопоставят на мерките срещу Москва, като наскоро отново блокираха финансирането за военна помощ за Киев.
18 Глупости
19 На сватбата на сина си принц Чарлз
До коментар #15 от "Принц Чарлз":Беше под ръка със сватята си афроамериканска.
21 Спри да гониш хора !
До коментар #18 от "Глупости":Да не ти приседне !
16:46 15.05.2026
22 Някой
Не се ли разпознават в:
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9.
Чл. 105. (1) Който се постави в услуга на чужда държава или на чужда организация, за да ѝ служи като шпионин, ако не е извършил деяние по предходния член, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Одобрените от посолството защо не са в затвора? Като националният предател бивш военен министър Атанас Запрянов!
А че летяха живея в София и ги чувах ли чувах. Началото на април примерно на 2-и след полунощ нататък летят ли летят ниско (така летят военните) и се дига шум и пречат на хората да спят. На вторият ден 3-и прелетяха над 10 самолета един след друг.
16:47 15.05.2026
24 оня с коня
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Ами то Искането не е като Даването.
25 Не с общи оная вечер
До коментар #10 от "хехе":Нямахме ток един час като по часовник.
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #23 от "Горски":Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
30 Антикомуне
Американците никой не ги иска в Европа, но русофилите продължават да разтягат дъвката "САЩ"
31 Гресирана ватенка
До коментар #18 от "Глупости":Първо опушеният да върне субсидийте 😁
33 Горски
До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Какво става, намери ли някой дружно да те? Нали все едни извратени мисли пишеш в прогнозата за времето.
34 Българин
За това, нека приемем светат какъвто е и да изпълняваме всички американски искания, за да си осигурим поне малко спокойствие. Иначе ще бъдем унищожени!
35 НИМА
До коментар #4 от "Майора":ТРЪМП НЕ Е АГРЕСОР!?
36 нннн
- Добре, Иванчо. Ще дойда без гащи.
Традиции.
43 Хасковски каунь
Кът дърти ци+га+ни лъжат.
46 Не си разгадал картинката
До коментар #19 от "На сватбата на сина си принц Чарлз":Сватята афроамериканка е била под ръка с принц Чарлз.
48 Горски
До коментар #41 от "Гресирана ватенка":На майка ти и ора задния двор без грес и е много доволна.
55 Глу
До коментар #1 от "България е НАТО.":Нато не е САЩ, ето Испания им каза, това си е американска агресия, оправяйте се, без Нато.
Но винаги е имало български ду шедавци...
56 България е НАТО.
До коментар #55 от "Глу":Испания е на хиляди километри от Иран.
Дреме и за войната.
18:56 15.05.2026
