Костадинов: България се съгласила да помогне на САЩ още преди да чуе въпроса

15 Май, 2026 16:21 1 866 58

Да не се окаже, че в един момент летище София лека-полека ще се превърне в американска военновъздушна база“, каза още Костадинов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов представи позицията от парламентарната трибуна на политическата организация във връзка с американските самолети-цистерни, които продължават да пребивават на гражданското летище „Васил Левски“ в София. Повод за политическата декларация от най-високата трибуна в държавата – парламентарната, е изказване под формата на благодарност към няколко държави, сред които и България, от страна на външния министър на САЩ - Марко Рубио.

Според Костадин Костадинов преди два месеца и половина сме станали свидетели на поредната лъжа.

„Не тук, в “Големия храм на лъжата”, а в “Малкия храм на лъжата” - Министерския съвет, където беше взето решение от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да се нарушат законодателството и Конституцията на страната, като се даде възможност на чужди военни самолети да използват най-голямото гражданско летище в България – летище „Васил Левски“ в София.“, каза Костадинов.

Той припомни, че веднага след като самолетите били забелязани на летището, от „Възраждане“ организирали протест пред Министерския съвет и поискали да бъдат допуснати до Съвета по национална сигурност, който се провеждал в този момент в сградата. В отговор представителите на властта се скрили в сградата на Министерския съвет.

„Първоначално ни беше отказано, след това обаче служебното правителство промени решението си и такъв съвет беше проведен по-късно и с наше участие. На него министърът от служебното правителство, както и представители на ПП-ДБ, „Прогресивна България“ и ГЕРБ ни лъгаха, обяснявайки как тези самолети са за учение. Първоначално то беше на САЩ и американската армия. След това се оказа, че учението е на НАТО. После се оказа просто някакво учение, в което самолети летят напред-назад. Те ни лъгаха, а правителствената пропаганда обясняваше точно обратното. Обясняваше ни се как тези самолети не участват във войната срещу Иран, обясняваше се как сме длъжни да ги приемем, защото имаме съюзнически ангажимент, макар че нашите съюзнически ангажименти според член 5 на НАТО са валидни, ако някой от съюзниците бъде нападнат. А в случая един от нашите съюзници нападна друг. Така че ние не сме длъжни по силата на този член да приемем тези самолети“, каза още Костадинов.

Той припомни, че участник в този Съвет по национална сигурност е бил министър Запрянов от ГЕРБ, който е заемал поста във военното министерство и в предишното управление, а след това е останал на същата позиция и в служебния кабинет.

Костадинов добави: „Вчера имахме рядък миг на откровение. Не някой друг, а външният министър на САЩ, Марко Рубио, направи изключително интересно признание под формата на благодарност. Той посочи четири държави, които са помогнали изключително много на САЩ във войната срещу Иран. Както каза самият той: „Те казаха „да“ още преди да чуят какъв е въпросът.“ Първата държава, която отбеляза, беше Португалия, втората - Полша, третата - България, а четвъртата - Румъния. Всъщност Марко Рубио каза това, което и ние казахме и което цяла България знаеше. Нашата страна за пореден път, нарушавайки собствената си Конституция, Закона за отбраната и въоръжените сили, както и международния договор за Северноатлантическата солидарност, се оказа в услуга на чужда държава. Иначе казано – не едно, а три поредни правителства в рамките на два месеца и половина сложиха тежки наколенки и обслужиха чужда държава.

Костадинов обвини поредица от правителства, че според него продължават „унизителна и раболепна практика“ в отношенията със САЩ. В политическа позиция на Възраждане той заяви, че не вижда разлика между управлението на ГЕРБ, ДПС, БСП, „Има такъв народ“, служебните кабинети и настоящото правителство на „Прогресивна България“.

„Големият въпрос е, че управляващото мнозинство от „Прогресивна България“ обясняваше по време на цялата кампания как ще направи нещо ново, как ще смени модела, ще го разгражда и ще изгони олигархията. Ние не виждаме особена разлика – в нито един аспект“, заяви Костадинов.

Той припомни, че от „Възраждане“ са поискали през настоящата пленарна седмица изслушване на министър-председателя Румен Радев, за да стане ясно до кога самолетите ще останат на летище Летище „Васил Левски“ и дали ще бъдат изтеглени на 17 май, както по думите му е заявил бившият министър на отбраната Запрянов.

„Да не се окаже, че в един момент летище София лека-полека ще се превърне в американска военновъздушна база“, каза още Костадинов. Той допълни, че от „Възраждане“ ще настояват премиерът да даде публични отговори по темата.


Оценка 3.9 от 51 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България е НАТО.

    25 74 Отговор
    А не руска губерния.

    Коментиран от #55

    16:23 15.05.2026

  • 2 Поп Кръстьо българина

    15 25 Отговор
    Демократи сме вееее

    16:23 15.05.2026

  • 3 честен ционист

    54 9 Отговор
    Да се преименуева на щата YES.

    Коментиран от #11

    16:24 15.05.2026

  • 4 Майора

    25 72 Отговор
    Копейкин , че по големи лъжци и предатели от вас имали? Та вие пристанахте на диктатора Путин и го величаете и говорите против ЕС и Еврозоната , а получавате парите си в евро! Спрете се , краят ви идва безвъзвратно!

    Коментиран от #35

    16:24 15.05.2026

  • 5 хехе

    48 8 Отговор
    Чакай; чакай според едни министри от служебното правителство на Гюро е имало занятие на НАТО за отпушване на шахтите на летището.

    16:25 15.05.2026

  • 6 Сила

    16 53 Отговор
    Копейка , кво става с "пионерския лагер " в Тюленово бааа , замразихме строежа , а вааа...??!
    Субсидийката не стига , нема и рубли вече ...?!?

    16:25 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 не ве коце

    49 11 Отговор
    не България се съгласила да помогне на САЩ
    а гюрчови клекнали предварително без да ги питат

    16:26 15.05.2026

  • 9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    13 42 Отговор
    Добре, че беше костя да не позволи нито един НАТО-вски самолет да кацне.
    Също така спря шенген, не позволи самолетите да ни пръскат с кемтрейлс, спря с широка гръд облъчването от 5G ... a, щях да забравя как запази лева.
    Рицаря на празните думи и закани. 🤡

    16:27 15.05.2026

  • 10 хехе

    34 9 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Споко с това измислено гориво на Уестингхаус за пети блок току виж и това станало.

    Коментиран от #25

    16:28 15.05.2026

  • 11 Нека да пиша

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Теб с името Али Аптал

    16:28 15.05.2026

  • 12 Шишибойко брос

    30 3 Отговор
    Ми братя Шишибойко много ги стягат магнитите и затова на колене само са викали "йес сър, йес сър"!

    16:29 15.05.2026

  • 13 Горски

    33 12 Отговор
    Добре, че Възраждане е в НС, че да има кой да задава неудобните въпроси на марионетното правителство. Между другото Рубио каза, че в Испания било "ужас", понеже не слушали САЩ. Самолетите ще останат, защото ще има учения на НАТО. :) А бе с няколко думи - НАТО и да се разтури, те пак ще стоят. Коце задава важен въпрос и на място. Който засяга всички нас. Но го задава на грешния човек. Такива въпроси не се решават от васала, а от суверена. Трябва да се обърне към американското посолство и да пита какво са решили. Не към васала Коце. Васала работата му е да пасе добитъка на територията и да го дои. Като се отчита на суверена зад океана.

    Коментиран от #16, #32

    16:31 15.05.2026

  • 14 миче що пропускаш кво става

    23 5 Отговор
    България е сред четирите държави от Европейския съюз, които не подкрепиха учредяването на специален трибунал за преследване на Владимир Путин. Институцията ще бъде базирана в Хага, а споразумението за нея беше официално прието на 15 май от 36 държави на годишната среща на външните министри на Съвета на Европа.


    Решението на София идва въпреки предишни заявки, че страната подкрепя създаването на специален международен трибунал. Останалите страни от ЕС, които отказаха да се присъединят към резолюцията, са Унгария, Словакия и Малта. Будапеща и Братислава редовно се противопоставят на мерките срещу Москва, като наскоро отново блокираха финансирането за военна помощ за Киев.

    Коментиран от #17

    16:34 15.05.2026

  • 15 Принц Чарлз

    10 25 Отговор
    Българите приличате на индуси и пакистанци..Всеки в Германия и Англия ви има за роми и турци ...Ето и Руснака Костадинов - прилича на Бангладежец от Дака .

    Коментиран от #19

    16:37 15.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Днес е 15 май

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "миче що пропускаш кво става":

    Ти от къде имаш тази информация. Тя дали е вярна. Защото много хора да резервирани в очакванията.

    16:42 15.05.2026

  • 18 Глупости

    9 26 Отговор
    Копейка, като нищо не ти харесва в България заминавай кеф ти за русия кеф ти за Северна корея, кеф ти за китай. Там няма бази на НАТО и евро няма.

    Коментиран от #21, #31

    16:43 15.05.2026

  • 19 На сватбата на сина си принц Чарлз

    14 4 Отговор

    До коментар #15 от "Принц Чарлз":

    Беше под ръка със сватята си афроамериканска.

    Коментиран от #46

    16:44 15.05.2026

  • 20 Последния Софиянец

    14 8 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ, България и Румъния

    Коментиран от #24

    16:46 15.05.2026

  • 21 Спри да гониш хора !

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Глупости":

    Да не ти приседне !

    16:46 15.05.2026

  • 22 Някой

    19 7 Отговор
    Да съдят националните предатели разрешили това! Нямат правото да ни вкарват в чужда война. Иран удряше по бази където има американски войски.
    Не се ли разпознават в:
    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство

    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9.

    Чл. 105. (1) Който се постави в услуга на чужда държава или на чужда организация, за да ѝ служи като шпионин, ако не е извършил деяние по предходния член, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Одобрените от посолството защо не са в затвора? Като националният предател бивш военен министър Атанас Запрянов!
    А че летяха живея в София и ги чувах ли чувах. Началото на април примерно на 2-и след полунощ нататък летят ли летят ниско (така летят военните) и се дига шум и пречат на хората да спят. На вторият ден 3-и прелетяха над 10 самолета един след друг.

    16:47 15.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    11 5 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Ами то Искането не е като Даването.

    16:49 15.05.2026

  • 25 Не с общи оная вечер

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    Нямахме ток един час като по часовник.

    16:50 15.05.2026

  • 26 Костя сега да поеме защитата на

    14 3 Отговор
    куриера, дето е нашокал кухата селска ряпа на комундел Мирчев.

    17:00 15.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 12 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #33

    17:05 15.05.2026

  • 29 оня с коня

    10 6 Отговор
    Коцето искаше да се вържем към Долара а не да влизаме в Еврозоната,ама кво му стана че намрази Америка толко силно...

    17:05 15.05.2026

  • 30 Антикомуне

    9 15 Отговор
    Този копейкин вече на никого не е интересен. Едвам влезе в Парламента и то с купени гласове. Поредната руска разработка си свърши работата и отива в забвение. Сега е ред на другата руска разработка да действа и така "До края на Света" и " На всеки километър".
    Американците никой не ги иска в Европа, но русофилите продължават да разтягат дъвката "САЩ"

    17:06 15.05.2026

  • 31 Гресирана ватенка

    8 13 Отговор

    До коментар #18 от "Глупости":

    Първо опушеният да върне субсидийте 😁

    17:06 15.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Горски

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Какво става, намери ли някой дружно да те? Нали все едни извратени мисли пишеш в прогнозата за времето.

    Коментиран от #41

    17:09 15.05.2026

  • 34 Българин

    7 12 Отговор
    Всички са наясно, че който не се подчини напълно и изцяло на САЩм няма никакъв шанс да оцелее. Игричките на демокрация и международно право свършиха и Президнта Тръмп просто унищожава всеки, който му е неприятен.Това се отнася с особена сила за малки и незначителни народи, като нашия!
    За това, нека приемем светат какъвто е и да изпълняваме всички американски искания, за да си осигурим поне малко спокойствие. Иначе ще бъдем унищожени!

    17:09 15.05.2026

  • 35 НИМА

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Майора":

    ТРЪМП НЕ Е АГРЕСОР!?

    17:16 15.05.2026

  • 36 нннн

    11 4 Отговор
    - Марийке, хайде да поиграем
    - Добре, Иванчо. Ще дойда без гащи.

    Традиции.

    17:16 15.05.2026

  • 37 Костя ,

    6 16 Отговор
    А ти си свалил палталоните , още преди Путин да ти каже - Привет ...

    17:17 15.05.2026

  • 38 А ти какво

    5 6 Отговор
    щеше да им кажеж - требе да питам жена си.

    17:19 15.05.2026

  • 39 Факти

    8 7 Отговор
    Тоя викаше за Тръмп на изборите и искаше да приемем долара, а сега се прави на ударен.

    17:24 15.05.2026

  • 40 хмммм

    8 9 Отговор
    Костя, пак ли философстваш?

    17:25 15.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Казуар

    7 10 Отговор
    Коце, а ти слагаш тежки наколенки на Червения площад.

    17:28 15.05.2026

  • 43 Хасковски каунь

    9 3 Отговор
    Българските англосакси не могат да различат ЛЪЖАТА на Гюро и Запрянов.
    Кът дърти ци+га+ни лъжат.

    17:30 15.05.2026

  • 44 Майора

    6 2 Отговор
    Въпросът се знае отдавна. В оперативните планове е написано: Работно летище Сарафово. Резервно летище Враждебна. Докато политиците имитират преговори и пазарлъци военните отдавна са изгладили детайлите.

    17:30 15.05.2026

  • 45 Връщай

    4 3 Отговор
    Парите бе!

    17:33 15.05.2026

  • 46 Не си разгадал картинката

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "На сватбата на сина си принц Чарлз":

    Сватята афроамериканка е била под ръка с принц Чарлз.

    17:38 15.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Горски

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Гресирана ватенка":

    На майка ти и ора задния двор без грес и е много доволна.

    17:40 15.05.2026

  • 49 хсжхджхфж

    1 2 Отговор
    Силно ме съмнява и да са ги питали , колкото и базите са за общо ползване , сигурно и до тоалетните няма ги пуснат.

    17:44 15.05.2026

  • 50 Копейка-Костя

    6 2 Отговор
    А ние сме готови да легнем на Дунав мост преди "братушките-солдатушки" да дойдат.

    17:54 15.05.2026

  • 51 Копейкин,

    5 4 Отговор
    Ти пък си свалил панталоните още щом си чул за Путлер.

    18:05 15.05.2026

  • 52 Анонимен

    3 1 Отговор
    Нагаждачите се прославиха в целият свят.Между тях сме ний.Дърпани и ръководени ,като сме хванати за носа.Прилежно вървим в посоката,която е зададена от задокеанските ни скъпи дружки.Те командват ,ний изпълняваме.Рапорт даден,рапорт приет.

    18:29 15.05.2026

  • 53 Много кофти,

    3 2 Отговор
    нали Костя? Обаче това е положението, свиквай.

    18:33 15.05.2026

  • 54 Край

    2 0 Отговор
    Ако някой може да извади Радев от обувките това е Коста.

    18:44 15.05.2026

  • 55 Глу

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "България е НАТО.":

    Нато не е САЩ, ето Испания им каза, това си е американска агресия, оправяйте се, без Нато.
    Но винаги е имало български ду шедавци...

    Коментиран от #56

    18:46 15.05.2026

  • 56 България е НАТО.

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Глу":

    Испания е на хиляди километри от Иран.
    Дреме и за войната.

    18:56 15.05.2026

  • 57 копейкин

    3 0 Отговор
    Връщай парите бе!

    20:35 15.05.2026

  • 58 Американците Идват!!!

    2 1 Отговор
    Копейките Риват!!!

    20:36 15.05.2026

